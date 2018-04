DHA YURT BÜLTENİ-8

Sakarya'da, bir lojistik firması Trafik Haftası'nda hayata geçirdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Akıllı Tır Akıllı Çocuklar' projesi ile yaklaşık bin çocuğa temel trafik eğitimi verdi. Mars Logistics trafik işaretleri, trafikle ilgili proje ve ekipmanların yer aldığı TIR ile Trafik Haftası boyunca Sakarya'nın ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret etti. İlköğretim çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği projeyle, dört gün boyunca yaklaşık bin çocuğa ulaşıldı. Sakarya İl Mili Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje kapsamında Mars Logistics'in ekibi, öğrenciler ile TIR içinde temel trafik bilgilendirme çalışması yaptı. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle Trafik Haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendirildi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik kurallarını öğrenen öğrenciler, tabletler üzerinden trafikle ilgili oyunlar oynadı.Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar etkinliği her yıl yapacaklarını belirterek, "Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal yapımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana lise ve üniversite öğrencilerine yönelik önemli projeler gerçekleştirdik. İlköğretim çağındaki çocukları hedeflediğimiz 'Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar' projesi bizim çok içimize sinen bir proje oldu. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıktığımız projemizle, bu yıl Sakarya'da ilçe ve köylerinde yaklaşık bin çocuğa ulaştık. Her sene başka illerde başka çocuklarımız ile buluşmak ve bu projeyi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaplumbağaların toplanmasından görüntü

Haber: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

==========================================

ATSO'dan Antalyaspor'a 25 bin TL

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalyaspor'a 25 bin TL yardımda bulundu. ATSO Başkanı Davut Çetin, herkesin imkanına göre 10 lira, 100 lira gibi bağışlarda bulunmasıyla Antalyaspor'un ihya edileceğini belirtti. Çetin, her kurum ve işyerinde Antalyaspor için birer bağış kutusu oluşturulmasını istedi.

ATSO'nun yeni meclisi, ilk toplantısını yaptı. 2018 yılı Nisan ayı meclis toplantısı, Süleyman Özer başkanlığında ATSO'da yapıldı. Toplantıda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, meclis üyelerine ATSO'nun işleyişi ve projeler hakkında bilgi verirken, kent ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. ATSO'nun ilk meclisinde bir meclis üyesinin adli sicil kaydı bulunması nedeniyle meclis üyeliğinden düşürülmesi ise tartışmalara neden oldu.

MECLİSTE KADIN ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

ATSO'nun yeni döneminde meslek komiteleri ve meclis üyelerinin yüzde 58'inin yeni üyeler olduğunu belirten Davut Çetin, meslek komitelerindeki kadın üye sayısının 302 üyede 11'den, 271 üyede 19'a yükseldiğini ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Yine de yüzde 3.6'dan yüzde 7'ye ancak gelinebildiğine işaret eden Çetin, geçen dönem mecliste ise 5 kadın üye varken 3'e düştüğünü kaydetti. Çetin, kadın üyelerden, sayısal azlığı aktif çalışmayla telafi etmeleri ricasında bulundu.

YENİ DÖNEM PROJELERİ

Komitelere proje üretme çağrısında bulunan Davut Çetin, geçen dönemlerde çok başarılı çalışmalar yapıldığı, Türkiye'de ilk olan çalışmaları başlattıklarını söyledi. E-oda sistemine geçişte en başarılı odalardan biri olduklarını belirten Çetin, "Etik üye projemiz, inovasyon ödüllerimiz, Antalya 4.0 projemiz Türkiye çapında ilktir ve örnek alınmıştır. Kalite yönetim ve akreditasyon sistemimizle Türkiye'de en iyi odayız. Yeni dönemde devreden projeler ise ATSO avantaj kart, mobil ATSO, e-ticaret, inovasyon merkezi ve business center, Antalya dijital hafızası, arabuluculuk merkezi, Antalya 4.0, bilişim ve sağlık sektörleri ihracat kümeleri" dedi.

AKDENİZ HEYKELİ'Nİ GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Bu projeleri yeterli görmeyip, hep daha iyisi için çalışmaları gerektiğini de anlatan Davut Çetin, “Turizm ve tarım başta olmak üzere Türkiye'nin vizyonuna katkı yapmalıyız. Sporda, sanatta, gastronomide Antalya Türkiye'nin 1 numarası olmalıdır. Michelin yıldız düzeyinde restoranlarımız olmalı. Dünyada konuşulacak heykellerimiz, mimari projelerimiz olmalı. Birbirimizle uğraşmak yerine bunlara bakalım. Akdeniz Heykeli'ni Antalya'ya getirmek, Yivli Minare'yi ışıklandırmak, Antalya'nın değerlerini öne çıkarmak gibi konulara bakalım. Bu dönem birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

SEÇİMDE GERGİNLİK VE DİYALOG UYARISI

24 Haziran'da yapılacak seçime giden süreçle ilgili de çağrıda bulunan ATSO Başkanı, “Seçimlerde siyasi gerginlik artırılmamalı, diyalog ve uzlaşmaya önem verilmelidir. Bir ülkede seçim bir savaş değildir, milletin bir kısmı diğerine karşı zafer kazanamaz. Milletin bir kısmı galip, bir kısmı mağlup sayılamaz. Seçimi kim kazanırsa kazansın vatandaşın günlük hayatı ve işi bundan etkilenmemelidir. Siyasi partilerimizin bu konuda örnek olmasına hepimizin ihtiyacı var" dedi.

