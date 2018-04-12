DHA YURT BÜLTENİ- 8

Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam/EK

YILDIRIM: 68 DOLARLAR FETÖ'YLE BAĞLANTILI DEĞİL Malatya'da öğleden sonra devam eden terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı darbe girişimi davasının 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmasının 4'üncü oturumunda 2'nci Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı tutuksuz sanık Tuğgeneral Ersin Yıldırım esas hakkında savunmasını yaptı. Yıldırım, 15 Temmuz'da kalkışma gecesi Ankara'da izinli olduğunu ifade ederek, "Silahlı terör örgütü üyesi olmakla ilgili hiç bir mensubiyetim yok. Ülkeme, devletime, milletime ve TSK'ya onur ve şerefimle hizmet ettim. 15 Temmuz'da ülkem ve milletim alçak, vatan haini darbe kalkışması yaşadı. 30 yılımı TSK'da ülkeme, vatanıma, milletime ve bayrağıma hizmet ettim. Hayatımın her döneminde anayasal düzene bağlı kaldım. Hain darbe girişimi teşebbüsü ile ilgili fiilim yoktur" diye konuştu.Yıldırım'ın iddianamesinde geçen '1 adet ABD doları' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, deri cüzdanında çıkan para ve malzemenin ortada olduğunu belirterek, "Üzerimden 1 ABD doları çıkmamıştır. Makam odam aranmış ve suç unsuruna yansımamıştır tutanağa yansımıştır. Evim aranmış ve tutanak altına alınmıştır, suç unsuruna rastlanmamıştır" dedi.

'PENSİLVANYA'DAN GELEN BİR DOLARIM OLMADI'

Yıldırım, 68 bozuk ABD dolarından hiç bahsedilmediğini, Türkmenistan'da askeri ateşe olarak görev yaptığını, yol harcırahını ABD doları üzerinden aldığını kaydederek "Maaşımı ABD doları olarak aldım. Alış veriş ve konaklamalarımı dolarla yaptım. Kızım Türkmenistan'da Amerikalıların özel okulunda okudu, ödemeleri hep ABD doları üzerinden yaptım. Çıkarılan 1 ABD doları ve 68 doların hiç birisinde örgüt üyeliğim olsaydı örgütün serisi olan dolarlardan çıkardı. Pensilvanya'dan gelen bir dolarım olmadı. Bu dolarlar FETÖ silahlı terör örgütünden gelen dolarlar değildir. İddianamede belirtilen bu '1 dolar' benim üzerimden çıkmadı. Harcamalardan, banka ve döviz bürolarından arta kalan dolarlardır" diye konuştu. 'BYLOCK'U FETÖ SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA GÖRDÜM'

Darbeye ilişkin hiçbir eyleminin olmadığı halde böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmakta olduğunun beyanında bulunan Yıldırım, "Şahsımla ilgili 'By Lock' kullanıcı olmadığımla ilgili rapor, Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından inceleme yapıldığı ve 'ByLock' kaydığının bulunmadığı tespiti bulunmaktadır. Şahsımla ilgili 'ByLock' kullanıcısı olmadığımla ilgili emniyet raporu ve teknik verilerle tespit edilmiştir. 'ByLock' programını hiçbir süratle kullanmadığım emniyet raporuyla tespit edildi. 'ByLock' programını FETÖ soruşturmaları kapsamında gördüm. Bu programı kullanarak kimseyle haberleşmedim, talimat alıp vermedim. 'ByLock' kullanmadığım ve sisteme dahil olmadığım teknik verilerle tespit edilmiştir. Örgüt üyeliğimi bırakın sempatizanlığımı bile ortaya koyacak somut bir delil yoktur. Örgütten herhangi bir talimat alıp, yerine getirmedim. Darbeden 15 Temmuz gecesi Sayın Başbakanımızın açıklamasıyla televizyondan haberim oldu" diye konuştu.

Haber:Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) ============================================== Silopi’de gönüllü kuaförler köy çocuklarını ücretsiz traş etti Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya sonrasında erkek ve kadın kuaförler, köy okullarında eğitim gören çocukların saçlarını ücretsiz traş etti. İlk kez kuaförde saç yaptıran kız çocuklarının büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Silopi'de yayın yapan özel bir radyonun, veli ve öğretmenlerden gelen talep sonrasında sosyal medya üzerinden başlattığı, "Köy okullarında tıraşsız öğrenci kalmasın" kampanyasına, ilçedeki kadın ve erkek kuaförler gönüllü destek verdi. Gönüllü bir vatandaşın da araç tahsis etmesiyle kuaförler, köy okullarında eğitim gören çocukları traş etmek üzere yola çıktı. Gönüllü ekip ilk olarak Buğdaylı ilk-ortaokuluna gitti. Öğrenci velilerinin onayı ve izni alındıktan sonra okul içinde hazırlanan boş odalara öğrenciler alındı. Karşılarında kuaförleri gören öğrencilerin, büyük sevinç yaşayarak saç kesimi için heyecanla sıraya girdikleri görüldü. Sırası gelen öğrencilerin saçları gönüllü kuaförlerce itina ile traş edildi. Saç traşı olan öğrencilerden Melekşah Yaşar, "Büyük ablalarımız okulumuza gelip saçlarımızı yapıyor. Çok sevindik. Buraya gelmelerinden mutluluk duyduk" dedi. Gönüllü kuaförlerden Cüneyt Kayaalp, her şeyin para olmadığını belirterek, zaman zaman sosyal projelerle kırsal mahallelerde yaşayan çocukları gönüllü olarak traş etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kadın kuaför Evin Ataman da, ücretsiz katıldığı projede çok güzel duygular yaşadığını anlattı. Projeyi hazırlayan ve Silopi'de yayın yapan özel radyonun sahibi Muhammed Bayrak ise, sosyal medya üzerinde örgütlendiklerini belirterek, "Kadın ve erkek kuaför ekiplerimizle Silopi’deki, özellikle köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklarımızı traş etmek için buradayız. Buradaki herkes gönüllü olarak, hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu işi yapıyor. Onun için kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çocuklarımız için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kuaförlerin araçtan inmeleri

