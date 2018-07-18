DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Ağabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen kişi bulunamadı Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Şeyhmus Yavuz ile kaçtığı iddia edilen M.B.'nin güvenlik korucusu olan yakınları tarafından kaçırıldığı iddia edilen Hacı Yavuz hala bulunamadı. Evli ve 4 çocuk babası Hacı Yavuz'un eşi Aygül Yavuz eşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek, "Çok kötü durumdayız. Neden bize yardım etmiyorlar? Tek umudum, devletin yardım etmesi." dedi. Kulp'ta geçen ay meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası Şeyhmus Yavuz ile gönül ilişkisi kurarak kaçan M.B.'nin yakınları, iddiaya göre kız kardeşlerinin getirilmemesi nedeniyle, 8 gün önce Şehmus Yavuz'un kardeşi Hacı Yavuz'u kaçırdı. Ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığı öne sürülen M.B.'nin yakınları, kardeşlerinin geri getirilmesini istedi. Olayın tatlıya bağlanması için ilçenin ileri gelenleri defalarca aracılık yaparken, tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Bu sürede genç kızın yakınları, Şeyhmuz Yavuz'un annesinin de aralarında bulunduğu yakınlarını darp edip, evlerini ateşe vermeye kalkıştı. Yaşanan olayların ardından Yavuz'un ilçede şoförlük yapan kardeşi Hacı Yavuz, 8 gün önce kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Bir süre sonra ağabeyi Fehmi Yavuz'u arayan Hacı Yavuz, kendisini M.B.'nin yakınlarının kaçırdığını, kız kardeşlerinin dönmemesi halinde kendisini öldüreceklerini söyledi.

Kaçırılan 4 çocuk babası Hacı Yavuz'un ayaklarından engelli olduğunu belirten ağabeyi Fehmi Yavuz, kardeşlerinin kaçırılmasının üzerinden 8 gün geçtiğini, Yavuz'un Baran ailesi tarafından kaçırılarak rehin tutulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya basın yoluyla yaptığı çağrının ardından güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini ifade eden Fehmi Yavuz, "Kardeşim 8 gündür ellerinde. Operasyonlar yapılıyor, aramalar yapılıyor, ama hala kardeşime ulaşılamadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz. İçişleri Bakanımız talimat vermiş. Arıyorlar ama demek ki yeterli değil. Lütfen kardeşimi bulun. Can güvenliğimiz yok. İlçede gezemiyoruz bile. Kız kendi rızasıyla gitmiş, onlara da ulaşamıyoruz." dedi. Kayıp olan Hacı Yavuz'un eşi Aygül Yavuz ise eşinin hiç bir suçu olmadığını belirterek, "Çok zor durumdayız. Neden bize yardım etmiyorlar? Çocuklarım küçük, akşamları ağlıyorlar. Lütfen bize yardım edin. Devletimiz var, bize elini uzatsın. Benim hiç bir umudum yok, sadece umudumuz devlettir. Bize yardım etsin" dedi.

Hacı Yavuz'un kaçırılmasıyla ilgili güvenlik kuvvetlerinin ilçe kırsalı ve köylerde farklı adreslere operasyon düzenlediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin, ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldığı bildirilirken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, ifadelerinde Hacı Yavuz'u kendilerinin kaçırmadığını ve olayla ilgilerinin olmadığını söyledi. Görüntü Dökümü:

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- Hacı Yavuz'un ağabeyi Fehmi Yavuz'un konuşması

- Eşi Aygül Yavuz'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) ============ 2 - Otomobilinde veda mektubu bulunan uzman erbaşı için arama başlatıldı OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki otomobilinde veda mektubu bulunan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı (24) için arama çalışması başlatıldı. Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde dün gece ormanlık alanda duran otomobilin içindeki veda notunu görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin ilçede görev yapan Uzman Erbaş Mahmut Çaplı'ya ait olduğunu belirlendi.

