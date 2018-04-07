DHA YURT BÜLTENİ-9 

Çukurca şehidi son yolcuğuna uğurlandı HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli'nin 900 nüfuslu Kofçaz ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törende şehit oğlunun tabutuna sarılan Kıymet Yalap, "Annen kurban olsun sana yavrum. Doyamadım ben sana yavrum. Yavrum anneni görüyor musun burada" diye gözyaşı döktü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Anıl Yalap, dün gece düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine oradan da karayoluyla Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sabah hastaneden alınan şehit Anıl Yalap'ın cenazesi baba ocağı olan Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyüne getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze tören için 900 nüfuslu Kofçaz Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki tören Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, 5'ni Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsonmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehidin annesi Kıymet, babası Elmas, kardeşleri Kemal ve Nuri ile binlerce kişi katıldı.

"YETİM KALMASIN DİYE SEVGİLİSİNİ BIRAKMIŞ"

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Çukurca'da şehit olan Anıl Yalap'ın 2 yıl önce asker olduğunu ve şehit olabileceği düşünerek sevgilisini bıraktığını söyledi. Müftü Demirtaş, "Dün şehit ailemizi ziyaret ettim. Burada bana yaralı olduğu halde şehit arkadaşlarına ihanetlik olmasın diye geri döndüğünü ve sevgilisini, çocukları olduğunda yetim kalmasını istemediğini bıraktığını söylediiler" şeklinde konuştu. Cami bahçesine tekerlekli sedye ile gelen şehit annesi Kıymet Yalap, taziyeleri kabul ettikten sonra oğlunun tabutuna sarıldı. Tabutun önündeki fotoğrafını öpen anne Yalap, "Annen kurban olsun sana yavrum. Doyamadım ben sana yavrum. Yavrum anneni görüyor musun burada?" diye gözyaşları döktü.

ŞEHİDİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Kofçaz Merkez Camii'nde Milli Bakanı Yılmaz'ın da katıldığı öğle namazının ardından şehit Anıl Yalap'ın cenazesi omuzlarda cenaze aracına taşındı. Ardından askeri bando eşliğinde şehit Anıl Yalap Tastepe köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 900 nüfuslu köyde şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin camiye getirilmesi

-Şehidin ailesi

-Cenazeye katılanlar

-Bakan Yılmaz'ın aileye taziyesi

-Şehit annesinin tabuta sarılması

-Ağlaması

-Cenaze namazı

-Cenazeye katılan protokol

-Müftünün konuşması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Arkasından gelen kalabalık

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KOFÇAZ(Kırklareli),(DHA)- ================================================ Üniversitede öldürülen 2 akademisyen, Tokat'ta toprağa verildi ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35)memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenaze namazını, emekli imam olan babası Fahri Armağan kıldırdı.

ESOGÜ'nün Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde geçen perşembe araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla vurularak öldürülen 4 kişiden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri otopsi işlemleri ve dün ESOGÜ'de düzenlenen törenin ardından memleketleri Tokat'a getirildi. Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın için, Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Turhal Kaymakamı Ahmet Suheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Dekan Yardımcısı Yalçın'ın ailesinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Prof. Dr. Mikail Yalçın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

'TEK AMACI OKUMAK VE OKUTMAKTI'

Araştırma Görevlisi Yasir Armağan için ise Tokat merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Armağan'ın cenazesi Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Evin önünde Yasir Armağan'ın imam olan eniştesi Nuri Akıncı tarafından helallik alındı. Nuri Akıncı, “Tek amacı, tek hedefi, tek ideali, dinine, vatanına milletine bağlı olan, tek amacı, okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen dört yavrumuzdan biri olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan onu, son yolculuğuna uğurlamak için gelen eş, dost, akraba Yasir Armağan’ı nasıl bilirsiniz?" dedi. Burada baba Fahri Armağan ve anne Zennure Armağan ve eşi Gökçen Armağan, Yasir Armağan’ın tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. 2 çocuk babası Yasir Armağan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Takyeciler Cami'ne getirildi.

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Takyeciler Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Mustafa Şahin, İl Müftüsü Ahmet Erdem ile vatandaşlar katıldı. Yasir Armağan'ın cenaze namazını emekli imam olan babası Fahri Armağan kıldırdı. Tokat Milletvekili Coşkun Çakır yaptığı açıklamada “İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir hadise ile karşılaşmaz. Hepimizi, Tokat’ımızı yasa boğa bir hadise olmuştur. Cenazesini emekli imam olan babası kıldırdı. Allah ona metanet vermiş, metanetini artırsın" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

(TOKAT)

-Fatih Armağan'ın evinde helallik alınması

-Eniştesinin konuşması

-Armağan'ın yakınlarının ağlaması

-Cenazenin camiye getirilişi

-Cenaze namazının kılınması

-AK Parti Milletvekilinin konuşması

-Genel Detay (TURHAL)

-Mikail Yalçının evinden helallik alınması

-Mikail Yalçın cenazesinin camiye getirilişi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel Detay Haber-Kamera Fatih YILMAZ-İbrağim UĞUR / TOKAT (DHA) ============================================= Cinsel istismar davasında ağlatan karar ANTALYA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan S.S.Y., beraat etti. Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile yardımcısı Yücel Ceylan, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi.

