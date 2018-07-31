DHA YURT BÜLTENİ-7

İntihar için çıktığı çatının kenarına uzanırken böyle düştü Kırşehir'de, bunalıma giren Şeref İ. (41), intihar etmek amacıyla çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştü. Vatandaşların fark edip, önlem amacıyla binanın altında serdiği branda ve yalıtımda kullanılan köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı. Olay, bugün sabah saatlerinde Medrese Mahallesi, 81'inci Sokak’taki Şimşek Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan, dönercide çalışan Şeref İ., 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Şeref İ., çatının kenarına boylu boyunca uzanırken, çevre sakinleri polise haber verdi. Şeref İ.'nin düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, branda ve yalıtımda kullanılan köpükleri binanın altına açarak önlem aldı. Bir süre sonra Şeref İ. yuvarlanıp düştü. Branda ve köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeref İ.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Şeref İ.'nin eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öne sürüldü.

DÜŞME ANINDAN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KIŞEHİR/DHA ========================= Otomobilin çarptığı Enes, yaşama tutunamadı Gaziantep'te, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil sürücüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve 9 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Enes Kurtoğulları (15) bu sabah hayatını kaybetti. Olay, 22 Temmuz günü Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Enes Kurtoğulları'nın kullandığı bisiklete Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten yola savrularak ağır yaralanan Enes, yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurtoğulları, 9 gündür devam eden yaşam savaşını bu sabah kaybederek yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını üzen Enes Kurtoğulları’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Enes'in ölümüne yol açan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Enes Kurtoğulları'nın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

673 MB ==================================== Diyarbakır'da bin 500 çocuğa ücretsiz havuz hizmeti Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi'nce, ilçede çocukların yüzme öğrenmesi için açılan 2 havuza bugün bir yenisi eklendi. Toplam bin 500 çocuğun ücretsiz olarak eğitim göreceği havuzlarda ayrıca engelliler için de bir havuzda özel eğitim veriliyor. Merkez Kayapınar Belediyesi'nce ilçede yapımı tamamlanan 3'üncü havuz, bugün çocukların ilk dersiyle hizmete açıldı. İlçede 3 havuz açan belediye, ücretsiz olarak çocuklara eğitim veriyor. 7-16 yaş grubunun faydalanacağı havuzda erkek ve kızlar eğitim görecek. Yüzme eğitimi verilen çocuklar can yeleği giyerek eğitimlerine başladı. Eğitici hocalar eşliğinde eğitim verilen havuzda ayrıca engelliler için de ayrı olarak yer ayrıldı.

Kayapınar Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Çelik, ilçede yüzme branşında toplam bin 500 kişinin faydalandığını belirterek, "3 havuzumuz var. Birisi engellilere yönelik de hizmet veriyor. Hepsi çocuklara yönelik olarak yapılmaktadır. Çocuklara yüzme ve sosyal aktivite de yaptırıyoruz. Onlara paylaşmayı da öğretiyoruz. Sıcak bir ilimiz çok aşırı derece de talep var. Şuan için 5 bin kişi başvuru yaptı. Yüzme ve eğlenmek amaçlı olmadığı için kursiyer ve yüzme branşı ile spor yapmayı öğretiyoruz çocuklara. Böyle olunca da kontenjanı 500 yaptık. Hafta da bir kez bile olsa çocukların eğlenmesi için tamamına o şekilde hizmet vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kursa gelen çocuklar ise daha önce serinlemek için süs havuzlarına girdiklerini ancak boğulma riski olması sebebiyle korku yaşadıklarını belirterek, artık burada açılan havuzda eğitim alacak olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü- HD

-Havuzdan görüntüler

-Eğitim verilmesi

-Çocuklar yüzmesi

-Röportajlar

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) =========================== (ÖZEL) - SMA'lı Mehmethan'ın tek hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek Malatya'da doğuştan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 2 teşhisi konulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen Mehmethan Bahçalı'nın (11) annesi Ayşe Bahçalı, 1,5 yıldır yatağa bağlı olan oğlunun hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Doğuştan, sinir sistemi hastalığı SMA TIP 2 teşhisi konulan Mehmethan, 1,5 yıl önce bronşit belirtilerinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Hastanede, Mehmethan'ın kalbi durdu. Müdahaleyle çocuğun duran kalbi çalıştırıldı. Mehmethan'ın 1 haftada 2 kez duran kalbi, elektroşok uygulanarak tekrar çalıştırıldı. Tedavi sürecinin ardından yatağa bağımlı hale gelen Mehmethan'ın babası, evi terk etti. Mehmethan'ı annesi yalnız bırakmadı. Konuşamayan ve hareket edemeyen oğluna devletin sahip çıktığını anlatan anne Ayşe Bahçalı şöyle dedi:

