DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da iki ailenin fertleri arasında tarla sulama yüzünden çıkan tartışma, taşlı, sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 6 kardeşten 3'ü öldü, 3'ü de yaralandı. Suruç'un Höyükyanı Mahallesi'nde oturan ve güvenlik korucusu oldukları belirtilen Toraman ailesi ile komşu Gölcük Mahallesi'nde oturan Boğaakça aileleri, bir süre önce merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yolbilir Mahallesi'nde tarla kiraladı. Bitişik tarlalara ektikleri ürünlerin sulanması nedeniyle, bu sabah iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Murat, Salih ve Ahmet açılan ateş sonucu, Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise taş, sopa ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça kardeşler, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için sınır komşusu olan Höyükyanı ve Gölcük mahallelerinde önlem aldı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri de gözaltına aldı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Acil servise gelen ambulans

- Morgdan çıkan cenaze aracı

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 2 - 15 Temmuz Şehidinin babası Arslan: 15 Temmuz Türkiye'nin bir kurtuluşu oldu KARABÜK,(DHA) - İSTANBUL'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan inşaat işçisi Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, "Vatan sağolsun. Eşim de onun arkasından acısına dayanamadı, rahmetli oldu. 15 Temmuz Türkiye'nin bir kurtuluşu oldu. Büyük bir darbeden kurtulmuş oldu. Dış güçlerden kurtuluşu oldu. Gururluyuz şükürler olsun" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimine direnirken askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren inşaat işçisi Metin Arslan'ın(44) babası emekli memur Zeki Arslan (75)1 yıl sonra da şeker hastası eşini kaybetti. Zeki Arslan, sık sık Öğlebeli Mahallesi Mezarlığı'na gelip yan yana yatan eşi ve tek oğlunun mezarı başında dua ediyor. 3 çocuğundan en küçüğü ve tek erkek evladı Metin Arslan'ı darbe girişiminde şehit veren Zeki Arslan, "Vatan sağolsun. Eşim de onun arkasından acısına dayanamadı, rahmetli oldu. 15 Temmuz Türkiye'nin bir kurtuluşu oldu. Büyük bir darbeden kurtulmuş oldu. Dış güçlerden kurtuluşu oldu. Gururluyuz şükürler olsun. Zaten onu o akşam tutamamışlar. Koşa koşa gitmiş. Bana da gece telefon etti. Koşa koşa gidiyordu. Hem koşuyordu hem de telefonla konuşuyordu. 'İstanbul'da darbe var' dedi. Ben telefonu kapattım. Ev telefonundan annesi ile konuştu. Annesi 'ben hastayım, gelsene' dedi. O da 'yarın akşam oradayım' dedi. Ama telefon kapandıktan yarım saat sonra sol gözünden kurşun yemiş. Öldüğünü internet üzerinden öğrendik." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zeki Arslan evindeyken

