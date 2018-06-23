DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BODRUM AÇIKLARINDA ATEŞ AÇILAN TÜRK KAPTAN YARALANDI MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi. Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.İstanköy Adasında yayın yapan yerel haber sitesi 'www.kosnews.gr'nin haberine göre; bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihbarına rağmen durmayan bir sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne durduruldu. Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü

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- Bölgedeki Yunan sahil güvenlik botu

- Türk botu uzaktan gelişmeleri izlerken İstanköy Adası

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================================ 2)PİYANGO MİLYONERİ HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU ANTALYA'da, Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin sahibi olan Murat Tokmak'ın (25) otomobilinden 570 bin lira çalındı. Polis, olaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi yakalarken, çalınan paradan 373 bin 150 lira ele geçildi.

Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin 4 sahibinden biri olan Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak hırsızlık mağduru oldu. Ayrıldığı eşine otomobil almak için 29 Mayıs'ta kendisine ait lüks otomobilinin bagajına 700 bin lira koyan Murat Tokmak, galeriye gitti. 130 bin liraya eski eşine otomobil alan Murat Tokmak, geri kalan 570 bin lirayı otomobilinin bagajına koyarak Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki evine döndü.

Lüks harcama yaptığı için Murat Tokmak'ı takip ettiği belirlenen aralarında 19 yaşında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, olay günü Tokmak'ı yine takibe aldı. Murat Tokmak eve girdiğinde şüpheliler zorlayarak açtıkları bagajdaki parayı alarak kaçtı.

Otomobilindeki paranın çalındığını fark eden Tokmak, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. İnceleme başlatan polis, şüphelendikleri S.G (31), A.E (31), Ö.T (22), S.Ç (24) ile Ç.E.(19) eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada çalınan paranın 373 bin 150 lirasını ele geçirdi. Şüphelilerin diğer parayı harcadıkları belirlendi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Asayiş dış plan

- Zanlılıların çıkışı

- Otomobile bindirilmesi Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-DHA) Görüntü Dökümü (3 ocak 2018)

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Yılbaşı bilet satışından görüntü --arşiv-

Milyonerin çalıştığı depoda kısa görüntü

Kuryenin depodan çıkışı

Motora binip gidişi

Bilet satan bayii nin görüntüsü

RÖP 1: Havva Kostakoğlu

RÖP 2: Orhan Kostakoğlu

Talihlinin resmi

235 MB /// 02.9

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ============================================================= 3)8 YAŞINDAKİ BETİM TEDAVİ İÇİN ÜSKÜP'TEN DÜZCE'YE GETİRİLDİ BEYAZ Ay Derneği Düzce Şubesi tarafından Makedonya'nın Üsküp şehrinde engellilerin rehabilite edildiği bir okula götürülen yardım malzemelerin teslimi sırasında karşılaşılan ve genetik testler yapılması gereken ancak yaşadığı ülkede testlerin yapılmasının mümkün olmadığı 8 yaşındaki epilepsi hastası Betim Sejfullaji'nin tedavi masrafları Düzce Üniversitesi tarafından karşılandı. Betim ve ailesi Düzce'ye getirildi.

TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANDI

Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi'nin Makedonya'nın Üsküp şehrinde engelli öğrencilerin rehabilite edildiği bir okula yaptığı malzeme yardımı kampanyasına katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Üsküp şehrinde Neriman Sejfullaji ile karşılaştı. Neriman Sejfullaji, 8 yaşındaki oğlunun epilepsi hastası olduğunu ve genetik bazı testlerin yapılması gerektiğini ancak Makedonya'da bunun mümkün olmadığı iletti. Bunun üzerine 8 yaşında Betim Sejfullaji'nin tedavi masraflarının karşılanması ve gerekli genetik testlerin yapılması için Düzce'ye getirilmesi teklif edildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Genetik testleri yapılması gereken 8 yaşında Betim Sejfullaji annesi Neriman Sejfullaji ve babası Adnan Sejfullaji ile birlikte Düzce'ye geldiler. Düzce Üniversitesi'ne tedavi altına alınan Betim Sejfullaji'nin genetik testleri için gerekli olan tedavi süreci başlatıldı.

