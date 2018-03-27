DHA YURT BÜLTENİ - 9

Irak ordusundan Sincar'da operasyon: PKK ve YBŞ sembolleri kaldırıldı Irak'ta PKK'lı teröristlerin çekildiği iddia edilen Musul kentine bağlı Sincar (Şengal) ilçesine Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi. Irak askerlerinin PKK'lılar tarafından eğitilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişiyi tutukladığı ve bazı kurumlara asılan PKK ve YBŞ sembollerini söktüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığı ile bilinen K24 televizyonunda yer alan habere göre, 2 gün önce Sincar'a giren Irak ordusu, bugün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlattı. İlçe merkezine giren askerler, bazı kurumlarda asılı olan PKK ve YBŞ'yi simgeleyen bez parçalarıyla sembolleri indirdi. PKK'lılar tarafından eğitildiği belirtilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişinin de tutuklandığı belirtildi. Irak ordusunun PKK ve YBŞ'ye ait kıyafetlerin giyilmesini de yasakladığı ifade edilirken, operasyonun yapıldığı bölgeye gazetecilerin alınmadığı kaydedildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, dün Bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Umarız ki Irak ordusu Türkiye’nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez" demişti.

Haber:DİYARBAKIR, (DHA) ========================================= Yunan askerlere tahliye çıkmadı Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) hakkında Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması için 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz ise Türkiye'de ikametleri olmadığı, Yunan askeri olmaları ve delillerin henüz toplanmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yunan askerlerinin üzerlerinde bulunan cep telefonları ve harici bellekler kriminal incelemeye alındı.

TAHLİYE KARARI VERMEDİ

Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, tutuklukta en geç 30'ar günde bir yapılan 'tutukluluk gözden geçirme' duruşması yaptı. Duruşmada savunma yapan avukatlar, Yunan askerlerin el konulan cep telefonlarının şifrelerini verdikleri, Yunanistan Edirne Başkonsolosluğu'nun Yunan askerlerin Edirne'de ikamet edebilmelerine ilişkin dilekçe verdiğini ifade ederek tahliye talep etti. Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerler için tutukluluğun devamına karar verildiğini açıkladı. Hakimlik kararında şöyle denildi: "Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest bırakıldıklarında kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, delillerin henüz toplanmamış olması, dijital materyaller konusundaki incelemenin devam etmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğuna ilişkin kanaat, şüphelilerin üzerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmesi olması, işleniş şekli, suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırının 5 yıl oluşu dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi."

İKİ ÜLKE ARASINDA GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Yunan askerlerin tutuklanması, Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliğe de neden olmuş, özellikle Yunan tarafı sınıra yakın alanlarda eylemler yaparak askerlerin serbest bırakılmasını istemişti. Turizm firmaları Türkiye'ye düzenlenecek olan tur ve gezileri askerlerin serbest bırakılmalarına kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

YANLIŞLIKLA GEÇTİKLERİNİ SAVUNMUŞLARDI

Yunan askerlerden Teğmen Angelos Mitretodis, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek, "Kesinlikle yanlışlıkla Türk sınırını geçtik, ben ısrarla üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim. Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yunan asker Astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini ifade ederek, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" demişti.