-Zeki Arslan oğlunun ve eşinin mezarı başında dua ederken

-Zeki Arslan röp

Dosya adı:krbdemokrasisehidi Süre:(02.48) Boyutu:(311 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=============== 3 - Çeşme'de kaçak göçmenler için kurtarma operasyonu (1) İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Boğaz Adası'nda mahsur kalan 30'a yakın kaçak göçmen için Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Kurtarma operasyonuna Sahil Güvenlik helikopterinin de katıldığı belirtildi. Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR ==================== 4 - Çeşme'de 57 kaçak göçmen yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Dün (perşembe) saat 05.50’de, Çeşme'nin Uçburnu önlerinde bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Sahil Güvenlik görevlileri tarafından yerleri belirlenip durdurulan lastik bot içindeki 57 kaçak göçmen, yakalandı. 52'si Suriye, 5'i Irak uyruklu toplam 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 15'i kadın, 25'i çocuk toplam 57 kaçak göçmen kıyıya çıkarılıp, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Kaçakların yakalanmasından görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 5 - Malatya'da darbe girişiminin ikinci dalgasına iş makineleri ve otobüslerle engelleme MALATYA'da, 15 Temmuz 2016'da, FETÖ/PDY mensuplarının darbe girişiminde bulunduğunun duyulması üzerine, 2'nci Ordu Komutanlığı ile 7'nci Ana Jet Üssü'nde hareketli anlar yaşandı. Darbe girişiminin ikinci dalgası, 16 Temmuz gecesi, 7'nci Ana Jet Üssü'nde alınan tedbirlerle engellendi. Kayseri'den izinsiz kalkış yapan ve yine izinsiz olarak Malatya 7'nci Ana Jet Üssü'ne inen 7 askeri nakliye uçağının yeniden kalkış yapmaması için önce havaalanındaki iş makineleriyle pist kapatıldı. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri ile otobüsler piste yerleştirildi. 'Pisti açın' talebine belediye şoförleri, 'Yazılı kağıt gerek' diye karşılık verdi. Malatya'da, 15 Temmuz 2016 tarihinde, tüm medya organlarından darbe girişimi olduğunun duyurulmasının ardından dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, saat 23.00 sıralarında 2'nci Ordu Karargahı'na giriş yaptı. Dönemin Valisi Mustafa Toprak da 2'nci Ordu Karargahı önüne giderek, içeride olup bitenle ilgili bilgi almak istedi. 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Kemal Keskin, Vali Toprak'a silah çekerek, içeri almadı. Karargahın çevresi tamamen kapatılarak, giriş- çıkışlara izin verilmedi. Karargah, polis ve jandarma ekipleri tarafından da kuşatıldı. Gece saatlerinden sabaha kadar karargahtaki FETÖ mensubu askerlerin ikna edilmesi için çaba gösterildi. Bu çabalar sonuçsuz kalınca operasyon başlatıldı. Karargah çevresinde, saat 03.00 sıralarında, silah sesleri duyulmaya başlandı. Karargahtaki örgüt üyesi askerler ile etrafı kuşatan polisler arasında şiddetli çatışma çıktı. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü'nün kapatılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Herkes dışarı çıksın' çağrısı üzerine Malatyalılar da ay- yıldızlı Türk bayraklarıyla İnönü Meydanı ve 2'nci Ordu Karargahı'na akın etti. Karargah çevresinde darbecilere tepki amaçlı bekleyen sivillere ateş açıldı. Tüfekten çıkan mermiye hedef olan sivillerden Enes Gün, yaralandı. 2'nci Ordu'dan dışarı doğru ateş eden FETÖ/PDY üyesi binbaşı Fatih Kılınç, polis ekiplerince uzun namlulu tüfekle ateş edilmesi sonucu başına isabet eden tek mermiyle öldü.

FETÖ ÜYESİ ASKERLERE ZIRHLI ARAÇLA DESTEK Saatler 09.30'u gösterirken, Altay Kışlası'ndan 2 Zırhlı Muharebe Aracı (ZBT), 2'nci Ordu Komutanlığı'na doğru FETÖ mensuplarına destek için yola çıkarıldı. ZBT'lerden biri, sanayi alt geçidinde polis ekiplerince durdurularak, içindeki askerler gözaltına alındı. Diğer ZBT ise etraftaki araçlara ve otobüslere zarar vererek, 2'nci Ordu Komutanlığı'na doğru hızla ilerlemedi. Karargahın yakınına varan ZBT'den sivillere ve polislere doğru ateş açıldı. ZBT sürücüsü Yarbay Ahmet Üçbudak, karargaha girilecek kapılar, TOMA'larla kapatıldığı için duvarı kırarak girmeye çalıştı; ancak araç arızalandı. Üçbudak, ZBT'den inip, karargaha doğru koştuğu sırada polisler tarafından silahla vurularak, yaralandı. ADEM HUDUTİ'YE GÖZALTI Karargah içinde bulunan FETÖ mensubu askerler, 16 Temmuz günü saat 10.00'da teslim olmaya başladı. Daha sonra içeri giren polis ekiplerince, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ve diğer rütbeli FETÖ mensubu paşalar ile askerler gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

