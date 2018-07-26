DHA YURT BÜLTENİ 7

Bir aile kazada yok oldu ERZURUM, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Burak Yakışır (35), babası Zeki (64) ve annesi Mahbup Yakışır (63) ile kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32), memleketleri Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyünde yan yana defnedildi. Aileden geriye Burak Yakışır'ın eşi ve 2 yaşındaki çocuğuyla Burcu Yakışır Girgin'in eşi kaldı. Kaza, dün Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. Burak Yakışır yönetimindeki 06 ZHM 98 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır, annesi Mahbup Yakışır ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin hayatını kaybetti. Otomobilin hız göstergesinin ise 205 kilometrede takılı kaldığı görüldü. 4 kişilik Yakışır ailesinin cenazeleri dün uçakla Erzurum'a getirildi. 4 ayrı cenaze aracına konulan anne, baba ve çocukları, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketleri olan Aşkale ilçesine bağlı Pırnakapan köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına götürülen cenazeler, yakınlarının gözyaşları içinde yan yana açılan mezarlara defnedildi. Cenaze töreninde ailenin gelini Özge Yakışır ile damatları İbrahim Girgin güçlükle ayakta durabildi.

EŞİNE SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

İbrahim Girgin, cenazede Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknoloji programında öğretim görevlisi olan eşi Burcu Yakışır Girgin'in tabutunu okşayarak onu çok sevdiğini söyledi. Omzuna aldığı eşinin tabutunu önce cenaze aracına taşıdı, ardından da kendi elleriyle toprağa verdi. İbrahim Girgin, sürekli ağlayan ve eşi ile aynı kazada ölen Burak Yakışır'ın eşi 2 yaşında bir çocuk annesi Özge Yakışır'ı da teselli etmeye çalıştı. KIRIKKALE'YE GİDERKEN ANİDEN GERİ DÖNMÜŞ

Erzurum'da emekli olduktan yaklaşık 25 yıl önce ailesi ile birlikte Ankara'ya göç eden Zeki Yakışır'ın daha sonra çocukları ile birlikte yenilenebilir enerji tesisi kurduğunu söyleyen aile dostları Ömer Küçük şunları söyledi:

"Çok sevilen bir aileydi. Hepimiz çok üzüldük. Aile, şirketlerinin hissesini devretmek üzere Kırıkkale'ye gidiyorlarmış. Otomobilde şirketin ortağı olan iki kardeş, anne ve baba bulunuyor. Artık ne olduğunu bilmediğimiz için geri dönmüşler. Burak, hızla Ankara'ya doğru yol almaya başlamış. Önceden kalp rahatsızlığı geçiren babasının veya birkaç gündür burun kanaması olan annesinin aniden rahatsızlanıp onları hastaneye yetiştirmeye mi çalıştı, bilemiyoruz. Aileden kurtulan olmadığı için sadece tahmin yürütebiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Geride rahmetli olan Burak Yakışır'ın eşi ve 2 yaşında bir çocuğu ile kızının eşi kaldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılınan cenaze namazları

-Cenaze namazına katılan vatandaşlar

-Ailelerin ağlaması

-Cenazelerin cenaze aracına konularak mezarlığa götürüülmesi

-Mezarlıkta defnedilmesi

-Aile yakınlarının ağlaması

-Drone ile cenaze namazı ve mezarlıkta çekilen görüntüler.

-Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları

-Ankara'daki kazanın görüntüleri (dün arşiv)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ==================== Kayıp Evrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacak TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış (3,5) gömülmüş olma ihtimaline karşı yayla çevresindeki belirli noktalarda aranacak

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 16 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 16 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

ANNE-BABASI CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evrim'in anne-babası Dilek-Burhan Atış çifti Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından Turhal Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının 23 Temmuz'da mahkemeye sevk edilen Dilek ve Baba Burhan Atış çelişkili ifade vermekten tutuklandı. Çiftin tutukluluk kararına yapılan itiraz da reddedildi. BELİRLİ YERLERDE ARANACAK

Tutuklanan baba Burhan Atış'ın ifadelerinde önce 'Traktörden düşüp öldü, gömdüm' dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, arama yönteminde değişikliğe gitti. Buna göre yayla ve köy çevresinde bulunan belirli noktaların ele alınacağı öğrenildi. Özelikle köy ve yayla çevresinde bulunan kaya çevreleri, belirli ağaç civarları gibi gömüldüğünde yerinin belli olabileceği noktalar tespit edilecek. Bu arada Jandarma Arama Kurtarma timleri civardaki tarlalarda bulunan saman yığınlarının içini de kontrol etti. Bulguya rastlanmadı.

Ayrıca, Zile Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Ekiplerin arama çalışmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) ============ Can Gürzap, taburcu oluyor ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da motosikletin çarpması sonucu yaralanarak önce yoğun bakım ünitesine ardından da serviste tedavisine devam edilen usta oyuncu Can Gürzap'ın yarın taburcu olacağı öğrenildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 4 gün önce gece saatlerinde aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen sinema ve tiyatronun deneyimli oyuncusu Can Gürzap motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine alınan ardından da servise geçen Can Gürzap'ın tedavisi sürüyor. Yüz kemiğinde kırık, beyin zarı ve beyin arasında kanama oluşan oyuncuya serum ve ilaç veriliyor.

Çok sayıda test ve tetkikten geçen Gürzap'a kanama seviyesi düşük olduğu için cerrahi açıdan bir müdahale uygun görülmedi. Tansiyonu, kanaması ve genel durumunun anlık olarak takip edilebilmesi için yoğun bakımda tutulan Gürzap, günün belirli saatlerinde yanına giren yakınları ve dostlarıyla sohbet edip gazete ve internetten haberleri takip ediyor.

