DHA YURT BÜLTENİ-7

(YENİDEN) 1)POLİS MEMURU, KARAKOLDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ MALATYA'da, polis memuru Şerif Dağ (45), karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, sabah saatlerinde merkez Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Hükümet Konağı'nın altında hizmet veren Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde görevli sivil memur Suat Yaltagil ile polis memuru Şerif Dağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suat Yaltagil, karakolun mutfağındaki bıçakla polis memuru Dağ'ın boğazını kesti. Gürültüye koşan polislerin engel olduğu Yaltagil gözaltına alınarak nezarethaneye konulurken, yaralı polis memuru ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şerif Dağ, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşananlar üzerine çok sayıda emniyet amiri de merkeze gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.

Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi otopsi için morga konulurken, şüpheli sivil memur ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanmaya başladı.

Polis merkezinde yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- =================================================== 2)BURSA'DA SAHİLDE 'YER' KAVGASI: 7 YARALI BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sahildeki kafede iki grup arasında çıkan 'yer' tartışması, kavgaya döndü. Sopa, tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Küçük Kumla Sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gruptakilerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi. Ardından ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri üzerlerine attılar. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Polis, yaralı halde birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı.

Olayda, her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tarafların ifadelerini aldı.