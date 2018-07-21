DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı (2) CENAZELER TESLİM ALINDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kahya çiftinin Bozdağan ilçesinde, diğer üç kişinin ise Nazilli'de kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Cenazelerin çıkarılışından görüntü - Mehmet Kahya'nın acılı babasının ağlamasından görüntü (Kj, Haber: Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ============ 2 - TBMM Meclis Eski Başkanı Kahraman anlattı, salondakiler ağladı TBMM Meclis eski Başkanı İsmail Kahraman, Samsun’da katıldığı bir programda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatınca salonda bulunan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzurum Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebeleri Birliği (MTTB) Camiası Derneği’nin 18’nci Vefa Buluşması Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Buluşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Akdağ, TBMM 26’ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Samsun Valisi Osman Kaymak, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarınını timsilcileri ve Erzurum Üniversitesi mezunları katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Akdağ, başörtüsü ile ilgili 1983 yılında yaşadığı bir olayı anlattı. Akdağ, "Okulumuza gittiğimizde namaz kıldığımız küçücük bir mescidin kapısına çaprazlama tahtanın çakılmasını da gördük. Bir başörtülü kardeşimize yapılan rencide edici bir davranıştan ötürü 'Ne yapıyorsunuz, buna hakkınız yok' diyen bir kardeşimizin hapise konulduğuna da şahit olduk. 1983 yılında bir kız kardeşimiz başı örtülü okula devam ediyor. O tarihlerde ağır bir biçimde başörtüsüne karşı mücadele başlattılar. ‘Başlarınızı açmazsanız okula devam edemezsiniz’ dediler. Oda 5’inci sınıfta okulunu bıraktı ve köyüne döndü. Babası Orta Anadolu’da bir köyde yaşayan bir kardeşimizdi. Aradan 1 hafta belki 15 gün geçmişti, kız kardeşimiz tekrar geldi ama bu sefer başı açıktı. Dudağı patlamıştı, gözü mordu. Ağır bir biçimde darp edildiği birisinden dayak yetiği belliydi. Biz oradaki erkekler olarak kendisine soramadık. Kız arkadaşlarımıza sordurduk. Sordular ve getirip bize cevabını verdiler. Evine gittiğinde babası çok fena halde dövmüştü ve başka bir muamele de yapmıştı ama onu burada anlatamam. ‘Sana şöyle şöyle yaparım, eğer gidip okumazsan’ demiş. O Anadolu’nun tertemiz Müslüman çocuğu zorla başı açtırılmış olarak gelip okudu. Aradan 40 seneye yakın bu olay geçti ve beni duygulandıran olay o kardeşimiz bizim 25-30 kişilik staj gördüğümüz sınıflarımız vardı, hastanede staja gelir, derse girer, dersten çıkar. Dersten çıktıktan sonra koridorun en uzak köşesine gider, sırtını bize döner, yüzünü duvara dönerek derse girene kadar orada beklerdi. Hep beraber bunları yaşadık" dedi.

