DHA YURT BÜLTENİ 8

1)ANAFARTALAR ZAFERİ’NİN 103'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI ÇANAKKALE Geçilmez Destanı’nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi’nin 103'üncü yıldönümü, Conkbayırı’nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı’nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 103'üncü yıldönümünde de büyük bir coşkuyla kutlandı.Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya’nın Asker Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda’nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ile Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, 2’nci Kolordu Komutanlığı, Avustralya ve Yeni Zelanda çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Şehitler anısına Saygı Duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Albay Serhat Demirbaş yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Anafartalar, Arıburnu, Seddülbahir ve en kritik hedef olan Conkbayırının bugün dahi üzerinde taşıdığı muharebe izleri, topyekün olarak nefetlerimize bağımsızlığımızı adadığı birer örnektir. Şüphesiz ki bıraktığı acı mirasa rağmen bu şanlı gururu millet olarak her yıl anma günlerinde yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Çok dar bir alanda yaratılan bu eşssiz mücadele gerek siper önlerinde, gerekse cephe gerisinde yaşanan kahramanlık hikayeleriyle doludur. Cephe de bir fiil savaşanlar, yaşam ile ölümün içiçe geçtiği bu mücadele de gelişmiş bir teknolojinin karşısında göğüs göğüse verilen süngü mücadelesiyle savaşın seyrini belirlemişlerdir. Çanakkale'de insan aklının alamayacağı kadar çok kayıplar verdik. Asırlar ötesinde Yunus Emre'nin de dediği gibi; 'Ölmekten ne korkarsın. Korkma ebedi varsın' düşüncesi, askerlerimize ışık olmuştur. Ve işte Çanakkale'de mehmetçikte bu duygunun en canlı timsalidir" dedi.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Orhan Tavlı ve 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı tarafından Anafartalar Zaferi Anı Defteri’nin imzalanması ve hatıra fotoğrafıyla son buldu. ANAFARTALAR’I DA GEÇEMEDİLER Çanakkale Savaşları sırasında, ihtilaf birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu’ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası’nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, Kuzey’deki Anafartalar’da yeni bir cephe açmış ve Conkbayırı’nı ele geçirmişti. Ancak 10 Ağustos 1915’de Mustafa Kemal’in emriyle başlatılan süngü hücumuyla, düşman geri püskürtülmüş ve ihtilaf devletlerinin Anafartalar’dan Gelibolu Yarımadası’nı geçme ümitleri sona ermişti. Görüntü Dökümü

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-Conkbayırındaki törenden görüntü

-Protokolden görüntü

-Çelenk bırakılmasından görüntü

-Saygı Atışından görüntü

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma görüntüsü

-Anı defterinin imzalanmasından görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ / ÇANAKKALE, (DHA) 2 dakika 23 saniye. 287 MB.

================================================= Bakan Pakdemirli tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı (EK)

2)VALİLİĞE ZİYARET Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar ilçesinden geldiği Manisa'da, Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'nin ziyaretine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık ve Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK partili Ömer Faruk Çelik, Ahmetli Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Alhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, daire müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. ORDU'DAKİ SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ KONUŞTU Bakan Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilere yönelik açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Ordulu vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Büyük bir sel, büyük bir felaket. Aşağı yukarı Ordu ilinin fındık rekoltesi, 200 bin ton civarında. Toplamda 230 bin hektar alana ekilmiş ve özellikle yağış alan Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Yani çıkacak olan rekoltenin 3'te 1'i, bu yağış alan ilçelerimizdendi. Bizim bakanlık yetkililerimiz çok hızlı bir şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Bu görüşmelerin sonunda, muhtemel zararın 700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Bunlar ilk tespittir. Gerçek zarar ortaya çıkacaktır. Çıkan gerçek zarar ne ise bunun telafisi yönünde her türlü adım atılacak. Zaten bu bölgede yaşayan çiftçilerimizin Ziraat Bankası kredi borçlarının ertelenmesiyle alakalı dün gerekli açıklamaları yaptık. Buradaki üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet, şefkatli elini onlara uzatacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes müsterih olsun" dedi.

