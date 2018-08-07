DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Vali Güzeloğlu: Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ilgi odağı oldu DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentteki ekonomik yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin dört bir yanından gelen yatırımcıların ilgi odağı haleni geldiğini belirterek, "Valiliğimiz koordinesinde Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Yatırımlar için ön talepleri tamamlamış durumdayız. Çok yüksek bir talep aldık. Şu an itibariyle 105 parselimizde, yatırım tutarı olarak 378 milyon 200 bin lira tutarında bir yatırım talebi geldi. Bu haliyle sunulan talep dosyalarının toplamı 9 bin 984 kişiye tekabül ediyor" dedi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki kamu kurum yetkileriyle birlikte bugün sabah saatlerinde Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti. Kentte yapılan ekonomik yatırımlarla ilgili TSO Başkanı Mehmet Kaya ile değerlendirmelerde bulunan Vali Güzeloğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı 100 günlük icaraat programı başlığında Diyarbakır olarak, gerek kamu, gerek özel, gerek sivil tüm birleşenler, Diyarbakır'ı daha iyi ve kalkınmış bir geleceğe taşıma sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bu konuda kamu olarak alacağımız kararlar ve yapacağımız tüm çalışmalarda kentimizdeki reel kesimi temsil eden başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, tüm kurumlarımız, oda, borsa ve birliklerimiz bileşen ve paydaşlarımızdır. Onlarla birlikte güç birliği, gönül birliği kurmak zorundayız" dedi.

"DİYARBAKIR VE BÖLGENİN KADERİNİ ETKİLEYECEK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Vali Güzeloğlu, geçmişte terör örgütlerinin yarattığı tahribatı hatırlatarak, "Diyarbakır'da kalkınma ve gelişme adına kaybolan yılları, bu noktada PKK terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin bu kentin gelişmesine dönük ihanetlerini de not etmek istiyoruz. Artık bu kentin kaybedecek hiç bir anı yok. Amacımız ve hedefimiz hiç durmadan artık zaman kaybetmeden, insan merkezli bir kalkınmayı ve diyarbakır bir bütün olarak daha mutlu yarınlara ulaştırmayı sağlamaktır. Diyarbakır insanı bunu istiyor ve hak ediyor. Büyük yatırımlarımız devam ediyor. Diyarbakır ve bölgenin kaderini etkileyecek çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri de Silvan Barajı projesidir. Bu, 300 bin insanımızın doğdu yerde iş ve istihdam sahibi olmasını ve sulu tarıma geçerek, sadece ülkemiz için değil, dünya çapında bir tarım ve gıda üretim merkezi olmasını sağlayacaktır" diye konuştu. "TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN GELEN YATIRIMCILARIMIZIN TALEPLERİNİ ALDIK"

Diyarbakır'da kurulacak Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak için çok sayıda yatırımcıların talepleri olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın yatırım merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır için önem taşıyan bazı sanayi başlıklı projelerimiz var. Diyarbakır Sanayi Organize Bölgesi'ndeki genişleme projemiz devam ediyor. Halihazırda yatırımcıların taleplerini karşılamakta zorluk çektiğimiz için yeni yer üretmek amacıyla 190 hektarlık alan tahsisi ve yer seçimi 19 Nisan 2018 tarihi itibariyle kesinleşmiştir. Bu çalışmayla en az 5 bin kişilik bir istihdam sağlayacak bir alt yapı üretilmiş demektir. İkinci önemli bir gelişme ise, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'dir. Diyarbakır, pamuk üretiminde Türkiye'de 4'üncü sıradadır. Dicle'nin ve Silvan Barajı'nın bereketli sularının ürettiği pamuk, dünya çapında bir kaliteyi işaret ediyor. Valiliğimiz koordinesinde Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Yatırımlar için ön talepleri tamamlamış durumdayız. Çok yüksek bir talep aldık. Şu an itibariyle 105 parselimizde yatırım tutarı olarak 378 milyon 200 bin TL tutarında bir yatırım talebi geldi. Bu haliyle sunulanan talep dosyalarının toplamı 9 bin 984 kişiye tekabül ediyor. Bunlar, ilimiz için çok güven ve umut veren rakamlardır. İstanbul, İzmir, Bursa, Batman, Mardin benzeri Türkiye'nin her tarafından gelen yatırımcılarımızın taleplerini aldık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

Görüntüler, Diyarbakır dosyasında ========== 2 - FETÖ'nün Bursa İl İmamı adliyede Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA) - BURSA'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün yeni yapılanmasında sözde Bursa il imamı Y.E.E. ile eğitim danışmanının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Söz konusu yeni yapılanmanın, örgüte madde destek ve eleman sağlamak için gizli toplantılar düzenlediği, soruşturmalar kapsamında aranan ya da kaçak FETÖ üyelerine saklandıkları evlerde destek oldukları, bu kişilerin moral ve motivasyonunu sağlamak ile örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışma yürüttükleri öğrenildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şahısların adliyeye sevki (İlk şahıs il imamı Y.E.E.) ================= 3 - Şafak vakti DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti Kocaeli'nin 5 ilçesi ile İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 15'i operasyon sonucunda gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan D.A., B.A., E.A., E.B., H.İ., O.M.I., R.T.L., Y.Ç., Y.E.S., M.S., E.K. A.B. M.Z.Y., T.K. ve M.Y. sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin baskın anı (polis kamerası)

Polisin eve girmesi ve bir kişinin yere yatırılması ============== 4 - Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, 22 kadın arıcılık yapıyor. Tamamen organik üretilen ballar, marka haline geldi. Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi'nde 22 kadın girişimci, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 400 kovanlık arı çiftliğinde bal üretimi yapıyor. Düzce Üniversitesi'nde arıcılıkla ilgili eğitim de alan kadınlar, şimdiye kadar erkeklerin hakim olduğu mesleği yaparak hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de organik bal üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Tamamen doğal ve katkısız elde edilen ballar, laboratuvar ortamında test edildikten sonra petek ve süzme olarak şişeleniyor. Kadınların ürettiği ballar 'TuşBal' ismi ile de markalaştı. Girişimcilerden Rengin Zebari, işini severek yaptığını, projenin kendilerine büyük katkı sunduğunu söyledi. Her geçen gün kendilerini daha da geliştirdiklerini anlatan Zebari, geçen yıl yaklaşık 1000 ton bal ürettiklerini kaydetti. Birinci kalite ve organik üretim yaptıklarını belirten Rengin Zebari, isteyen herkesin gelip balları test edebileceğini söyledi.