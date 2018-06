DHA YURT BÜLTENİ 8

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de Muhtarlarla İstişare toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'yi şiddetli depremlere karşı hazır hale getireceklerini ve akıllı evler yapacaklarını söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Barışı toplantısı düzenlendi. Kayseri ve ilçelerindeki muhtarların katıldığı toplantıda 8 Haziran'da ülke genelinde başvuruları başlayan İmar Barış hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşkesinden biridir. Yer üstündeki fitne odakları ile savaşırız. Ancak yer altındaki deprem ile savaşacak halimiz yok. Depremde öncelikli kural çürük zeminlere ev yapmamız lazım. Bu ülkenin topraklarının yüzde 66'ncısı 1. ve 2. derece deprem bölgesidir. Müthiş bir tehlike var. Ege'de bizim deprem haritamız kıpkırmızı. 55 milyon insanımız deprem bölgelerinde yaşıyor. Son yıllara yıkıcı depremler nedeniyle mali kaybımız 100 milyar dolar. Belli aralıklarda bu depremsellik kendini ortaya koyuyor. Biz, depreme karşı şehircilik şurasını topladık. Depreme karşı fikir söyleyebilecek herkesi davet ettik. Yasalar, yönetmelikle çıkardık. Yol haritası belirledik. Bizler, kentsel dönüşümü yerinde yapıyoruz ve yapacağız. Sosyal devlet vatandaşın ihtiyacını düşünen, sorunu çözen devlettir. Bunan sonra 15-20 katlı kutu evler olmayacak. Yarın insanın başına bu evler bela olur. Türkiye'yi depreme hazırlayacak, akıllı evler yapacağız. Senede 500 bin ev yıkacağız ve yerine yenisini yapacağız. Hiç kimse bana parayı nasıl bulacağımı sormuyor. Çünkü, Kayserilidir, bulur Bakan Özhaseki diyorlar. Biz bakanlık olarak Güneydoğu'da binlerce ev yaptık. Maliyeden para almadık. Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın yolunu bulacağız. Gittiğim yerlerde Belediye Başkanlarımıza şehirlerinin depremlere hazırlama yönünde uyarılarımızı yapıyoruz. Bakanlığımızın sağladığı kolaylıkları anlatıyoruz. " dedi. "TÜRKİYE'DE İMARA VE KANUNA UYGUN YAPI MİKTARI YÜZDE 25" Türkiye genelinde 26 milyon 330 bin yapı olduğunu söyleyen Başkan Özhaseki , " Ülkemizde iş yeri, konut anlamında 26 milyonu aşkın bir yapı var. Ancak bu yapıların sadece yüzde 25'i kanuna ve imara uygundur. Geri kalan yüzde 75'lik yapı uygun değil. Bundan dolayı 80 milyon vatandaşın 55 milyonu devlet ile imar durumundan kaynaklı olarak kavgalıdır. Vatandaş devleti ile kavgalı olmaz. Bunu çözmekte bana nasip oldu. Kimsenin cesaret edemediğini hamdolsun yaptık. İmarla ilgili bütün şikayetleri imar barışı ile yok edeceğiz. İmar Barışı yasasına göre vatandaş kendi rızasıyla gidip başvurusunu yapıyor. 8 Hazirandan bu yana bugün itibariyle 1 milyon aşkın vatandaş imar barışı için başvuru yapıyor. İmar barışının en büyük faydası sağladığı psikolojik rahatlık. Kimsenin evim yıkılır mı? diye bir düşüncesi olmayacak. Bu kanundan Boğaziçi kenarındaki yalılar, Sultanahmet ve Süleymaniye arasındaki hat ve üçüncü olarak Gelibolu adasındaki alan bu durumdan yararlanmayacak." diye konuştu. TEMEL PAŞANIN ALNINDAN ÖPÜLÜR" Ülke gündemi ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özhaseki, "Son 2-3 yılda hükümetin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. PKK, FETÖ ve IŞID belası ile uğraştık. Bu belaların hepsinin üstesinden geldik. FETÖ'yü ülkede ameliyat gibi yaptık, kaldırdık attık. Masum olanlar varsa hakkını korumaya çalışıyoruz. Hiçbir iş yeri, kasasını soyan, makinesi kıran işçiyi yanında çalıştırmaz. Bunlarda ülkeye zarar veren insanlardı. Bizde kanser gibi ülkenin hücrelerine yayılan bu lanet mikrobu temizledik attık. Türkiye'nin bekası konusunda ciddi adımlar attık. Batı'nın yaptığı kötülükleri anlıyorum. Ancak, bizim içerimizde bunlara çanak tutacak muhalefet partileri anlamıyorum. Oy çok mu önemli. Bu milletin istiklalinde istikbalinde çok mu önemli. Şu ana kadar hiçbir partili belediyeyi ayırt etmeden hizmet etmeleri için paralarını gönderiyorum. Ana muhalefet Doğu ve Güneydoğuda atadığımız kayyumlardan çok rahatsız oldu. Seçime gittiğimiz için Ana muhalefet, HDP'ye selam çıkıyorlar. Temel Paşa'nın apoletlerini sökmek isteyenler bizim düşmanız terör örgütlerdir. Bu adamın alnından öpmek lazım. Siz şimdi onun apoletlerini sökmek istiyorsunuz. Vay size vay... Ben, PKK ile FETÖ ile şöyle mücadele edeceğim diyen ana muhalefet yetkisi görmedim. Bizim işimiz şeytan taşlamak. Şu an şeytan taşlıyoruz" şeklinde konuştu

