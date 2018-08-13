DHA YURT BÜLTENİ 7

1)FABRİKAYI SEL BASMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasına sel sularının basma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İçeride bulunan işçiler sel sularının gelmesiyle büyük korku ve panik yaşayarak kaçıştı. Ünye ilçesinde 8 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde Cevizdere mevkiinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler sel sularının gelmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Sel sularının fabrikanın içine dolmasıyla birlikte o sırada mesaide olan işçiler panikle koşuşup kaçmaya başladı. Dışarıda bulunan işçiler ise suların içinde kaldı. Sel sularının fabrikayı basma anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Fabrikadan sel sonrası çekilmiş detaylar

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)

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2)KORKUP ANİDEN DURAN ATIN BİNİCİSİ KUYUYA DÜŞTÜ

MUĞLA'daki bir çiftlikte çalışan at eğiticisi Kazakistan uyruklu 33 yaşındaki Cung Ali İbrahimov, tarlada gezindiği atın yolda fark edip aniden durduğu kuyunun içine düşerek yaralandı. Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kazakistan uyruklu Cung Ali İbrahimov, eğittiği atla bir tarlada gezinmeye başladı. Bu sırada at, önüne çıkan kuyuyu fark edip, aniden durdu. Dengesini kaybeden İbrahimov, kurumuş olan yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İbrahimov'un düştüğünü gören çevredeki vatandaşın ihbarıyla olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kuyudan sedyeye bağlanıp çıkartılan İbrahimov, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahimov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.