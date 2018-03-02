DHA YURT BÜLTENİ-9

Şehit Uzman Çavuş Çetin, Eskişehir'de toprağa verildi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin (24), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Eyüp Çetin (53), annesi Sevgi Çetin (45), şehidin eşi Yeter Çetin (23), şehidin kız kardeşi Seda Çetin (19), yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Özdemir Çakacak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, eski bakanlardan Nabi Avcı ile Sema Ramazanoğlu, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin 40 günlük kızı Gökçen Çetin ise tören alanına getirilmedi.

Bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül ile, törenin yapıldığı Reşadiye Camii'nin yanında kurulan taziye çadırında bulunan ve oğullarının jandarma yeleğini giyen baba Eyüp Çetin ve anne Sevgi Çetin'e başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan soylu cenaze töreni başlamadan önce de baba Eyüp Çetin'i kendisinin ve bakan Gül'ün yanına getirdi. Eyüp Çetin oğlunun fotoğrafını öpüp tabuta sarıldı.

İl Müftüsü Bekir Gerek, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Bakanlar Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir süre şehidin tabutunu askerlerle birlikte taşıdı. Şehidin tabutu daha sonra top arabasına alındı. Baba Eyüp Çetin oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Bakan Soylu baba Çetin'in yanına giderek teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine katılan kalabalık sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Şehidin tabutu, top arabasından alınıp cenaze aracına konulduğu sırada ise eşi Yeter Çetin, annesi Sevgi Çetin ve şehidin kız kardeşi Seda Çetin tabuta sarıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in cenazesi daha sonra Kanlıpınar Şehitliği'ne götürülerek burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ====================== Bingöl'de 'ölüm yoluna' köylülerden tepki BİNGÖL-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Bilaloğlu Köyü sakinleri, sık sık ölümlü kazaların yaşandığı köyün içinden geçen karayolu güzergahının değiştirilmesini istedi. Şubat ayı içerisinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlatan köylüler, karayolunun trafik kazalarına davetiye çıkardığını savunarak, "Karayolu köyü ikiye bölmüş. Üst geçit var ama kullanamıyoruz. Hayvanlarımızı karşıya geçirmek zorundayız ama çok tehlikeli. Devlet büyüklerimizden ricamız bir çare düşünmeleridir. Karayolunu köyün ya üstünden, yada altından geçirsinler" dedi. Elazığ karayolu 10'uncu kilometresinde bulunan Bilaloğlu köyü sakinleri, sık sık ölümlü kazaların yaşanması nedeniyle "Ölüm yolu" olarak adlandırdıkları karayolu güzergahının değiştirilmesi için devlet büyüklerinden yardım istedi. Köyün içerisinden geçen karayolu, işlek olması nedeniyle çiftçilik ve hayvancılık yapan köylüler, karşıdan karşıya hayvanlarını geçirmekte büyük sıkıntı yaşıyor. Zaman zaman hayvanlarının telef olduğu, zaman zaman da insanların ölümüne neden olan trafik kazalarının yaşandığı yol sorununa köylüler, acilen çözüm bulunması çağırısı yaptı.

14 Şubat tarihinde, köy içinden geçen karayolunda yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya şahit olan köylülerden Şahin Aydın, yolun sıkıntılı ve riskli olduğunu belirterek, "4 kişinin öldüğü ölümlü kazaya şahit oldum. Otobüs ile otomobil çarpıştı ve ölümlü kaza meydana geldi. Burada yüzlerce kaza oldu. Burası sıkıntılı ve riskli bir yol. Üstgeçit var ancak altgeçidin de olması gerekiyor. Köyün içinden karayolu geçiyor. Talebimiz, bu soruna bir çözüm bulunmasıdır. Kazada 4 kişi öldü, ben gözlerimle gördüm. Söylüyoruz ancak ilgilenen olmuyor. Büyüklerimizden bu yola bir çare düşünmelerini istiyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Fahrettin Dağ ise, yolun yapısından dolayı karşı yönden gelen araçların birbirlerini tümseklerden dolayı görmediğini ve kaza riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Çiftçilik ile uğraşıyorum. Yol yapılırken de söyledik, ancak derdimizi kimseye anlatamadık. Geçenlerde burada büyük bir kaza oldu, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Üstgeçit de var, ancak kimse kullanamıyor. Yol, köyü ikiye bölüyor. Alt tarafında arsamız ve okulumuz, üst tarafında ise Cami ve yerleşim yeri var. Biz tarladan yerleşim yerine yol üzerinden geçiyoruz, hayvanlarımızı buradan geçiriyoruz. Üstgeçidi kullanmamız mümkün değil. Altgeçit var ama kullanılamıyor ve eski. Köy içerisinde de yola bağlantılar var, buradan çıkışlarda gelen araçlar kesinlikle görülmüyor. Daha önce hayvanlarımız da araç çarpması sonucu telef oldu. Biz yolun, köyün alt veya üst kısmına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Yoldan detaylar,

-Karşı karşıya gelen araçlar,

-köyün alt ve üst kısmını ayıran Bingöl - Elazığ karayolu,

-Şahin Aydın ve Fahrettin Dağ'ın röportajı,

-Yol üzerinde bulunan üstgeçitten detaylar,

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- ========================== Yozgatlı emekli İbrahim Erkek Ankara’daki evini Mehmetçik'e bağışladı YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak amacıyla Ankara'daki evini, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İbrahim Ertek’i makamında kabul etti. Ertek, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde, yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Vali Yurtnaç’a teslim etti. Vali Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi.

Ertek'e teşekkür eden Vali Yurtnaç, Türk ordusunun, sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim amcamıza tekrar teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk" diye konuştu.

‘BU VATAN BİZİM’

İbrahim Ertek ise, "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımızö dedi. Görüntü Dökümü

---------------------------

-70 yaşındaki emekli İbrahim Ertek’in valilik makamına gelişi

-70 yaşındaki emekli İbrahim Ertek’in evinin tapusunu vali Kemal Yurtnaç’a vermesi

-70 yaşındaki emekli İbrahim Ertek’in konuşması

-Detay Haber-Kamera: Halit YILMAZ (Yozgat) (DHA) =========================== Tabancayla öldürüp, otomobilini ateşe verdiler ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoyolda durdurdukları otomobildeki Selim Karadağ'ı (44) tabancayla öldürüp, aracı ateşe verdikten sonra kaçtı. Karadağ'ın cesedi, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Olay, öğle saatlerinde Birecik- Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Selim Karadağ, iddiaya göre, otoyolda plakası belirlenemeyen otomobiliyle ilerlerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından önü kesilerek durduruldu. Bu sırada kurşun yağmura tutulan Karadağ, başına isabet eden mermiyle olay yerinde öldü. Tabancalı saldırganlar, geride iz bırakmamak için Selim Karadağ'ın cesedinin bulunduğu otomobili, üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Alev topuna dönen otomobili gören diğer araç sürücüleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.