SOKAK KÖPEĞİNİ SEVDİ Bakan Pakdemirli, Manisa Valiliği ziyareti sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün hayvanları koruma derneklerine köpek evi, kedi evi, kuş evi, beslenme odakları, mama ve su kapları dağıtım programına katıldı. Burada konuşma yapan Pakdemirli, Manisa'da 9 barınağın olduğunu hatırlatarak, imkanların her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini söyledi. Pakdemirli, "Bugün burada dağıtacağımız beslenme odağı, kedi evleri, mama kaplarıyla en azından bu konuda biz de vermiş olduğumuz önemi göstermek istedik. Bizim de bir köpeğimiz vardı. 2015 yılında vefat etti ne yazık ki. Akşam eve gittim. Evdeki her birey ağlıyordu. Bizim milletimizdeki köpek ve hayvan sevgisi aynen böyle. Zaman zaman hasta ruhlu insanlar, hayvanlara işkence edebilirler. Bunları gördüğümüz anda ihbar etmeliyiz. Bunu sadece kolluk kuvvetlerine bırakmamak lazım. Ben hayvanları insanlardan ayırmıyorum. Onlar da Rabbimizin bize bahşettiği canlılar" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli, Manisa'da sahipsiz hayvanlar konusunda başarılı çalışmalarda bulunan derneklere, yerel hayvan koruma görevlilerine ve hayvanseverlere teşekkür belgesi verdi. Daha sonra derneklere köpek evi, kedi evi, kuş evi, beslenme odakları, mama ve su kapları dağıtımı yapan Bakan Pakdemirli, o sırada stant alanında bulunan sokak köpeklerini bir yakınıyla programa gelen küçük bir kız çocuğuyla birlikte sevdi.

Bakan Pakdemirli, dağıtım programının ardından 2018-2019 Manisa Sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılmak üzere Manisa Ticaret Borsası'na geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Bakanın Valiliğe gelişi ve ziyareti

- Bakanın valilikteki açıklaması

- Bakan Pakdemirli'nin köpek mama su kabı dağıtımı ve konuşması ve köpek sevmesi Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) ====================================================== 3)EVDE ÇIKAN YANGINDAN DUMANDAN ETKİLENEN 5 KİŞİ HASTANELİK OLDU KARAMAN'da Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevlerde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bugün saat 09.25 sıralarında Fennari Mahallesi 82 numaralı sokakta meydana geldi. Mahbuma Umeri'nin oturduğu 2 katlı evin üst katındaki mutfağında belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler evi tamamen sarmaya başladı. Durumu fark eden Umeri ailesi fertleri yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca Mahbuma Umeri, 4 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Dumandan etkilen Umeri ve çocukları ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevlerde çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük bir kısmı kül olan ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Görüntü Dökümü

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- Alevlerden detay

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

- Gnel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) 4)TUĞÇE'YE KALDIRIM TAŞI FIRLATIP BAŞINDAN YARALAYAN SERBEST KALDI İZMİR'de, bir kadın arkadaşı ve halası ile birlikte kafede oturan 26 yaşındaki Tuğçe Koçaş, hayatının kabusunu yaşadı. İddiaya göre O.K. (Okan Şahin) isimli bir erkek, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Tuğçe Koçaş'a kaldırım taşı fırlattı. Başından yaralanan genç kadın, hastanede ameliyata alınırken, O.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tuğçe Koçaş'ın babası Suat Koçaş, kızına kaldırım taşı fırlatıp yarlayan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ankara'da yaşayan Koçaş Ailesi'nin kızı tercüman Tuğçe Koçaş, bir kadın arkadaşı ile birlikte yaz tatilini değerlendirmek için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı tatil beldesi Gümüldür'e geldi. Burada, arkadaşı Sanem Şahin ile birlikte kiraladıkları stantta, çevirisini yaptıkları kitapları satan Tuğçe Koçaş ve Sanem Şahin, dün (perşembe) akşam saatlerinde, Gümüldür'de sahil kenarında yürüyüşe çıktı. İkiliye, Tuğçe Koçaş'ın halası Serap Koçaş ile Senem Şahin'in annesi Pervin Yorulmazlar da eşlik etti. Daha sonra bir kafede oturan ve sohbet eden kadınlar, şakalaşmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre O.K. isimli bir erkek, Tuğçe Koçaş'ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek, kaldırım taşını genç kadına fırlattı. Kaldırım taşının başına, sağ gözünün üst kısmına isabet esmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyin ve sinir cerrahisi biriminde 3 saat süren bir ameliyat geçiren Koçaş, daha sonra servisteki odaya alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan O.K. ise, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

