DHA YURT BÜLTENİ 7

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyündeki derede meydana gelen toplu balık ölümleri, çevre sakinlerini tedirgin etti. Domaniç illçesi Güney köyü deresi piknik alanı yakınlarında toplu balık ölümleri görüldü. Muhacırlar, Kozcağız ve Böçen köylerinden de geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesinden sonra ölen balıklar bir anda kıyıya vurmaya başladı. Dere kenarında piknik yapanların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geldi. Bazı vatandaşlar can çekişen balıkları dereden toplayıp temiz suda yıkayarak, yaşatmaya çalıştı. Ayrıca cami hoparlöründen su ve balıklara dokunulmaması için anons yapıldı. Güney Muhtarı Baki Karaca, yaptığı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde telefon geldi. Ben de dereye indim, tüm balıklar ölmüş. Buralarda bağ, bahçeler var. Diğer köyler de bundan dolayı zarar görüyor. Hemen köyde anons yaptırdım, kimse balık tutmasın diye. İlçe Jandarma ve Tarım Müdürlüğü'ne haber verdim. Ama bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler yaptıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. Çok zararımız var. Bütün piknikçilerimiz geri gitti. Dere kenarına indiğimde tüm köylüler inmiş, piknik yapmak için gelen vatandaşlarda dahil, derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdı" dedi. Piknik yapmak için Güney Deresi'ne gelenlerden Hakkı Aykan, "Geldiğimizde su simsiyahtı. Bir saat sonra balıklar kenara vurmaya başladı. Sonra arkadaşlarla beraber balıkları yaşatmak için çeşmeye taşıdık. Bu bir katliamdır" diye konuştu. İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dere suyu ve balıklardan numune alarak incelenmesi için ilgili laboratuvara gönderdi.

"Çocuklar şu an burada hepimizin çocukluğunda oynadığı topaç yapıyorlar. Biraz gelenekselle bilimi birleştirerek öğrencilerin robotu kendi kendine çalıştırabileceği bir topaç tasarlamalarını istiyoruz. Bir robot ve mikroişlemci kullanarak öğrencilerimiz kendi robotik topaçlarını yapıp daha sonra nasıl çalıştığını uygulamalı olarak görecekler burada."

Burdur Müze Müdür vekili Yasemin Zenger, "Bunların saklama küpü olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. Kurtarma kazısı başlattık" dedi. Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yapan Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Peter Talloen de bölgeye geldiklerini ve küçük bir kazı yapmaya karar verdiklerini anlattı. Kazı alanında saklamak amacıyla kullanıldığı tahmin edilen 2 adet küp bulunduğunu vurgulayan Talloen, "Hangi antik döneme ait olduğuna bakacağız. Büyük ihtimalle Bizans dönemine, yani MS 6- 7 yüzyıla ait eserler. Yanında da duvar kalıntıları bulduk. Ve ona bağlı sıkıştırılmış zemin toprak da var. İçinde malzeme var mı ona da bakacağız. Ağlasun'un tarihine bir katkısı var mı öğrenmeye çalışacağız" diye konuştu. Burdur Müze Müdürlüğü yetkilileriyle Sagalassos kazı ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonunda küplerin birinin içinden kireç çıkarken, her iki küpün de o dönemde yaşayan insanların buğday, mısır ve şarap gibi maddeleri saklamakta kullandıkları tahmin ediliyor. Diğer yandan biri küplerin yanında diğeri de arasında olmak üzere iki ayrı mezar kalıntısı da bulundu. Buradan insan iskeletlerine ait çeşitli parçalar çıkarıldı. Küpler ve kemik parçaları incelenmek üzere Ağlasun Sagalassos'taki kazı bölgesine götürüldü.

Gökbel'de Ümit Besen ile Muazzez Ersoy rüzgarı

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılış gecesinde Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konser verdi.

Alanya Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 14'üncü Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün akşam Ümit Besen ve Muazzez Ersoy konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanına Alanya Kaymakam vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı.

'ADI KIRKPINAR'DAN SONRA ANILIYOR'

Güreşlerin programının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Türkiye'deki sayılı güreş organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Başkan Yücel, "Her yerde konuşuyorum Gökbel benim için bir başka. Bir fidanı, bir bebeği büyütür gibi emekle, azimle, kararlılıkla ve sizlerin desteğinizle Gökbel Festivali'mizi büyüttük ve bugünlere getirdik. Gökbel Güreşleri'nin geldiği bu nokta bizleri gururlandırıyor. Adı Kırkpınar'dan sonra anılan Gökbel Güreşleri, artık Türkiye'nin en önemli güreş organizasyonlarından biridir. Tüm pehlivanların katılmak için can attığı Gökbel Güreşleri, her yıl çıtasını biraz daha yükseğe taşıyarak, kentimizin değerlerine değer katan bir Alanya markası olmuştur" dedi.