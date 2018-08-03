DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI KAÇAK BİNA SAHİBİ KONUŞTU; SEL NEDENİ BİNAM DEĞİL, HATALI KÖPRÜ! RİZE'de dün etkili olan ve bugünde aralıklarla süren yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili dere yataklarında temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Sel sularının çekildiği yerleşim yerlerinde balçıkla kaplanan ev ve işyerleri ile bir fabrikanın zemin ve bodrum katlarında temizlik çalışması sürüyor. Selden etkilenen Muradiye Beldesi Kömürcüler köyünde tedbir amacıyla boşaltılan dere yatağındaki 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı konuştu. Binanın 25 yıl önce yapıldığını anlatan Yazıcı, "Güneşli havada gelip derede 2 teneke su varken ölçüm yapıp, 12 metrelik dere yatağı üzerine, 6 metrelik köprü yaptılar. Yatağı daralan dere taşınca köprünün altını tıkıyor, her defasında çevreyi su basıyor." diyerek kendi binası ile ilgili bir sorun olmadığını savundu. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da binanın kaçak olduğunu belirterek sahibinin ruhsat başvurusunu her defasında reddedildiğini açıkladı.

Rize'de dün etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. AFAD, İl Özel İdaresi ve Karayolları ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede çalışma ve incelemelerini sürdürüyor. DSİ ekipleri sel taşkını sonrası tıkanan dere yataklarını açmak için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışması sürdürüyor. Sel sularının çekildiği yerleşim yerlerinde balçıkla kaplanan ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarında ise vatandaşlar temizlik çalışması başlattı.

BALÇIK TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Muradiye Beldesi Kömürcüler köyünde tarihi olduğu gerekçesiyle kaldırılmayan Dereboyu deresi üzerindeki tarihi köprü, taşan Dereboyu deresinin altını tıkamasıyla sel taşkınına neden oldu. Sel sularından etkilenen ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarında temizlik çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Ambarlık köyünde selde hasar gören Çaykur'a ait çay fabrikası balçıkla kaplandı. Üretimin durdurduğu fabrikada temizlik çalışması başlatıldı. Köyde evlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kalan köylüler de temizlik çalışması sürdürüyor.

'ÖNLEM ALINMALI' Kömürcüler köyünde evinin zemin katını su basan Köksal Yazıcı, 3 yıldır aynı olayla karşılaştıklarını belirterek "İleride alçak olan köprü tarihi diye kaldırılmadı. Taşkında altı tıkanan köprü nedeniyle sürekli sel baskınına uğruyoruz. Yetkililer kaldıramıyorsa ben dinamitle kaldırayım. Bu nasıl bir köprüdür? Kaldırılamıyor" dedi. Songül Kabil de köprünün kaldırılmaması nedeniyle sel baskınları yaşadıklarını belirterek "Burada ihmal var. İhmal nedeniyle bu cezayı çekiyoruz. 3 yıldır art arda bunu yaşıyoruz. Günahtır bize. Bize bir imdat yetişsin. O köprünün cezasını biz çekiyoruz" diye konuştu. DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU Muradiye Beldesi Kömürcüler köyünde dere yatağında yer alan ve selde tedbir amacıyla boşaltılan 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı konuştu. Binasını 25 yıl önce inşa ettiğini anlatan Yazıcı, 12 metre olan dere yatağının daraltılarak,10 yıl önce köprü inşa edildiğini belirtti, taşkınlarda köprünün altının tıkanması sonucu sel baskını meydana geldiğini söyledi. Yazıcı, "Güneşli havada geldiler, derede 2 teneke su varken ölçüm yapıp gittiler. 'Hazır köprü projesi' dediler burada uyguladılar. Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. O zaman sizde gelip dere ağzındaki bina diye çekim yapıyorsunuz. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı. Dere üzerinde tarihi eser diye yatağı kapatan köprü yıkılmadı. Bunun neresi tarihi eser?. Benim binamda bir sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. Masa üzerinde yapılan projeyi gelip burada uyguluyorlar. Doğa da masa üzerinde yapılan projeyi bu hale getiriyor" diyerek kendi yapısını savundu.

