DHA YURT BÜLTENİ-8

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yönetemiyorlar/EK
"ARKADAŞLARIMIZ İSTERLERSE GERİ DÖNECEK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Anadolu Medya Buluşması" başlıklı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisinden istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekile ilişkin soru üzerine "Arkadaşlarımız isterlerse geri dönecek" dedi.
"CUMHURBAŞKANI BİR ÜLKENİN SİGORTASIDIR"
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmadığının yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:"Bu düzenleme parlamentonun önüne geldiğinden itibaren siyasi parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Tarafsızlık üzerinde özenle durduğumuz nokta o. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklaşan bir kavramdır. Bir siyasi parti genel başkanının 80 milyonu kapsaması çok zor. Siyasi parti kimliği olursa bu durum gösteriden ibaret olur. 80 milyon o kişiyi kendi cumhurbaşkanı olarak görmeyebilir. Şahsi düşencem Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır, devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Bir sorun olduğunda siyasi partiler çözüm için cumhurbaşkanlığı makamına çıkar, çözüm üretilir. Taraflı biriyse Cumhurbaşkanı soruna ne kadar samimi ve yansız yaklaşabilecek. Biz, bugünü ve yarını değil Türkiye'nin geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsızlığını deklere etmesi lazım. Anayasaya göre yemin edecek ki namus ve şeref kavramı çok önemli."
'SIFIR BARAJ İTTİFAKI'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gelen sorulara verdiği yanıtta sağlıklı işleyen bir demokrasilerde yasalar çıkarılmadan önce parlamentoda, komisyonda görüşülürken meslek kuruluşlarının ve STK'ların da davet edildiğini görüşlerinin alındığını, ancak Türkiye'de meslek kuruluşlarının yasa çıktıktan sonra bundan haberdar olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘sıfır baraj ittifakı’ diye bilinen işbirliği modeliyle milletvekili seçimlerine katılma konusunda uzlaşıp uzlaşmadığı yönündeki soruya "Medyada sıfır baraj ittifakı olarak adlandırılan konu, yüzde 10 seçim barajını ortadan kaldırabilmek için seçim ittifakını sağlamaya çalışıyoruz. Her siyasi partide arka kapı diplamasisini çalıştırıyoruz. Ne kadar geniş ve büyük olursa o kadar demokrasiye katkısı olur. Bu ittifakı sağlayacak olan siyasi partidir. Böyle bir yol yöntem üzerinde uzlaşmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.
"AB'YE DİYELİM Kİ 'NE FASLI KARDEŞİM, BİZ GEREĞİNİ YAPTIK"
CHP lideri, "Nasıl bir hukuk sistemi kurulacak" yönündeki soruyu "Hukukun üstünlüğü, anayasaya sadakat olacak. Anayasanın gerçek anlamda toplumsal barışı sağlayabilecek doğruları içeren bir anayasa olması lazım. Hukuk sistemini oluştururken bir kültürü de oluşturmamız lazım. Yolsuzluk yapan insanın devletin üst seviyelerine tırmanmaması gerekir. Bizde ne kadar malı götürürsen o kadar hızlı yükseliyorsun" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, dış poliktikada bütün komşularla iyi geçinileceğini, AB'ye tam üyelik konusunda önemli adımlar atılacağını belirterek, "Biz bekliyoruz AB bir fasıl açsın da biz onun gereğini yapalım. Niye dayatsın? Biz onun dayatmasını beklemeyelim. AB'ye diyelim ki 'ne faslı kardeşim, biz gereğini yaptık'. Gidip yalvarıyoruz 'şu faslı aç'. Ne olacağı belli ne yapacağımız da belli" dedi. Kılıçdaroğlu, sporda şiddet yönündeki soruya "Şiddeti doğuran tek unsur yok. İşin ekonomik siyaset psikolojik eğitim cephesi var. Bunların hepsi şu bu şekilde şiddeti besler. Bütün bunların uzmanlar tarafından tespit edildikten sonra çözülüp bir kuşak yetiştirmeli. Spor düşmanlık ve kavga alanı değildir. Bir ülkenin tepesindeki kişi, kalkıp da 'şu takıma gideceksiniz, destek vereceksiniz yoksa bilmem ne olacaksınız' derse siz doğrudan şiddeti teşvik etmiş olursunuz" dedi. Kılıçdaroğlu, bu akşam oynanacak GS- BJK maçı için "İyi oynayan kazasın" derken FB'yi tuttuğunu bildirdi.
