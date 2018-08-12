DHA YURT BÜLTENİ-8

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de otel açılışı yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan otelin açılışını yaptı. Geceyi Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutunda geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında evinden ayrılarak makam aracıyla Rize'nin Engindere Mahallesi'nde Temizer Grup tarafından yapımı tamamlanan Ramada Otel'in açılış törenine katıldı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da eşlik etti.

Kurdele kesimi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımın kentte hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Rize Ramada otelimiz, gerek sahiplerine, gerek Rize'mize, gerek tüm milletimize, hayırlı hizmetlere vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bol, bereketli kazançlara vesile olmasını diliyorum. Bu dua ve niyazla kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah bismillah" dedi.

Dua sonrası kurdele kesimiyle otelin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girerek burada incelemelerde de bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Erdoğan'ın evinden ayrılışı -otele girişi -Karşılama ve açılış töreni -Konuşma ve kurde kesimi ile dua HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Aytekin KALENDER-Emre KOLTUK/RİZE-DHA ===================================== Koray Avcı: Atatürk resminin olmadığı hiç bir para benim için kıymetli değil Konya'da 'Seydişehir Kalkınma Şöleni'nde konser veren sanatçı Koray Avcı, Euro'nun 7.5 lira olduğunu belirterek, " Atatürk resminin olmadığı hiçbir para benim için kıymetli değildir." dedi. Ünlü sanatçı Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Seydişehir Kalkınma Şöleni' adlı şenlikte konser verdi. Birbirinden güzel eserleriyle alanı dolduranlara keyifle anlar yaşatan Koray Avcı, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu 'Beyaz Show'a ilk kez katıldığını anısını anlattı. Heyecanlı olduğunu için programda konuşamadığını belirten Avcı, "İlk defa Beyaz Show'a çıktım. O kadar heyecanlıyım ki, ne konuşacağımı bilmiyorum ve konuşamadım. Daha sonra annem, bana 'Ağzın açılmasın hiç konuşama' dedi. Bende anneme, hayatımda kaç kez Beyaz Show'a çıktığımı söylediğimde, 'İzledin yetmez mi' dedi. İzlemekle olmuyor. Oraya çıkınca el ve ayak dolaşıyor. Sonra alıştık." dedi.

'50 LİRA OTOBÜS PARASI VEREMİYORDUM'

Şarkı aralarında yaptığı esprilerle hayranlarını güldüren Koray Avcı, Ankara'dan Kırıkkale'ye konser vermeye gidemediğini belirterek, "Albümler yine çok satmaya başladı. Be, Ankara'dan, Kırıkkale’ye gidemiyordum. 50 lira otobüs parası veremiyordum. Orada konserim vardı, para kazanmaya gideceğim halde param yoktu. O kadar psikolojik fakirim." diye konuştu.

Konser sırasında gitarist arkadaşını yanına çağıran Avcı, sokak müzisyenliğinden itibaren birlikte çalıştıklarını belirterek, şu an zengin olmalarına rağmen hala birlikte çalışmaya devam ettikleri esprisini yaptı.

EURO 7.5 LİRA OLDU

Paranın kendisi için önemli olmadığını belirten Avcı, " Para önemli bir şey değil. Tabi önemli; ama Euro'nun 7,5 lira olduğu yerde bizim çok fazla para harcamamıza gerek yok. (Gitarist arkadaşına dönüp) Fakir olma, kendimi 50 Eurolar bozdurmaya korkuyorum, asacağım duvara. " Atatürk resminin olmadığı hiçbir para benim için kıymetli değildir." dedi. Bunun üzerine alkış aldı.

Üç önemli değerinin olduğunu vurgulayan Avcı, "Hiç siyaset konuşamam ve beceremem; ama doğrularım vardır. Solcusu, sağcısı, kapalı, açık, Alevi- Sünni, Türk- Kürt, ne olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Benim doğrularıma saygı duyun, bende size saygı duyarım. Benim için üç şey çok kıymetli. En başta bunu kabul edeceksin mecbursun, ona saygı duyacaksın. Bayrağım, memleketim ve Atatürk'üme." diye konuştu.

