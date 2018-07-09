DHA YURT BÜLTENİ-8

1 - Konya'ya şehit ateşi düştü GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) memleketi Konya'nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi. Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nca terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerle sabah saatlerinde girilen çatışmada, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cevizci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadime Cevizci'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Cevizci'nin, bu sırada, Konya Numune Hastanesi'nde belinden ameliyat olan babası Ömer Cevizci'nin yanında refakatçi olarak kaldığı belirtildi. Şehidin eşi Sümeyye Cevizci'nin ise acı haberi Giresun'da aldığı öğrenildi.

Şehit Ali Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şehit Ali Cevizci'nin evine bayrak asılması

-Evinden detaylar

-Şehit evindeki kalabalıktan görüntüler

-Şehit Ali Cevizci'nin fotoğrafları Haber-Kamera:Tolga YANIK/ILGIN,(Konya)(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======== 2 - Giresun’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3) İSTİRAHATTAYKEN ATEŞ ETMİŞLER Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ve bağlı olduğu time, kırsaldaki operasyon sırasında istirahattayken teröristlerce ateş edildiği ortaya çıktı. Cevizci ve timde yer alan diğer askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı öğrenildi. OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bu arada, çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, sarp ve ormanlık alandan kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. VATANDAŞLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Öte yandan, çatışmada yaralı asker olduğunu duyan vatandaşlar kan vermek için Tirebolu Devlet Hastanesi'ne akın etti. Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu haberi üzerine ilçedeki hastaneye dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda güvenlik gücü de hastane önüne geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden görüntüler

-Detaylar HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/GİRESUN (DHA) ============= 3 - Kırkpınar'da, davul- zurna çalmayacak EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün başlayan 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında kendisini belediye binası önünde bekleyen müzisyenlere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası nedeniyle davul ve zurna çaldırmazken, bu akşam yapılması planlanan konserlerin de iptal edildiğini açıkladı. 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin ilk gününde Kırkpınar davul ve zurna ekibi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı belediye binasının önünde karşıladı. Recep Gürkan, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 vatandaşın hatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başka davul ve zurna çalmayacak" dedi. Gürkan ayrıca festival kapsamında bu akşam 24 Kasım Stadyumu'nda verilmesi planlanan konserlerin de iptal edildiğini söyledi.

Gürkan, 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle Kırkpınar’ımız hayırlı, uğurlu olsun. Dün akşam biliyorsunuz Çorlu’da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tabi Kırkpınar’da bir gelenektir. 657 yıldır her koşulda devam etmiştir. Ama bugün de davul çalacağımız, zurna çalacağımız bir gün değildir. Ama geleneği de bırakmayacağımız bir gündür. Çünkü her şartta bizim geleneğimiz devam eder. O yüzden hem geleneği sürdürmek hem de kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başkada davul ve zurna çalmayarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarına da saygımızı göstereceğiz" diye konuştu. Müzisyenlerin tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına enstrümanlarına siyah kurdele taktığı görülürken, Kırkpınar sembolik olarak davulcuların davula bir kez tokmak vurmasıyla başladı. Öte yandan Kırkpınar nedeniyle oluşturulacak kortejinde bir şekilde Atatürk Anıtı’na yürüyerek, anıta çelenk sunacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü ---------------------- -Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın belediye önüne gelişi -Gürkan'ın müzisyenlerle konuşması -Gürkan'ın açıklaması -Detaylar Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)- SÜRE: 01.03 - BOYUT: 65 MB ===================== 4 - CHP Milletvekili Ednan Arslan, engelli kardeşine veda etti CHP'li vekil gözyaşlarını tutamadı TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni sırasında, engelli olan ikiz kız kardeşlerinden Arzu Arslan'ın (40) hayatını kaybettiğini öğrenen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, cemevinde düzenlenen cenaze töreni ile kardeşini gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı. Arzu Aslan gibi bedensel ve zihinsel engelli olan ikizi Elif Arslan da kardeşinin cenaze törenine katılarak gözyaşı döktü. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın, bedensel ve zihinsel engelli olan ikiz kız kardeşlerinden Arzu Arslan dün (pazar) yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık durumu ağır olduğu öğrenilen ve Narlıdere'deki evinde hayatını kaybeden Arzu Arslan için bugün Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM'deki yemin töreni için Ankara'da bulunan Ednan Arslan da, kardeşinin ölüm haberini alınca İzmir'e döndü. Arzu Arslan için düzenlenen cenaze törenine CHP İzmir milletvekillerinden Özcan Purçu ve Murat Bakan'ın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, CHP'li ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arzu Arslan'ın ikiz kardeşi Elif Arslan da kardeşine veda etti. Ednan Arslan'ın annesi Hediye ve babası Sabit Arslan ile eşi Demet Arslan, taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, cenaze töreni esnasında gözyaşlarını tutamadı. Arslan Ailesi, Arzu Arslan'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Arslan'ın cenazesinin, yarın memleketleri Erzincan'da toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Narlıdere Cemevi'nde cenazeye katılanlardan görüntü -CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın cenaze için gelenleri karşılaması -Cenaze töreninden görüntü -Cenazeden detay ve genel görüntü Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ========== 5 - Gümüşhane'de 51 milyon liraya mal olan hastane 3 yıldır açılamadı GÜMÜŞHANE'de 2012 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında inşası tamamlanan yeni devlet hastanesi, 3 yıldır hizmete açılmadı. 51 milyon liraya mal olan, içerisinde 200 yatak, 10 ameliyathane, 30 yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede sadece MR ünitesi hizmet verirken, binanın yer aldığı alanda heyelan riskine karşı zemin güçlendirme ve heyelan önleme çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, hastaneyi mümkün olan en kısa sürede hizmete alacaklarını söyledi.

