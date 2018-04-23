DHA YURT BÜLTENİ-8

Ege'de çocuklar bayramlarını kutladı Ege Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ege Bölgesi'nde törenlerle kutlandı. Her yer bayraklarla donatıldı. Öğrenciler dans, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu, şiirler okudu. Bazı illerde kutlamalara, yabancı ülkelerden gelen konuk öğrenciler de katıldı. AYDIN

Aydın'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk sunulmasıyla başladı. Öğrenciler, kortej yürüyüşü ile Adnan Menderes Stadı'na geldi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve oyunların ardından çocuk mehteran takımının gösterisi, yoğun alkış aldı. Havanın sıcak olması dolaysıyla stada gelen vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Öğrencilerin yaptığı çeşitli gösterilerden sonra program sona erdi.

KUŞADASI

Kuşadası'ndaki törenler de Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Çocukların kent protokolünü makamlarında ziyaret etmeleri sonrası, öğrenciler gösteriler sundu. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı'nın öğrencileri ve halkı selamlamasıyla kutlamalar, Atatürk Meydanı'nda sürdü. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin gösterileri, şiirlerin okunması ve 23 Nisan Konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinden sonra buradaki gösteri ve törenler sona erdi. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nden stadyumda, Güzelçamlı Mahallesi'nde ise Kent meydanında kutlamalar yapıldı. Bayram kutlamaları Adagöl mesire yerinde çocuklar için düzenlenen çeşitli aktivite ve şenliklerle gün boylu sürecek. DENİZLİ

Denizli'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen bayram kutlamalarında çocukların sergilediği gösteriler beğeni topladı. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay Komutanı Albay Çetin Köklü, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Öğrenciler dans gösterisi, halk oyunları ve şiirler okudu, şarkılar söyledi. Renkli görüntülerin yaşandığı bayram, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

UŞAK

Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene; Uşak Valisi Salim Demir, CHP Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in konuşmasının ardından, öğrencilerin şiirler ve halk oyunları gösteri ile son buldu. MANİSA

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'in çocuklarla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalara, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, çocuklar ve aileleri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, çocukların bayramını kutladı; öğrencilerden eğlenerek bayramlarını kutlamalarını diledi. Konuşmaların ardından Ali Rıza Çevik ve Gazi İlkokulu öğrencileri, çeşitli gösteriler yaptı. Aileler çocuklarının gösterilerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı çocuklar yere oturarak programı izledi.

KANSER HASTASI YAŞITLARINI UNUTMADILAR

Birbirinden renkli kıyafetleriyle bayramlarını kutlayan çocuklar, kanser hastası yaşıtlarını da unutmadı. Spil Anaokulu öğrencilerinin ve ailelerin kanser hastası çocukların tedavileri için yaptığı bez bebekler satışa sunuldu. Kanser hastası yaşıtlarına yaklaşık 2 bin liralık destek sağlayan çocuklar, bebekleri ellerinde tutarak diğer çocuklara satmaya çalıştı. ALAŞEHİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Alaşehir'de çeşitli etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, Başsavcı Vekili Müslüm Erboğa, kurum müdürleri, veliler ve vatandaşlar törene katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güneş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kutlamalar, öğrencilerin gün için hazırladığı metin ve şiirleri okumasıyla devam etti. Tören, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sürdü. Ardından okulların halk oyunları ekipleri gösterileri sundu. Törende efe kıyafeti giyen Şahin Özdemir'in, elinde Türk bayrağıyla tören geçişi yapması alkışlandı. Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin folklor gösterisi sırasında bedenleriyle Türkiye Haritası oluşturmaları alkış topladı. Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

MUĞLA

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından Dumlupınar İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Emin Emre Asyalı, Vali Esengül Civelik'in makamına oturdu. Valilikteki programın ardından kutlamalara Emirbeyazıt İlkokulu'nda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından paten grubu öğrencileri selamlama yaptıktan sonra açtıkları Türk bayrağını Vali Civelek'e takdim etti. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Millet olarak tüm dünyaya sevgi, saygı, barış mesajları vererek bu güzel bayramı en güzel bir şekilde kutlamaktan onur duyuyoruz. Çocuklarımız birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kendilerine bırakılan mirasa sahip çıkacaklardır" dedi. Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 4. sınıf öğrencisinin günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından kutlamalar dans gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