Konserin sonunda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Kaymakam Aydın Erdoğan, Koray Avcı’ya günün anısına plaket hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Konser ve konser alanından detay

- Koray Avcı'nın konuşması ve Avcı'dan detay Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)) Arkadaşının balık avladığı zıpkının mili beline saplandı Mersin'in Erdemli ilçesinde, su altında balık avlamak isteyen Şahin K.'nin bel bölgesine, arkadaşının sıktığı zıpkının mili saplandı. Hastaneye kaldırılan Şahin K.'nin vücudundaki mil, itfaiye ekibince kesilip, küçültüldükten sonra operasyonla alındı.

Zıpkınla balık avlamak için dün akşam ilçenin kıyı şeridine giden Şahin K., su altı kıyafetlerini giyerek, arkadaşıyla beraber denize girdi. İkili, yüzerek, balık yuvalarının olduğu bölgeye gitti. Bu sırada arkadaşının sıktığı zıpkının mili, Şahin K.'nin bel bölgesine saplandı. Su yüzeyine çıkıp, acı içinde çevredekilerden yardım isteyen Şahin K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorun ilk müdahalesi sonucu milin kesilmesi gerektiği anlaşılınca hastaneye itfaiye ekibi çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin elektrikli mini testereyle keserek, küçülttüğü mil, operasyonla Şahin K.'nin bel bölgesinden çıkarıldı. Şahin K.'nin hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Polis, zıpkınla arkadaşını yanlışlıkla vuran ve ismi açıklamayan kişiyi, ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

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- Zıpkın milinin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesine ilişkin görüntü SÜRE: 24" BOYUT: 46.21 MB Haber: Adnan AÇIKGÖZ -Kamera: MERSİN,(DHA) ================================ Kamyon şoförü hortumun içinden geçti Hatay’ın Hassa ilçesinde dün öğlen saatlerinde otoyol üzerinde hortum oluştu. O sırada yoldan geçen kamyon şoförü hortumu gördüğü halde aldırış etmeyerek hortumun içinden geçti.

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez mahallesinde dün öğlen saatlerinde otoyol üzerinde oluşan hortum amatör kameralar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar hortumu görüntülerken kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Otoyol üzerinde seyreden kamyon şoförü hortumu fark etmesine rağmen hortuma aldırış etmeden yoluna devam edince adeta hortumun içinden geçerek doğaya kafa tuttu. Kamyon şoförünün içinden geçmesiyle hortum etkisini kaybederek bir süre sonra yok oldu. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntü sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntü Dökümü

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- Kamyonun hortumun içinden geçmesi

Haber-Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) ================================== Kayıp keçileri zabıta buldu Mersin'e Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulmak üzere Ağrı'dan getirilip kentte kaybolan 5 keçi, Büşükyehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesindeki başıboş keçi ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki hayvanları alarak Tarsus Hayvan Parkı'a teslim etti. Veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçirdiği keçilerin kulak küpelerindeki numaralardan yola çıkan ekipler, hayvanların sahibinin Talha Erat olduğunu belirledi.

Keçilerini almak için geldiği Hayvan Parkı'nda, zabıta ekiplerine teşekkür eden Erat, "Hayvanlarımı kurbanlık için Ağrı'dan aldım. Kamyona yükleyip getirdim. Getirdiğim gece yorgunluktan uyuyakalmışım, o esnada hayvanları kaybettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının hayvanlarımı bulduğunu duydum. Allah onlara zeval vermesin" dedi.