Osmaniye ve Adana'dan çağrılan AFAD ve jandarma ekipleri, bölgede Çaplı'yı arama çalışması başlattı. Ekiplerin hassas burunlu köpek ve drone ile arama çalışması devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarından görüntüler

- Aracın bırakıldığı yerdeki asker ve araçlar

- Jandarmanın drone kurması

- Drone ile arama yapılması

- Ormanlık alandan genel görüntü

- Detaylar SÜRE : 02'05" BOYUT : 234 MB SÜRE:55" BOYUT:56 MB Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA) =============== 3 - Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi MANİSA'da domates hasadına başlanırken bu yıl ürünü kökünden kurutan solgunluk hastalığı nedeniyle verim düştü, fiyatlar ise arttı. Geçen yıl kilosu 60 kuruş olan ürün, bu yıl 1 lira 20 kuruştan satılmaya başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, domatesin az olması nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.

Bu yıl fidelerin çiçekten domatese dönüştüğü dönemde solgunluk hastalığı salgını yaşandı. Şehzadeler ilçesi Gediz Ovası'nda sofralık domates üreten çiftçi, domatesleri kökünden kurutan ve verimi düşüren hastalığın yanı sıra kuralık yüzünden de mağdur olduğunu söyledi. Bu olumsuzluklara rağmen ürünler tarlalardan işçiler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi. Başta İstanbul olmak üzere çeşitli illere gönderilmeye başlandı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, geçen yıllarda domates fiyatlarının çok düşük olduğunu, bu yıl hastalıktan dolayı domatesin az olduğunu belirterek, "Domates fiyatlarının pazarda yüksek olduğunu duyuyoruz. Biz de topladığımız domateslerin kilosunu 1 lira ile 1 lira 20 kuruş arasında satmaya başladık. 3 yıldır domatesi maliyetine yetiştiriyorduk, 60 kuruştan satabiliyorduk. Ancak bu yıl domateslerde hastalık görüldü, virüs salgını yaşandı. Domates tarlaları hiç toplanmadan sürüldü. Dengesiz yağışlar da verimi düşürdü. Bu yıl domates az, diğer bölgelerde de ekim çok fazla olmadı. Fiyatlar yükselince fabrikalar fiyatları düşürmeye çalışıyor. Ancak herkes malına sahip çıksın, bu fiyatlar düşmeyecek. Önümüzdeki günlerde fiyatların artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Domatesin tarlarda çok pahalı olmadığını ancak pazarlarda yüksek fiyata satıldığını duyduklarını dile getiren Altındağ, tüketicinin de mağdur olmaması için aradaki fiyat farkının dengelenmesini istedi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

Domates üreticisi Cumali Şanlıyurt, bu yıl fiyatların artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Geçen yıllarda sürekli zarar ettiklerini dile getiren Şanlıyurt, "Her yıl yaklaşık 230 dönüm domates ekiyorum. 3 yıldır hiç para kazanamadık. Bu yıl domates ekimi az, hastalıktan dolayı tarlalar da sürüldü. Benim de 130 dönüm yere ektiğim domatesim hastalıklı. Hem virüs hem de aşırı yağmurlar domateste külleme yaptı, kaliteli ürün çıkaramadık. İstanbul, Antalya, Afyon hallerine domatesleri gönderiyoruz. Fiyatlardan memnunuz ve böyle devam etmesini istiyoruz" dedi. Domatesin kilosunu 1 lira 30 kuruşa kadar satabildiğini ifade eden Şanlıyurt, salçalık domatesin de kilosunun 45 kuruş olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - İşçilerin domatesleri toplaması

- Domateslerin kamyonlara yüklenmesi

- Domates tarlasından görüntü

- Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ'ın konuşması

- Üreticisi Cumali Şanlıyurt'un konuşması

- Genel ve Detay görüntü (KJ Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) =============== 4 - Yangında köylünün evi ve 155 bin lirası kül oldu - HD Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar'a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıropta saklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde meydana geldi. Şeref Akar'a ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile evin tamamını alevler sardı. Şeref Akar, gelini, çocukları ve Bursa'dan gelen misafirler evden kaçarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye ekipleri, köye gelinceye kadar ev kullanılamaz hale geldi. Şeref Akar, eşi Saadet Akar ve çocukları evlerininin kül oluşunu gözyaşları içerisine izledi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, Şeref Akar'ın sandıkta sakladığı 155 bin lira kül oldu.

Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı. İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Paraların bir kısmı gelinimin sandığında, bir kısmı da yastık kılıfı içerisinde, gardırop içerisindeydi. Yeşilova, Serinova ve Muş Belediyesi'ne ait itfaiyelerin gelmesine rağmen kurtarılamadı" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

Bursa'dan gelen misafirlerle birlikte yangın sırasında evde 8 kişinin olduğunu aktaran Saadet Akar ise 60 yıllık birikimlerinin tamamen kül olduğunu söyledi. Can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Saadet Akar, evdeki Kuran'ı Kerim'in yanmadığını belirtti.

Köye gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tutanak düzenleyip hasar tespit çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma, Afad ekiplerinin tespit çalışması

Evden detaylar

Ev sahipleri ile röportaj

Evin içinden detayar

Ev sahipleri köylülerden detaylar

Köyden detaylar

Yanan paralardan detaylar Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) =============== 5 - 2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı (2) BABA OĞLUNUN NASIL KURTARILDIĞINI ANLATTI Çorum'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan Ahmet Muhammed Turan'ın babası simit ustası olan Gökhan Turan olay günü oğlunun nasıl kurtarıldığını anlattı. Oğlunu tencerenin içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten 3 çocuk babası Turan "Şaşkınlık içerisindeydim. ahmet bsizim en küçük evladımız. Onu görünce bu çocuk bu tencerenin içerisine nasıl girdi diye düşündüm. İtfaiyeyi aradım yardım istedim. Geldiler oğlumu kurtarmak için çok çaba harcadılar. Oğlumu o halde görenler gülüyordu. Yarım saat süren çalışma sonrası oğlumu itfaiye ekipleri kurtardı. Ağlayım mı güleyim mi bende bilemedim. Çok şükür oğlum o tencereden çıkartıldı. Oğlunun sıkıştığı tencereyi saklamak istedim. Büyüdüğünde tencereyi göstermek istedim. Ama tencere ortadan kayboldu. Nerede bilmiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Gökhan Turan açıklama

-Tencereye sıkışan çocuk baba kucağında

-Evden görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 4.00 Dk) (BOYUT: 270 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) =============== 6 - İslahiye'de zincirleme kaza GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, bir kadın şoka girerek gözyaşı döktü.

Kaza, öğle saatlerinde Haciali Öztürk Mahallesinde meydana geldi. Murat E. (25) yönetimindeki 27 LJ 019 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıkan Ali K.'nın (24) kullandığı 80 DL 494 plakalı otomobile çarptıktan sonra park halindeki 27 SD 100 plakalı otomobile çarparak durdu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, otomobillerin birinde bulunan Naciye G. korkuyla birlikte şoka girdi. Gözyaşı döken ve şoka girdiği anlaşılan kadın, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri ve meraklı kalabalık

- Kazaya karışan otomobiller

- Şoka girerek ağlayan kadına sağlıkçıların müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

=============== 7 - HDP Diyarbakır İl Başkanı Camcı: Vekillerimizle gurur duyuyoruz Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HAKLARIN Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, Eren Bülbül'ü şehit eden PKK terör örgütünün sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'daki cenazesine katıldıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Biz, milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlu ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Haklarında soruşturma açılan HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları'nın da katımıyla yapılan açıklamada konuşan HDP İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekillerinin eylemlerine, siyasal çalışmalarına, davranışlarına müdahale edildiğini belirterek, "Siz, bu halkın mücadelesini yıllarca kriminalize ettiniz. Adli durummuş gibi sorgulamaya, sıradanlaştırmaya çalıştınız. Oysa bu halk kendi taleplerinin onurlu mücadelesini yürütüyor. Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engellemeyediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı yaratmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar. HDP Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir ve biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz. Bir gerillanın cenazesine katılmak, ailesinin acısını paylaşmak, yanında durmak dünyanın hiç bir yerinde ahlak, din, etik anlayışında suçlanacak bir şekilde kimsenin önüne konulamaz. Bu ve benzeri uygulamalarınızla her geçen gün bu halkın öfkesini, tepkisini aldığını görmeniz gerekiyor."dedi.