BODRUM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Bodrum Şehir Stadyumu'nda tören düzenlendi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum'un merkezindeki Mahinur Cemal Uslu İlköğretim Okulu ve TED Bodrum Koleji öğrencisi 400 çocuk, gösteri sundu. 10 öğretmen tarafından hazırlanan öğrencilerin gösterisini, yaklaşık 3 bin kişi izledi. Öğrencilerin çeşitli dans ve jimnastik gösterileri de sundu. Atatürk fotoğraflı tişörtleri ve ellerinde Türk bayrağı ile gösteriler yapan öğrenciler, ayakta alkışlandı. Bayram için kente gelen yabancı misafir öğrenciler de gösterilerini sundu. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten gelen Movavali Dans Ekibi'nin yöresel oyunları kutlamalara renk kattı. Törenin bitiminde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli etkinlikte görev alan öğretmenleri kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çocuk Mehteran takımından görüntü

- Çocukların gösterilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin gösterilerinden

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çelenk töreninden görüntü

- Çocukların halk oyunlarından görüntü

- Ailelerin çocuklarını görüntülemesi

- Kanser hastası çocuklar için yapılan bebeklerden görüntü Haber- Kamera: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kutlamalardan görüntü Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açık hava tiyatrosunda protokolden detay

- Vatandaşlardan detay

- Çocukların gösterilerinden görüntüler Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) =============================================== Sivas'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama programları kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde Süleyman Sami Kepenek İlkokulu tarafından düzenlenen programına geçildi. Programa Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Milletin bağımsızlığını yine milletin iradesiyle koruyan ve bu nedenle 'Gazi' ünvanını alan milli iradenin hayat bulduğu, 23 Nisan 1920'de açılan yüce meclisimizin kuruluş yıldönümü kutluyoruz. Dünyada kendi mücadelesinde irade gösteren, bu irade ile bağımsızlığını kazanan ve bunu Cumhuriyet ile taçlandıran başka hiçbir millet yoktur. Bu millet insanlık tarihi boyunca kurduğu devletlerle bütün insanlığa hakkı, adaleti, medeniyeti, sevgiyi ve hoşgörüyü taşımış tarihte önemli bir yer edinmiştir. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu koro, şiir dinletisi, halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri beğeni topladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Burciye Medresesi'nde 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. Şenlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

SUŞEHRİ'NDE KUTLAMA

Suşehri ilçesinde de Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından kutlama programı halk pazarında yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu Belediye Başkanı Fazlı Yüksel daire amirleri öğretmenler öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçedeki okullardan öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Çelenk sunma programından görüntü

-Kültür merkezindeki kutlama

-Öğrencilerin gösterileri ve konuşma

-Çocuk şenliğinden görüntüler Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ============================================== Tokat'ta 23 Nisan kutlandı Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki program, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bir grup öğrenci Tokat Valiliği toplantı salonunda Vali Ömer Toraman ile bir araya geldi. Vali Toraman burada bir süre çocuklar ile sohbet etti. Ardından kutlama Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti. Törene Tokat Ömer Toraman, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. Kutlama programın öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

ZEYBEK OYUNUNDA SIRASI DEĞİŞEN ÇOCUK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin "Zeybek " gösterisi esnasına 5 yaşındaki Aybüke Selimoğlu'nun ağlaması dikkat çekti. Küçük Aybüke'nin gösterisindeki yerinin değişmesi nedeniyle ağladığını öğrenen öğretmenleri yerini değiştirdi. Bunun üzerine küçük kız halayına devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çelenk sunumu

-Spar salonundaki kutlama porgramı

-Halayda ağlayan çocuk

-Detaylar (169 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) ============================================= Burdur'da 23 Nisan kutlaması Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Burdur'da 23 Nisan kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın çelenk sunmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Bahçelievler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri Didem Turgut ve Uğur Kayra Türkay, Vali Şerif Yılmaz'ın koltuğuna oturdu. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, "Hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Milli iradeyi temsil eden Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklâl harbine yön vermiş, milletimizin kurtuluş mücadelesini yönetmiş birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Milli kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yolu, geleceğimizi inşa etmenin en temel yolu eğitimdir" dedi. Daha sonra şiirler okundu. TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin 'Türkiyem' adlı müzikli gösterisinden sonra Bahçelievler İlkokulu öğrencileri çuval yarışması yaptı. Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu Mehteran Takımı gösterisi, Bahçelievler İlkokulu 1'inci sınıf öğrencilerinin 'Anadolu'dan geldik' adlı müzikli gösterisi ve Şeker Ortaokulu halk oyunları gösterisinden sonra il genelinde 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler çalan müzik eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çelenk Sunma töreni