Haber:Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) ========================================= Çiftlik Bank Taraklı'da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış Çiftlik Bank'ın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurduğu mavi yumurta üretim tesisinin davullu, zurnalı açılış görüntüleri, üyelerin başlangıçta ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdi. Binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank'la ilgili operasyonlar sürerken, şirketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirketin CEO'su Mehmet Aydın'ın, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde '5 milyon mavi yumurta üreteceğiz' vaatleriyle kurduğu Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapılan açılışında çekilen görüntülerde katılımcıların heyecanı dikkat çekti. Açılışta konuşan üyeler Çiftlik Bank'ta ticarete büyük umutlarla başladıklarını söylüyor. Büyükbaş, küçükbaş hayvan ya da para vererek uygulamaya katılan, dolandırılacaklarından habersiz çok sayıda kişinin açılışta davul zurna ve mangal partisi eşliğinde eğlendiği görüntülere yansıdı. Burada verdiği röportajda pazara 5 milyon mavi yumurta sokacaklarını belirten Mehmet Aydın, "Mavi yumurta üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis, çünkü mavi yumurta üretimi şu anda dünyada sadece süs tavukçuluğu olarak yapılıyor ve bunun endüstriyel bir üretimi yok. İlk olarak biz bu girişime başladık. Açtığımız tesisimizde günlük yaklaşık 80 bin mavi yumurta üreteceğiz. Bu yumurtalardan yaklaşık 5 milyon civciv ürettikten sonra günlük 5 milyon yumurta üretimi yapacağız. Daha sonra bu yumurtaların 2 milyonu Türkiye pazarına gidecek 3 milyonunu da yurt dışına ihraç edilecek. İyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız arkadaşlarımız, üniversitelerle ortak çalışıyor. Bilimin ışığında ilerlemek bizim ilk hedefimiz. Boyuyor musunuz yumurtaları falan diyorlar, yumurtalar tamamen doğal. Kesinlikle hayvanların genetiğiyle oynanmadı. Bu hayvanlar yıllardır mavi olarak yumurtluyor. Besin değerleri de Tarım Bakanlığı'nın labaratuvarlarında test ettirip onaylattık. Çok yakında büyük atılımlarımız olacak bu ne ilk ne de son" diye konuştu. Şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen bir kişi ise Çiftlik Bank'a oyuncu olarak başlayıp bu seviyeye geldiğini kaydederek, "Ben bir oyuncuydum, bayilikte yaptım, bölge müdürlüğü de yaptım. Türkiye sorumluluğunu da üstlendim. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum ve 26 yaşındayım. Emek verdiğimiz kadar bazı şeyleri elde ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tesis bir süre önce Taraklı Kaymakamı Cihat Koç'un 'Usulsüz faaliyet yürütülüyor' şeklindeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yediemine teslim edildi. Geyve'de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden, aralarında CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılış kurdelesi kesilmesi

-Tesis açılışında yemek

-Üyelerin röportajları

-Tesis içinden görüntüler

-Mavi yumurtalardan görüntüler

-Mehmet aydın röp.

-Tesisin havadan görüntüsü Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ========================================= Derede kaybolan polis aranıyor Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları sürüyor. 500 kişilik ekibin aradığı kayıp polis memuru için dereye akıntıyı kesmek için bent yapımına başlandı.

Kazada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına 6’ıncı günde devam edildi. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yaklaşık 500 kişilik ekip arama çalışmalarına katılıyor. Ekip, kazanın yaşandığı Çatak köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere deresini didik didik arıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter ve 4 drone'un da havadan destek verdiği arama çalışmalarına Rize ve Artvin’den gelen dalgıçlarda eşlik ediyor. Debisi yüksek olan Değirmendere de arama yapan dalgıçlar zor anlar yaşıyor. Dalgıç polislerden biri arama sırasında suda akıntıya kapıldı. Dalgıç polis kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı. Su debisi yüksek olan Değirmendere akıntıyı kesmek için bent yapımına başlandı. Bentle birlikte akıntısı azaltılacak derede aramanın kolaylaştırılması planlanıyor.

AİLE ORADAN AYRILMIYOR

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın yaşandığı bölgede Kızılay tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile bir an olsun bölgeden ayrılmıyor. 1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, geçen perşembe saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Derede arama çalışmaları

-Dalgıcın suda sürüklenmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) =========================================

Koyunların mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöplerden telef olduğu iddiası Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde hayvancılık yapan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyununun, meraya çadır kuran mevsimlik tarım işçilerinin attığı çöpleriden yediği için zehirlenerek telef olduğunu öne sürdü.