Konu hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar “Belediye Başkanımız ile birlikte Makedonya Üsküp ziyaretimizde engelli çocuklarımızın rehabilite edildiği bir okula gittik ve orada yardıma ihtiyacı olan çocuklarımıza burada toplanan malzemeleri götürdük. Betim ile yolumuz orada kesişti. Annesi ile diyalog kurduk ve bir genetik probleminin olabileceğini, gelişimi ile ilgili bazı sorunlarının olduğunu ancak Makedonya'da bu imkanların bulunmadığını nasıl yardımcı olacağımı sorduğunda , geldik burada hangi testlerin yapılması gerektiği bilgilerini bize ilettiler. Biz de Başhekimiz ile birlikte değerlendirerek hastanemiz imkanları ile ülkemizin imkanlarıyla ve sponsorlar sayesinde bu genetik testlerin tamamını burada yapabileceğimizi ve çocuğumuzun 8 yaşına gelene kadar bilemediğimiz problemlerinin neler olabileceğini ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Dün akşam geldiler bugün uğurlayacağız. Hastanemizde misafir ediyoruz. Ülkemizin sosyal devlet olduğunu, ülkemizin tüm olanakları ile sağlıktan, sosyal hizmetler noktasına varıncaya kadar ne kadar gelişmiş olduğunu güzel imkanların olduğunu da görmüş olduk. Umuyoruz ki Betim'i sağlıklı bir yaşama uğurlayacağızö dedi.

'GENETİK TESTLER MAKEDONYA'DA YAPILAMADI'

8 yaşında Betim Sejfullaji'nin annesi Neriman Sejfullaji ise “Betim ilk başlarda konuşamıyordu. Daha sonra konuşmaya başladı. Biz 2013 yılında doktora gittik ve Betim'in epilepsi hastalığı olduğunu öğrendik. Tedavi arıyoruz. Sonra metobolik yapan doktorumuz bize genetik testler yapmak istedi ancak ama bu olanak Makedonya'da yok. Biz yurt dışında alalım istedik. Daha sonra kısmet oldu ve Nigar hanımla görüştük. Daha burada genetik testler için harekete geçtiler. Bu genetik testlerin Makedonya'da yapılması imkansız. Sadece yurt dışında yapılıyordu. Biz Düzce'ye geldikö dedi.

Düzce'de 1 gün misafir edilen Betim Sejfullaji, genetik testler için gerekli kan alımı ve tedavisinin ardından Makedonya'ya uğurlandı. Test sonuçlarına göre Betim Sejfullaji'nin tedavisine devam edilecek.

Görüntü Dökümü

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Betim Sejfullaji'nin kan alınırken görüntüsü

Aile ile görüntü

Rektör Nigar Demircan Çakar'ın Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Öner Abidin Balbay'da bilgi alırken görüntüsü

Rektörün açıklamaları

Çocuğun annesinin açıklamaları ve detaylar var DÜZCE/DHA 4)İZMİR'DE, ANAVATAN PARTİSİ'NDEN İNCE'YE VE MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK ANAVATAN Partisi İzmir İl Başkanı Doğan Erdin, İzmir teşkilatı olarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ve Millet İttifak'ını destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Seçime saatler kala açıklama yapan Erdin, "21 Haziran'daki mitingde, il ve ilçe örgütlerimizin tüm üyeleri ile sayın Muharrem İnce'yi izlemeye gittik ve gördük ki halk gerçekten 'AKP'ye tamam' diyor. Biz de dün akşam toplanıp, oy birliği ile Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Memleketin bundan daha çok faydalanacağını düşünüyoruz" dedi.

Anavatan Partisi İzmir İl Başkanı Doğan Erdin, seçimlere 24 saatten az bir süre kala, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ve Millet İttifak'ını destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Partilerinin genel başkanı İbrahim Çelebi'nin bazı il başkanlarının da onayını alarak Cumhur İttifakı'nı desteklediğini hatırlatan Erdin, kısa süre içerisinde parti içinde bir huzursuzluk başladığını öne sürdü. Vicdanen büyük bir rahatsız duyduklarını dile getiren Erdin, "Ülkemizin kurucusu ulu önder Atatürk bizim en önemli değerlerimizden biridir. AKP iktidarı eline geçen her fırsatta Atatürk düşmanlığı yapmıştır. Tarafsız olması gereken meclis başkanı bile Ulu Önder'in resimlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaldırmış, alenen Atatürk düşmanlığı yapmıştır. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararı almadan önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanımız İsmet İnönü için 'iki ayyaş' demişti. Biz bunu unutmadık ve asla unutmayacağız" dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEĞİZ" Son dönemde, Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırılar gerçekleştiğini savunan Erdin, bu nedenle Cumhur İttifakı'nı desteklemediklerini ifade etti. Erdin şunları söyledi:

