DHA YURT BÜLTENİ-8

1)CHP MİLLETVEKİLİ BİRCAN, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Dün saat 15.45'te uçakla Iğdır'a gelen ve burada kurultay delgeleri ile görüşen Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, oteline gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan'ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan'ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan'ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, Bircan'ı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Milletvekili Bircan'ın burada yapılan ilk tedavisinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini söyledi.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) ======================================================= BIÇAKLI KAVGADA DOĞUKAN ÖLDÜ, BABASI İLE İKİZİ YARALANDI (EK)

2)OTOPSİSİ TAMAMLANDI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak, ölen Doğukan Çiğit'in (16) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Çiğit'in cenazesi, İslahiye'ye götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Görüntü Dökümü:

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- Doğukan Çiğit'in fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

215 MB Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) ======================================================= 3)KAYINBİRADERİNİ ÖPTÜKTEN SONRA ÖLDÜREN EMEKLİ POLİS: SARHOŞTUM ADANA'da, kafateryada otururken yanına gittiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (50) elini sıkıp yanaklarından öptükten sonra, tabancayla vurarak öldüren emekli polis Talip Çelik (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çelik'in Emniyet'te verdiği ifadesinde, "Çok sarhoştum, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Allahım ben şimdi ne yapacağım" dediği öğrenildi.

Olay, 28 Temmuz'da Seyhan ilçesi Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki kafeteryada meydana geldi. Emekli polis Talip Çelik, bir süre önce borç verdiği, eski Adana Büyükşehir Belediyesi CHP İl Genel Meclis Üyesi olan kayınbiraderi İsmet Avcı'yı arayıp, parasını istedi. İddiaya göre olumsuz yanıt alan Talip Çelik, İsmet Avcı'nın bir kafeteryada olduğunu öğrenip, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına gitti. Masada oturup dondurma yiyen Avcı'nın yanına gelen Çelik, kayınbiraderinin elini sıkıp yanaklarından öptü. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran Çelik, Avcı'ya ateş etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Bu sırada kafeteryadaki diğer müşteriler, masalarından panikle kalkarak sağa sola kaçıştı. Dondurma yiyen bazı aileler de çocuklarını kucaklayıp, kafeteryayı hızla terk etti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.Bir süre yerde oturan yaralı Avcı ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Talip Çelik ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen Çelik'in sorgusunda, "Olay anında sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyorum. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA ==================================================== 4)SİVAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI SİVAS'ta polis ekiplerinin sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 249 gram bonzai, 178 ectasy hap, 35 regapen hap, 12 lyrica hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişiden birinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.