DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - 13 gün geçti, kayıp Evrim'den bir ize rastlanmadı Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmalarından geride kalan 13 günde sonuç alınamadı. Gözaltında tutulan Evrim'in anne ve babası bugün bir kez daha sorgulanacak. Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 14 gündür süren arama çalışmalarında küçük Evrim'e ait hiç bir ize rastlanamadı.

DEDESİNİN MEZARI AÇILDI

Küçük kızın öldürülüp, 1 yıl önce ölen dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü yönündeki iddia üzerine 3 gün önce Yenisu köyü içindeki mezarlık açıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde köy mezarlığında arama yaptı. Fakat bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca 2 gün önce ise Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde bulunan hayvanların dışkı birikintisi de kepçe ile arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. 70 BİN METREKARELİK ALAN 3 KEZ ARANDI

Evrim için Tokat İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Evrim'e ulaşmak için 70 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 komando timi, 6 Jandarma Özel Harekât timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. Ayırca arama çalışmalarına, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de yer aldı. Evrim'i arama çalışmalarında Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, köyde Evrim’in ailesinin ve amcası Niyazi Atış'ın yaylada bulunan çadırlarında tarama yaptı. Dalga boyutlu ışık kaynağı ile Evrim'e ait kan izi arandı, ama sonuç çıkmadı. Ekipler bugün de Evrim'in kaybolduğu yayladan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü'nde balık adamlar aracılığı ile arama çalışması yaptı. Şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Çalışmalardan günlerdir bir sonuç çıkmaması nedeni ile daha önce aramalara katılan yöre halkının da rutin işlerine döndüğü görüldü.

ANNE VE BABA SORGUDA

Bölgede arama çalışmaları sürerken Evrim'in annesi Dilek Atış, Baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve köy sakinlerinden Ali Hin önceki gün gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin, ardından da dün akşam saatlerinde amcası Niyazi Atış serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında bugün bir kez daha ifadelerinin alınacağı öğrenildi. İfadeler doğrultusunda anne ve babanın akşam saatlerinde serbest bırakılacağı veya savcılığın talebi ile ek gözaltı süresi istenebileceği belirlendi. Görüntü dökümü -ARŞİV GÖRÜNTÜLER Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - ======================== 2 - Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Ataseven de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 4 yaralının ise hayati tehlikelirinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

---------------------------- - Yaralıların araçtan çıkartılması

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kaza yeri detay

- Genel ve detaylar :Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) =========== 3- İnşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşüp öldü ADANA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mustafa Ayana (55) hayatını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan Mustafa Ayana, sabah saatlerinde 6'ncı katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan işçiler, gelen ses üzerine Ayana'nın cansız bedenini gördü. Olay yerine çağrılan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, Ayana'nın cesedini inşaattan çıkardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Apartmanın genel görüntüsü

- Polisin ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- İnşaat önündeki vatandaşların görüntüsü

- Ambulansın görüntüsü

- AFAD ekiplerinin görüntüsü

- Polisin emniyet şeridi çekmesi

- AFAD ekiplerinin inşaata girmesi

SÜRE: 02'13" BOYUT:136 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA) ================================= 4 - Atletizm Milli Takım Antrenörü Tunç, son yolculuğuna uğurlandı Erzurum Palandöken Dağı'nda kampta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç'un (44) cenazesi, memleketi Konya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 2 aydır kamp yapan Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Tunç, geçen Cumartesi günü antrenman sonrası dinlenmek için odasına gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Tunç, duvara vurarak yan odada kalan sporcularından yardım istedi. İbrahim Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, durumu otel yönetimine bildirdi. Tunç, otele çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İbrahim Tunç, burada yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Tunç'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 6 yaşında bir çocuk babası İbrahim Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi memleketi Konya'ya getirilen İbrahim Tunç için ilk tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Tunç'un ailesi, sporcuları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende İbrahim Tunç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve helallik alınmasının ardından Tunç'un cenazesi Hacı Fettah Mezarlığı'na götürüldü. İbrahim Tunç'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