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA KAÇAK, BİZ RUHSAT VERMEDİK Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Kömürcüler köyünün kendilerine 2008 yılında bağlandığını belirterek söz konusu binanın ise 1993 yılında inşa edildiğini söyledi. Balcı, "Kömürcüler köyü bize 2008 yılında bağlandı. Bu yüksek binalarla maalesef kötü bir miras devraldık. Bizde kaçak yapı görünüyor. Bize yaptığı ruhsat başvurularını reddettik. Kaçak binaya imar vermedik. Zamanında bir şekilde binayı kaçak yapmış. Dere yatağında olan binanın durumu DSİ tarafından değerlendirilecek. Yıkılması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı. KÖY MUHTARI: ARAZİ YOK, MECBUR DERE YATAĞI TERCİH EDİLİYOR Kömürcüler Köyü Muhtarı Ekrem Yazıcı da dere yataklarına çok eskiden evler yapıldığını belirterek "Elbette bu iyi bir şey değil. Devlet bunlara acil önlem alması lazım. Kuvvetli yağmurda dereler taşıyor, köprü altları tıkanıyor, evleri su basıyor. Bölgemiz dik. Yamaçta ev yapmak yerine düz olan dere yataklarına ev yapmak tercih ediliyor. Mecbur kalarak yapılıyor. Arazi yok" diyerek evlerin en azından dere yatağından 10-15 metre uzakta yapılması gerektiğini savundu.

DOÇ. DR. AYKUT AKGÜN: SEL VE HEYELAN ZARARLARINI ÖNLEMEK MÜMKÜN Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aykut Akgün, bölgede etkili olan yağış sonrası oluşan sel ve heyelanları değerlendirdi, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Akgün, “Bölgede görülen heyelan ve sel aslında doğal süreçler. Bunları ve oluşumlarını engellemek aslında mümkün değil. Ancak bunların insanlar ile etkileşime geçtikleri noktada insana verebilecekleri zararı azaltmak ya da bunları önlemek mümkün. Dolayısıyla bir doğal olayı engelleyemezsiniz, ama o doğal olayının insana verebileceği zararı ve bunların önüne geçebilir ya da azaltabilirsiniz. Bunun için bilimsel ve mühendislik faaliyetler bunun için önemli veriler sunmaktadır. Onun için doğal olayla doğal afeti ayırt etmek gerekir. Doğu Karadeniz'de en çok etkilendiğimiz olaylar; sel ve heyelan. Burada her iki olayı da tetikleyen faktörlerin başında yağış geliyorö dedi.

‘YANLIŞ YERLEŞİM YERİ SEÇİLMEKTEDİR’ Bölgede yerleşim yerlerinin seçilirken bilimsel kriterlere ve mühendislik ölçütlerine uygun davranılması gerektiğine de işaret eden Akgün şunları ifade etti: “Bir defa yanlış yerleşim yeri seçilmektedir. Özellikle dere yataklarına yerleşim kurulması ve binaların, fabrika ve benzeri alanların kurulması sel olayında ciddi can ve mal kaybına neden olmaktadır. Heyelanlarda hemen hemen durum aynıdır. Heyelanlarda heyelana duyarlı alanlarda öncelerden herhangi bir ön kestirim yapmadan bir yerleşim kurulması ya da bir yol açılması, kazı yapılması o kütlenin harekete geçmesi dolayısıyla da zarara sebebiyet veriyor. Burada genel olarak yapılması gerek çok basit. Yerleşim yerlerinizi seçerken bilimsel kriterlerine ve mühendislik ölçütlerine uygun davranılması gerekiyor. Bu yapıldığında afet olaylarında yaşanılanlar azalabilir. Yerleşim alanlarıyla ilgili planlamalarda mutlaka uzmanlardan fikir alınması gerekiyor. Bu konuda AFAD ciddi bir çaba içerisinde. Planlamalar yapılırken ön değerlendirmelerin yapılması ve ortaya çıkabilecek sonuçlar itibarıyla bu planlamaların yapılması son derece önemlidir. Bu sayede can kaybı yaşadığımız olayların önüne geçilmiş olacak. Yoğun yağışların olduğu dönemde yapılan uyarılar sonrasında da eğer vatandaşlar bulundukları yerin heyelana karşı duyarlı bir alan olduğunu biliyorsa bu durumda muhakkak tetikte olmaları gerekirö

