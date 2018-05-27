DHA YURT BÜLTENİ- 8

MUHARREM İNCE: PARAYI ALIP, BETONA GÖMDÜLER (EK)

1)'O FAKIBABA, MİLLET FAKİR BABA'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Menderes'ten sonra Ödemiş'e gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde Bayındır'a girdiği sırada kadınlar, çiçeklerle yolunu kesti. Burada seraya giren Muharrem İnce, üretici kadınlarla fotoğraf çektirdi. İnce bu sırada fotoğraf karesinde olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu 'Aziz Abi sen de gel" diyerek yanına çağırdı. Çiçekçi kadınlardan birisi, söze girip "Biz Aziz Başkanımızdan çok razıyız. Bize çok yardım etti. Sizden de yardım istiyorum" dedi. Çiçekçi kadınlar, Muharrem İnce'ye saksıda çiçek de hediye etti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ödemiş'e geçti. İnce, konşumasında "Ak Parti döneminde kaç tane stadyum yaptılar? 265 tane yaptılar. Gerekli mi? Gerekli. Ama fabrika mı gerekli stadyum mu? Fabrika gerekli. 265 stadyumu niye yaptı bir, Atatürk ismini silmek için yaptı. İki, yandaşa rant sağladı. Üç, çocuklarımız işsiz kaldı. Stadyum dediğin şey haftada iki saat çalışıyor. 30 günde 8 saat. Fabrika 24 saat çalışıyor. Erdoğan ile İnce arasında fark bu. Erdoğan diyor ki, tüketim, Kanal istanbul. Kazdıracak oradan avanta gelecek rant gelecek, mama gelecek. İnce diyor ki, bacası tüten fabrika gelecek. Erdoğan, 'İsrail'den tohum alalım' diyor, ben de yerli tohumlarımızı geliştireceğim diyorum. Bakın farklarımız bunlar" dedi. Tarım Bakanı'nın mazot konusunda yalan söylediğini öne süren İnce, "Tarım Bakanı'nın adı, Fakıbaba, milletin adı fakir baba. O saman ithal edecek, ben yerli ırkları geliştireceğim, köylüyü destekleyeceğim. O, 'domates satalım' diyecek, ben diyeceğim ki tarıma dayalı sanayi kurmamız lazım yani marka üretmemiz lazım. Domates değil ya salça ya da ketçap satacağız. Bizim Mercedes'imiz yok BMW'miz yok. Marka üreteceğim, Markası olmayan arkada olur. Sizi iyi yetiştireceğiz, Fransız'dan Alman'dan daha iyi yetiştireceğiz çağınızı bileceksiniz" dedi. Muharrem İnce, öğrencilere 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihlerinde burs sözünü tekrarlayarak, "Verimli topraklarla yoksulluk kaderimiz olamaz, bu yoksulluğu yırtıp atacağız bunu gençlerle birlikte yapacağız" diye konuştu.

'SARAYPEREST CUMHURBAŞKANI'

Muharrem İnce kadınların iş gücüne katılımını yüzde 32'den yüzde 50'ye çıkacaklarını belirterek, "Mutfakta et mi kaynar, dert mi kaynar siz bilirsiniz. Ocakta aş mı pişer, taş mı pişer siz bilirsiniz. Kadınların iş gücü katılımı yüzde 32. Bunu yüzde 50 yapacağız. Yani yüz çalışandan 32'si kadın, bunu 50 yapacağız. Bunu nasıl yapacağız her mahalleye bir kreş açacağız. Ev kadınlarını çalışan statüsüne sokacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk konusundaki açıklamalarını da eleştiren İnce, şöyle devam etti:

"İçime dert olan bir konu. 'Üç çocuk yapın' dedi, sonra dedi ki '5 çocuk yapın'. Orada bitirmemiş, 'sezaryen mezaryen yok' diyor. Ona da karışıyor. Peki bir Muharrem İnce ne diyor? İster 3, ister 5 çocuk yap. Adamın parası var, her şeyi yerinde 5 çocuk yapar ama açsa nasıl yapacak? (Bu sırada bir vatandaşın 'açız' diye bağırması üzerine) Bağıran kim? Kaç çocuk var? İki mi? İyi o zaman."

Kalabalık içerisinde rahatsızlanan bir genç kızı da otobüs içerisine kendi koltuğuna oturması için gönderen Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızdaki fark şu; O diyor ki, üç çocuk yap beş çocuk yap. Ben de diyorum ki benim görevim çocuk sayısını belirlemek değil bu çocuk bezindeki KDV yüzde 18. Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Çocuğun bezinden yüzde 18 vergi al sonra çocuk sayısına karış. Türkiye'yi nasıl kalkındıracaksın üç b ile. Barışacağız, büyüyeceğiz, adili bölüşeceğiz. Bu nasıl olacak? Bir, artık vatandaş tasarruf yapmayacak, devlet tasarruf yapacak. Mesela 40 milyar doları Suriyelilere harcamayacağız, haberiniz olsun. Mesela 2 milyar dolara saray yaptırmayacağım. Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da bir sarayı var, damatlar yan tarafta lojman var ama hepsi orada yaşıyor. İstanbul'da da 5 saray var. 500 milyon dolar da onlara harcadı. Bir tane de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor Marmaris'e. Ak Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Senin vicdanına sesleniyorum. Ankara'da saray, İstanbul'da 5 saray, yetmedi Marmaris'te Turgut Özal zamanında 4 oda bir salon vardı. O zaman yetmedi 300 odalı saray yaptırıyor, yani sarayperest bir cumhurbaşkanı."

GÜNEY KORE VE VENEZUELA'YI ÖRNEK VERDİ

Türkiye'nin sonunun ya Güney Kore ya da Venezuela gibi olacağını ileri süren İnce, "Yıl 1980 Türkiye'nin milli geliri 2 bin dolar, Güney Kore'nin de 2 bin dolar. Asya krizi oluyor Kore iflas ediyor. Devlet 5 büyük şirketi çağırıyor. 'Rekabet etmeyeceksiniz, dünyayla rekabet edeceksiniz' diyor. 5 şirketin şimdiki ihracatı 250 milyar dolar. Şimdi milli gelir 30 bin dolar. Türkiye'de ise 7 bin dolara düştü. Bir de Venezuela var. 300 milyar varil petrol üretiyor ama devlette tek adam var. Petrolün gelirini halka aktarayım halk üretmesin diyor. Halk üretmemiş ve sonunda üretmeyen ekonomi çöküyor. Şu anda en büyük petrol üreticisi Venezuela, tuvalet kağıdı alamıyor. Aklımızı başımıza alırsak Güney Kore oluruz ama bedava yaşamaya çalışırsak tuvalet kağıdı bulamayız. Karar sizin" dedi.