----------------------------- - Cenazenin il müdürlüğü önüne getirilmesi

- Yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Kuran tilaveti ve helallik alınması

- Cenazenin taşınması (KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) 5 - Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı SİVAS'ın Kangal ilçesindeki son 1 haftada zehirlenme belirtileri ile hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı. İçme sularından alınan numuneler inceleniyor. Kangal'da son 1 haftada, ilçe merkezi ve bağlı farklı köylerde yaşayan kişiler mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleriyle Kangal Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede başvurular nedeniyle yoğunluk yaşandı. Başvuruların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken şu ana kadar sayının 700'e ulaştığı öğrenildi. Hastaların tamamının ayakta tedavi edilerek gönderildiği öğrenildi. Şikayetlerin köylerde ve ilçede kullanılan içme suyundan kaynaklandığı şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğü, incelenmek üzere numune aldı. Hastaneye başvuruların yüzde 3'ünün ilçe merkezinden olduğu ve çoğunluğun ise ilçeye bağlı çevre köylerden geldiği öğrenildi. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk içme sularında bir sorun olmadığını belirterek, başvuruların nedeninin araştırıldığını belirtti.

İlçede içme suyu ile ilgili asılsız iddialar olduğunu söyleyen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Son günlerde ilçemizde içme suyuyla ilgili bir takım kirli bilgiler var. İlçemizin merkez nüfusu 11 bin civarındadır. Diğer taraftan köylerimizle birlikte 25 bini bulmaktadır. Ayrıca yaz ayları olması nedeniyle ilçe merkez nüfusu 40 bin civarında insanın yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bir ishal, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oluyor. Ülkenin genelinde olan problem ve sıkıntılar ilçemizde de maalesef yaşanıyor. Burada ilçemizin içme suyuyla ilgili iddialar olduğunu da gözlemledik. İçme suyu su deposuna hayvan düştüğünü iddia edenler var. Bunlarla ilgili yasal ve idari işlemlerimize başladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Asılsız iddiada bulunanların, iddialarını ispatlamalarını isteyeceğiz" dedi. 'İLÇE SUYUNDA PROBLEM YOK' Hastaneye yapılan başvurular hakkında da bilgi veren Başkan Öztürk, "Hastaneye başvuranlardan sadece yüzde 3'ü ilçe merkezinde yaşayan kişiler. İlçemizin suyunda bir problemimiz yok. 1980'lerin başında olan alt yapı sorunlarını biz çözdük. Kanalizasyona su karıştığı iddiaları var. Sistem gereği bu mümkün değil. Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile devamlı koordine halindeyiz. Alınması gereken önlemleri alıyoruz. Yapılması gereken işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de bu tür rahatsızlıklara neyin neden olduğunun henüz araştırıldığını, henüz bir sonuç alınamadığını ifade etti. Görüntü Dökümü: -Hastaneden görüntüler -Hastaneye gelip gidenlerden görüntü -Belediye Başkanını açıklaması -Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/KANGAL(Sivas), (DHA) (438 mb) ============== 6 - Van'da turistlere köpük partili eğlence Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da sıcaktan bunalan turistleri serinletmek için işletmeciler birbirinden renkli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark'ta turistler, düzenlenen köpük partisinde hem eğlendi hem serinledi. Edremit İlçesi'nde 4 yıl önce faaliyete geçen kentin tek aquaparkı olma özelliğini taşıyan Van Gölü kenarındaki Divan Beach Aquapark yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Divan Beach Aquapark'ta, 2017 yılında yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist ağırlandı. Gelen konuklara birbirinden değişik organizasyonlar düzenleyen işletme sahipleri, Akdeniz ve Ege sahillerindeki mekanları da aratmıyor. Hava sıcaklığının 30, göl suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi bulduğu Van'da mekana gelen turistleri serinletmek ve eğlendirmek için köpük partisi düzenlendi.