DHA YURT BÜLTENİ -8

1)TUR OTOBÜSÜ, PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 46 YARALI ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesi yakınlarında tur otobüsünün park halindeki TIR'a çarptığı kazada, otobüs şoförü Volkan Temel (35) öldü, 2'si ağır, 46 yolcu yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi. Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gidenleri taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsü, yol kenarında park halindeki 42 CVC 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 47 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) ==================================================== 2)OTELİN BETON İSKELESİ ÇÖKTÜ: 2'Sİ AĞIR 8 YARALI AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir otelin beton iskelesinin çökmesi sonucu, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının ayaklarının iskelenin altında kalmasından dolayı parmaklarının koptuğu öğrenildi. Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmındaki iskelede meydana geldi. Çok sayıda tatilcinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda çöktü. Yaklaşık 15 metreden denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacak ve parmakları kopan ve durumu ağır olan yaralılardan Neval Durmuş Aydın Devlet Hastanesi'ne, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, denizde tatilcilerin kopan vücut parçalarını aradı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü - Çöken iskeleden görüntü (vatandaş cep telefonu)

- İskelenin gündüz fotoğrafları (Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ===================================================== 3)DİYARBAKIR İTFAİYESİNDEN 'PARMAKTA SIKIŞAN YÜZÜK' OPERASYONU DİYARBAKIR İtfaiyesi, parmağında yüzük sıkışan 38 yaşındaki ev kadını Gubet Maral'ın yardımına koştu. Maral'ın parmağına sıkışan ve çıkmayan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkarıldı.

Bağlar ilçesinde yaşayan ev kadını, 38 yaşındaki Gurbet Maral, uzun zaman önce taktığı yüzüğü parmağından çıkarmak istedi. Yüzüğü çıkarmaya çalışırken parmağı şişen Maral, yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının yüzüğü çıkarma çabasnın da sonuçsuz kalması üzerine, parmağı daha çok şişen ve acı içinde kıvranan genç kadın Diyarbakır Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Maral, doktorların tavsiyesi üzerine yüzüğün çıkarılması için İtfaiyeye yönlendirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen Maral'ın parmağına sıkışan yüzük, spiral ile kesilerek çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Genç kadının parmağına sıkışan yüzüğü

- İtfaiyenin yaptığı müdahale

- Yüzüğün çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler Haber:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) ==================================================== 4)DOKAP, KARADENİZ'İN BETON KENTLERİNE 'ÖZE DÖNÜŞ' PROJESİ UYGULUYOR DOĞU Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Karadeniz Bölgesi'nde mimariye yönelik 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' Projesi başlattı. Proje ile beton yığınına dönen ilçe merkezlerindeki yapıların dış cepheleri yöresel mimariye uygun olarak ahşapla kaplanacak. Karadeniz'de, 4 ayrı noktada başlatılan çalışmalar tamamlandığında beton kentler özlenen yöre mimarisine kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize ziyaretleri sırasında beton binalara yönelik hemşerilerine şiveli yaptığı 'Hayin kötü evler yapayisunuz' eleştirileri sonrası bölgede harekete geçildi. Başta kamu binaları olmak üzere konutlar ve tesisler yöre mimarisine uygun ahşap-taş olarak inşa edilmeye başlandı. DOKAP' ta, Karadeniz Bölgesi'nde, 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' Projesi başlattı. Proje ile beton yığınına dönen ilçe merkezlerindeki yapıların dış cepheleri yöresel mimariye uygun olarak ahşapla kaplanması planlandı. Karadeniz'de, ilk etapta 4 ayrı noktada çalışma başlatıldı. Rize'nin İyidere ve Güneysu ilçeleri ile Giresun'un Dereli ve Tokat'ın Turhal ilçesinde uygulanan proje ile beton görünümlü kentler Karadeniz'in özlenen yöre mimarisine kavuşacak.