Hayvanların bakımını yapan Biyolog Altay Atlı ise "Hayvanların herhangi bir sağlık sorunlarının olup olmadığını inceledik. Dışarıda geçirdikleri gün zarfında ufak tefek yaraları olmuş. O yaraları tedavi ettik. Uygun bir ortama yerleştirerek, beslenme ve bakımlarını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hayvanların genel görüntüleri

- Keçilerden genel ve detay görüntüler

- Kulak numaralarının okunmasından görüntüler

- Görevliler ve hayvan sahiplerinin genel görüntüsü

- Hayvanların sahibi Talha Erat ile röportaj

- Biyolog Altay Atlı ile röportaj SÜRE: 02'17" BOYUT: 272 MB Haber-Kamera: MERSİN,(DHA) =============================== Mardin'de 5 kişin öldürülmesi ile başlayan kan davası barışla sonuçlandı Mardin'in Mazıdağı ve Derik İlçesi'ne bağlı iki köy sakinleri arasında hayvan otlatması nedeniyle çıkan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan kan davası, binlerce kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi. Barış yemeğinde taraflar Kuran ı Kerim'in altında geçip barış yemini ederken, bir de barış güvercinleri uçurttular. Mazıdağı ilçesi Balpınar Köyü oturan Kaya ile Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında oturan Özyılmaz aileleri arasında 19 Nisan 2015 tarihinde hayvan otlatma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve 5 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra aileler arasında kan davası başlamıştı. 3 yıldır süren kan davası üzerine Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ve Metina aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli'nin yoğun girişimiyle aileler kan davasına son vermeye ikna edildi ve barış yemeği verilmesi kararlaştırıldı.

1 TON AĞIRLIĞINDA 3 ADET DANA KESİLDİ

Mazıdağı ilçesinin Balpınar mezrasında verilen barış yemeği için köy meydanında 12 büyük çadır kuruldu. Binlerce kişinin katıldığı barış yemeğinde, taraflar Kuran ı Kerim'in altından geçerek barış yemini edip kan davasına son verdiklerini beyan ettiler. Barış güvercinlerinin uçurtulduğu ve çocukların üzerinde "Barış" yazılı tişörtleri giydiği barış yemeğinde, konuklar için hazırlanan yemekte 3.5 ton et kullanıldı.Barış yemeği, davetlilere verilen yemek ile sona erdi. Görüntü Dökümü:

-Barış yemeğine katılarlar

-Barış yemeği için kurulan çadırlar

-Yemek dağıtımının yapılması

-Barış güvercinlerinin uçurtulması

-Tarafların Kuran ı Kerim'in altından geçmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA) ============================== Kavşakta otomobile çarpan motosikletli yaralandı Karabük'te, kavşaktan dönüş yapan otomobile hızla çarpan motosiklet sürücüsü Onur Türk (19) yaralanırken otomobil sürücüsü 85 yaşındaki Bayram Buyurman'ın 27 yıldır yenilemediği ehliyetine el konuldu. Buyurman, hastaneden alacağı sağlık raporu sonrası ehliyetini geri alabilecek.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kezban Durağı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Bayram Buyurman idaresindeki 78 BB 167 plakalı otomobile kent merkezine doğru giden Onur Türk idaresindeki 78 SJ 276 plakalı motosiklet hızla çarptı. Yola savrularak yaralanan Onur Türk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, 27 yıldır ehliyetini yeniletmediğini belirlediği ve ehliyetine el koyduğu Bayram Buyurman'a hastaneye gitmesini, 'araç kullanabilir' diye sağlık raporu aldıktan sonra ehliyetini geri alabileceğini belirtti. Buyurman'ın otomobili kaza yerine gelen torununa teslim edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Motosiklet ve otomobil

-Bayram Buyurman’ın polis ve vatandaşla olan diyaloğu

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü Süre:(01.49) Boyutu:(243 MB.) HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ===============================

Afyonkarahisar'da kurban pazarı kuruldu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. Pazarda yoğunluk oluşurken, besiciler satışların azlığından yakındı.

Sandıklı'dan her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu hafta kurbanlık satışları için kuruldu. Çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri satışlardaki durgunluktan şikayetçi oldu. Pazarda büyükbaş hayvan fiyatları 4 ile 15 bin lira arasında, küçükbaş hayvan ise ise 800 ile bin 500 lira arasında satışa sunuluyor.

'MÜŞTERİ ALMAKTAN ZİYADE PİYASA ARAŞTIRIYOR'

Yıllardır hayvancılık yaptığını belirten Kamil Türkavcı (36), "Kurbanlık satışları başladı. Her bütçeye uygun hayvan var. Ancak pazar durgun. Müşteri almaktan ziyade piyasa araştırması yapıyor" dedi.

