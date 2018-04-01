DHA YURT BÜLTENİ-9

Polisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta 4 ay önce polisten kaçarken iki ayağını birden kıran Fatih D. (28), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından farklı tarihlerde yine hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Serintepe Mahallesi'nde geçen 16 Aralık tarihinde inşaat malzemeleri satan işyerinin kasasından bin lira çalındı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli Fatih D.'nin Yörük Selim Mahallesi'nde saklandığı binaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Fatih D., polisleri görünce ikinci kattaki evin balkonunda atlayarak kaçmak istedi, ancak ayak topukları kırıldı. Polislerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede 2 ayağı alçıya alınan Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayakları kırık olduğu için tekerlekli sandalye ile götürülen Fatih D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İYİLEŞİNCE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Fatih D., iddiaya göre iyileştikten sonra hırsızlık yapmaya devam etti. 27 Ocak'ta oyalamak suretiyle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Fatih D., farklı tarihlerde bir kadının çantasından cep telefonunu, 2 ayrı işyerinden para ve cep telefonu ile bir işyerinden, cüzdandaki kimlikler ve GSM hattı ile cep telefonu çaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliğini belirlediği Faith D.'yi şehir merkezinde yakaladı. Daha önce polisten kaçarken 2 ayağını birden kıran Fatih D., bu defa kaçamadı.

Hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay da kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Fatih D., sorgusunun ardından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatih D. polisler arasında

- Hastaneye getirilmesi

- Hastane önü

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Kadının cep telefonunu çalması

- Fatih D.'nin tekerlekli sandalye ile hastaneye götürülmesi

- Fatih D.'nin hastaneden çıkarılması

- Fatih D.'nin iş yerine girişi (Güvenlik Kamerası)

- Kasadan paraları alması (Güvenlik Kamerası)

- İşyerinden ayrılması (Güvenlik Kamerası) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ========================================== Kayseri'de eski ortağını öldüren şüpheli, yakalandı Kayseri'de, dün eski ortağı Deniz Vural'ı (36) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Serdar U. (35) Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Olayda ayrıca cinayet işlendiği sırada zanlının yanında bulunan G.T. ve H.Ü.'de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Horsana Çayırı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştıkları öğrenilen eski ortaklar Deniz Vural ile Serdar U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdar U. yanındaki tabancayla Deniz Vural'a ateş ederek öldürüp, kaçtı. Deniz Vural'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından eski ortağı Deniz Vural'ı tabanca ile öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Serdar U'nun sorgusu tamamlandı. Eski ortakların doğalgaz işi yaptığı ve bu nedenle aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi. Cinayet zanlısı Serdar U. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sırasında ayrıca cinayet zanlısının yanında bulundukları belirlenen G.T. ve H.Ü'de gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Genel detay 1 Dakika 16 Saniye / 78 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) ========================================= Artık yemeklerini yemekhanede yiyorlar Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Kömürlü Ortaokulunda eğitim-öğretim gören Yanıkkaval köyünün 36 öğrencisi öğlen yemeklerini artık bahçe duvarında değil, okul arkadaşları ile birlikte yemekhanede yiyor.

Şenkaya ilçesinin 350 nüfuslu kırsal Yanıkkaval Mahallesi'ndeki ortaokul, öğrenci sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle bu yıl kapatıldı. Açıkta kalan 36 öğrenci, 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Mahallesi'nde bulunan ortaokula kaydedildi. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen yemekten bu öğrenciler yararlanamıyor. 36 öğrenci, öğle yemeğinde annelerinin evde hazırladıkları yemekleri bahçede yiyor. Öğrenciler, bahçe duvarını da masa olarak kullanıyor. Öğrenci velileri ise, okullarının kapatılmasına ve çocuklarının gittiği okulda yemek verilmemesine tepki gösteriyordu. Doğan Haber Ajansı'nın, "Okulun bahçe duvarını yemek masası yaptılar" başlıklı haberi üzerine Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci çocukların öğlen yemeklerini üstlenerek sorunu ortadan kaldırdı. Öğrenciler artık yemeklerini bahçe duvarında değil okulun yemekhanesinde çıkan sıcak yemeklerden yiyebiliyorlar. Okul öğrencilerinden Töre Aksakal arkadaşları adına Doğan Haber Ajansı ve Kaymakam Dereci'ye teşekkür etti. Kendileri için büyük bir sorun olan yemek probleminin ortadan kalmasına çok sevindiklerini belirten Aksakal, "Okulun 105 öğrencisinden 36'ımız yemek saatinde ayrılıyorduk. Onlar yemekhaneye bizler ise okulun bahçesine çıkıyorduk. Artık birlikte yemekhaneye giriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okul binasının dıştan görüntü

-Öğrenciler bahçede

-Öğrencilerin sınıftan çıkışları

-Sınıf içerisinden detaylar

-Yemek arabasından yemek ve ekmek indirilmesi

-Öğrencilerin yemekhaneye girişi

-Öğrencilerin yemek alışı

-Yemekhaneden detaylar

-Öğrencilerin teşkekkür etmeleri

-Okul müdürü ile röp (Süre: 1,31 / 460 MB)

(Murat AYDIN / ŞENKAYA (ERZURUM), (DHA) ============================================= Davetlilere nikah şekeri yerine kedi- köpek maması dağıttılar Mersin'in Anamur ilçesindeki nikah töreninde, davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Psikolog Özge Oğuz (24) ile öğretmen Bilgehan Yiğit (26), belediyenin sosyal tesislerinde kıyılan nikahla aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlendi. Törene katılan davetlilere, nikah şekeri yerine içinde kedi ve köpek mamasının bulunduğu paketler dağıtıldı. Gelin ve damadın isteği üzerine dağıtılan 150 paketi gören davetliler, şaşırdı. 10 yıl önce sokakta bulduğu köpeğe sahip çıkarak, beslediğini anlatan damat Bilgehan Yiğit, "Amacımız, hayvanların da bizimle birlikte yaşayan canlılar olduğunu fark ettirmek ve topluma hayvan sevgisini aşılamak. Umarım biz, bir örnek oluruz ve bu tür etkinlikleri başka insanlar da yaparak yaygınlaştırır" dedi. Gelin Özge Oğuz ise "Daha önce Anamur'da böyle bir şeyin yapıldığını duymamıştık; ama başka yerlerde yapıldığını öğrendik. Biz de burada hayata geçirdik. Umarım, ilçede bu bir başlangıç olur ve yayılır. Sokak hayvanları da bu toplumun bir parçası. Umarım, hayvanlara yönelik şiddet son bulur" diye konuştu.