"Mehmethan hasta olduktan sonra eşim bizi terk etti. Oğlum yatağa bağımlı oldu ve o andan itibaren yaptığımız çağrılara devletimiz kayıtsız kalmadı. Oğlumun tedavisi ve yaşamını kolaylaştırması için gereken her şey yapıldı. Mehmethan, Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyordu, Malatya'daki mitinglerine katılıyordu. Sağlıklı olduğu dönemde tek hayalinin Cumhurbaşkanımız ile görüşmek olduğunu söylüyordu. Ben bir anne olarak mücadelemi sürdürüyorum ve oğlumu bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Ama oğlumun yarım kalmış hayalinin gerçekleşmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mehmethan'la görüşmesini istiyoruz. En azından oğlumun bu dünyadaki hayali gerçekleşsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmethan'ın parkta oturması

- Oynayan çocuklar ve Mehmethan

- Anne Ayşe Bahçalı'nın Mehmet'le ilgilenmesi

- Fotoğraf çekinen çocuklar

- Anne Bahçalı'nın Mehmethan'ı parktan götürmesi

- Anne Ayşe Bahçalı röp.

- Mehmethan'ın sağlıklı halinden fotoğrafın görüntüleri

- Mehmethan'dan detaylar

- Mehmet'in eskiden konuşurken görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

550 mb ======================= Kelebekler Vadisi'ne yoğun ilgi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan uçurumun başında manzara fotoğrafını çekmek isteyenlerin akınına uğruyor. Son olarak 7 aylık hamile bir kadının düşerek öldüğü haberiyle basında yer bulan vadiye ilgi ise hiç azalmıyor. Faralya Mahallesi sınırlarındaki, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarla çevrili Kelebekler Vadisi ilgi çekiyor. Özçekim yapan ya da manzarayı fotoğraflayanlar sosyal medyadan paylaşınca ilgi her geçen gün artıyor. Manzarayı görenler, benzer fotoğraf karelerini çekmek için sıraya giriyorlar. Kelebekler Vadisi manzarasında, uçuruma aldırmayan vatandaşlar, tehlikeye rağmen en güzel fotoğrafı çekmek için çaba harcıyor.

"DİKKATLİ OLSUNLAR"

Bölgeye tatile gelenlerden Fikret Becanım, "Ankara'dan geliyorum. Fethiye'yi beğendik. Doğayla iç içe, insanları cana yakın. Her şeyiyle beğendik, güzeldi. İnsanların duyarlı olması gerekiyor. Fotoğraf çekeceğiz derken uzak mesafeden aşağı doğru eğiliyorlar. Her yerde var bu tehlike. Fethiye görülmesi gereken yerlerden biri, çok güzel. Yollar çok virajlı, bir de yollar dar olduğu için büyük araçlar geçerken çok zorlanıyor. Yollar biraz açılsa daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. "SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM"

Kelebekler Vadisi'ne gelenlerden Gözde Akköy, "Kelebekler Vadisi çok güzel, herkesin buraya gelip görmesi lazım. Manzara muhteşem olduğu kadar aynı zamanda ürkütücü. Flütümle geldim buraya. Ben de sosyal medyadan duydum geldim. Flütümle gittiğim yerlerde fotoğraf çekinip, sosyal medyaya yüklüyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Kelebekler Vadisi manzarası - Fotoğraf çekinmek için kayalıklara çıkanlar - Fotoğraf çekinenler - röp'ler Haber- Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

=============================== İngiliz Elllen'in Türk Evrim'e olan aşkı evliliğe dönüştü (ÖZEL) Kayseri'de yaşayan İngilizce öğretmeni Evrim Ünal (21) internetten tanıştığı ve ilerleyen zamanlarda ilişkileri aşka dönüşen İngiliz nişanlısı Ellen Dunkason 'la (21) Türk usülü muhteşem bir düğünle hayatını birleştirdi. Kayserili İngilizce öğretmeni kayakçı - dağcı Evrim Ünal (21), bir yıl önce internetten İngiliz Ellen Dunkason (21) ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen ikili, birbirlerine aşık oldu. Kayakçı da olan Evrim Ünal, geçen yıl 18 Aralık'ta, genç kız ve ailesini davet ettiği Kayseri'de , Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde bulunan Tekir Yaylası'nda meşaleli ve havai fişekli evlenme teklifinde bulundu. Teklifin kabul edilmesi ile gençlerin yüzükleri kar üzerinde takılıp, kutlama yapıldı. Genç çift, bu kez evlilik töreni için yine Kayseri'de bir araya geldi. Tarihi bir köşkteki düğüne Ellen Dunkason'un Londra'da yaşayan annesi Lynn (58) ve babası Ray (73) ile damadın annesi Nuray Karakaya ile çok sayıda davetli katıldı. Evlilik töreninde davetlilerin ilgi odağı olan İngiliz gelin Ellen, tebrikleri kabul etti. İngiliz geline sahneye çıkış anı, kına yakma, testi oyunu ile yöresel halay ve oyun havalarında yapması gerekenler damat Ünal'ın tercümesinde anlatıldı. Kayseri'de yöresel kıyafet giyen Ellen, düğün töreninde İngilizce ve Türkçe şarkılar eşliğinde dans ederek, halay çekti.