"İki ay öncesine kadar Recep Tayyip Erdoğan'a hesap soracağını söyleyen Genel Başkanımız İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi için kiralanan bir otobüs ve bir makam otosu karşılığında Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamıştır. Bizden görüş alabilirdi. Birkaç kişinin desteğiyle o tarafa geçtiler. Biz muhalefet yapan bir partiyiz, birden bire hükümetin yanında yer almak sevenlerimizi rahatsız etti. 21 Haziran'daki mitingde il ve ilçe örgütlerimizin tüm üyeleri ile sayın Muharrem İnce'yi izlemeye gittik ve gördük ki halk gerçekten 'AKP'ye tamam' diyor. Biz de dün akşam toplanıp, oy birliği ile Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Memleketin bundan daha çok faydalanacağını düşünüyoruz. Bizimle birlikte 28 il başkanımız da Millet İttifakı'nı destekleme kararı almış, bu kararını açıklayan Samsun İl Başkanımız da Genel Başkanımız tarafından görevinden alınmıştır. Bizim için koltuk değil vatan önemlidir. Millet İttifakı'nı tüm gücümüzle desteklediğimizi duyuruyoruz."

Seçimlere 1 gün kala bu açıklamayı yapmaları ile ilgili bir değerlendirme yapan Doğan Erdin, kalan sürenin yeterli olduğunu savunarak, "Bugün bu açıklamayı yaptık. İnternette paylaşımlar yapıyoruz. Yoğun bir şekilde telefonlar almaya başladık. Çok güzel ses getireceğiz. İşallah Millet İttifakı kazanacak" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Doğan Erdin ile röp,

-Parti il binasında detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ======================================================= 5)6)EŞİNİN YANINDA LOKOMOTİF ÇARPAN YAŞLI ÖLDÜ SİVAS'ta tel örgülerle kapatılan hemzemin geçitte eşi Neziha Kaya(71) ile birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen işitme engelli Rahmi Kaya(76) lokomotifin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan eşi ise büyük şok yaşadı.

Kaza sabah saat 08.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi, Kızılırmak Köprüsü yakınlarında, etrafı yayaların geçmemesi için tel örgülerle çevrili hemzemin geçitte meydana geldi. Neziha ve Rahmi Kaya çifti tren hemzemin geçidin açık olduğu tel örgü kısımdan Karşıyaka Mahallesi'ne geçmek istedi. Bu sırada makinist G.C. yönetimindeki DE 33 035 seri numaralı lokomotif hemzemin geçide yaklaştı. Lokomotifi fark eden Neziha Kaya kendini rayların yanına atarak kurtardı. Ancak sesi duyamayan işitme engelli eşi Rahmi Kaya'ya lokomotif çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Rahmi Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan lokomotif ise yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

EŞİ FERYAT ETTİ

Yanında yürüdüğü eşine gözleri önünde lokomotif çarpan Neziha Kaya büyük şok yaşadı. Ağıt ykan Kaya, "Aslanım, ayakkabıların da buradaymış. Aslanım, nasıl vurdular bize. Bana da vursaydı. Ben de buraya yatsaydım. Aslanım böylemiydi vaadin. Morga beraber gitseydik" diyerek feryat etti. Yaşlı kadını olay yerindekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen Kaya'nın yakınları da sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rahmi Kaya'nın cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafiğe kapatılan hemzemin geçitte yayaların geçişini engellemek için konulan tel örgülerin bir kısmının sökülmüş olduğu ve yayaların burayı kullandıkları görüldü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan lokomotif makinisti G.C. ifadesi alınmak üzere plis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin incelemesi

-Eşini kaybeden kadının feryatları

-Cenazenin kaldtırılması

-Lokomotifin görnütüsü