EKONOMİDE YAPISAL REFORMLAR İHMAL EDİLMEMELİ

Ekonomide yapısal reformların ihmal edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Davut Çetin, yapısal reformları değil, daha çok KDV, kredi, faiz gibi konuların konuşulduğuna dikkat çekti. Çetin, “Oysa artık bunlar çözüm olmamaktadır. Petrol fiyatı yükselince ve ekonomi canlanınca cari açığımız 30 milyar dolardan 53 milyar dolara gelmiştir. Cari açık demek, ihracatımızın ve turizm gelirinin ithalatımıza yetmemesi demektir. Cari açığı ya ülkemize gelen yabancı sermaye ile ya da borç alarak karşılıyoruz. Bu nedenle önceki yıllardan gelen borçlar nedeniyle her yıl 100-150 milyar dolar arasında dış borç ödemesi yapmak zorundayız" dedi.

İÇ PİYASADA YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR

Bu yıl son dönemde iç piyasada yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Davut Çetin, şimdi seçim sürecinin piyasayı etkilediğini dile getirdi. Antalya ekonomisinde özel bir sorunun domates ihracatındaki sıkıntı olduğunu da belirten Çetin, “Sadece Rusya pazarında değil, ayrıca Irak gibi önemli pazarlarda da sıkıntı yaşanıyor. Geçen yıldan bu yana kur arttı, maliyetler arttı, fakat domates fiyatı artmadı, salatalık fiyatı geçen yılın altında. Bunun bir nedeni ihracatta durgunluk diğer nedeni de üretim artışıdır. Rusya pazarı durmasına rağmen üretim artışı devam etti ve 2.5 milyon tona çıktı. Benzer bir durumu portakalda yaşadık, onda da verim artışı oldu ve üretim arttı. Bu sadece Washington portakal ve gördüğünüz gibi 450 bin tona çıktık. Aşırı üretim hatasına düşmemeliyiz, ürün kalitesine daha fazla önem vermeliyiz" dedi.

ANTALYASPOR'A YARDIM ÇAĞRISI

Üçüncü Lig'e çıkmayı başaran Serikspor'u kutlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, maddi sorunların yaşandığı Antalyaspor için de tüm iş dünyası ve Antalyalılara destek çağrısında bulundu. Antalyaspor'un maddi zorluklara rağmen bu noktada kalmasının bile başarı olduğunu belirten Çetin, “Bu konuda işadamlarına çağrılar yapılmıştır, fakat büyük şirketlerimizin sayısı az ve maalesef kent düzeyinde yeterli sahiplenmeyi sağlayamıyoruz. Kulübe destek olmazsak ve takım başarısız olursa yarın hepimiz üzülürüz. Bu nedenle bütün Antalya halkına, bütün üyelerimize çağrı yapıyoruz. Antalya'da milyona yakın insan çalışıyor. Herkes 10-20-50-100 liralar gibi bağışlar yapsa Antalyaspor'u ihya ederiz. İmkanı olan 100 lira, olmayan 10 lira bağış yapmalıdır" dedi.

ATSO'DAN 25 BİN TL

Yönetim kurulu kararıyla Antalyaspor'a ATSO olarak 25 bin TL bağış yapacaklarını belirten Çetin, kamu kurumları, SİAD'lar, her market, her banka, her hastane, kafeler gibi alanlarda bir bağış sandığı yapılmasını istedi. Böylece her kurumun mensuplarına bağış çağrısı yapabileceğini kaydeden Çetin, “Bugün ilk bağışı biz yapalım, hem kurum olarak hem bireysel olarak bir adım atalım. Bağış yapan şirketleri, kurumları, hatta kişileri internette, sosyal medyada yayınlayalım. Antalyaspor derneği hesap numaralarını da buradan ve sosyal medya ile verelim. Lütfen herkes bir katkıda bulunsun. ATSO olarak, Antalyaspor derneğine bağış yaparak ilk adımı atalım. Uygun görürseniz bugün alacağımız huzur haklarımızı da bağışlayalım" dedi.

AHMET ÖZTÜRK MECLİS ÜYELİĞİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ

ATSO'nun ilk meclisinde tartışma da yaşandı. 44'üncü Grup Mühendislik Meslek Komitesi'nden turkuaz listeyle seçimi kazanan ve meclis üyeliğine seçilen M.A. Yapı Elemanları Mimarlık ve Mühendislik firması sahibi Ahmet Öztürk, adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle meclis üyeliğinden düşürüldüi. Meclis toplantısına yerine yedek üyenin davet edildiği Ahmet Öztürk, toplantıyı meclis salonunun balkon kısmından takip etti. Öztürk'ün meclis üyeliğinden düşürülmesi tartışmalara neden oldu. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve ATSO Başkanı Davut Çetin, seçim sürecinde olunduğu için bu konudaki yetkinin genel sekreterlik makamında olduğunu ve kanunların gerektirdiği şekilde işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Meclis üyelerinin görüntüsü

-Katılımcı üyelerden görüntü

-Davut Çetin'in konuşması

-Detaylar

186 MB /// 01.42 (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)