Ardından kürsüye çıkan TBMM 26’ncı dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM’de yaşadıklarını anlattı. Bu sırada salonda bulunan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Kahraman, "TBMM’deyken bir saldırıya uğradık. Biz darbe beklemiyorduk. Bir tane hain çıktı, darbe yapmaya kalktı. O takibi bir piyon. Yoksa 160 ülkede okul açacak, sigorta şirketleri, okulları, televizyonu, üniversitesi olacak. Bu bir kişi değil. Bu toprağın insanı değil, bu inancın insanı değil, bir zalim. 'Özür dileyemem, tövbe edemem ama bir itirafta bulunuyorum' diyebilir. 'Ben kullanıldım' diyebilir. Bunları demiyor da halen bir inanç içerisinde oluyor. Kaç kişi o yüzden perişan. Bu leke temizlenecek ama biraz zamanımızı alacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ben darbe olduğunu görünce Cumhurbaşkanımızı aradım ulaşamadım, Başbakanımızı aradım ulaşamadım. Benim genel sekreterim, koruma müdürüm, özel kalem müdürüm bana '1 numaraya bir şey olursa size sıra gelecek, sizi kimsenin bulamayacağı bir yere saklayalım' dediler. Bunu iyi niyetle söylediler. Kaptanlar gemiyi terk etmezler. Kim terk eder, fareler. Ben fare değilim. Aldım abdestimi doğru meclise gittim. Sabaha kadar meclisi açık tutacağım. Grup Başkanvekillerini çağırdım ve 'Yarın saat 14.00'de meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyorum' diye mesaj attım. O gün 3 parti meclisteydi. Bunlar AK Parti, CHP ve MHP'ydi. CHP’den 16 kişi, MHP’den 10 kişi vardı toplam 150 kişi meclisteydim. Tabi bunların içerisinde de 16 tane AK Partili kadın milletvekillerimiz vardı. Sema Kırcı, Balıkesir Milletvekiliydi. Oda meclise geldiydi. 'Hoş geldin' dedim. 19 yaşında oğlu var, hukuka kayıt olmuş. Oğluna 'Al abdesti 2'şer rekat sefer namazı kılıyoruz ve meclise şehit olmaya gidiyoruz' dedi. Şimdi ben Sema hanımı gördüğümde Nene Hatun diye sesleniyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eski Meclis Başkanı Kahraman ve Genel Başkan Yardımcısı Akdağ’ya hediyeler verildi. Görüntü Dökümü-HD

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-Salondan detay

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Akdağ’ın konuşması

-Salondakilerin gözyaşlarını silmesi

-TBMM Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın konuşması

-Salondakilerin gözyaşlarını silmesi

-Akdağ ve Kahraman’a hediye verilmesi (SÜRE: 08.10 DK.)-(BOYUT: 918 MB) Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) ============= 3 - Zeynep'in Sivas'ta kopan parmağı, Antalya'da yerine dikildi SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Zeynep Çağlar'ın (4) traktörün motorundaki pervaneye kaptırdığı sağ el işaret parmağı koparken, diğer parmaklarında da ciddi hasar oluştu. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ve ambulans helikopterle Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Zeynep Çağlar'ın kopan parmağı 6 saat süren mikro cerrahi operasyonuyla dikildi, diğer parmaklarına da müdahale edildi.

Sivas'a bağlı Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde oturan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızı Zeynep Çağlar ve 2 yaşındaki kardeşi geçen salı akşamı evlerinin önünde park halindeki traktörle oynamaya başladı. Saat 18.00 sıralarında iddiaya göre Zeynep Çağlar'ın eli traktörün motor bölümündeyken, kardeşi kazara marşa bastı ve çalıştırdı. Motorun pervane bölümüne sağ eli sıkışan Zeynep Çağlar'ın bağrışlarını duyan ailesi kendi imkanlarıyla kurtardıkları çocuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Zeynep Çağlar'ın sağ el işaret parmağının koptuğu, baş parmak ve orta parmağında ise ciddi hasar oluştuğu belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Sivas'ta yapılan müdahalenin ardından Zeynep Çağlar ve ailesi Kayseri'ye yönlendirildi. Kayseri'de kopan parmağın yerine dikilmesi için gereken mikro cerrahi işleminin yapılamaması nedeniyle aile bu kez de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Kayseri'den Antalya'ya getirilen Zeynep Çağlar, buradan da ambulans helikopterle Kumluca'ya getirildi. Çarşamba sabahı hastanede hazır bekletilen özel ekip tarafından 6 saat süren operasyonun ardından Zeynep Çağlar'ın kopan işaret parmağı yerine dikilirken, diğer parmaklarına da müdahale yapıldı.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Baba Osman Çağlar, olayın akşam saatlerine gerçekleştiğini ve kendi imkanlarıyla önce Sivas'a, ardından da Kayseri'ye gittiklerini söyledi. Kayseri'nden sonra devreye 112 aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'nın girdiğini anlatan Çağlar, "Bizim için çok uzun bir süreydi. Kayseri'de 112 aracılığıyla çocuğum için Kumluca ilçesindeki cerrahi uzmanı doktorlarımıza ulaştık. Ameliyata aldılar. Çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, çocuğum için hem uçak hem helikopter kaldırdı" dedi.

