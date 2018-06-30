DHA YURT BÜLTENİ 8

1- Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (3) ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu. İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı. HAVADAN DA ARANDA AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU AKUT ve jandarma arama çalışmalarını sonlandırırken, AFAD ekipleri aramayı sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. KAYMAKAM BAYAR: ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM GÖRÜNMÜYOR Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bugün AKUT Kaş- Kalkan Birimi ile Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalışmasıyla Metin Kor'un cesedi drone taraması sırasında tespit edildi. Daha önce de bölge taranmıştı ancak üzerindeki giysilerle alanın bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmış. Şüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor'un üzerindeki kıyafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı. Kardeşi teşhis için yola çıktı. Savcılık ve doktorun ceset üzerinde yapacağı incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli Tıp'a gönderilecek. Öncelikle savcılık ve doktorun incelemesi ve teşhisin yapılması gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aşağıya araca indirilecek. Cumhuriyet savcının vereceği karara göre hareket edilecek" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA AKUT DA KATILDI Kaş'ta yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedeninin bulunduğu çalışmaya AKUT Kaş Kalkan Birimi ve Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin de katıldığı belirtildi. AKUT ekiplerinin arama çalışmalarını AFAD ekipleriyle birlikte yürüttüğü kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------- -Kliplerinden görüntü -Alandan drone görüntü Haber - Kamera: Ahmet ACAR, ANTALYA (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ================ 2 - Gönüllü avcılar, Leyla'yı aramaya geldi AĞRI, (DHA)- AĞRI'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri kayıp olan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 16'ncı günde de sürüyor. Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün Batman'dan gelen gönüllü avcılar da katıldı.

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpekleri de kullanılıyor. Metruk binalar kontrol edilirken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Bulunabilmesi için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'yı arama çalışmalarına, bugün Batman Kozluk Avcılar Derneği'nden 5 gönüllü de katıldı.

Van'dan 10'ar kişilik gruplar halinde arama çalışmalarına katıldıklarını belirten AFAD Ekip Amiri Faysal Işık, her yeri karış karış taramaya devam ettiklerini bildirdi. Işık, "Köyün içindeki tandır evleri, metruk binalar, şüpheli bulunan yerlere ekiplerle koordineli olarak bakıyoruz. Köyden birkaç dere geçiyor, suyu az olmakla beraber yüksek otlar var. Her yeri yine karış karış taramaya devam ediyoruz. Evlerin bahçelerinde, arazide şüpheli gördüğümüz yumuşak topraklı yerler kazılıp bakılıyor. Ağrı AFAD ekiplerine destek için 10'ar kişilik ekiplerle geliyoruz. Bugün çalışmalara avcı ekibi dahil oldu. Jandarma, AFAD, korucular, avcılar koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arama çalışmaları

Haber-Kamera: AĞRI, (DHA) ============== 3- Zonguldak müftüsünün açıklamaları protesto edildi ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Kadın Platformu üyeleri, İl Müftüsü Rüstem Can'ın 'Bayanlar, vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım' sözlerini protesto etti. Zonguldak Kadın Platformu üyeleri, il müftüsü Rüstem Can'ın kadınların vücutlarını başka kadınların da görmeden denize girmesi gerektiği yönünde sözlerini protesto için Madenci Anıtı önünde toplandı. Kadınlar, sloganlar atarak müftü Can'ın açıklamalarını protesto etti. Platform üyeleri adına konuşan Funda Kaya, kadınların bedenlerini denetim altına almaya çalışan erkek egemen söylemlerine tepkili olduklarını söyledi. Kimsenin kadınların ne giyeceğine ve nasıl yaşaması gerektiğine karışamayacağını ifade eden Kaya, "Plajdaki kadınlar yüzünden martılar gibi kayalardan atlamak zorunda kalan Zonguldak müftüsü ve tüm kadın düşmanlığına soruyoruz. Ailede, bir sokakta, kamusal alanda, fiziksel, duygusal, psikolojik ve cinsel biçimlerde kol gezen bu şiddetle, kadınları tutsak alacaksınız öyle mi? Kadınları, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, ailede, sokakta, yasada, dilde, bir düşüncede, erkek şiddetini üretenlerin hocasına, kocasına, sopasını itaat getireceksiniz öyle mi? Bedenlerimiz yönelik bu saldırıya sessiz kalmayacak, daha önce olduğu gibi kadın düşmanlarına hesap soracağız. Gerici, yobaz söylemlerinizin karşısında itaat yok, kadınlar var. Bedenimiz bizimdir. Hayatımızdan, bedenimizden elinizi çekin." dedi.