İlçeye bağlı, daha önce köy olan Türkmen Mecidiye Mahallesi'nde yaşayan Tarkan Büyükköroğlu, 5 koyunu telef oldu. Büyükköroğlu, koyunlarının mevsimlik işçilerin attığı çöplerden zehirlendiğini iddia etti. Mevsimlik tarım işçilerinin hayvanları otlattıkları meraya çadır kurduklarını, çöplerini, kullandıkları çocuk bezlerini buraya attıklarını ifade Büyükköroğlu, şöyle konuştu: "Benim 5 tane hayvanım öldü. Bu hayvanları bize devlet vermişti. Veterinerler otopsi yaptılar, hayvanın içinden her şey çıktı. Pislik olan bu meraya göndermeyin diyorlar. Bizim başka meramız yok. O zaman biz bu hayvancılığı bırakacağız. Geçen yıl da ineğim ölmüştü. Benim zararımı kim verecek? Hayvanlar evde şu anda mahkum. Hapishane gibi. Pislikten dolayı dışarı çıkarmıyoruz. Veteriner 'sakın çıkarmayın' dedi. Bu hayvanın 2-3 saat dışarı çıkması lazım. Veterinerler hayvanların bu meradan hastalık kaptığını söyledi. Bakan Fakıbaba'dan destek istiyoruz. Böyle giderse, hayvanların hepsini kaybedeceğiz. Çadırların buraya kurulmasını istemiyoruz. Biz 300 koyun falan istemiyoruz. Mera yok, vatandaş nereye gidecek? Mera olacak ki hayvan veresin." Hayvancılıkla uğraşan Ersin Doğan da "Halimiz bu. Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Kaç tane hayvanımız öldü. Devletin bize hayvan vermesinin kıymeti yok" dedi. Mustafa Doğan ise "Hayvanlarımız ölüyor. Artık biz de hastalanıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Telef olan koyunların traktör kepçesine yüklenip götürülmesi,

-Tarkan Büyükköroğlu'nun ahırdaki koyunlarıyla,

-Büyükköroğlu'nun konuşması,

-Çöplük alanının ve çadrların görünütüsü,

-Büyükköroğlu'nun konuşması,

-Diğer üreticilerin konuşmasından çekilen görüntü Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-MAHMUDİYE,(Eskişehir)/DHA ========================================= Kurye, pizzaya tükürürken güvenlik kamerasına yakalandı Eskişehir'de pizza dağıtımı yapan motosikletli bir kurye, apartman içerisinde açtığı pizza kutusunun içine tükürdü, bunu da cep telefonuyla kayda aldı. Kuryenin bu görüntüsü ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 24 Aralık'ta Eskişehir'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan bir kurye, elinde pizza kutusu ile apartmana giriyor. Kurye, daha sonra pizza kutusunu açıp içerisine tükürüyor. Bu anları kendi cep telefonu ile kayda alan kurye, daha sonra pizza kutusunu kapatıp siparişi teslim edeceği bir üst kata merdivenlerden çıkıyor. Yetkililer, ismi açıklanmayan kurye hakkında siparişi veren kişinin şikâyetçi olduğunu, başlatılan yasal işlemin sürdüğünü bildirdi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsünde kuryenin pizzaya tükürürken çekilen görüntüsü Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA) ========================================= Konyalı berberden İstiklal Caddesi'nde ücretsiz tıraş Konya'da berberlik yapan Ali Yıldız, İstanbul'da katıldığı fuarın ardından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sokakta yaşayanları ve isteyenleri ücretsiz tıraş etti.

Berber Ali Yıldız, İstanbul'da düzenlenen bir fuara katıldı. Fuarın ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne giden Yıldız, yol kenarına bir sandalye koyup önce arkadaşını tıraş etti. Daha sonra sokakta yaşayanları ve isteyen kişileri ücretsiz tıraş eden Ali Yıldız'ı çevrede toplananlar alkışladı. Yıldız, "İstanbul'a bir etkinlik için gitmiştim. İstiklal Caddesi'nde ne zamandır tıraş yapmak istiyordum. Sokakta yaşayanları tıraş ettim. Vatandaşlar da sağ olsun bu hareketi çok güzel karşıladılar. Çok mutluyum" dedi. Görüntü dökümü:

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- Berberin İstiklal Caddesi'nde yaptığı tıraşlardan detaylar