'YAKLAŞIK 6 SAATLİK BİR AMELİYAT'

Operasyonu gerçekleştiren ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı da çocuğun kendilerine ulaştığında olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini kaydetti. Zeynep'in sağ el başparmak, işaret ve orta parmaklarında ciddi yaralanmanın olduğunu anlatan Balkarlı, işaret parmağın kopuk vaziyette olduğunu söyledi. Balkarlı, "Hastamız bize ulaşır ulaşmaz hazır bekleyen ekibimizle hemen operasyona aldık. Özellikle ikinci parmak için çok uğraştık. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonunda parmağı tekrar yerine dikebildik. Hastamızın takibi sürüyor, bir sıkıntımız yok, takiplerimiz devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulans helikopterin inişi

- Çocuğun sağlık ekiplerine teslim edilmesi

- Baba Osman Çağlar ve Zeynep'ten görüntü

- Anne Özge Çağlar ve kızından görüntü

- Doktor muayenesi

- Röp: Dr. Hüseyin Balkarlı

- Röp: Baba Osman Çağlar

- Hastane dış görünümü

- Helikopterin gidişi

Kaset Durumu: Link geçiliyor

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

=============== 4 - Manavgat'ta tatilciler sahilleri doldurdu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilleri doldurdu.

Türkiye'nin yatak kapasitesi en fazla olan Manavgat'ta tatillerini geçiren yerli ve yabancı tatilciler denize akın etti. Denize sıfır 5 yıldızlı otellerin plajlarında yüzen ve güneşlenen turistler tatilin keyfini çıkardı.

Aileler çocuklarıyla birlikte kumdan çeşitli yapılar yaparken, bazı tatilciler de paraşüt ve muz gibi çeşitli su sporları aktiviteleri yaparak eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden genel görüntü

Denize giren tatilciler

Vücutlarını kuma gömenler

Kumda oynayan çocuklar

Su sporları için çocuklara can yeleği giydirilmesi

Çocukların muza bindirilmesi

Ailelerin denizdeki çocukları cep telefonuyla videoya çekmeleri 02:08 - 245 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =============== 5 - Buldan: Geçici OHAL kalktı, kalıcı OHAL hayata geçti Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dün Meclis'ten geçen OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasalarıdır. Geçici OHAL'in kalktığını, kalıcı OHAL'in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi.

Van'da 3 günlük kampa giren HDP milletvekilleri, kampın ikinci gününde Edremit ilçesindeki bir otelde toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kampı Van'da gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin ardandan ilk defa HDP grubunun bir araya geldiğini belirten Buldan, bugün yapacakları genel toplantıda, gelecekteki sürece dair bir yol haritası, bir politik hat belirlemek istediklerini söyledi. Seçim sürecinde yaşananlar ve uygulanan OHAL koşullarında yaşanan sıkıntıları değerlendireceklerini belirten Buldan, "24 Haziran'da elde ettiğimiz büyük başarıyı burada bir kez daha değerlendireceğiz. Eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi elbetteki masaya yatıracağız. Ancak bundan sonra ne yapacağımız bizim için önemlidir. Türkiye halkları bugün bizim ne yapacağımızı bekliyor. İşte bu süreçte, 3 günlük toplantıda belirleyeceğimiz değerlendirmeler, belirleyeceğimiz yol haritası halklarımız ve Türkiye'nin geleceği açısından oldukça anlamlı ve önemlidir" diye konuştu.