GERİLİM BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ Malatya'da darbe girişimini protesto eden kalabalıktan bir grup, yoğun olarak Alevi ailelerin yaşadığı Paşaköşkü, Cemal Gürsel ve Çavuşoğlu mahallelerinde sloganlar atıp, gerginliğe neden oldu. Bunun üzerine toplanan mahalle sakinleri ile sloganlar atan grup arasında arbede çıktı. Olaylar polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdirildi. Paşaköşkü Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 1000 kişi, gelenlere müdahale etmek istedi. Kısa süreli arbedenin olduğu mahalleye gelen polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. 'İKİNCİ DALGA'DAKİ ENGELLEME 7'nci Ana Jet Üssü'nde, 16 Temmuz gecesi, darbe girişiminin ikinci dalgası, alınan tedbirlerle engellendi. Kayseri'den izinsiz kalkış yapan ve yine izinsiz olarak Malatya 7'nci Ana Jet Üssü'ne iniş yapan 7 askeri nakliye uçağının yeniden kalkış yapmaması için önce havaalanındaki iş makineleriyle pist kapatıldı ardından da Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleriyle otobüsler piste yerleştirildi. Belediye şoförlerince 'Pisti açın' talebine 'Bize yazılı kağıt getirin' cevabı verildi.

7'NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI'NDA YAŞANLAR Darbe girişimi sırasında kentten uzak olması nedeniyle kamuoyuna yansımayan gelişmelerden biri de 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşananlardı. Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 7 askeri nakliye uçağı, 15 Temmuz gecesi izinsiz olarak havalandı. Nakliye uçakları, üslerine dönüş için izin verilmeyince 7'nci Ana Jet Üssü'ne yine izin almadan iniş yaptı. Bunun duyulmasının ardından dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak, havaalanı yönetimine talimat vererek, gelen uçakların yeniden kalkış yapmasının engellenmesi için pistlerin havaalanındaki kurtarma ve itfaiye araçlarıyla kapatılmasını istedi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'la da irtibata geçen Vali Toprak, büyük iş makinesiyle otobüslerin havaalanına götürülmesini istedi. Çok sayıda otobüs, TIR ve iş makinesi hızla havaalanına götürüldü ve polisle jandarma ekiplerinin güvenliği altında araçlar, tek tek pistlere yerleştirildi. Vali Toprak, bölgeye yerleştirilen emniyet ve jandarma birimlerine, nakliye uçaklarındaki askeri personelin, olası karşı duruşta vurulması emrini verdi. Başkan Çakır sürücülere de "Bizden talimat gelmeden, kim olursa olsun araçlar çekilmeyecek" dedi. Çakır, emniyetin güvenlikle ilgili çalışmaları koordine etmesinden sonra "Sadece Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden talimat gelirse araçları çekebilirsiniz" diyerek, araçların çekilmemesini istedi. Havaalanındaki kurtarma ve itfaiye araçları şoförleri, FETÖ mensubu askerler tarafından tehdit edildi; ancak araçlar geri çekilmedi. Belediye tarafından FETÖ mensubu askerlerce sürücülerden araçların pistten çekilmesi istenirken, "Bize yazılı kağıt getirin" cevabı verildi. 'Pano 01' pistinin kapatılması sonrasında tekrar havalanamayan 7 nakliye uçağında görevli 1 yarbay ve 1 binbaşı, 9 yüzbaşı ve üsteğmen ile 19 astsubaydan oluşan 39 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan personel arasında 1 kadın pilot da vardı. 7'nci Ana Jet Üssü'ndeki pistlerin kapatılmasının ardından askeri nakliye uçaklarının da darbe girişimine destek için kalkışları engellenmiş oldu. 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 17 Temmuz Pazar sabahı, polis ekiplerince gözaltına alınırken, nakliye uçaklarının 39 askeri personeli, olaydan 2 gün sonra Kayseri'ye gönderildi.

