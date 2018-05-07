DHA YURT BÜLTENİ- 8

Zonguldak'ta 73 sanıklı FETÖ'nün 'Emniyet Yapılanması' davası başladı Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında 58'i tutuklu, 15'i tutuksuz, 73 sanığın yargılandığı dava başladı.

FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları' nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 58'i tutuklu, 15'i tutuksuz 73 sanıklı iddianame tamamlanarak dava Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye sevk sırasında polis ve jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme' suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sanıkların Adliyeye getirilişi

-Adliyeden detaylar

-Geniş güvenlik önlemlerinden detaylar (3:07) Boyut: (349 MB)

Haber:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA) ========================================= Ege Denizi'nde 407 kaçak yakalandı Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin pazar günü 12 saat içinde yaptığı operasyonlarda, 5 bot ve 3 teknede 407 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan açıklamada, pazar gece yarısından itibaren 12 saat süren operasyonlarda, 5 bot ve 3 tekne ile Yunanistan'a ait Midilli, Sakız, İstanköy, Bulamaç adalarına geçmeye çalışan ve fırtınayla karşılaşan 407 kaçağın yakalandığı belirtildi. İzmir, Muğla, Balıkesir ve Antalya illerinden Yunan adalarına geçmek için bindikleri lastik bot ve eski teknelerle Yunanistan adalarına geçmek isteyen kaçakları sahil güvenlik ekipleri kurtararak kıyıya geri getirdi. Haber:Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================ Adana merkezli 10 kentte Furkan Vakfı operasyonu: 23 gözaltı

Adana merkezli 10 kentte Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın akademi ve finans kaynaklarına yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler evlerde yaptıkları aramada ise dergi, cd, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin eve girişi

- Polis ekiplerinin evde arama yapması

- Aramada bulunan kitap ve dergilerin görüntüsü SÜRE:02'40" BOYUT:162 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA) =========================================== Tamire götürdüğü otomobil yandı Gaziantep’te seyir halindeki otomobil, motor kısmının alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, bu sabah 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden aracını tamir ettirmek için çıkan Hasan Yılmaz yönetimindeki 27 KM 88 plakalı otomobil, yolda ilerlerken motor kısmından alev aldı. Otomobili durduran sürücü, aracındaki yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Alevler motor kısmını tamamen sararken, sürücünün söndürme çabaları yetersiz kaldı. Aracın yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale dönen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan otomobil

- İtfaiyenin ekipleri

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

Haber: Mustafa KANLI -GAZİANTEP,(DHA) =========================================== Çocuk trafik polisleri sürücüleri denetledi Zonguldak'ta, Trafik Haftası kapsamında öğrenciler araçları durdurarak, sürücülerin ehliyetlerini ve ruhsatlarını kontrol etti.

Zonguldak'ta, Trafik Haftası kapsamında ilk ve orta okul öğrencileri trafik ekiplerine eşlik etti. Öğrenciler, polislerle birlikte kent merkezinde denetimlere katıldı. Araçları durduran öğrenciler, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isterken, emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti. Öğrenciler sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler verdi. Polis aracıyla caddede devriye gezen öğrenciler, hatalı park eden sürücülerin araçlarının plakalarını anons etti. Öğrenciler, polislerle yaptıkları denetimlerde güzel anlar geçirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin trafik işaretlerini ve uyarı levhalarını incelemesi

-Öğrenciler ve polis tarafından yapılan trafik denetimleri

-Öğrencilerin caddede hatalı parklara yönelik anonsları

(5:39) Boyut: (632 MB)

Haber:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) ============================================= Tarihi konaklarda coşkulu konserler Adana’nın asırlık kültür mirası yapıları restore ederek, sosyal yaşama kazandıran Adana Büyükşehir Belediyesi, Şakirpaşa Konağı ile Şeyh Cemil Nardalı Konağı’nda da konserler dizisi başlattı.

Şakirpaşa Konağı’nda İsmail Görkem’le Nostaljik Şarkılar Hikayeler ve Gramofon Dinletisi, Şeyh Cemil Nardalı Konağı’nda Derman ve Güzel’in seslendirdiği şarkılar ve türküler Adanalılara keyifli akşamlar yaşattı. Kültür mirası 500 yıllık Ramazanoğlu Konağı’nı sanat merkezine dönüştürüp, Geleneksel Ramazanoğlu Konağı Resitalleri’nde seçkin sanatçıları kent halkıyla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Adana’daki diğer tarihi konakları da kültür, sanat hizmetlerine dahil etti. ŞAKİRPAŞA KONAĞI’NDA NOSTALJİ

Taş Plak ve Gramofon Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiği 128 yıllık Şakirpaşa Konağı’ndaki ilk konserde İsmail Gökrem’le Nostaljik Şarkılar Hikayeler ile Gramofon Dinletisi sunuldu. Renkli akşamda davetliler arasında bulunan Gazelhan Ustası Cahit Seyhanlı sevilen bir eserini seslendirirken, Hacı Ahmet Tekbilek tulumuyla estrümantal dinleti sundu.