DHA YURT BÜLTENİ-8

ADIYAMAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT ÖLDÜ (EK)

1)SON UÇUŞUNU TAMAMLASA SERTİFİKA ALACAKTI

Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi. Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Önal'ın ölüm haberi, eğitim gördüğü fakülte ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Öte yandan Önal'ın gerisinde ilk yaptığı yalnız uçuşunu tamamlamasının ardından Gaziantep Havalimanı'nda arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldığı ana ait görüntüler de kaldı.

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Önal'ın uçuşu

- Mehmet Önal'ın ıslatılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

2)BAKAN BAK: BU SEÇİMLERİ RAKİBİNİN TABİRİYLE ADAM KAZANDI

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını belirtti, “Rakibinin tabiriyle adam kazandıö dedi.

Rize Milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Muhammed Avcı, Rize İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle milletvekili mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Tavuz’un elinden aldı.

Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu seçimde milletin kazandığını belirterek Rizelilerin kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti. Önemli bir seçimi geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Bak, “Bu toprakların çocuğu, kimsesizlerin kimsesi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimi kazandı. Rakibinin tabiriyle adam kazandı. Kendi tabiriyle de ‘yendi de yendi, yendi de yendi, yendi de yendi’. 9 seçimdir CHP kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan 13 seçimi de kazandı. Milletin içinden gelmek, milletin taleplerini yerine getirmek, gönüllere girmek kolay bir iş geldi. Kudüs, Gazze ve mazlumlar kazandı. Yapılan tüm spekülasyonlara, oyunlara, baskılara rağmen; topu geldi ama millet kazandıö dedi.

YAZICI: TÜRKİYE İLKLERİ YAŞAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye’nin tarihin en önemli seçimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek “Bu seçimlerle Türkiye ilkleri yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz yeni model inşallah yürürlüğe girecek. Bundan böyle Türkiye’de yeni bir hükümet modeli millet adına görev yapacak, yetki kullanacak. Onun yansımaları önemli. Bu seçim Türk demokrasi tarihi açısından çok başarılı bir seçimdi. Katılım oranı yüksekti. Dünyada bu oranda yüksek katılımla yapılmış bir seçim yok. Bütün söylenti ve manipülasyonlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları, yargını da gözetimi altında başarılı bir şekilde seçim hukuku uygulanmak suretiyle seçim gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan Türkiye demokrasisi kazanmıştırö dedi.

Seçim süreçlerinin derslerle dolu olduğunu kaydeden Yazıcı, şunları dedi:

“Türkiye’nin bu en önemli seçimi katılım yönüyle, tercihler yönüyle, meclisin oluşum yönüyle analiz edilecektir. En önemli hususlardan biri yeni Hükümet Sistemi dediğimiz modelin kuralları yürürlüğe girerken bu sisteme göre seçilen ilk cumhurbaşkanı da mevcut cumhurbaşkanımız Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bütün söylentilere rağmen, Türkiye’ye dost olmayanların beklentilerine rağmen millet iradesini ortaya koymuş ve ilk turda cumhurbaşkanını seçmek suretiyle neye sahip olduğunu ve duruşunun nasıl olduğunu da net bir şekilde göstermiştir.“