DHA YURT BÜLTENİ 7

Ayvacık'tan Midilli'ye kaçmaya çalışan 42 göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 09.00 sıralarında Sivrice Burnu mevkisinin bir mil açığında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan ve Irak uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı7na bağlı KB 4301 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalandı. TCSG 8 Botu ile Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek, temizlik malzemesi ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Küçükkuyu Beldesine getirilen kaçaklardan genel detay görüntüler. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

======================= Domaniç'te toplu balık ölümleri Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyündeki derede meydana gelen toplu balık ölümleri, çevre sakinlerini tedirgin etti.

Domaniç illçesi Güney köyü deresi piknik alanı yakınlarında toplu balık ölümleri görüldü. Muhacırlar, Kozcağız ve Böçen köylerinden de geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesinden sonra ölen balıklar bir anda kıyıya vurmaya başladı. Dere kenarında piknik yapanların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geldi. Bazı vatandaşlar can çekişen balıkları dereden toplayıp temiz suda yıkayarak, yaşatmaya çalıştı. Ayrıca cami hoparlöründen su ve balıklara dokunulmaması için anons yapıldı.

Güney Muhtarı Baki Karaca, yaptığı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde telefon geldi. Ben de dereye indim, tüm balıklar ölmüş. Buralarda bağ, bahçeler var. Diğer köyler de bundan dolayı zarar görüyor. Hemen köyde anons yaptırdım, kimse balık tutmasın diye. İlçe Jandarma ve Tarım Müdürlüğü'ne haber verdim. Ama bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler yaptıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. Çok zararımız var. Bütün piknikçilerimiz geri gitti. Dere kenarına indiğimde tüm köylüler inmiş, piknik yapmak için gelen vatandaşlarda dahil, derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdı" dedi.

Piknik yapmak için Güney Deresi'ne gelenlerden Hakkı Aykan, "Geldiğimizde su simsiyahtı. Bir saat sonra balıklar kenara vurmaya başladı. Sonra arkadaşlarla beraber balıkları yaşatmak için çeşmeye taşıdık. Bu bir katliamdır" diye konuştu.

İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dere suyu ve balıklardan numune alarak incelenmesi için ilgili laboratuvara gönderdi.

Görüntü dökümü: -Vatandaşlar ölü balıkları toplarken,

-Can çekişen balıkların,

-Vatandaşların balıkları suda yıkamaları,

-Muhtar Baki Karaca'nın konuşması,

-Hakkı Ayan'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.) Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA =========================== Dolapta kız arkadaşının babasına yakalandı Antalya'da askerden izne gelen Osman A. (21), ziyaretine gittiği kız arkadaşı Gamze Y.'nin (18) evinde, elbise dolabına saklanırken, kızın babası tarafından yakalandı. Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Askerden izne gelen Osman A., kız arkadaşı Gamze Y.'yi evinde ziyarete gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada Gamze Y.'nin odasında bir süre sohbet eden ikili, dairenin kapısının açılması üzerine paniğe kapıldı. Gamze Y.'nin anne ve babasının geldiğini fark eden Osman A., kız arkadaşının odasındaki elbise dolabına saklandı.

Bir süre sonra Gamze Y.'yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi. Kızının odasında arama yapan baba, elbise dolabını açtığında Osman A. ile karşılaştı. Çıkan arbedede Faruk Y., Osman A.'yı tartaklayıp polisi aradı. Yüzünden ve elinden yaralanan Osman Y. de babasını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Osman A.'nın babası kavgayı ayırdı.

