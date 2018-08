DHA YURT BÜLTENİ 7

Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Marmaris Kitap Günleri" başladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, dün akşam başlayan etkinlikte çeşitli şehirlerden katılan 28 yayınevi stant açarak kitaplarını sergiledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, iş insanları, turizmciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin açılışının onur konuğu İzmir'den Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar oldu. Açılış kokteyli sonrası konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Zorlu şartlarda 4 yıl önce başlattığımız kitap günleri etkinliğimiz her geçen gün yayınevleri ve yazarlarımızın desteğiyle büyümekte. Hedefimiz daha kapsamlı ve uluslararası statüde bir kitap günleri düzenlemek. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Kitap fuarında olmanın güzelliğini ve onurunu yaşadığını belirten Hüseyin Mutlu Akpınar da "Günümüzde kitap fuarları büyük cesaretle düzenlenmekte. Türkiye'de kitap okunmuyor. 'Okunuyor' deseniz de okunmuyor. Kitap okuyanlar azınlıkta, sosyal medya kesimi çoğunlukta. Sosyal medyadan Türkiye'yi yönetmeye kalkanlar var. Kitap okuyarak Türkiye ve siyasete katkı sağlayan bir avuç kişi. Gidin sahillere bir bakın yabancılar kitap okuyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin elinde cep telefonu olan Türk'tür. Elinde cep telefonu sosyal medya kahramanlığı yapan Türkler var. Tabii ki kitap, gazete okuyan Türkler de var. Ebeveynler, çocuklarının eline tablet verip, 'Al oyna biz de sohbet edelim' değil, eline kitap verip, 'Oku biz de sohbet edelim' demelidir" dedi. Konuşma ve ikramların ardından "Bir Başkan Bir Şehir Bir Aşk" isimli kitabında hem çocukluk yıllarını hem siyasi serüvenini, belediyecilik anılarını yazıya döken Akpınar, kitabını ilk Ali Acar'a imzaladı. Akpınar, İzmirli tatilcilerle stantta hatıra fotoğrafı çektirerek satın aldıkları kitabını imzaladı. Etkinlik sonrası iki belediye başkanı beraberindeki heyet ile şehrin merkezi Atatürk Caddesi ve Yat Limanı'na bir süre gezdi. Marmaris Kitap Günleri'inin, 22 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Yavru carettaların yolculuğunu at yarışı gibi anlattı

MERSİN'de bir kişinin, yumurtadan çıkan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının denize yolculuğunu at yarışı gibi anlattığı video tıklanma rekorları kırdı.

Her sene Haziran ayı itibariyle Mersin sahillerine gelen Caretta Caretta ve Chelonia Mydas cinsi deniz kaplumbağaları, yumurtalarını kumsala bırakıyor. Bir müddet sonra yumurta kabuklarını kıran yavruların içgüdüsel olarak denize yönelmesi ise renkli görüntülerle insanın içini ısıtıyor.

Bu ana tanıklık eden bir kişi de nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağaların denize yolculuğunu telefonunun kamerasıyla kaydetti. Yavrular arasındaki rekabeti at yarışı sunuyormuş gibi anlatan vatandaş, bu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

İnternet kullanıcılarından büyük beğeni alan video binlerce kez izlendi.