DAVA 14 AY SÜRDÜ 2'nci Ordu Komutanlığı ile 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin dava, 14 ay sürdü. Yargılamalar, 7 Mart 2017'de başlayıp, 4 Mayıs 2018'de son buldu. Kararını 4 Mayıs'taki 11'inci duruşmada açıklayan mahkeme heyeti, 76 sanıktan 14'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 2'sini müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye 'cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s etmek suçuna yardım'dan 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, 2'nci Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un beraatine karar verdi. Dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ise ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş, albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ile Tayfun Tuna; yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, binbaşılar Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk, Eyüp Kök ile İbrahim Dede ve yüzbaşı Kemal Keskin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Albay Mehmet Ergün ile üsteğmen Hüseyin Çakıcı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca sanıklardan tuğgeneral Ersin Yıldırım ile teğmen Sinan Soybaş'ı da 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

TUTUKLANAN ARASINDA 2 ORGENERAL Darbe girişimine ilişkin tutuklananlar arasında, 'orgeneral' rütbesinde 2 isim de yer almıştı. Dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin davada yargılanıp, 15 yıl hapse mahkum edildi. Genelkurmay çatı davası ile Akıncı Üssü davasının sanığı Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk ise sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara'da tutuklu yargılanıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Çağrı gelmeden grubun toplanması

- Kalabalığın git gide çoğalması

- Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması

- Çoğalan vatandaşların meydanlara yürümeleri

- Kalabalıklaşan İnönü Meydanı

- Dönemin Valisi Mustafa Toprak'ın konuşması

- İstiklal marşı okunması

- 2'nci Orduda Vali Toprak'a silah çekilmesi

- Vatandaşların 2'nci Ordu'da tepkileri

- ZBT'nin altgeçitte yakalanıp durulması

- 2'nci Ordunun güvenlik kamera görüntüleri

- Binbaşı Fatih Kılınç'ın vurulma görüntüsü

- Arkadaşları tarafından cesedinin sürüklenmesi

- Sürüklenme sırasında iz bırakan kanların temizlenmesi

- Ambulansların girmesi

- Askerlerin teslim olması

- Otomobillere zarar vererek giden ZBT ve ateş etmesi

- Zarar gören otomobillerden görüntü

- Otomobili zarar gören vatandaş röp.

- ZBT'nin taşıyıcıya koyulması

- Ordudan edilen ateş

- Vatandaş Enes Gün'ün vurulma anı

- NT mağazası baskın ve parçalama

- Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Huduti, Angun ve Ayık'ın çıkarılması

- Alevi mahallesi kavga

- Polisin havaya ateş etmesi

- Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlardan genel detaylar

- Namaz kılan vatandaşlar

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

1420 MB =============== 6 - Çukurcalı öğrencilere, Zap Suyu'nda rafting eğitimi Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kaymakamlığı tarafından, 50 öğrenciye, dünya şampiyonları gözetiminde yaz tatili boyunca Zap Suyu'nda rafting eğitimi verilmeye başlandı. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Hakkari- Çukurca Karayolu boyunca devam eden Zap Suyu'nda rafting eğitimleri veriliyor. Çukurca Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla verilen eğitimler için 50 öğrenci kayıt yaptırdı. Türk Rafting Milli Takımı oyuncuları Onur Memoğlu, Çetin Bayram ve Doğuş Önçırak gözetiminde öğrencilere temel rafting konuları, nehir güvenliği, rafting yarışma kuralları ile teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, büyük performans sergiledi. Öğrenciler, Türkiye'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde gündeme gelmesini istedi. Öğrenciler, Çukurca'yı rafting sporuyla Türkiye ve dünyaya tanıtmak için şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

CEP TELEFON KAMERASI

-Botlara binen Çukurcalı öğrenciler

-Öğrencilere Zap suyunda rafting eğitimi verilirken

-Zap suyunda rafting yapan öğrenciler

-Öğrencilerle röportaj

-Genel ve detaylar

BOYUT:316 MB

============================= 7 - Bursa'da madde bağımlısı genç polisi alarma geçirdi Mehmet İNAN/BURSA (DHA)-BURSA'nın merkez Yıldıırım İlçesi Piremir Mahallesi'nde, ihbar üzerine madde bağımlısı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Yılmaz Ö.'ye müdahale etmek için evine giden 112 Acil Servis ekipleri, silah sesiüzerine binadan uzaklaştı. 3 katlı binanın 2. katında silah sesi duyan sağlık görevlileri kaçarak uzaklaşıp polise bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler ile kapı arkasından konuşan Yılmaz Ö. tabanca ile ateş edince polisler panik yaşadı. Kurşunların isabet etmediği polisler evden uzaklaşırken vatandaşları binaya yaklaşmaması için uyardı. Yılmaz Ö.'yü ikna çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Olay yeri

