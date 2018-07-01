DHA YURT BÜLTENİ-8

1)EHLİYET SINAVINA GİREN KIZINI BEKLERKEN, KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ ERZURUM'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ehliyet sınavına giren kızını bekleyen Remedan Kutan (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 LA 109 plakalı hafif ticari araca E.Ö. yönetimindeki 25 GC 801 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet 3 araca daha çarptıktan sonra kızının ehliyet sınavından çıkmasını bekleyen Remedan Kutan'ı altına aldı. Kazada, evli ve 3 kız babası Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Polisin olay yeri incelemeleri sürerken bir süre sonra sınavdan çıkan Başak Kutan (19), babasını göremeyince cep telefonundan aradı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Kutan'ın cep telefonu çaldı. Ekipler, arayan kişiye cevap veremedi. Görevlilerin duru anlattığı Başak Kutan, gözyaşlarına boğuldu.

Kutan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yeri

-Pikabın altında Kutan'ın cesedi

-Genel görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-Sağlık ekibinin cenazeyi taşıması Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

(Süre: 3.10 Dk / 351 MB) 2)ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA SINAVA GİDEN ÖĞRENCİ DE YARALANDI ÇORUM'da 6 otomibilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Babasının YKS sınavına götürdüğü Kübra Gündüz de kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorum Çevre Yolu traktörcüler sitesi kavşağında 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve trafik polisleri müdahala etti. Kızını YKS sınavına götüren Haşim Gündüz (44), kızı Kübra Gündüz (17) ile eşi ve çocuklarını şehirler arası otobüs terminaline götüren Çorum İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Azem Uysal (47), eşi Şermin Uysal (38), çocukları Hilal Uysal ve oğlu Mehmet Akif Uysal (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan polis memuru Azem Uysal ile eşi Şermin Uysal’ın sağlık durumları ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası Çorum İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kazaya karışan araçlar

-Trafik ekipleri

-Çekici yardımıyla araçların kaldırılması

-Detaylar

(SÜRE: 1.20 Dk) (BOYUT 80 MB) ========================================================= 3)SAPANCA'DA 10 İŞ YERİNİ YAKTIĞI İDDİA EDİLEN ZANLI ADLİYEDE SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 10 kafetaryayı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 44 yaşındaki C.Ş. adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında olay yerinde görülen C.Ş. herhangi bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Dün gece saatlerinde, Sapanca sahil bandında bulunan 10 iş yeri ve bir kullanılmayan bina yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş makineleri enkazı kaldırdı. Polis, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği C.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan C.Ş. herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. C.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

-----------------------

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Evrakların götürülmesi İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) -