Görüntü Dökümü

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-Drone ile 7 katlı bina detayları

-Bina detayları

-Sahini Mustafa Yazıcının konuşması

-Muhtar Ekrem Yazıcı konuşması

-Muhabir Anons

-Tarihi köprü detayları -DSİ dere çalışmaları

-Hasarlı yol detayları

-Temizlk çalışması yapanlar

-Evleri su basan vatandaşlar

-Muhabir anons

-Detaylar -Çay fabrikasında temizlik çalışması

-Evlerini temizleyenler

-Detaylar -Doç. Dr. Aykut Akgün ile röp. Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN-Aytekin KALENDER RİZE-DHA ======================================================= 2)KARABÜK’TE ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI KARABÜK’te, bankamatiklerin arka kısmına bırakılan valiz paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. 100’üncü Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bankamatiklerin arka kısmına bırakılan valizden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, cep telefonu sinyalleri Jammer ile kesildi. Çevredeki apartmanlarda oturanlar balkondan ve istinat duvarı gerisinden polisin çalışmalarını izledi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, valizi kimin bıraktığını tespit etmek için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Daha sonra vatandaşlar bankamatiklerden işlem yapmaya devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Bomba İmha uzmanı

-Valiz

-Güvenlik önlemi alan polis ekipleri

-Vatandaşların patlatılma anını izlemeleri

-Valizin patlatılması -Valiz ve bankamatikten işlem yapan vatandaşlar Süre(01.26) Boyutu:(159 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ================================================ 3)KADIN BİSİKLETLİLERİN TAŞIDIĞI TÜRK BAYRAĞI AMASYA'YA ULAŞTI MUĞLA'dan 19 Mayıs'ta 'El ele elden ele, ilden ile 81 ilde' sloganı ile başlayan bisiklet turu kapsamında, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, taşıdıkları Türk bayrağını Amasya'ya ulaştırdı. Tokat ekibinden alınan Türk bayrağının Çorum'a götürüleceği belirtildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği işbirliğiyle 'El ele elden ele, ilden ile 81 ilde' sloganıyla geçen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlatılan bisiklet turu kapsamında, kadın bisikletçilerin taşıdığı Türk bayrağı, Tokat ekibinden alınarak Amasya ekibine teslim edildi. Kentlerdeki diğer bisiklet sporcularının da katıldığı turda, bugüne kadar 54 kente Türk bayrağı ulaşmış oldu. Türk bayrağının 81 kente ulaştırıldıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muğla'ya götürüleceği belirtildi. Amasya bisiklet grubu lideri Meral Aliz, "Türk bayrağımızı bugün Tokat’tan teslim aldık. Çorum'a teslim etmek üzere yola çıkıyoruz. Mutluyuz. Bizleri bugüne hazırlayan, bize destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Amasya Valiliği'ne, Merzifon Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. En önemlisi de bize bugünleri yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizi sunuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Bisiklet grubunun Amasya girişinde karşılanması detay

- Röportaj

- Tokatlıların Amasyalılara Türk bayrağını teslim etmesi detay

- Diğer detaylar (SÜRE: 3.16 Dk) (BOYUT: 365 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) =======================================================

(ÖZEL)