İhbar üzerine eve gelen polis, aile büyüklerini sakinleştirip kavgaya karışanların ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Dayak yiyen çocuğun polis arabasından görüntüsü - Kızın babasından görüntü - Polis arabası ve bina detay HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) =========================== İzmit'te öğrencilere robotik kodlama dersi Kocaeli Bilim Merkezi'nde yaz tatili süresince öğrencilere yönelik açılan kurslarda kod yazma ve robotik tasarım eğitimi veriliyor. İlk ve ortaokul öğrencileri robot yapmayı ve kodlamayı öğreniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi, yaz aylarında tatilde olan öğrenciler için Robotik Tasarım Atölyesi açtı. Öğrenciler kod yazma, robotik tasarım alanında temel eğitimler alıyor. Burada eğitim alan ilk ve orta okul öğrencilerinin hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de geleceğin teknolojilerine uygun eğitimler aldıkları belirten Kocaeli Bilim Merkezi Rehber Eğitmeni Seracettin Karaosmanoğlu, "Robotik atölyesinde öğrencilerle uygulamalı olarak robotik tasarımı ve eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. İlk ve orta okul öğrencileriyle yapıyoruz bu aktiviteleri. Burada öğrenciler hem eğleniyor, hem de robot teknolojisiyle alakalı eğitimler alıyor. Öğrenciler robot nedir, sensör nedir, mikro işlemci nedir bu konuları eğlenceli faaliyetlerle uygulamalı olarak öğrenmiş oluyorlar. Bu sayede ilk okuldan itibaren öğrenciler bilişimle alakalı farkındalık oluşturacak bu etkinliklerde hem eğleniyor, hem de bilgiler öğrenmiş oluyorlar. Kendi robotlarını, kendi robotik tasarımlarını gerçekleştirmiş oluyorlar." dedi.

Bilim Merkezinde verilen eğitimlerde, öğrencilere geçmiş yıllarda ilgi gören çocuk oyunlarını bilimle birleştirip yeniden ortaya çıkardıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, topaç, misket gibi oyunların oyun gereçlerini bilimle birleştirip öğrencilere tanıttıklarını söyledi. Atölyede, öğrencilerin robotik topaç yaptıklarını belirten Karaosmanoğlu şöyle konuştu: "Çocuklar şu an burada hepimizin çocukluğunda oynadığı topaç yapıyorlar. Biraz gelenekselle bilimi birleştirerek öğrencilerin robotu kendi kendine çalıştırabileceği bir topaç tasarlamalarını istiyoruz. Bir robot ve mikroişlemci kullanarak öğrencilerimiz kendi robotik topaçlarını yapıp daha sonra nasıl çalıştığını uygulamalı olarak görecekler burada." Yaz tatilini değerlendirmek için bir akrabasının yanına Kocaeli'ye gelen Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Kayra İşmen, robotik çalışmalara meraklı olduğu için bu kursu aldığını belirterek, "Biz burada robotları kodlayarak onlara komut olarak verdiğimiz hareketleri yapmalarını istiyoruz. Burada öğretmenlerimiz eşliğinde bazı kodlamaları öğreniyoruz. Robot parçalarını birleştirerek yeni deneyimler kazanıyoruz. Kodlama öncelikle çok kolay bir şey değil biz kodlayarak robotlara komut veriyoruz, bu komutlar sayesine robotların hareket etmesini sağlıyoruz."

Yaptığı robotlarla hem eğlendiğini, hem de öğrendiğini söyleyen İzmit Emek Dayanışması Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Alp Çınar Timur:

"Burada öğretmenlerimiz eşliğinde robot yapmayı ve kodlamayı öğreniyoruz. Mesela bir köpek balığına bir saldırı komutu veya yüzme komutu verebiliyoruz. Bunları bilgisayardan yazdığımız kodlar sayesinde yapıyoruz. Burada hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Robotik atölyesinden detay görüntüler

-Robotik atölyesinde robot yapan öğrenciler

-Rehber öğretmen Seracettin Karaosmanoğlu röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Detaylar Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - =========================== Duvar inşaatında tarihi 2 küp ve insan iskeletleri bulundu Burdur'un Ağlasun ilçesinde duvar inşaatı amacıyla yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen iki küp ve insan iskeletleri bulundu. Sagalassos Antik Kenti ve Burdur Müzesi ekiplerinin yaptığı kazı sonrası parçalar incelenmek üzere bölgeden alındı. Ağlasun Meslek Yüksekokulu'nun bir süre önce yağmur nedeniyle çöken devre duvarının yapımı için Ağlasun Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. İş makinesiyle duvar için temel kazısı yapıldığı sırada iki küp bulundu. İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine Ağlasun Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken durum Burdur Müze Müdürlüğü ve Sagalassos Antik Kenti kazı ekibine haber verildi. Küpü incelemek için gelen ekipler çevrede çalışma başlattı.

