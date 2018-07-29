DHA YURT BÜLTENİ-7

AKSEKİ'DE TUR OTOBÜSÜ 2 OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 30 YARALI (EK)

1)AĞIR YARALI TURİST ANTALYA'DA Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı kazada yaralanan Çinli turistlerden durumu ağır olan 1'i için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterden yardım istendi. Kaza yerine gelen ambulans helikoptere alınan yaralı turist, Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde bulunan İl Hava Ambulansı Merkezi'ne iniş yaptı. 40'lı yaşlarla olduğu tahmin edilen kadın Çinli turist tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Ambulans helikopterin inişi

- Sağlık görevlilerinin yaralı turisti sedyeye taşıması

-Turistin ambulansa alınması

- Ambulans detayı

- Turistin hastaneye götürülmesi

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) =========================================================== 2)TIR İLE KAMYONET ÇARPIŞTI ARPA ÇUVALLARI YOLA SAVRULDU GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralanırken, arpa çuvalları yola savruldu.Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail D.yönetimindeki kasasında arpa çuvalları bulunan 63 NF 504 plakalı kamyonet ile aynı yöne seyir halindeki Aytekin A. yönetimindeki 33 DRT 11 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hasar görürken, kamyonette bulunan arpa çuvalları yola savruldu, sürücüler ise hafif yaralandı. Yola savrulan arpa çuvalların toplanması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Yola savrulan arpa çuvalları

- Genel ve detay görüntüler (Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: Ramazan TUNCER- GAZİANTEP-DHA)

9,50 MB ================================================= 3)KCK İDDİANAMESİNİN FİRARİ SANIĞI PKK'LI DURÇ'UN IRAK'TA ÖLDÜRÜLMÜŞ İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında PKK'nın üst düzey sorumlusu olarak gösterilen ve firari olan 'Serdar Ali' kod adlı PKK'lı Ali Durç'un, Şubat ayında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava operasyonunda öldürüldüğü belirtildi. PKK terör örgütüne yakın sitelerde yer alan bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesine nüfusuna kayıtlı olan ve 'Serdar Ali' kod adlı Ali Durç'un (44), 13 Şubat 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava operasyonunda öldü. 1993 yılında üniversite öğrencisi iken hakkında açılan soruşturma nedeniyle bir süre tutuklu kalan va daha sonra dağa çıkan PKK'lı Durç'un örgütün üst düzeyinde görevler yaptığı belirtildi.

KCK İDDİANAMESİNDE FİRARİ SANIK OLARAK ARANIYORDU Terör örgütü PKK'nın, kendine yakın internet sitelerinden Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldüğünü 5,5 ay sonra duyurduğu Ali Durç'un adı KCK İstanbul iddianemesinde geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında hazırlanan ve KCK'nın İstanbul'daki üst yönetiminin anlatıldığı iddianamede, örgütün Murat Karayılan'dan sonra gelen üst düzey yöneticilerinin Ali Durç ve Kudbettin Yazbaşı olduğu belirtilmişti. İddianamede Ali Durç firari şüpheli olarak yer alırken, onunla ilgili gizli tanıkların ifadelerinide yer verilmişti. Gizli kanıtlar ifadelerinde, KCK operasyonları başladıktan sonra Kandil'e kaçtığı tespit edilen ve hakkında 14 Aralık 2011'de yakalama kararı çıkarılan Durç ile ilgili, "KCK/TM Marmara ve İstanbul genel sorumlusu. PKK'nın 30 kişilik yürütme konseyinde alınan kararlar, Ali Durç'a iletilir. Durç da talimatları kent meclisindeki sorumlulara aktarır" demişlerdi. DİYARBAKIR, (DHA)-

================================================= 4)ALMİNA BEBEĞİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden 1 yaşındaki Almina Soyeşik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp, toprağa verilmek Kayseri'ye götürüldü. Kazada yaralanan baba Feyzullah ve oğlu Kaan Çınar Soyeşik'in tedavisi tamamlanırken, durumu ağır olan anne Mürvet Soyeşik ise Afyonkarahisar'a sevk edildi.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında dün sabah meydana gelen kazada, Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki 38 TZ 185 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik adlı bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Feyzullah, Mürvet ve Kaan Çınar Soyeşik tedaviye alındı. Almina Soyeşik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Durumu ağır yaralanan Mürvet Soyeşik, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Feyzullah Soyeşik ile Kaan Çınar Soyeşik ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ölen Almina Soyeşik'in cenazesi ise akşam saatlerinde yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketleri Kayseri'ye götürüldü.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)