Polis ekipleri =============== 8 - Köpeğin çöp arabasına atılması görüntülerine tuhaf savunma Zafer BARIŞNEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde belediye işçilerinin, çöp arabasına attıkları köpeği sopalarla ittirmesine ilişkin görüntüler, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Kaymakamlık soruşturma açıldığını bildirirken, çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine açıklama yapan Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi. Ertaş, O çöp arabasını biz, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. Görüntülerde arkadaşlar, köpeği araca koyduktan sonra kapağını kapatırken, hayvanın ayakları sıkışmasın diye müdahale ediyorlar" dedi.

Acıgöl ilçesinde belediye işçilerinin köpekleri çöp arabasına atıp öldürdüğü iddiasına ilişkin video, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, belediye işçilerinin, çöp arabasının pres bölümüne koydukları köpeğe müdahale ettiği görüldü. Kurtulmak için mücadele eden köpeğin dışarı çıkmaması için işçilerden birinin elinde sopa benzeri cisimle köpeği iteklediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler ayağa kaldı. Video, çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, tepki çeken yorumlar da aldı. KÖPEKLER ÇÖP ARABASIYLA TOPLANIYORMUŞ

Tepkiler çığ gibi büyürken, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, konuya ilişkin açıklama yaptı. Çöp arabasının köpekleri taşımak için kullanıldığını öne süren Ertaş, şöyle konuştu

"Acıgöl Belediyesi'nde köpeklerin çöp arabasında çöplerle birlikte preslenerek taşınması söz konusu değil. Bu asılsız bir haber. Şu anda kim olduğunu bilmediğimiz bir kişi tarafından konunun önü, sonu tespit edilmeden kısa bir video çekilip sosyal medyada paylaşılmış. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten hicap duydum, üzüldüm. Konunun aslı; olayın olduğu gün, belediyemize vatandaşlar tarafından yaralı ve saldırgan tavırlar sergileyen bir köpeğin insanlara zarar verebileceği ihbarı yapılmıştır. Bunun üzerine arkadaşlar da spontane, lokal gelişen bir olay üzerine hayvan toplama aracı olarak kullandığımız çöp arabamızı alarak gitmişler. Hayvan aparatı ile yakalanan köpek, araca alınmış, hayvanın ufak tefek yaraları ekiplerimiz tarafından tedavi edilip, karnı doyurulup tekrar vatandaşların rahatsız edilmeyeceği şehrin başka bir bölgesine bırakılmış. Olay bundan ibaret."

HAYVANIN AYAĞI KALMASIN DİYE MÜDAHALE EDİYORMUŞ

Görüntüleri kendisinin de izlediğini, yanlış anlaşılma olduğunu iddia eden Ertaş, "Biz, o aracı çöp aracı olarak değil, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. İçinde hayvanların hava alabileceği, yiyecek ve sularının bulunduğu kapalı bir aracımız. Görüntüde, kapak kapatılırken, hayvan presleniyor gibi algılanmış. Ben de izledim görüntüleri. Preslenme değil, kapak kapanıyor ve hayvan kapağın altında kalmasın diye hayvan aparatıyla kapının altından hayvanın ayaklarının kurtarılmasıyla ilgili bir müdahale yapılıyor diye konuştu. KÖPEĞİN YAKALANMA USULUNE İDARİ SORUŞTURMA

Köpeği yakalama usulünü tasvip etmediğini ifade eden Ertaş, bu konuda idari soruşturma başlattıklarını kaydederek, Bahsedildiği gibi, hayvanları katletmek, linç etmek, bunlar mümkün değil. Bu işlerden Allah’a sığınırız. Olur mu, mümkün mü böyle bir durum Bu arada, şunu da belirteyim; yakalamayla ilgili usulü tasvip etmiyoruz. Böyle bir usulle hayvanın yakalanması doğru değil. Bu usulle yakalayan arkadaşlarla ilgili gerekli idari soruşturmayı da başlattık. Sonucunu da kamuoyu ile paylaşacağız diye konuştu.