- Sembolik valiler

- Mahmut Bayram’ın konuşması

- Törenden Detay

- Ödül töreni

- Protokolün çocuklarla oynaması 353 MB /// 05.52"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ============================================== Bursa'da 23 Nisan coşkusu Bursa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bando ekibi, gösteri yaptı. Kutlamada 'Bayrak' şiiri de okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Dülger ise yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutladı. Etkinlik, daha sonra Kükürtlü Sanayi Ticaret İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği dans gösterileriyle sürdürüldü. Öğrenciler, 'Yarınlar Biziz', 'Kardeşlik Çemberi', 'Ferhat ile Şirin' ve 'Anadolum' gösterileriyle bayramın coşkusunu yaşadı. Etkinlik, öğrencilerin 'Bir Dünya Kuralım' adlı şarkıyı beraber söylemesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocukların gösterileri Haber:Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) ================================================= Manavgat'ta 23 Nisan kutlandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Kaymakam Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tuğça Ordu, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Çolaklı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Komutanı Albay Enver Suntur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Müftü Mustafa Atilla, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, CHP İlçe Başkanı Ali Coşar, MHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuğba Vural Çokal, sivil toplum kuruluşları başkanları, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı. Tören Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, dünyada çocuklara bayramı hediye eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanmalı, bir ve beraber olmalı, ülkemiz için çok çalışmalı ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler üstüne çıkartmalısınız. Bir ve beraberce, ekonomisini düzeltmiş, milli savunma sanayisini kurmuş, çağı yakalamış, büyük, güçlü, kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için el ele vererek hep birlikte çalışmalıyız" dedi. Çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirlerle halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından tören kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından verilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Muammer Sarıdemir'in konuşması

- Anasınıfı öğrencisinin İstiklal Marşını okuması

- Halk oyunları gösterileri

- Müzik dinletisi

- Ödüllerin verilmesi 346 MB /// 03.01ö

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ================================================= Valilik koltuğuna çocuk oturdu Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vali Mahmut Demirtaş, makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Tuana Gökçe'ye devretti.

Anne ve babasıyla birlikte Adana Valiliği'ne gelen Yüreğir Emine Türkan İkiz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Tuana Gökçe'yi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş karşıladı. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Hayati Koca'nın eşlik ettiği Tuana Gökçe, Vali Demirtaş'a gösterdiği yakınlık ve ilgi için teşekkür etti. Valilik makamına oturan Tuana Gökçe, herkesin bayramını kutlayarak Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. TALİMAT VERDİ

Valilik birimlerini telefonla arayarak 23 Nisan'ın en coşkulu şekilde kutlanması için gerekli çalışmanın yapılmasını isteyen Tuana Gökçe, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü'yü de telefonla arayarak parklarda daha güvenli oynanabilmesi ve evde bakım hizmeti alan hastalar için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Vali Demirtaş da, herkesin bayramını kutladı.

Görüntü Dökümü

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- İlkokul öğrencisi Tuana Gökçe'nin Vali'ye çiçek vermesi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın, makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Tuana Gökçe'ye devretmesi

- Tuana Gökçe'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:03'38" BOYUT:222 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ============================================== Güneydoğu Anadolu'da 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde coşkulu törenlerle kutlandı. Siirt Atatürk Stadyumu'nda yapılan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, iç savaştan kaçan Suriyeli çocukların okuduğu barış şarkıları büyük beğeni topladı. Batman'da ise çocukların atıklardan yaptıkları giysilerle düzenledikleri defile beğeni topladı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise törenler sırasında çocuklarla birlikte halay çekti. Tunceli'de düzenlenen etkinliklere ise çok sayıda vatandaş katılarak, çocuklarla birlikte eğlendi. SİİRT'TE SURİYELİ ÇOCUKLARDAN BARIŞ ŞARKILARI

Siirt'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Siirt Atatürk Stadyumunda devam eden törenlere Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dildaş, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutan vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Siirt Atatürk Stadyumunda yapılan törende, öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Suriye'de yaşanan iç savaştan ötürü eğitimlerini Siirt'te yapan Suriyeli öğrenciler okudukları barış şarkıları büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından, şiir, kompisizyon ve resim sergisinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile törenler sona erdi.

