DHA YURT BÜLTENİ-8

Haber:Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

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Bakan Fakıbaba: Et ihraç eden bir ülke olacağız/EK

'STOKÇULUK YAPTIRMAYIZ'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, artan Antep fıstığı fiyatları için tedbir alacaklarını söyleyerek baklava üreticilerinin çeşitleri artırarak cevizli, fındıklı gibi baklava yapması gerektiğini ifade etti. Partisinin Gaziantep il başkanlığında partililer ile bir araya gelen Bakan Fakıbaba, 24 Haziran seçimlerine değinerek, seçimlerin dönüm noktası olduğunu ve çok çalışılması gerektiğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Fakıbaba, artan Antep fıstığı fiyatlarına müdahale edebileceklerini dile getirdi. Ticarete karşı olmadığını fakat stokçulukla fıstık fiyatlarının artmasının önüne geçilmesi gerektiğine değinen Fakıbaba şunları söyledi:“Üretici arkadaşlarımızın para kazanmasının hep yanındayım. Üreticilerimiz hep kazansın istiyorum. Burada ben ticarete de karşı değilim ama sadece parası olup, hiç bu işle iştirak etmeyen, sadece stokçuluk yapan, sadece stokçuluktan para kazanmak isteyen insanlara karşıyım. Bu konuda hakikaten ben Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak gerekli önlemleri alacağımı değerli basın mensuplarına açıkladım. Yani insanlara öyle stokçuluk falan yaptırmayız, yapılmasına da izin vermeyiz. Hangi gıda da olursa olsun elimizde gerekli regülasyon araçları vardır. Bu ülke sahipsiz değildir. Ben üreticinin de, sanayicinin de, esnafın da, 81 milyon tüketicinin de mutlu olduğu bir bakanlığı temsil etmek zorundayım. Tek taraflı bu iş olmaz. Bu bağlamda özellikle spekülatif manada artırmak isteyen kardeşlerim şunu iyi bilsinler ki Ahmet Eşref Fakıbaba mutlaka önlem alır."

“ÇEŞİTLERİ ARTIRINö

Baklavacılara da önerilerde bulunan Bakan Fakıbaba, “Baklavacı arkadaşlar diyor ki insanlar bu tada alışmış. Buna da saygı duyuyorum. Ama fıstıklının kilosu 60 lira ise cevizli 50 olur, fındıklı 40 olur. Yani eğer ben çocuğuma baklava götüreceksem illa cevizli olmak zorunda mıyım? Yani bu konuda da üretici arkadaşlarım özellikle, çeşidi bir artırın yahu. Ne olur yani? Bir de bir yere gidiyorsunuz, önünüze bir tatlı geliyor, sanki 3 porsiyonluk tatlı gelmiş. Kardeşim benim yiyeceğim ya bir tane ya iki tane, ben 5-6 dilimi bu yaştan sonra nasıl yiyeceğimö diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, daha sonra Tarımsal Destekler Hibe programına katıldı.