'1 TON AĞIRLIĞINDA'

Pazarın en büyük kurbanlığını satışa sunan Kamil Türkavcı ise "Erkek büyükbaş hayvanımızı 15 bin liradan satışı sunduk. Canlı 1 ton ağırlığında. 'Gladyatör' adını verdiğimiz pazarın en büyük hayvanı" diye konuştu.

'PARALARI DOLARA YATIRMAYIN'

Müşteri beklediklerini belirten diğer bir satıcı Ali Sarı da "Kurbanlıkları yayladan getirdik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Buyursun gelsinler, kurbanlıklar hazır. Parayı dolara yatırmasınlar. Bu sene kurbanlıklar ucuz" dedi.

'KÜÇÜKBAŞ 800 TL'

Küçükbaş hayvan satıcısı Gökhan Oğuz da "Kuyruklu kuzu 1000- 1300 TL, keçi 800- 1300 lira arasında satılıyor. Fiyatların çok uygun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazarın giriş kapısından görüntü

-Pazarın içersinden büyük baş hayvan görüntü foto

-Pazarın en büyük kurbanlık gladyatör isimli simenter cinsi hayvandan görüntü

-Pazarın en büyük kurbanlık gladyatör isimli simenter cinsi hayvan ve sahibi Kamil Türkavcı birlikte görüntü

-RÖP1:Kamil Türkavcı(Büyük baş Hayvan satıcısı,Gladyatör'ün sahibi)

-Büyük baş hayvan kamyonete yüklenirken görüntü

-RÖP2: Ali Sarı(Büyük Baş hayvan satıcısı)

-Küçük Baş hayvanlardan görüntü

-Pazarlık yapılırken görüntü

-RÖP3:Gökhan Oğuz(Küçük Baş hayvan satıcısı)

364 MB /// 03.17'

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) ============================

4 günlük bebek ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü Kütahya'da kalp damarlarında sorun olan 4 günlük kız bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 gün önce dünyaya gelen kız bebeğin yapılan tetkiklerinde kalp damalarının sorunlu olduğu belirlendi. Doktorlar, bebeğin tedavi edilmesi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Ankara'dan gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Dumlupınar Stadyumu'na indi. DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bebek de kuvöze konularak ambulansla stadyuma getirildi. Ambulanstan helikoptere alınan kuvözdeki bebek Ankara'ya götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Helikopter ambulansının stattaki görüntüsü,

-Kuvözdeki bebeğin ambulanstan indirilip helikoptere alınması,

-Helikopterin havalanmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA =============================== Dünya'nın ilk ve tek 'Hamak Festivali' Bursa'da düzenlenen dünyada ve ilk olduğu öne sürülen Hamak Festivali yapıldı. İki gün süren festivalde ilginç görünler yaşandı. Bursa'nın Nilüfer İlçesi Balat Ormanında bu yıl ikincisi düzenlenen Hamak Festivali Bursalılardan ve çevre illerden gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Salıncak ve hamaklarıyla festivale katılanlar dinlenmenin yanı sıra düzenlenen konser ve etkinliklerle vakit geçirip butik stantlarda alışveriş imkanı buldu. Festivale Eskişehir'den arkadaşıyla katılan Hacer Özer, "Doğa sever biriyim. Sık sık da yürüyüşlere çıkarım. Bu festivali de duyup merak ettik. O yüzden kalkıp geldik. Hamak festivali olduğu için inatla sadece hamaklarda kaldık." dedi. Saç tasarımı üzerine butik stant açan Tarih Öğretmeni Meriç Şeyma Tiryaki, "Rasta ve saç tasarımı yapıyorum. Burada hemen hemen herkese bir tasarım yaptım. Burada çok güzel etkinlikler düzenleniyor, keyifli vakit geçiriyoruz. Ayrıca Bursa'da bulunan çeşitli alanlardaki tasarımcılar da burada satış yapıyor." şeklinde konuştu.