DÜĞÜNDE İNGİLİZ GELENEKLERİ DE UNUTULMADI

Türk ve İngiliz kültürünün bir arada yer aldığı düğünde gelinin annesi Lynn Dunkason tarafından hazırlanan ve bir İngiliz düğün geleneği olan kartlar davetlilere dağıtıldı. Gelenekleri hakkında bilgiler veren anne Lynn Dunkason, " İngiliz geleneklerine göre düğünlerde bir kutu oluşturulur ve bu kutu içine davetlilerden gelin ve damat hakkında düşünceleri yazmaları istenir. Ben de 1 gece öncesinden özel olarak Evrim'in arkadaşlarının yardımıyla bu geleneğimizi burada uygulamak istedim" diye konuştu. Düğün öncesi duygularını anlatan İngiliz gelin Ellen Dunkason, " Çok mutlu bir durum içindeyim. Beni ne bekleyeceğini bilmiyorum. Biraz gerginim. Ama çok heyecanlıyım" dedi. Ellen ile hayatını birleştirdiği için mutlu olduğunu belirten damat Evrim Ünal ise, " Belki ondan daha çok heyecanlıyım. En az onun kadar ben de ne olacağını bilmiyorum. Kına gecesi tarzında bir kutlama olacak. Ailesi de ne olacağını bilmiyor. Onlar içinde büyük bir sürpriz olacak. Gerçekten çok mutluyuz ve gecenin devamını merakla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

'TÜRK DÜĞÜNLERİ ÇOK FANTASTİK'

Londra'da yaşayan emekli petrol mühendisi baba Ray Dunkason ise, Türk düğünleri hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığını ifade ederek " Türk düğünleri hakkında bir araştırma yapmadık. Hiç fikir sahibi değildik. Türk gelenekleri, İngiliz geleneklerinden çok farklı. Buradaki düğünler çok eğlenceli ve fantastik. İnsanların müzikle uyumlu bir şekilde oynaması harika bir olay. Ben de artık doğal bir Türk dansçısıyım. Her şey çok güzeldi, düğünde çok eğlendik" diye konuştu. Kayseri'de hoşgörülü bir şeklide karşılandıklarını dile getiren emekli bölge yöneticisi anne Lynn Dunkason, "Genel olarak her şey çok güzeldi. Türk dansları ve oyunları çok fantastikti. Bizde yapabildik. Kayseri'yi çok sevdim. İnsanlar çok sıcakkanlı, arkadaş canlısılar. Bizi çok iyi ağırladılar. Türk insanı çok misafirperver, ayrıca düğündeki kıyafetler ve renk uyumu da çok fantastikti. Türk düğünleri harika bir eğlenceye sahne oluyor" ifadelerini kullandı. 'SEVGİNİN ETNİK KİMLİK TANIMADIĞINI ORTAYA KOYDULAR'

İngiliz bir gelini olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Nuray Karakaya da, "Mutluluklarını kutlamak için yakın dostlarımızla ve sevdiklerimizle bir araya geldik. Aralık ayında Erciyes'te atılan nişan merasiminin ardından, bugün düğün töreni yaptık. Ellen bir İngiliz kızı . Oğlumla internette tanıştılar ve kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evrim, Erciyes'te evlenme teklifi yaptı. Kayseri'de de bu sevgi dolu birlikteliği düğün ile noktaladık. Çok mutluyum heyecanlıyım. Sevginin sınır, etnik kimlik, din, dil, ırk tanımadığının en güzel örneğini ortaya koydular" şeklinde konuştu. Kültür farkının hiç bir zaman sorun olmadığını sözlerine ekleyen Karakaya, " 2 farklı kültür var. Ama bu 2 farklı kültür en başından beri çok güzel anlaştı. Aramızdaki kültür farkının olumsuzluklarını hiç yaşamadık . Onlarda bize, bizde onlara karşı çok sevgi doluyduk. Ortaya çıkan bu sevgi birlikteliği her şeyi yaptı. Hiç zorluk yaşamadık" dedi.

Türk damat Evrim ile İngiliz gelin Ellen'in düğün töreni, gecenin anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Görüntü Dökümü: - İngiliz geline düğün öncesi gelenekler anlatılırken görüntü - Damat ve gelinin salona girişi ve dans ettikleri görüntü - Lynn ve Ray Dunkason çiftinin kızlarının düğünde Türk oyun havalarına oynamasından ve

dans ettikleri görüntü - İngiltereli gelin Ellen Dunkason ile röportaj - Kayserili damat Evrim Ünal ile röportaj - İngiliz anne Lynn Dunkason ile röportaj - Gelinin babası Ray Dunkason ile röportaj - Türk damat Evrim Ünal ile röportaj - Gelinin annesinin İngiliz geleneği olan 'Dilek kartlarını' dağıtırken görüntü - Diğer genel- detay görüntüler Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ(DHA) 7 dakika 00 saniye /843 MB ============================== Emekliler şarkı türkü ile hayata bağlanıyor İsdemir ve Çalışan Emekliler İrtibat, Yardımlaşma, Dayanışma Derneği (İSÇEİD) üyeleri emeklilikte yaşama tutunmanın, moralli, mutlu ve huzurlu yaşamanın en önemli yolunun sosyal ağları canlı tutmadan geçtiğini belirttiler.