4)AV TÜFEĞİYLE YARALADIKTAN SONRA DİZÜSTÜ OTURTUP, ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞLER

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep'te cesedi bulunan, 2 çocuk sahibi Gülgülizar Ayalp'in (28) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu eşi Kemal Ayalp (30) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu, onun sevgilisi Güler Özkaraman (20) hakkında ise ömür boyu hapis istemiyle Gaziantep 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameye göre, Güler Özkaraman'ın otomobilde av tüfeğiyle yaraladığı Gülgülizar Ayalp, Kemal Ayalp tarafından araçtan indirilip, sevgilisinin de yardımıyla dizüstü oturtulduktan sonra aynı tüfekle ateş edilerek, öldürüldü.

Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde oturan ve bir süre eşiyle ayrı yaşayan Gülgülizar Ayalp'ten, 4 Mart'ta Kemal Ayalp'in otomobiline bindikten sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ve güvenlik güçleri, kadını her yerde ararken, 26 Mart sabahı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinin Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin 22 gündür kayıp olarak aranan Gülgülizar Ayalp'a ait olduğu belirlenirken, olay yerinde av tüfeği kartuşları bulundu. Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp ile onun sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman gözaltına alındı. Ayalp ve Özkaraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemal Ayalp'in sattığı kişiden alınan otomobilde yapılan incelemede, kan lekeleri ile saçma izlerine rastlandı. Olayda kullanılan av tüfeği ise bulunamadı. Güler Özkaraman'ın montunda ise kan lekeleri olduğu görüldü.

'KEMAL, GÜLİZAR'IN KAFASINA DOĞRU ATEŞ ETTİ'

Güler Özkaraman, savcılık ifadesinde, olay günü Gülgülizar ve kardeşi Tuncay Efilti'nin kendisini darbettiğini, ardından da Efilti'nin kendisini sanayi sitesinde bir dükkana götürerek, tecavüz etiğini öne sürdü. Daha sonra sevgilisi Kemal Ayalp ile eşi Gülgülizar'ın dükkana geldiğini ve otomobile binip, giderken jandarma aracı gördüklerini anlatan Özkaraman, şunları kaydetti:

"Kemal, jandarma aracını gördü ve birden hareket etmeye başladı. Biz önde jandarma arkada gidiyorduk. Bir an jandarmanın siren sesini duyduk, Gülizar ile beraber kafamıza arkaya çevirdiğimiz esnada da bir patlama sesi duydum. Ben ilk başta jandarmanın bize ateş ettiğini düşünmüştüm ancak bir süre sonra yanımda bulunan Gülizar'ın göğsünün sol üst kısmından kan geldiğini gördüm. Gülizar benim bacağıma doğru yattı, ben de o sırada elimle Gülizar'ın göğsüne baskı yaparak kan akışını durdurmaya çalışıyordum. Kemal ıssız bir yerde arabayı durdurup araçtan indi ve Gülizar'ın olduğu taraftan kapıyı açtı başı, bacaklarımın üzerinde olan Gülizar'ın kafasına doğru 1 el ateş etti ve Gülizar'ı öldürdü. Gülizar, ateş anına kadar sürekli hareket ediyordu, son atıştan sonra öldüğünü düşünüyorum. Kemal bana 'Yardım et' dedi ve birlikte Gülizar'ı araçtan çıkarıp, hafif çukurluk olan bir yere attık."