MÜFTÜ RÜSTEM CAN NE DEMİŞTİ? Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, yaptığı açıklamada 49 yaşına geldiğini, ancak bugüne kadar gönlünce bir yerde denize giremediğini söylemişti. Bayanların da özel yerlerde denize girmesi gerektiğini söyleyen Can, şöyle konuşmuştu: "Şu anda ben 49 yaşındayım. Ben canıgönülden bir yere gidip de denize giremedim. Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum. Kimsenin olmadığı yerleri arıyorum. Niye? Çünkü o haliyle bizim karşı karşıya kalmamız bizim Rabb'imizin rızasına aykırı. O yüzden imtihan dünyasındayız. Bayanlara özel belli yerler olur. Yine aynı şekilde bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım bayan da olsa. Bayanlara mahsus olan yerlerde girebilirler, sıkıntı yok. Dedim ya tesettüre bürünecekler."

Görüntü Dökümü

-Funda Kaya'nın açıklaması

-Kadınların alkışlaması

-Slogan atmaları Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

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4 - Yumurtadan çıkan caretta carettalar denizle buluşuyor DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden olan deniz kaplumbağası caretta carettaların Muğla'nın Fethiye ilçesindeki üreme bölgesinde yumurtlama dönemi tamamlandı. Yumurtadan çıkan yavrular, Fethiye'nin Çalış Plajı sularına ulaşmaya başladı. Fethiye ve Yanıklar Plajı'nda yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, mavi sulara gitmeye başladı. Yumurtalardan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için büyük çaba harcayan yavru caretta carettalardan başarılı olamayanlara, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan görevliler yardımcı oluyor. DEKAMER görevlileri, yavru çıkışını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler, çıkış olan yuvayı kontrol ederek, yaklaşık 50 yavrunun aynı anda denizle buluştuğunu belirledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Caretta caretta yumurtlamaları - Caretta caretta kumdan çıkışı - Yavru caretta carettaların denize gidişi Haber- Kamera: FETHİYE (Muğla), (DHA) =============== 5 - Çaldıkları otomobillerin şase numaralarını değiştirip sattılar

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İSTANBUL'dan çaldıkları 2 otomobilin şase numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 kişi İzmit'te yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kontroller sırasında iki otomobilin motor şase numaralarının kazınarak yeni numaralar çakıldığını belirledi. Araçların, İstanbul'un Pendik ve Ümraniye'nden çalındıkları tespit edildi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren polis, araçları M.Z.Ö.'nün (43) çaldığını, şase numaralarını ise E.B.'nin (48) değiştirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla M.Z.Ö. İzmit'te, E.B. ise Körfez ilçesinde yakalandı. Daha önce hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan M.Z.Ö. ile çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu tespit edilen E.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Detay HABER: Dinçer AKBİR - KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli) ============= 6 - Dağcı gibi aşağı inip kediyi kurtardı

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İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyan işçiler itfaiyeye haber verdi. İple aşağı inen itfaiyeci ayağı kırılan kediyi alarak kurtardı.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerindeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki havalandırma boşluğunda havanın bitmiş olması ihtimaline karşı önce hava takviyesi yaptı. Daha sonra havalandırma boşluğuna iple inen bir itfaiye eri, file yardımı ile kediyi bulunduğu yerden alarak çıkardı. Bir ayağının kırılmış olduğu belirlenen yavru kedi, itfaiyeciler tarafından götürüldü. Kedi, tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyenin hava takviyesi yapması