KAYMAKAMLIKÇA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Acıgöl Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin de gerekli çalışmaların yapıldığını, sorumlular hakkında da soruşturma açıldığını bildirdi. Görüntü Dökümü

----------------

-Acıgöl Belediye Başkanının açıklaması

-Köpeğin itlaf edildiği iddia edilen çöp arabasından görüntü

-Belediye Başkanı ile çöp arabasının görüntüsü

-Acıgöl belediye başkanlığından görüntü

-Detaylar

-Sosyal medya görüntüleri Haber-Görüntü Zafer BARIŞNEVŞEHİR,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================= 9 - Kırkpınar, minik pehlivanların mücadelesiyle başladı(2) GÜREŞLERE 90 DAKİKA ARA Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657’ncisi düzenlenen 3 gün sürecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabakalarına 90 dakika Cuma Namazı arası verildi. Türkiye genelinde 2228 pehlivanın katılımıyla bugün saat 10.00’da Minik-1, Minik-2 güreşçilerin çayıra çıkmasıyla başlayan güreşler, Teşvik-1 ve Teşvik-2 boy pehlivanların karşılaşmalarıyla devam etti. Sarayiçi Er Meydanı’nda 33 derece hava sıcaklığı altında bir hayli çekişmeli geçen güreşler Cuma namazının ardından tozkoparan, ayakboyu ve deste küçük orta, büyük boylar güreşleriyle devam edecek. Kırkpınar'ın başpehlivanları ise yarın öğlen saatlerinde kura çekiminin ardından güreşmeye başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güreşen pehlivanlar Güreşlerden detay Pehlivanlardan genel detay Galip pehlivan Yenilen pehlivan Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ============================ 10 - Otluk ve çalılık alanda yangın ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bir itfaiye eri başından hafif şekilde yaralandı.

Yangın saat 13.00 sıralarında, Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Hafif esen rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alırken, bir itfaiye eri başından hafif şekilde yaralandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

-Söndürmü çalışmalarından görüntü

-vatandaşlardan görüntü

-Yaralanan itfaiyeciden görüntü

-detay lar

114 MB /// 1.00 ( HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA(DHA) ============================= 11 - İslahiye'de 29 genç çiftçiyle sözleşme GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 2018 yılı için hibe almaya hak kazanan 29 genç çiftçiyle hibe sözleşmesi imzalandı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü salonunda düzenlenen genç çiftçilerle sözleşme imza törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Kenan Arslan, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve 29 genç çiftçi katıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, bakanlık tarafından, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve genç girişimcilere yönelik başlatılan hibe desteğinde faydalanacak 29 genç çiftçi belirlendi. 29 kişinin almaya hak kazandığı hibe desteğinde mantarcılık, arıcılık, büyük ve küçükbaş hayvancılık gibi projeler bulunuyor. Veteriner Hekimler tarafından genç çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Vekili Kenan Arslan, 2018 yılında proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan 29 çiftçiyle sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, "Bakanlığımızın dağıtım planlaması kapsamında bu yılsonuna kadar genç çiftçilerimize hayvanlarının teslim edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

- Veteriner Hekim tarafından bilgilendirme yapılması

- Genç çiftçilerle sözleşme imzalanması

- Genç çiftçilerin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

187 MB =========== 12 - Pakistanlı kaçak işçi inşaattan düşerek öldü TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın dış cephe mantolamasını yapan ve kaçak çalıştığı belirlenen Pakistan uyruklu Rashed Mesieh(26) 20 metre yükseklikten düşerek öldü. Pakistan'dan yasal olarak Türkiye'ye giriş yapan Rashed Mesieh, iddiaya göre, Tekirdağ'da özel bir firmada kaçak işçi olarak çalışmaya başladı. Firma, Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 5 katlı apartmanın dış cephe mantolama işini alınca, Mesieh ile 2 Pakistanlı işçiyi burada görevlendirildi. Apartmanın dış cephesine iskele kuran Pakistanlı işçilerin çalıştığı sırada Rashed Mesieh, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten caddeye düştü. Çalışma arkadaşları Mesieh'in iskeleden düştüğünü görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rashed Mesieh, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mesieh, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.