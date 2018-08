DHA YURT BÜLTENİ-8 

RİZE VALİLİĞİ: AŞIRI YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK, EKİPLER HAZIR BEKLETİLİYOR Öte yandan Rize Valisi Erdoğan Bektaş da yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Heyelanların yaşandığı bölgede bazı hasar oluşan yollarda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Vali Bektaş, açıklamasında şöyle dedi: "Dünden bu yana İlimizde yağan sağanak yağışlar sonucu, bazı dere yataklarında taşkınlar, menfez ve köprülerde tıkanmalar, ayrıca bazı bölgelerde de heyelanlar meydana gelmiş, zarar gören yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Meydana gelen bu olumsuz koşullar nedeniyle, bazı vatandaşlarımız bulundukları bölgede mahsur kalmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımızın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdare, UMKE ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Zarar gören alanlarda hayatın normale dönmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde çalışarak olayların tümüne müdahale etmiş olup, bundan sonra bölgemizde aşırı yağışların devam etmesi dikkate alınarak, ekiplerimiz hazır halde bekletilmektedir."

SEL BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rize'de sel bölgesi Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından Drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde dere yataklarına inşa edilen evlerin zemin ve bodrum katlarında hasar oluştuğu gözlendi.

MMG: DERE YATAKLARI İŞGALDEN ARINDIRILMALI

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Denetleme Kurulu Başkanı Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Karadeniz'de her yıl yaşanan benzer afetlere karşı bilimsel çözümler üretilerek önlemler alınması gerektiğini savunuldu.Ekşi, "küresel iklim değişimleri bölgemizde ani yüksek debili yağışları tetikliyor"Yaşanan sel ve heyelanlar doğaya meydan okuyan, mühendislik ve mimarlık biliminin en temel kurallarına sırtını dönen yanlış şehirleşme modelinin sonucudur. Yaşanan sel felaketleri derelerin kendi yatağını aradığını, dereye rağmen yapılaşmanın zor olduğunu, olamayacağını ortaya koyuyor. Yerel yönetimler ve hükümetimiz artık ciddi bir kentsel dönüşüm ve şehircilik anlayışını ortaya koymalıdır. 'Oldu bitti' şeklindeki şehircilik anlayışından vazgeçilmeli. Dere yatakları işgal ve yapılaşmadan mutlaka arındırılmalıdır. Bölge insanı bu yaşananlara mahkum değil. Burada akıl tutulması var. Her yıl yaşanan sel ve heyelanlar kabul edilemez. Radikal kararlar alarak hayata geçirilmeli. Herkes bu yaşananlara sırtını döndüğünde bu acıları her yağışta yaşarız. Dere yatakları daraltmış, su neredeyse kanaldan akıyor. Malzeme geliyor, köprü ve menfezleri tıkıyor. Su nehir yatağında özgürce akmalı. Bunu sağlayacak politikalar üretilmeli. Vatandaşın bilgisizlik ,hırs veya rant amaçlı yapılar inşa etmek istesede kamu düzenleyici kurum olarak izin vermemelidir.Burada birilerinin canı yanabilir ama bunu gelecek adına ortaya kararlılıkla koymak lazım." dedi.