-İtfaiyecinin aşağıya inişi

-Kedinin file içerisinde çıkarılması

-Kediden görüntüler

-Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli) ============ 7 -Kafkasör boğa güreşleri başladı ARTVİN’de bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nde 2 gün sürecek ödüllü boğa güreşleri başladı.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği’nin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlediği ödüllü boğa güreşleri etkinlikleri Kafkasör Yaylasında başladı. Güreşleri Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. İlk günde Ayak, Deste ve Küçükorta kategorilerinde güreşler gerçekleştirildi. 15 boğanın güreştiği Deste kategorisinde Levent Yavuz’e ait Sarı isimli boğa birinci geldi ve sahibine 6 bin TL para ödül kazandırdı. Ayak kategorisinde ise Uğur İnce'ye ait 430 kilogram ağırlığındaki 'Canpolat' adlı boğa birinci geldi. Boğa, sahibine 8 bin TL para ödülü kazandırdı. Arenada boğalar kıyasıya güreşti. ÜNİVERSİTE MEZUNU BOĞACI HEYECANLA BEKLEDİ Arenada en çok ilgiyi boğas ahibi Gazi Üniversitesi Elsanatları Fakültesi mezunu Gonca Alkan (28) çekti. Küçüklüğünden itibaren babası ile birlikte boğa bakıcılığı yapan genç kız Baş kategorisinde güreşecek 850 kilogram ağırlığında 8 yaşındaki 'Kosavalı' isimli boğasını güreşe hazırladı. 22 gün Kafkasör Yaylasında çadır kurarak kamp kuran genç kız boğasını özenle baktı.

Boğa güreşlerinde güçlü rakipleri olduğunu anlatan Gonca Alkan, "Bizde iddialıyız herkesin gönlünden boğasının baş boğa olması geçer ama inanın hiçbir boğacı bunun için boğa saklamaz. Bu hobi değil, bu tamamen sevgi, emektir. Boğalarla aranızda inanılmaz bir bağ oluşuyor. İllaki kazanmasına gerek yok" dedi. Gonca Alkan, boğayı arpa, pekmez üzüm kurusu ve otla beslediğini belirterek "Özel diyetleri var. Bu sayede vücut kas yapıyor. Her boğacı farklı bir taktik uygular. Artvin’de yeni nesil boğacılar çekirdekten yetişiyor her boğacının kendisine göre takdikleri var. Tutup ahırdan getirmiyoruz. İnce hesaplar yapılıyor. Arpası, suyu saatinde verilir. Bir bebekle nasıl ilgileniyorsanız onunla da öyle ilgilenmek zorundasınız ve bunu yaparken keyif alıyorsunuz. Mesela ben Kosovalının ot yerken seyretmekten çok keyif alıyorum mutlu oluyorum" diye konuştu. Hayvanlara en iyi kadınların baktığını anlatan Gonca Alkan "Beyler bana kızacak ama itiraf etmeliler, kadınlar bakar onlar besler erkekler sahaya çıkartırdı. Ben bakıyorsam ben büyütüyorsam ben çıkıcam onunla birlikte arenaya kadınlar bu işin temelinde var. Her işin temelinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Festival, yarın Büyükorta, Baş Altı ve Baş kategorilerindeki yapılacak boğa güreşleri ile sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Boğa güreşi alanı detayları Boüa güreşleri detayı İzleyen vatandaşlar Gonca Alkan detayları Gonca Alkan ile röp. KJ: Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA =================== 8 - Düğün yolunda kaza: 3'ü çocuk, 9 yaralı KONYA'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, düğüne giden iki aileden 3'ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Suya gömülen araçtaki yaralıları, tarlada çalışan vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saz mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla düğüne giden Mehmet Sarı yönetimindeki 42 CEA 88 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sarı'nın aracı, sulama kanalına düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Huriye Sarı (47), Yusuf Sarı (7), Mehmet Sadi (50), İkbal Uluş (60), Fatma Işık (22), Halime Işık (40), Musa Işık (3,5) ve Tunahan Işık (1) yaralandı. Suya gömülen araçtakilerin yardımına çevredekiler koştu. Tarlalarda çalışan vatandaşlar camları kırarak yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, araçta başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı kanalda arama yaptı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Görüntü dökümü:

-------------------------- - Sudaki araçtan detay

- Görgü tanığı röportaj

- Dalgıçların araçta yaptığı arama

- Genel ve detaylar Haber - Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA) ============== 9 - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı GAZİANTEP'te polis tarafından 20 adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde ettiği tespit edilen 33 bin 500 lira ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından merkez Hacıbaba, Mithatpaşa, Boyno, Karşıyaka, Vatan, Beydilli, Narlıtepe, İncilikaya, Yukarıbayır ve Nuripazarbaşı mahallelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kırıp girdikleri evlerde yapılan aramada 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1.5 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 33 bin 500 lira ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu, silah ve paraya el koyarken isimleri açıklanmayan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adreslere baskın yapılması