ÖN SEÇİM YOL EĞİLİM YOKLAMASI VAR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim takviminin sıkışıklığı nedeniyle parkide ön seçim yapılamayacağını ancak bazı illerde eğilim yoklaması uygulanacağını belirterek, "600 kişiyi Ankara'da belirlemek başlı başına bir işkence. Nerdeden bulacağız, nereden bileceğiz. Belli ilerde eğilim yoklaması yapacağız. En büyük sıkıntım şu; kadınlar siyasete yeteri kadar ilgi göstermiyorlar. İlgi göstersinler derken şunu kastediyorum. 'Bizi milletvekili listelerinde gösterin' değil. Kadınlar gidecek beğendikleri siyasi düşünce hangisiyse o partiye üye olacaklar. Ön seçimde kendi adaylarını çıkarıp ilk sıralara koyacaklar. Kadınlar önündeki tüm engelleri kaldırdık. Gelsinler üye olsunlar. Biraz ilgi göstermelerini istiyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber:Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (DHA)
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Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncaya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Niğde’de, Şadırvan Parkı'nda seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. Gençlerden ve kadınlardan sandıkları gönüllü olarak korumalarını isteyen Akşener, “Zorlu bir seçim geçireceğiz. Bu zorlu seçimde en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bütün abudik gubidik hileler seçim sandığında yapılır. Biz seçim sandığını koruyacağız. Özellikle gençler ve kadınlar. Gönüllü olmanızı istiyorum. Sandıklarınızı korumanızı istiyorum. Dolayısıyla sandıklarımızı koruyacağız" diye konuştu. Kullanılan oyun, namus olduğunu vurgulayan Akşener, "Size, Meral Akşener sözüdür. Sandık emniyeti, devletin namusudur. Bu namusu koruyamayacakları için bu namusa el uzatacakları için de burada, huzurunuzda onları uyarıyorum. O sandıkları korumak için göze aldığım konuları bir bilseniz, titrerdiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Biz sandıkları koruyacağız. Ondan sonra sizden bir şey istemiyorum. YSK’da abidik gubidik olursa o YSK’nın önüne koyacağım bir sandalye. O sonuçlar doğru çıkıncıya kadar oturacağım. Jiletle kazıyamayacaklar beni” dedi.
'25 HAZİRAN'DA ONLARI GERİ ALACAĞIZ'
İYİ Parti Lideri Akşener, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili ise “Şeker fabrikalarını alanlara sesleniyorum. Onlara 25 Haziran’a kadar el sürmesinler; çünkü 25 Haziran’da onları geri alacağız” diye konuştu.
Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Niğde il teşkilat binasının açılışını yaptı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
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Şehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı oldu
İzmir’de avukat Şehmus Bedir 27’nci dönem milletvekili seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Bedir, Adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin için Fetih duası okuyarak adaylığını açıkladı.
AK Parti Karabağlar eski İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Şehmus Bedir, 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde milletvekili olmak için AK Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Avukat Bedir, İzmir Bayraklı Adliyesi önünde kendisine destek veren vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin için Fetih duası okundu. Bedir ve beraberindekiler Sekin’in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Ardından vatandaşlarla birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geçen Bedir, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için aday adaylığı dilekçesini verdi. Burada kendisine destek veren vatandaşlara seslenen Bedir, şunları söyledi:"Bizler bu yola adım atarken, istişarede rahmet vardır anlayışıyla hareket ederek, siz değerli dostlarımızla bir araya gelmeyi arzu ettik. Bir araya geldiğimiz toplantılarda bu yola çıkma konusunda sizlerin düşüncelerine başvurduk. İzmir’den işaret fişeğinin atılması noktasında bin kanaat hasıl oldu. Bizler özellikle siyaset müessesinde göreve talip olan bu hareketin içerisinde yen alan bizler, temel şiyarımız milletin idaresi olduğu malumunuzdur. Bu yönde oluşan talebe bizler kayıtsız kalamadık. Geçmişten bu yana aileden gelen bir siyaset ve hizmet anlayışıyla hareket eden bir kişiyim. Allah rızası için hareket eden bir ekolden gelen bir insanım. Türkiye’nin bu devletin, birleştirici harcı olduğuna inandığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu hareketin içerisinde aktif olarak, bu bayrağın yerde kalmaması, yere düşmesi, genç nesiller tarafından daha da ileriye taşınması için yola çıktık. İzmir’de değişim için yenilik ihtiyacı bir zarurettir. Biz İzmir’i bu hareketin lokomotif vilayetlerinden biri haline getirmedikçe bize durmakta yok yorulmakta yok. Biz İzmir’i özellikle yerelde hizmetler konusundaki makus talihinden kurtarmak için sahaya çıktık."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Vatandaşlardan görüntü
- Açıklamadan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mehmet CANDAN
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