"OLAY ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR" İDDİASI Olayı Ankara'daki evindeyken haber alan baba Suat Koçaş (54), apar topar İzmir'e geldi. Aile, hastanede tedavisi süren Tuğçe Koçaş'ta kalıcı bir sağlık sorunu kalmasından endişe ederken, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunan Suat Koçaş, O.K.'nın savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sev edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Saldırganın babasının asker emeklisi olduğunu belirten Koçaş, "O kadar kalabalık bir yerde 4 kadına saldıran bir insanın serbest bırakılmasını anlamıyorum. İlla bu olayın ölümle mi sonuçlanması gerekiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Tek dileğim, bu adamın cezasını çekmesi. Bu resmen planlı bir davranış. Eline taşı alıp suratına fırlatıyor. Bir tartışma sonucu olmadı ki. Bunu yapan bir adam, herkese yapabilir. Bu adamın halkın içinde olması büyük bir tehlike. Kimsenin başına gelmesin, Allah kimseyi yavrusu ile sınamasın" dedi. "ARKADAŞIMA DA SANDALYE İLE SALDIRDI"

Başı sarılı olan ve göz altlarında morluklar bulunan Tuğçe Koçaş da, olay anını, "Yanımda bir arkadaşım ve halam ile birlikte sahilde yürüyorduk. Kendi aramızda sohbet ederek şakalaşıyorduk. Daha sonra kafeye oturduk. O sırada eskiden arkadaşımız olan O.K., elinde taşla 'Sen bana nasıl gülersin' deyip, saldırdı. Elindeki kaldırım taşını yüzüme fırlattı. Arkadaşım 'Sen ne yapıyorsun' dediğinde, ona da sandalye ile saldırmış" sözleri ile anlattı. Yapılan ameliyat sonrası kafatasına platin takıldığını söyleyen Koçaş, saldırganın tekrar saldırmasından endişe duyduğunu belirtti. Birçok insanın bulunduğu ortamda bu saldırıyı yapan kişinin, hastaneye de gelebileceğini belirten Tuğçe Koçaş, her şeye rağmen adalete güvendiğini kaydetti. Koçaş Ailesi, serbest bırakılan O.K.'nın tutuklu yargılanması için avukatları aracılığı ile itirazda bulunacaklarını belirtti. Görüntü Dökümü

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-Kaldırım taşı ile yaralanan ve hastanede tedavi altında olan Tuğçe Koçaş'tan görüntü

-Hastanede bulunduğu servisten görüntü

-Hastanenin dışından genel görüntü

-Saldırıya uğrayan Tuğçe Koçaş ile röp.

-Tuğçe Koçaş'ın babası Suat Koçaş iel röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA) 5)DİLENCİYE 'VURUN' DİYEN ZABITA, GÖREVİNE GÖRE DÖNDÜ KARAMAN'da ihbar üzerine gittikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi, çevredekileri gösterip, "Gelin vurun" dediği için açığa alınan zabıta memuru İbrahim U., görevine geri döndü. Belediye tarafından uyarı cezası verilen İbrahim U., hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçundan açılan soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen 10 Mayıs günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DİLENCİYİ GÖSTERİP 'GELİN VURUN' DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U., diğer arkadaşının kolundan çekerek, "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

KALABALIK SALDIRDI

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,"50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor" dedi. Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI, GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Yaşanan olayın ardından Karaman Belediyesi, İbrahim U.'yu görevden uzaklaştırıp açığa alındı. Hakkında uyarı cezası verildiği belirtilen İbrahim U., görevine geri döndü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İbrahim U. hakkında 'kasten yaralamaya azmettirme' suçundan açılan soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.