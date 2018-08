DHA YURT BÜLTENİ 7

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ANONS

Bursa'da orman yangını (2)

YANGIN BÜYÜYÜR

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Bursa'dan da görülen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri karadan Bursa, İstanbul, Bilecik ve KArabük'ten istenilen helikopterler ise havadan müdahale edecek. Orman yangının Çağrışan; Göynüklü ve Bademli Mahallerini tehtik ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Daha dumanlar çevreyi sardı. Yerleşimy erleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.

Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde çıkan orman yangınında kara çamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

Görüntü dökümü

Yangındang örüntüler

Detaylar

10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı (2)

ANNE DEMİR, "YAVRUMA DOYAMADIM"

10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın doğum gününde annesi Suudiye Demir kızının cenaze töreninde askerlerin taşıdığı fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü. Kızının doğum gününü evlenene kadar hep birlikte kutladıklarını, evlendikten sonra da telefonla kutladığını söyleyen anne Demir "Öğleden sonra mezarına gideceğim yavrumun doğum gününü kutlamaya. Yavrumun doğum gününü mezarında kutlayacağım gelirmiş aklıma. Yaktı, kavurdu yavrum bizi. Yavrum, yavrusunu kimseye vermiyordu, yavrusunu da aldı gitti kuzum. Öpmeye doyamıyordum öpmeye. O günden beri göğsümde duruyor vesikalık resmi yavrumun, kuzumun. Kuzuma doyamadım, ben kuzuma doyamadım, kuzum dünyaya doyamadı. Öpmeye doyamıyordum kuzumu. Doğum gününü evlendikten sonra beraber kutlamadık, telefonda kutladık. Evlenmeden önce her yıl kutluyorduk yaş günlerini. Abileri, bacıları toplanıp kutluyordu. Balonlar, bayraklar, süsler asıyorlardı bizim küçüğümüz, bizim sonumuz diye kutluyorlardı. Yavrum çok merhametliydi, hepsinin acısına koşardı. Evi çok süsleyip doğum günü partileri yaptılar yavruma ama evlendikten sonra hep telefonda kutladılar. Cuma günleri arardı, 'Canım annem cuman mübarek olsun, dualarında beni unutma' derdi. Oraya gidince sürekli aradım yavrumu. 'Yavrum kapıya, bacaya çıkma, kapını kimseye açma' derdim. Kocası iki haftadır dağdaydı, her gün konuşurduk. Yavruma doymadım, topraklar doysun bundan sonra yavruma. Kocam öleli 14 sene oldu. Zor büyütmüştüm yavrularımı. Babası vefat edince yavrum dördüncü sınıftaydı, abisini baba bilmişti. Her derdini abisine anlatırdı." ifadelerini kullandı.