DHA YURT BÜLTENİ 7

Tarihin her döneminde Türk askerinin kahramanlığından bahseden TBMM Başkanı Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ülkemiz şu iki şeyin ülkesidir. Biri çiftçi diğeri de askerdir. Biz iyi çiftçi ve asker yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik. Çünkü topraklarımız çoktu. İyi asker yetiştirdik, çünkü toprakları isteyen düşmanlar çoktu' sözü var. Biz bu sözlerin karşılığını tarihte sıkça gördük. En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizzat yaşadık. Ordumuz, milletimizi, devletimizi hedef alan, her türlü tehdide karşı, her an hazır ve dikkatli olmalıdır. Teröre karşı son yıllardaki amasız mücadelenin kahramanları kolluk kuvvetlerimiz ve kahraman askerimiz ve komutanlarımız, değerli Mehmetçiklerimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüksek askeri kabiliyeti, manevra yeteneği, milli savunma sanayisinde yerli ve mili teknolojik donanımıyla dosta güven düşman korku vermektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında ter türlü bölücü terör örgütünün sınırlarımıza gelmeden sınırlarımız dışında yok edilmesi için destanlar yazılmıştır. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatansever, yurdunu seven subaylar ve askeriyle; o gece aklını kiraya vermiş, asker kılığındaki teröristlere hakkettikleri karışlığı vererek, alçak ve hain darbe girişimini bastırmıştır. O gün halkın gücü tankın gücünü yenmiş, ay yıldızlı bayrak inmemiş ezanlar dinmemiştir. O gece Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin kararlılığı, milletin cesareti sayesinde alçak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması terör örgü hakkettiği dersi almıştır. Türkiye rabbimin izniyle birlik ve bütünlüğünü koruyacak, tek milet tek bayrak tek vatan ve tek devlet olarak ilelebet yaşayacaktır. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için en büyük güvencemiz yüce milletimiz ve kahraman silahlı kuvvetlerimizdir" dedi.