Buldan, dün Suruç katliamının yıl dönümü olduğunu ve insanların yaşamlarını yitirenler için çeşitli illerde bir araya geldiğini de belirterek, bu anmalarda insanların gözaltına alındığını söyledi. Suruç katliamında hayatını kaybedenleri anmanın kendilerinin büyük görevi olduğunu anlatan Buldan, ailelere başsağlığı dileyerek gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

24 Haziran seçimlerini değerlendiren Buldan, "24 Haziran seçim sonuçları bir kez daha HDP'siz bir Türkiye siyaseti olmayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu bizler için çok anlamlıdır. 15 Temmuz 2016'dan bu yana ülke derbe koşullarıyla yönetilmektedir. AKP iktidarı bu darbe koşullarını kendi lehine çevirerek bunu bir fırsat haline dönüştürmüştür. Her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu Türkiye halklarına dayatmıştır. OHAL ile yönetilen bir ülke, kayyumlar, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanması, vekilliklerinin düşürülmesi ve bütün bunların yaşandığı ortam, hukukun askıya alınması, darbe uygulaması olarak karşımıza çıkmıştır. 24 Haziran'a bu koşullarda girdik ve barajı aştık. Bu bizler açısından büyük bir başarı olarak nitelendirilmiştir. Eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi tartışacağız, konuşacağız. Çok yoğun çalışma içine gireceğiz. HDP bu ülkenin umudu ve yarınıdır" dedi.

Buldan, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Demokratik siyaseti yükseltmemiz gereken bir siyasi süreçle karşı karşıyayız. Dün Meclis'ten geçen OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasalarıdır. Geçici OHAL'in kalktığını, kalıcı OHAL'in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz" diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi:

"HDP'den seçilen 4 milletvekiline hızla soruşturmanın açılmasını asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumzdur. Kim, neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşamını yitirmemesi için yürüttüğümüz büyük bir mücadele var. Ama buna rağmen insanlar yaşamını yitiriyorsa eğer, bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden insanlarımızın aileleriyle birlikte olmak bizlerin görevidir. Bunu her zaman yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Buldan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılan milletvekilleri

-Milletvekillerinden detaylar

-Pervin Buldan'ın konuşması =============== 6 - Kuaförde saçının zarar gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu MANİSA'nın Salihli ilçesinde, dip boyası yaptırmak için gittiği kuaförde uygulanan yanlış işlem sonucu saçlarının dökülmeye başladığını öne süren 38 yaşındaki Raşiye Emek, şikayetçi olup tutanak tutturdu, ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi. Salihli'de, dip boyası yaptırmak için bir kadın kuaförüne giden Raşiye Emek, kuaförde yapılan boyama ve açıcı işlemlerinin ardından saçlarının yanarak dökülmeye başladığını öne sürüp, işletme sahipleri hakkında şikayetçi oldu. Tazminat davası da açacağını söyleyen Emek, "Kuaför, 1 saat arayla açıcı kullanarak talep ettiğim işlemi yapmaya çalıştı. İşlemler sona erdikten sonra, saçımı yıkamaya başladılar. Ardından aynaya dönüp baktığımda, hayatımın şokunu yaşadım. Saçlarım avuç avuç kopmaya başladı. Özenerek baktığım saçlarım, bir anda adeta yok oldu. Psikolojim şu anda çok kötü durumda. İnsan içine çıkamaz hale geldim" dedi.

Gözüne uyku girmediğini vurgulayan Emek, "Sinilerim alt üst oldu. Neredeyse yemeden içmeden kesildim. O gece hemen polisi aradım ve karakola giderek şikayetçi oldum, tutanak tutuldu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası da açacağım. Yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Raşiye Emek'in açıklaması

- Emek'in saçlarının eski halinin fotoğrafı Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) =============== 7- Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2) YANGIN 11 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ 2'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünden saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, 14 bin ton su, 25 itfaiye aracı ve tanker ve 100'ün üzerinde personelin katıldığı müdahaleyle yaklaşık 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. Gece boyunca yürütülen çalışmaları olay yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaralanan 2 işçiyi de hastanede ziyaret etti.