Kentte, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015’te tamamlandı. İnşaatının tamamlanmasının ardından, yamaç arazide elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Yüklenici firma aracılığıyla, hastane binasının çevresinde olası bir kayma riskinin önüne geçebilmek için arazide 'fore kazık' uygulamasıyla önlem alınması gündeme geldi. Fore kazık uygulanacağı planlanan ve kayma riski taşıyan alan için harekete geçen Gümüşhane Valiliği de, Gümüşhane Üniversitesi'nden bazı jeoloji, inşaat ve harita mühendisliği bölümlerinde görevli akademisyenlerle görüştü, ortak çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, hastanenin hizmete girebilmesi için bölgede 40 milyon liralık maliyeti bulması öngörülen zemin güçlendirme ve heyelan önleme çalışmalarının yapılması gerektiği belirlendi. Mevcut binada sadece MR ünitesinin faaliyette olduğu hastanede, çalışmaların kısa süre tamamlanarak diğer ünitelerin de hizmete açılması planlanıyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Yeni devlet hastanesinin 3 yıldır hizmete girmemesine tepki gösteren bazı vatandaşlar da yetkililere seslendi, acil çözüm bulunmasını istedi. Yeni hastaneye ulaşımın zor olduğundan yakınan Fatma Onar, "Belki ellerinde değil, belki olmadı, bilemiyorum. Ama hastanenin kaydığını, sadece çamaşır yıkandığını ve MR çekildiğini söylüyorlar. Biz bundan memnun değiliz. Şehir merkezinden hastaneye ulaşım da zor. İnsanlar taksi tutup gitmek zorunda kalıyorlar. Herhangi bir servis yok. Kesinlikle bir çözüm bulunmalı" dedi.

'YOLUN KAYDIĞINI ÖĞRENDİK'

Hastanenin yapılacağı alanın zamanında yanlış tercih edildiğini öne süren Nevzat Ayvaz ise "Hastane yapıldı, yapılacak, denildi. Sonra yolun kaydığını öğrendik" diye konuştu.

'DUVARLARDA ÇATLAKLAR VAR'

Hastanenin ihmal ve yanlış tercihten dolayı faaliyete geçemediğini ve binada çatlaklar oluştuğunu ifade eden Fikret Özdamar ise "Hastanede çatlakların oluştuğu, yağmur yağdığında acil kısma devamlı su dolduğu, yolun devamlı kaydığı, zeminin bozuk olduğu, zeminde 3 katman olduğu, orta katmanında kayma oluştuğu tespit edilmiş. Mühendislerin böyle bir bilgi verdiği ve bu nedenle açılmadığını biliyorum. İhmal ve yanlış tercih olmuş. Zemin etütleri tam olarak sağlıklı bir şekilde yapılmamış" ifadelerini kullandı.

'EN KISA SÜREDE HİZMETE ALINACAK'

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise yaklaşık 2 hafta sürecek çalışma boyunca Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) gelen uzmanların yapacakları çalışmanın ardından kararın verileceğini söyledi. Vali Memiş, hastaneyi mümkün olan en kısa sürede hizmete alacaklarını da kaydetti.

ODTÜ'LÜ HEYET İNCELİYOR

Valilik de bölgedeki arazinin yapısı ve sorunlarının çözümü noktasında ODTÜ'den yardım istedi. Davet üzerine ODTÜ'den Gümüşhane'ye gelen bir grup uzman heyetin, hastane ve çevresinde inceleme çalışmalarına başladığı öğrenildi.