- Özel harekat polisleri

- Kapıların kırılması

- Polislerin arama yapması

- Ele geçirilen uyuşturucular

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

131 MB ============== 10 - Van Gölü’nün sırlarına bir yenisi daha eklendi Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün sırlarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, daha önce Van Gölü içinde ortaya çıkarılan Adilcevaz Kalesi'nin devamı olan yapılara ulaşıldı. 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün derinliklerinde saklı güzellikler ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda 'su altı peribacaları' olarak bilinen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki mikrobiyalitler ve 3 bin yıllık kale görüntülenmişti. Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'nde araştırma yapan belgesel ekibi, gölün derinliklerinde yeni kale kalıntıları tespit etti. TRT'de yayınlanan 'Mavi Tutku' adlı belgeseli hazırlayan ekip, önce drone ile gökyüzünden görüntülediği göle dalış yaptı. Dalış yapan ekip, daha önce tespit edilen kalenin devamı yapılara ulaştı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, ilçeye gelerek bulunan yapılarla ilgili inceleme yaptı. Prof. Dr. Işıklı, kalenin Orta Çağ'a dönemine ait olabileceğini söyledi. Adilcevaz’ın Van Gölü sahillerinde suyun altında muazzam yapıların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Işıklı, şöyle konuştu: "Adilcevaz ilçesinde son birkaç gündür yapılan belgesel çekimleri sırasında tespit edilen su altındaki mimari yapılar ve keşifler hayranlık verici bir durumdadır. Bu mimari yapılar ve keşiflere baktığımızda çok derinlerde olmayan, kıyıya yakın bölgelerde yapıların varlığını gözlemledik. Tabii ki bu yapıların ne olduğu ve tarihlendirilmesinin nasıl yapılacağı konusunda biz arkeologların ve tarihçilerin çok daha fazla veriye ihtiyacı var. Fakat elimizdeki belgelere ve izlediğimiz görüntülere baktığımızda, bu yapıların Orta Çağ dönemine ait olabileceği kanaatine vardık. Bu yapıların Adilcevaz Kalesi'nin devamı olan yapılar olduğunu görmekteyiz. Elimizde bulunan verilerle birlikte, yine suyun altında bulunan yapıların bu kalenin devamı olduğunu gösteriyor. Bu aşamadan sonra yapılacak en önemli iş, şüphesiz bu keşfin derinlemesine araştırılmasını içermekte."

Adilcevaz'da suyun altındaki taihi yapıların gün yüzüne çıkarılması çalışmalarında yer alan dalgıç Cumali Birol ise araştırmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Birol, "Adilcevaz'da daha önce su altında bulduğumuz mimari yapının havadan çekimleri esnasında limanın dış kısımda da yapılar olduğunu tespit etmiş olduk. Anladık ki buradaki kale halen gizemini koruyor ve halen yeniliklere açık. Bununla birlikte Adilcevaz'da ve Van Gölü'nde yeni keşifler, çalışmalar ve alanlar bizleri bekliyor. Aynı zamanda Adilcevaz'da suyun altında ve karada bulunan peribacası mikrobiyalitlerinin tanıtımı açısından çaba sarf ediyoruz. Adilcevaz'ın ve Van Gölü havzasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Adilcevaz sahilleri Van Gölü havzasının en uzun kıyı şeridine ve kumsallarına sahiptir. İnşallah yapacağımız çalışmalar bölgenin tanıtımı ve kalkınmasına da büyük katkı sağlayacaktır" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adilcevaz Kalesi dibindeki tarihi Ulu ve Tuğrul Bey Camii görüntüsü

- Su aatındaki tarihi yapıların bulunduğu Adilcevaz limanının görüntüsü

- Dalgıç Cumali Birol'un göle dalış görüntüsü

- Van Gölü'nün dibinde tespit edilen kale burcu

- Gölün dibindeki kale kalıntısının görüntüsü

- Suyun altındaki kale burcunun havadan görüntüsü

- Su altı mikrobiyalitlerinin görüntüsü

- Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın açıklaması

- Dalgıç Cumali Birol'un açıklaması