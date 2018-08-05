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DHA YURT BÜLTENİ 8

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

İbrahim Kalın: Üstad Neşet Ertaş'ın eserleri yarın da gönül telimizi titretmeye devam edecek

KIRŞEHİR (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına ziyaretine dair bilgi veren Kalın, "Üstad Neşet Ertaş'ın eserleri yarın da gönül telimizi titretmeye devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kalın'ın ziyareti
Konuşması
Ödül takdimi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Rahip Brunson’ın eşi pazar ayini için Diriliş Kilisesi’ne gitti

İZMİR’in Konak ilçesinde ev hapsine bulunan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Diriliş Kilisesi’ne gitti. Kilisenin kapısına Türk bayrağı asılması dikkat çekti.
Terör örgütleri, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi verilen çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak Bornova Sokağı’nda bulunan Diriliş Kilisesi’ne gitti. Kilisenin çevresinde sivil polislerin önlem aldığı görülürken, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için kilisenin pencere ve kapılarının kapalı oluşu da dikkat çekti. Kilisenin giriş kapısının üst bölümüne, Türk bayrağının asıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Norine Brunson’un kiliseye girişi
- Kilisenin dışından görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber Davut CAN

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