Burdur Müze Müdür vekili Yasemin Zenger, "Bunların saklama küpü olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. Kurtarma kazısı başlattık" dedi.

Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yapan Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Peter Talloen de bölgeye geldiklerini ve küçük bir kazı yapmaya karar verdiklerini anlattı. Kazı alanında saklamak amacıyla kullanıldığı tahmin edilen 2 adet küp bulunduğunu vurgulayan Talloen, "Hangi antik döneme ait olduğuna bakacağız. Büyük ihtimalle Bizans dönemine, yani MS 6- 7 yüzyıla ait eserler. Yanında da duvar kalıntıları bulduk. Ve ona bağlı sıkıştırılmış zemin toprak da var. İçinde malzeme var mı ona da bakacağız. Ağlasun'un tarihine bir katkısı var mı öğrenmeye çalışacağız" diye konuştu.

Burdur Müze Müdürlüğü yetkilileriyle Sagalassos kazı ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonunda küplerin birinin içinden kireç çıkarken, her iki küpün de o dönemde yaşayan insanların buğday, mısır ve şarap gibi maddeleri saklamakta kullandıkları tahmin ediliyor.

Diğer yandan biri küplerin yanında diğeri de arasında olmak üzere iki ayrı mezar kalıntısı da bulundu. Buradan insan iskeletlerine ait çeşitli parçalar çıkarıldı. Küpler ve kemik parçaları incelenmek üzere Ağlasun Sagalassos'taki kazı bölgesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Bulunan küplerden görüntü - Ekiplerin incelemesi - Dr. Peter Talloen röportaj HABER- KAMERA: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA) ================================= Gökbel'de Ümit Besen ile Muazzez Ersoy rüzgarı Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılış gecesinde Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konser verdi. Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 14'üncü Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün akşam Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanına Alanya Kaymakam vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. 'ADI KIRKPINAR'DAN SONRA ANILIYOR'

Güreşlerin programının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Türkiye'deki sayılı güreş organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Başkan Yücel, "Her yerde konuşuyorum Gökbel benim için bir başka. Bir fidanı, bir bebeği büyütür gibi emekle, azimle, kararlılıkla ve sizlerin desteğinizle Gökbel Festivali'mizi büyüttük ve bugünlere getirdik. Gökbel Güreşleri'nin geldiği bu nokta bizleri gururlandırıyor. Adı Kırkpınar'dan sonra anılan Gökbel Güreşleri, artık Türkiye'nin en önemli güreş organizasyonlarından biridir. Tüm pehlivanların katılmak için can attığı Gökbel Güreşleri, her yıl çıtasını biraz daha yükseğe taşıyarak, kentimizin değerlerine değer katan bir Alanya markası olmuştur" dedi.

ÜMİT BESEN'E SAHNEDE ŞALVAR GİYDİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından saat 21.30'de Ümit Besen sahneye çıktı. Konserine kült şarkısı 'Nikah masası' ile başlayan Besen, şarkının ardından, "Muhteşem bir atmosfer, muhteşem yürekler hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar tekrar selamlıyorum" dedi. Konserine 'Islak mendil' şarkısıyla devam eden Besen, son olarak Pamela ile yaptığı düeti 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi' şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi. Şarkısının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ümit Besen'e Alanya yöresel kıyafeti olan şalvar ve kasketle üzerinde Besen'in portresi olan su kabağı ve çeşitli hediyeler verdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Besen'in isminin yazılı olduğu 07 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Hediye edilen Alanya'nın yöresel kıyafetlerini sahnede giyen Ümit Besen, konserine bu kıyafetlerle devam eti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Besen sevilen şarkılarını sırasıyla hayranları eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda Ümit Besen müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