ÇOCUKLARDAN ATIK ELBİSE DEFİLESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Batman'da da farklı gösterilerle kutlandı. Atatürk Parkındaki kutlamalara Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 14'üncü Hava Üs Komutanı Albay Coşkun Uçarcılar, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurumlarının yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteriyle başlayan etkinliklerde 'sıfır atık' defilesi ilgi gördü. Gösterilerde horon tepen ve halay çeken folklor ekiplerine vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar kartonlardan gölgelik yaparken, 'Sıfır atık defilesi' sergileyen Batman DSİ Anaokulu öğrencileri alkış yağmuruna tutuldu. Okul yöneticileri, bir hafta için de atıklardan hazırladıkları kostümlerden defile sundu. Karton, pet şişe ve CD'lerden kostüm yapan minik öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Etkinlikler, müzik gösterileriyle son buldu. ŞIRNAK VALİSİ AKTAŞ HALAY ÇEKTİ

Şırnak'taki 23 Nisan kutlama etkinlikleri Valilik bahçesinde bulanan Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk'inin bırakılmasıyla başladı. Şehir Stadındaki devam eden programa, Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı. Okullar tarafından organize edilen şiir, halk oyunları, koro ve çeşitli etkinliklerle kutlama programları devam ederken, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol tarafından verilmesi ile program sona erdi. Programın sona ermesi ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Folklor ekibi davul zurna eşliği'nde halay çekti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlarda folklor ekibi ile birlikte halay çekti.

TUNCELİ'DE 23 NİSAN'A ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Tunceli'deki 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam eden törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Stadyumundaki kutlamalarda, dans, folklor ve bando takımı gösterileri sunulurken, günün anlamını belirten şiirler okundu. Kutlamalar sırasında tribünlerde oturan yüzlerce vatandaş kutlama alanına girerek, gösteri yapan çocukları yakından izledi. Kutlama törenleri, uçurtma gösterileri ile sona edi. BİNGÖL'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Bingöl'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu'nda devam eden programa Vali Ali Mantı, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. Daha sonra 23 Nisan konulu şiirlerin okunduğu etkinlikte, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan jimnastik gösterilerinin sergilendiği törenler, yöresel halk oyunlarının ardından sona erdi.

MARDİN'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI

Mardin’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlamalar daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenle devam etti. Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değindi. Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları, semazen ve çeşitli gösterilerle devam eden törende çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Görüntü Dökümü:(SİİRT)

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- Tören alanına gelen vatandaşların görüntüsü

- Şiir okuyan öğrencilerin görüntüsü

- Gösteri yapan çocukların görüntüsü

- Bayram alanında çocukların oyun onması

- Suriyeli öğrencilerin şarkı söylemesi

- Öğrenciler ve velilerin yarışması

- Genel ve detay görüntüler.

Görüntü Dökümü:(BATMAN)

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- Tören alanından görüntü

- Protokolden görüntü

- Folklor gösterisi

- Sıfır atık defilesinden görüntüler

- Detay görüntüler Görüntü Dökümü:(ŞIRNAK)

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- Çelenk sunma töreni

- Şehir stadındaki etkinliklerden görüntüler

- Vali'nin halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler Görüntü Dökümü:(TUNCELİ)

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- Kutlamalardan görüntüler

- Dans ve folklor gösterileri

- Seyircilerin sahaya girmesi

- Vatandaşların gösterileri izlemesi

- Detay görüntüler Görüntü Dökümü:(BİNGÖL)

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- Kutlama alanından görüntüler

