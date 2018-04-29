DHA YURT BÜLTENİ-8

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yönetemiyorlar/EK

"ARKADAŞLARIMIZ İSTERLERSE GERİ DÖNECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Anadolu Medya Buluşması" başlıklı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, partisinden istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekile ilişkin soru üzerine "Arkadaşlarımız isterlerse geri dönecek" dedi.

"CUMHURBAŞKANI BİR ÜLKENİN SİGORTASIDIR"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmadığının yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:"Bu düzenleme parlamentonun önüne geldiğinden itibaren siyasi parti genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Tarafsızlık üzerinde özenle durduğumuz nokta o. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklaşan bir kavramdır. Bir siyasi parti genel başkanının 80 milyonu kapsaması çok zor. Siyasi parti kimliği olursa bu durum gösteriden ibaret olur. 80 milyon o kişiyi kendi cumhurbaşkanı olarak görmeyebilir. Şahsi düşencem Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır, devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Bir sorun olduğunda siyasi partiler çözüm için cumhurbaşkanlığı makamına çıkar, çözüm üretilir. Taraflı biriyse Cumhurbaşkanı soruna ne kadar samimi ve yansız yaklaşabilecek. Biz, bugünü ve yarını değil Türkiye'nin geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsızlığını deklere etmesi lazım. Anayasaya göre yemin edecek ki namus ve şeref kavramı çok önemli."

'SIFIR BARAJ İTTİFAKI'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gelen sorulara verdiği yanıtta sağlıklı işleyen bir demokrasilerde yasalar çıkarılmadan önce parlamentoda, komisyonda görüşülürken meslek kuruluşlarının ve STK'ların da davet edildiğini görüşlerinin alındığını, ancak Türkiye'de meslek kuruluşlarının yasa çıktıktan sonra bundan haberdar olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘sıfır baraj ittifakı’ diye bilinen işbirliği modeliyle milletvekili seçimlerine katılma konusunda uzlaşıp uzlaşmadığı yönündeki soruya "Medyada sıfır baraj ittifakı olarak adlandırılan konu, yüzde 10 seçim barajını ortadan kaldırabilmek için seçim ittifakını sağlamaya çalışıyoruz. Her siyasi partide arka kapı diplamasisini çalıştırıyoruz. Ne kadar geniş ve büyük olursa o kadar demokrasiye katkısı olur. Bu ittifakı sağlayacak olan siyasi partidir. Böyle bir yol yöntem üzerinde uzlaşmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"AB'YE DİYELİM Kİ 'NE FASLI KARDEŞİM, BİZ GEREĞİNİ YAPTIK"

CHP lideri, "Nasıl bir hukuk sistemi kurulacak" yönündeki soruyu "Hukukun üstünlüğü, anayasaya sadakat olacak. Anayasanın gerçek anlamda toplumsal barışı sağlayabilecek doğruları içeren bir anayasa olması lazım. Hukuk sistemini oluştururken bir kültürü de oluşturmamız lazım. Yolsuzluk yapan insanın devletin üst seviyelerine tırmanmaması gerekir. Bizde ne kadar malı götürürsen o kadar hızlı yükseliyorsun" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, dış poliktikada bütün komşularla iyi geçinileceğini, AB'ye tam üyelik konusunda önemli adımlar atılacağını belirterek, "Biz bekliyoruz AB bir fasıl açsın da biz onun gereğini yapalım. Niye dayatsın? Biz onun dayatmasını beklemeyelim. AB'ye diyelim ki 'ne faslı kardeşim, biz gereğini yaptık'. Gidip yalvarıyoruz 'şu faslı aç'. Ne olacağı belli ne yapacağımız da belli" dedi. Kılıçdaroğlu, sporda şiddet yönündeki soruya "Şiddeti doğuran tek unsur yok. İşin ekonomik siyaset psikolojik eğitim cephesi var. Bunların hepsi şu bu şekilde şiddeti besler. Bütün bunların uzmanlar tarafından tespit edildikten sonra çözülüp bir kuşak yetiştirmeli. Spor düşmanlık ve kavga alanı değildir. Bir ülkenin tepesindeki kişi, kalkıp da 'şu takıma gideceksiniz, destek vereceksiniz yoksa bilmem ne olacaksınız' derse siz doğrudan şiddeti teşvik etmiş olursunuz" dedi. Kılıçdaroğlu, bu akşam oynanacak GS- BJK maçı için "İyi oynayan kazasın" derken FB'yi tuttuğunu bildirdi.

ÖN SEÇİM YOL EĞİLİM YOKLAMASI VAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim takviminin sıkışıklığı nedeniyle parkide ön seçim yapılamayacağını ancak bazı illerde eğilim yoklaması uygulanacağını belirterek, "600 kişiyi Ankara'da belirlemek başlı başına bir işkence. Nerdeden bulacağız, nereden bileceğiz. Belli ilerde eğilim yoklaması yapacağız. En büyük sıkıntım şu; kadınlar siyasete yeteri kadar ilgi göstermiyorlar. İlgi göstersinler derken şunu kastediyorum. 'Bizi milletvekili listelerinde gösterin' değil. Kadınlar gidecek beğendikleri siyasi düşünce hangisiyse o partiye üye olacaklar. Ön seçimde kendi adaylarını çıkarıp ilk sıralara koyacaklar. Kadınlar önündeki tüm engelleri kaldırdık. Gelsinler üye olsunlar. Biraz ilgi göstermelerini istiyoruz" dedi.