4)KAÇAK KAZI İLE ORTAYA ÇIKARILAN GERMENİCİA, ZİYARETE AÇILDI KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında kaçak kazı ihbarı sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin 140 metrekarelik bölümü, ziyarete açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, bugüne kadar sürdürülen kazı çalışmalarında 400 metrekarenin üzerinde bir mozaik ortaya çıkarıldığını ve antik kentin 'Arkeopark' ya da 'Mozaik Müzesi' olarak turzime açmayı planladıklarını söyledi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmada kazı yapılan alanda Geç Roma dönemine ait mozaikler olduğunu saptadı. Araştırma sonunda mozaiklerin bulunduğu yer ve çevresinin Roma İmparatoru Caesar Augustus Germanicus'un adının verildiği Germanicia Antik Kenti olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2008'de kamulaştırma, 2009'da da kazı çalışmalarına başlandı ve 2011'de de Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu Mahalleleri'ni kapsayan 140 hektarlık alan 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

"GERMANICIA MOZAİKLERİNİN MOZAİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FARKLI"

Yapılan kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkarılan mozaiklerin bir bölümü ören yeri olarak ziyarete açıldı. Ziyarete açılan bölümde bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, 40 civarında parselde mozaik bulunduğunu, 45 parselin kamulaştırmasını tamamladığını söyledi. Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda Germanicia Antik Kenti Mozaikleri'nin bir bölümünü Bakanlık onayıyla ziyarete açtıklarını kaydeden Küçükdağlı şunları söyledi:

"2007 yılında bir kaçak kazı ihbarı sonucu müze uzmanları tarafından tespit edilip kurul tarafından tescil edilen çalışmayla başladık. 10 yılı aşan çalışmalar sonunda Kahramanmaraş'ın M.Ö. 64'te Romalıların eline geçtiği o zamanki kralın adının verildiği Germanicia kentinin ve taban mozaikleriyle ilgili şunları ifade etmek isterim. 2009 yılından bu yana kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve 3 ayrı alanda bugüne kadar 16 parselin kazısını gerçekleştirdik. 3 bin metre kadar yerin kazısı yapıldı ve 3 ayrı alanda 400 metrekarenin üzerinde mozaik tabakası ortaya çıktı. Bakanlığımızın onayıyla ziyarete açılan alanda 140 metrekare mozaik bulunuyor. Kahramanmaraş Germanicia mozaiklerinin, mozaik çeşitliliği olarak farklı olduğu ifade ediliyor. Geometrik motifler, mimari özellikler, dönemin sosyal yapısı, günlük hayattan betimlemeleri, bitkisel, hayvanların bulunduğu, insanların kıyafetlerinin, giyim kuşamlarının tarif edildiği motifleri görmek mümkün. Geç Roma ve Erken Bizans dönemine karşılık geliyor Germanicia Mozaikleri."

"ZİYARETLER ÜCRETSİZ"

Bütün bu çalışmalar devam ederken bir taraftan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının, diğer taraftan da teşhir ve tanzim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Seydihan Küçükdağlı, mozaiklerin ortaya çıkarılıp ziyarete açılmasının uzun soluklu ve bir o kadar da sabır isteyen bir iş olduğunu belirtti. Turizmcilerin uzun bir zamandır Germanicia Antik Kenti Mozaikleri'nin ziyarete açılmasını beklediğini kaydeden Küçükdağlı, "Kahramanmaraş halkı ve turizm camiası Kahramanmaraş Germanicia Mozaikleri'nin ziyaretçi kabulünü bekliyorlardı. Gerekli çalışmalar teknik olarak tamamlandı ve ziyaretçi kabulüne başlamış olduk hayırlı olsun. Şu anda geçici olarak Bakanlığımızın onayı ile bir ücret talebi olmaksızın ziyarete açıldı. Normalde 08.00-19.00 arası müze ziyaret saati ama Germanicia Mozaikleri'ni görmek isteyenler 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler. İlerleyen dönemde bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel değerleri yaşatmak ve evrensel değerlere sahip kültürel varlıkları dünyaya tanıtmak amacıyla devam eden çalışmalar doğrultusunda Germanicia Antik Kenti'nin arkeopark ya da mozaik müzesi olarak projelendirilerek turizme açılması planlanmaktadır" diye konuştu.