ERSOY'A BAŞKAN DÜETİ

Ümit Besen konserinin ardından sahneyi Muazzez Ersoy'a bıraktı. Belinde taşlı kemer bulunan asimetrik kesimli kırmızı sade kıyafetle sahneye çıkan Muazzez Ersoy, kendiyle özdeşleşen nostalji şarkılarını seslendirdi. Ersoy, 'Cennet' isimli şarkıyı seslendiği sırada sahneden protokolün bulunduğu yere inerek şarkıyı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ersoy'a Alanya Belediye Başkanı ile Hasan Çavuşoğlu hediyeler verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Konser alanından genel görüntü - Ümit Besen konserinden görüntüler - Ümit Besen'e Adem Murat Yücel ve Hasan Çavuşoğlu'nun hediye vermesinden görüntü - Ersoy'un konserinden genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor. HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ============================= Çorum'da KPSS öncesi ilginç diyaloglar yaşandı Çorum'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylardan bazıları, sınava son anda yetişti. Adaylardan biri, önce üzerindeki bozuk para, ardından da tesbih nedeniyle içeri alınmadı. "Her şeyden önemli" dediği tespihini ailesine teslim edip salona giren aday, bu kez de sınava, sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için dışarı çıkarıldı.

Çorum'da KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti. Sınav nedeniyle kentte düğün etkinlikleri durdurulurken, inşaatlarda çalışma yaptırılmadı. Merkez Atatürk Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar, sınavı dakikalarla kaçırırken, bazıları ise son anda okula giriş yaptı. Bir aday ile görevliler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Okula gelen aday,arama sırasında üzerinde bozuk para çıkınca içeri alınmadı. Bozuk paraları bir kenara bırakan adayın üstünden bu kez de tespih çıktı. Görevli polisler, adaya tespihle giremeyeceğini söyledi. Aday ise "Tespihim her şeyden önemli" dedi ve aile yakınlarına yöneldi. Bu sırada görevli polisler adaya sınav saatinin geldiğini söyledi. Tespihini yakınlarına teslim eden aday, tam zamanında okula giriş yaptı. Ancak, bu kez yeniden dışarı çıkartıldı. Adayın sınava, sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için alınmadığı ortaya çıktı. Üzgün olduğu gözlenen aday, ailesiyle otomobile binerek okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü ----------------------------------- -Öğrencinin tespihim daha önemli diyerek sınava girmek için acele etmemesi -Kız öğrencinin kapıdan son anda girmesi -Geç gelen öğrencinin sınava girememesi -Detaylar (SÜRE: 2.00 Dk) (BOYUT:270 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ===================== Down sendromlu Kübra'nın hayali gerçek oldu Antalya'nın Serik ilçesinde oturan down sendromlu Kübra Gencer (27) için temsili düğün yapıldı. Gelinlik giyen Kübra Gencer, ailesi ve yakınlarıyla eğlenerek hayalini gerçekleştirdi. Serik'e bağlı Cumalı Mahallesi'nde oturan down sendromlu Kübra Gencer, yardımseverlerin de desteğiyle hayaline kavuşarak beyaz gelinlik giydi. Kübra Gencer için bir düğün salonu kiralayan ve gelinlik alan Serik Belediyesi genç kızın en büyük hayaline kavuşmasına vesile oldu. Gencer için düğün salonu içerisinde davullu zurnalı tören düzenlendi. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kübra Gencer, törende duygusal anlar yaşadı. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın da katıldığı merasimde Kübra Gencer doyasıya eğlenerek oynadı.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, gerçek olmasa da Kübra'nın hayallerini gerçekleştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Çalık, "Kübra gibi engelli kardeşlerimizin hayallerini gerçekleştirmek hepimizin görevi. Onların mutluluğunu birlikte yaşamanın değeri ise ölçülmez" dedi. Anne Ayşe Gencer, "Kübra'nın benden en büyük isteği gelinlik giyip düğün yapmaktı. Sağ olsunlar Serik Belediyesi yardımcı oldu. Eş, dost ve konu komşunun yardımlarıyla bu hayali gerçekleştirdik. Çok güzel bir eğlence oldu. Kızım da çok memnun kaldı ve mutlu oldu. Daha önce böyle bir şey hiç aklımızdan geçmemişti. Kızım çok istedi. Kübra çok mutlu oldu, sevindi. Engelli çocuklarımız bizlerden destek istiyor" diye konuştu. Kübra Gencer de çok mutlu olduğunu söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Düğünden görüntüler - Kübra ve anneyle röportaj HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) ========================== Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar Geçen yıl dünyanın en uzun horon halkasını oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17’nci Kadırga Şenlikleri’nde aynı anda 68 ev hanımının yaptığı muhlama ile yeni rekora imza attı.