- Şiirlerin okunması

- Resim ve şiir yarışması ödül töreni

- Jimnastik gösterileri ve halk oyunları Haber-Kamera:Mehmet Yücel DURAK-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ-Sekvan KÜDEN-Ferit DEMİR-Aziz ÖNAL/SİİRT,BATMAN,ŞIRNAK,TUNCELİ, BİNGÖL(DHA) ============================================== AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, Kocaoğlu'nu ziyaret etti AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmenin gündemini, daha önce birbirlerine karşılıklı olarak verdikleri dosyalar oluşturdu. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kocaoğlu, "Seçime 6 ay kala diyorduk, 2 ay kaldı" deyince, Şengül, "Biz de beklemiyorduk" dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, belediye başkanları AK Partili olan 7 ilçe ile ilgili verdikleri dosya hakkında Başkan Kocaoğlu'ndan bilgi alacaklarını söyledi. Aynı şekilde Kocaoğlu'nun İzmir'in çözüm bekleyen kimi projelerine dair kendilerine verdiği dosya hakkında son gelişmeleri paylaşacaklarını ifade eden Şengül, "Biz, bize sunulan dosya ile ilgili, bakanlıklarla gerekli görüşmeleri yaptık. Bazıları ciddi yol kat etti, sonuçlandı. Bazılarının süreci ise devam ediyor. Hem karşılıklı nezaket ziyareti hem de ilçe belediyelerimizle ilgili başkanımızın bize bir değerlendirmesi olacak. Biz de son olarak bize verilen notlarla ilgili son gelişmeleri kendisine aktaracağız. Birkaç konu ile ilgili gelişmeler oldu. Dosyanın diğer maddeleri ile ilgili gelişmeleri de paylaşacağız. Bize iletilen konular çözülmüş durumda" dedi.

"DOSYAYA ÇALIŞTIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, yapılacak olan seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını istedi. Şengül'ün kendilerine verdiği dosyayı çalıştıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, "Onların notlarını tek tek çıkardık. Biraz sonra dosyayı takdim edeceğim. Burada neyin nasıl yapıldığını, yapılamayanların gerekçeleri ile birlikte veya projesi yapılan, ihale sürecinde olan projeleri tek tek açıklayacağız. 7 AK Partili ilçe belediye başkanının istek ve dilekleri vardı. Onlarla ilgili yapılanları, süreci, hepsini ilçe ilçe ayrıntılı olarak hazırladık. Onu İl Başkanı ve ekibiyle birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.

"KAVGAYA GEREK YOK"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Başkan Kocaoğlu ile bir araya geldiklerinde İzmir ile ilgili olumlu görüşmeler yaptıklarını, ancak bazen ayrıldıktan sonra ayrıştırıcı söylemlerin ön plana çıktığını savunarak, "Gerçekten samimi olarak İzmir ile ilgili yapılacak her şeyde varız. Hatta bunu kamuoyu ile paylaşmadan arka planda da yapmaya hazırız. Sonuçta biz hükümet olarak parayı cebimizden harcamıyoruz. Milletin emanet ettiği parayı halk için harcıyoruz. O nedenle 'Sen yaptın ben yaptım' kavgasına girmeye gerek yok. Beraber İzmir ile ilgili ne yapabiliriz? Kentsel dönüşüm ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bakanlık ayrı bir şeyler yapmaya çalıyor, Büyükşehir kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta bu konu ile ilgili kendisiyle görüşeceğim. Bırakalım ayrı şeyler yapmayı, ortaklaşa hükümet ve Büyükşehir Belediyesi sorunu nasıl çözer, nasıl katkı koyarız diye çalışalım istiyoruz. Ayrıştırmaya, kavgaya gerek yok. Seçim zamanı dışarı çıktığımızda birbirimize karşı eleştirimizi yaparız ama gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, artık bu projeleri yaptı yapmadı noktasına gelmek istemiyorum" dedi. Kocaoğlu, "Biz her zaman seçime 6 ay kala diyoruz ama 2 ay kala seçim oluyor" ifadesini kullanınca, Şengül, "Biz de bu kadar erken beklemiyorduk" diye yanıt verdi. Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve beraberindekilerin karşılanması

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Aydın Şengül'ün açıklaması Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ============================================== Barajda su çekilince ceset ortaya çıktı Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde suların çekilmesiyle kayalıkların içinde bir ceset ortaya çıktı. 40 ile 45 yaşları arasında bir erkeğe ait ceset, otopsi için morga kaldırılırken, kimliğinin araştırıldığı belirtildi.

Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmak için giden vatandaşlar, kayalıklardaki bölümde bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek, inceleme başlattı. 40 ila 45 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Vücut bütünlüğü bozulmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan cesedin kime ait olduğu, cinayete mi kurban gittiği yoksa boğularak mı öldüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.