Hastanede kaldığı ilk günden beri bilinci açık olan Gürzap, 1 gün daha yoğun bakımda tutulacak.

Oyuncu, durumu geçtiğimiz 4 günde olduğu gibi iyi gitmeye devam ederse 27 Temmuz tarihinde taburcu edilecek.

Vücudunda ve yüzünde ufak çapta yaralar oluşan Gürzap'ın, taburcu edildikten sonra bir süre daha evinde dinleneceği öğrenildi.

============ Moloz yığını arasında hurda demir topluyorlar ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma kapsamında yıkılan binaların molozunda Suriyeli ve Iraklı çocukların hurda demir toplaması dikkat çekti.

Çorum Belediyesi'nin Gazi caddesi ve Fatih caddesi arasında bağlantıyı sağlayacak olan yol çalışması nedeniyle yapılan kamulaştırmalar sonucunda bölgede belirlenen binaların yıkımına başlandı. Yıkım işlemi devam ederken binaların moloz yığınında Suriyeli ve Iraklı çocukların hurda demir toplaması dikkat çekti. Çocukların yıkımın bir kısmı gerçekleşmiş binalarda da hurda toplamaya çalışması üzerine çevredekiler tehlike nedeniyle polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekibi çocukları yıkım alanından uzaklaştırdı. Görüntü Dökümü:

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- Yıkılan binalardan horda toplamaya çalışanlar

-Polisin gelmesi

-Detaylar

(SÜRE: 2.00 Dk) (BOYUT:225 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) =============== Mahalle ve çarşı bekçileri yemin ederek göreve başladı ANTALYA'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 78 bekçi, yemin ederek işbaşı yaptı.

Antalya'da, emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 78 mahalle ve çarşı bekçisi, bir ay süren üçüncü ve dördüncü dönem eğitimin ardından Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti. 78 bekçi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup yemin metnini okudu. Bekçilerin merkez ilçeler ile Alanya, Serik, Manavgat, Kumluca'da görev yapacağı belirtildi. Törende yemin eden bekçileri izlemeye gelen ailelerinin heyecanlı olduğu gözlendi.

'DEVLETİMİZE SADIK, MİLLETİMİZE HİZMETKAR OLUN'

Törende konuşan Antalya Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, çarşı ve mahalle bekçilerine 'hoş geldiniz' dedi. Antalya'da görev yapacak bekçi sayısının 250'ye ulaştığını vurgulayan Ulucan, "Giydiğiniz üniformanın değerini asla unutmayın. Adaletten ve kanunlardan aldığınız güçlü, seçilmiş meşru otoritenin emrinde olarak ve yalnızca devletimize sadık, milletimize hizmetkar olun" dedi.

Töreni izlemeye gelen bekçilerin ailelerine de seslenen Ulucan, "Artık Antalya sokakları evlatlarınıza, evlatlarınız da bizlere emanet. Hep birlikte emanetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu. Ulucan, bekçilere başarı diledi. 'SOKAKLARIN HUZURU BEKÇİLERE EMANET'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kamu görevlileri arasında çarşı ve mahalle bekçilerinin geçmişte önemli yere sahip olduğunu anlattı. 1990'lı yıllardan sonra personel istihdam edilmemesi gibi nedenlerle bekçi sayısının azaldığını aktaran Karaloğlu, "Geceleri mahallelerde bekçi düdüğü duymaz olmuştuk. Vatandaşımız özlemişti bekçi düdüğünü. Artık karanlık bastırdığında, sokakların huzurunu bekçilere emanet edeceğiz. Artık kötü niyetli insanlar mahallelerimizde kötülüklerini icra edemeyecek. Bekçilerimiz biz uyurken huzurumuz için ayakta olup görevlerinin başında olacak" dedi.

'BİRİNCİ GÖREVİMİZ TOPLUMUN HUZURUNU TEMİN ETMEK'

TÜİK istatistiklerindeki memnuniyet anketinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin birinci sıraya yükselmesinin tesadüf olmadığını aktaran Karaloğlu, "Toplumun huzuru konusunda her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Mülki idare amirleri olarak birinci görevimiz toplumun huzurunu temin etmektir. Toplumda huzur yoksa ne ekonomik ne sosyal gelişmişlik vardır" diye konuştu.

Karaloğlu, yemin eden 78 bekçiye başarı diledi. Tören sonunda dereceye giren bekçilere ödülleri verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bekçileden ve ailelerin den detay görüntü

- Emniyet müdürünün konuşması

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

- Yemin töreni

- Detaylar

600 MB 5.00 (HD)

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ================= Tedavisi tamamlanan yavru baykuşlar doğaya salındı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan 2 baykuş yavrusu tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Alanya'da farklı tarihlerde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirilen 2 baykuş yavrusu, tedaviye alındı. Baykuşlardan birinin tedavisi yaklaşık 7 ay, diğerininki ise 3 ay sürdü. Tedavileri tamamlanan baykuşlar Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğaya salındı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal, "Yuvasından düşen ve vatandaş tarafından kurumuza ocak ve mayıs aylarında getirilen baykuşlar, belediyemiz veteriner hekimliğine teslim edildi. Rehabilitasyonu tamamlanan kuşlarımız doğal ortama salındı" dedi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz da "Baykuşlarımız artık kendi başlarına hayatta kalabilecek düzeye gelmiştir. Biz de kendilerini doğaya saldık" diye konuştu.