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DHA YURT BÜLTENİ-7

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

(YENİDEN) 1)POLİS  MEMURU, KARAKOLDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ    MALATYA'da, polis memuru Şerif Dağ (45), karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, sabah saatlerinde merkez Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Hükümet Konağı'nın altında hizmet veren Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi.

(YENİDEN)

1)POLİS MEMURU, KARAKOLDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

MALATYA'da, polis memuru Şerif Dağ (45), karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, sabah saatlerinde merkez Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Hükümet Konağı'nın altında hizmet veren Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde görevli sivil memur Suat Yaltagil ile polis memuru Şerif Dağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suat Yaltagil, karakolun mutfağındaki bıçakla polis memuru Dağ'ın boğazını kesti. Gürültüye koşan polislerin engel olduğu Yaltagil gözaltına alınarak nezarethaneye konulurken, yaralı polis memuru ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şerif Dağ, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşananlar üzerine çok sayıda emniyet amiri de merkeze gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.
Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi otopsi için morga konulurken, şüpheli sivil memur ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanmaya başladı.
Polis merkezinde yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

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2)BURSA'DA SAHİLDE 'YER' KAVGASI: 7 YARALI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sahildeki kafede iki grup arasında çıkan 'yer' tartışması, kavgaya döndü. Sopa, tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Küçük Kumla Sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gruptakilerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi. Ardından ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri üzerlerine attılar. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Polis, yaralı halde birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı.
Olayda, her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tarafların ifadelerini aldı.

Görüntü Dökümü
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-Tafların sopalarla birbirine girmesi
-Tabure ve şişelerle vurmaları
-Arbedenin devam etmesi
-Polisin gelmesi
-Polisin müdahalesi

Süre: 2.48 Boyut: 314 MB
Haber: BURSA, (DHA)

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3) 2 OTOMOBİL, AYNI YERDE KANALA UÇTU: 1'İ ÇOCUK 4 YARALI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 1 dakika arayla aynı yerde kontrolden çıkarak, yağmur suyu kanalına düşen iki otomobilden birinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban İ. yönetimindeki 16 KA 006 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında, Şehitler Kavşağı mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, yağmur suyu kanalına düşerken, kazada yaralanan olmadı. 1 dakika sonra aynı yöne giden Cabir Bolat'ın kullandığı 16 ABH 842 plakalı otomobil, ilk kazanın meydana geldiği yerin 15 metre gerisinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, su seviyesi düşük olan kanala düşerek, ters döndü. Kazada, sürücü Cabir Bolat ile otomobilde bulunan Kenan, Makbule ve Yusuf Bolat (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri genel görüntü
-Yaralıların görüntüsü
-Polisin çalışması
-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)

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