-Okula girişleri

-Kuaförlerin tıraş için hazırlık yapmaları

-Kız ve erkek öğrencilerin tıraş edilmesi

-Öğrencilerden röportajlar

-Kuaförlerden röportajlar

-Kampanyayı başlatan Muhammed Bayrak’tan röportaj

-Saç kesimlerinden detaylar

-Sınıflardan detaylar

-Genel ve Detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ============================================= Yunan adalarında vize kolaylığı devam edecek Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına, bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceği belirtildi.

Yunanistan'da yayın yapan 'www.kathimerini.gr' adlı haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, AB'nin göçmenlerden sorumlu komiseri Dimitris Avramopoulos'un, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceğini açıkladığını yazdı. Haberde, Türkiye'den Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk pasaportlu vatandaşlara ya da Türkiye'de yasal oturma iznine sahip üçüncü ülke vatandaşlarına bir haftalık vize verilmesi işlemlerinin, 2018 yılı için de geçerli olacağı belirtildi. Gerek Türkiye'deki turizm şirketlerinden gerekse Yunanistan'daki yerel makamlardan talep edilen vize kolaylıklarının Brüksel'de kabul görmesinin, turizm şirketleri ve Yunan adalarındaki işletmecileri memnun ettiği dile getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çeşme'den Sakız adasına gidip gelen feribotlardaki turistlerden görüntü

- Sakız Adası arşiv görüntü Haber- Kamera: Yaşar ANTER / MUĞLA, (DHA) ============================================= Bursa'da hırsızlık için girdiği trafoda yanarak öldü Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılıp yanarak can verdi. Yanmış cesedin ellerinde eldiven olduğu ve çevresinde tornavida, bıçak ve makas bulunduğu öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrik şirketi görevlileri arıza sebebi ile trafoya geldi. İçeri giren ekipler bir kişinin yanmış halde yerde yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin ellerinde eldiven olduğu ve çevresinde tornavida, makas ve bıçak bulunduğu, trafoya hırsızlı yapmak için girdiği bildirildi. Trafo çevresinde yapılan incelemelerde ise demir parmaklıkların kesildiği, trafo penceresinin de kırıldığı görüldü. Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri yanmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) ============================================= Camideki çelik kasaları soyan hırsız yakalandı Kayseri'de iki camide, çelik kasalarda bulunan yardım paralarını çaldığı öne sürülen Ömer A. (18), polis tarafından yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Türkistan Camii'nde yardım paralarının toplandığı çelik kasa, 6 Mart ve 9 Nisan tarihlerinde soyuldu. ilçenin Fatih Mahallesi'ndeki Sözduyar Camii'nde de çelik kasada bulunan yardım paraları 5 Nisan'da çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Ömer A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ömer A., adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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- Cami hırsızın sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi

- Sağlık muayenesi sonrası polis otomobiline bindirilmesi

- Diğer detaylar

1 dakika 33 saniye / 174 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA) ============================================= Unutulan kadın çantası korkuttu Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bank kenarında unutulan kadın çantası polisi alarma geçirdi.

Sabah saatlerinde fark edilen çantanın çevresinde önlem alan polis, yaya trafiğini kesti. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünün ardından bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanının incelemesinin ardından çantada, tehlikeli bir unsur olmadığı anlaşıldı. İçinde çeşitli malzemeler bulunan çanta polis tarafından alınarak, bölge yaya trafiğine açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin şerit çekerken görüntüsü

-Çantanın görüntüsü

-Polis vatandaş ve turistleri uzaklaştırırken

-Uzman polisin çantayı kontrol etmesi

-Kontrol edilen çantanın polis merkezine götürülmesi

-Polis araçlarının görüntüsü

-Detaylar 227 MB ///02.24 (HD)

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =============================================

Tüp bayiinden Mehmetçiğe destek Antalya'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Serik'te tüp bayii işleten Bekir Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kampanya başlattı. "Aldığınız her tüpün 5 lirası sizin adınıza Mehmetçik Vakfı'na gönderilecektir" sloganıyla yürüttüğü kampanyada 3 bin 150 lira toplayan Bekir Özdemir, bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bekir Özdemir, mart ayı başında başlattıkları kampanyayla evlerde kullanılan 12 kilogramlık tüpleri indirimli fiyattan sattıklarını ve her tüpün 5 lirasını müşteriler adına Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi. Bir ayda satılan 630 tüpe karşılık biriken 3 bin 150 lirayı, Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdığını belirten Özdemir, haziran ayı sonuna kadar kampanyanın süreceğine dikkati çekti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- RÖP: Bekir Özdemir

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