Komşusunun 5 yaşındaki kızına 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarından hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., çocuğun yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan S.S.Y., komşusunun evine kahve içmeye gittiğini belirterek, "Linç davasıyla karşı karşıya kaldım. Sıradan çocuk davranışının bu noktaya kadar gelmesine anlam veremedim. Benim hiçbir zaman kötü niyetim olmadı. Beraatımı istiyorum" dedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, oy birliği ile sanığın beraatına karar verdi.

KARAR SONRASI PROTESTO

Duruşmayı izleyen Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, adliye çıkışında kararı protesto etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki kadın, çocuğun annesinin de karardan sonra hüngür hüngür ağladığını belirtti. Çok sayıda dernek üyesi ve kadının da destek verdiği eylemde, 'Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol', 'Çocuk istismarına dur de', 'İstismar felakettir, sessiz kalma', 'Saklama, ihbar et' ve 'Tacizi affetme, vicdanını kirletme' yazılı dövizler taşındı.

Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen Saadet Özkan, "Çocuğun beyanları var, adli tıp raporları var. Mütalaada da cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Bugün beraat kararı çıktı. Biz çocukları koruyalım diye yollara çıkıyoruz, ama beraat kararı geliyor. Bir üst mahkemeye gidilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Afis tutan kadınların görüntüsü

- Pankartlardan görüntü

- Kadınlardan detay

- Engelli bir kız pankart tutarken

- Adliye tabelasından ve adliyeden görüntü

- Saadet Özkan röp

- Ağlayan Saadet Özkan ve yanındakilerin görüntüsü Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ================================================== SP Lideri Karamollaoğlu: Papağanlar ülkesi haline geldik SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ak Parti hükümetinde istişare mekanizmasının olmadığını, bir tek kişinin konuştuğunu belirterek, "Bakanlar Kurulu diye bir kurul, kusura bakmasınlar ama yok hükmünde. Kimse konuşamıyor. Bir kişi konuşuyor. Yanlış olduğunu bilse bile bakan da onu aynen tekrar ediyor. Papağanlar ülkesi haline geldik" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katıldı. Konfetilerle karşılanan Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını ileri sürdü. Karamollaoğlu şunları dedi: "Son zamanlarda birçok hadiseler meydana geliyor. Bu artık maalesef tükendiğimizin işaretidir. Bizim söylediklerimize hükümetin içinde yeter artık ya söylenenler doğru, bizim de buna dikkat etmemiz gerekir diye ses çıkaranların sesi hemen kesiliyor. Birlik ve beraberlik ruhu olmak mecburiyetindeyiz, onun için kimse aykırı bir söz söyleyemez. E mübarek, uçuruma doğru gidiyorsun. Sadece sen uçuruma gitmiyorsun. Gittiğin gibi ülkeyi de peşinden uçuruma götürüyorsun. Birisi felakete gidiyoruz diyorsa, bir de bunu dinle ya. Bu kadar şaşkınlık içinde bulunan bir hükümet, Türkiye'nin başına uzun yıllardır hiç gelmedi. Bu yanlışlıkları görenlerin ses çıkarmalarına tepe izin vermiyor. İstişare mekanizması diye bir mekanizma yok. Bakanlar Kurulu diye bir kurul, kusura bakmasınlar ama yok hükmünde. Kimse konuşamıyor. Bir kişi konuşuyor. Yanlış olduğunu bilse bile bakan da onu aynen tekrar ediyor. Papağanlar ülkesi haline geldik."

'BİZİ KÜÇÜMSEMEYE KALKANLARIN DİZLERİ TİTRİYOR'

2019'daki seçimlerde en iddialı parti olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Önümüzdeki seçimlerde biz iddialıyız. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceğimizi kesin olarak ifade ettik. Biz milletvekilliği seçimlerinde Allah nasip ederse en güçlü parti olarak çıkacağız, buna samimi olarak inanıyorum. Bunları başkaları farklı tefsir edebilirler. İfadeleriyle bizi küçümsemeye kalkabilirler, ama şundan emin olun. İfadeleriyle bizi küçümsemeye kalkanların dilleri bir şey söylerken, dizleri tir tir titriyor. Bugün bize karşı müthiş bir temayül var. Düne kadar bizi hiç tanımayan, farklı siyasi oluşumların peşinde gitmiş olan genç, bizi dinledikten sonra diyor ki; ben sizi, ben yeni sizin kim olduğunuzun farkına varmaya başladım. Neredeydiniz siz. Niye biz sizi göremedik diyorlar. Milyonlarca insan, özellikle gençler ümitsizliğe kapılmış. Biz herkesi kucaklayacağız. Ak Partinin içerisinde sesini çıkaramayanların, emin olun tek ümitleri sizsiniz Saadet Partisi" dedi.

'TÜRKİYENİN BİR NUMARALI PARTİSİ OLACAĞIZ'

Saadet Partisi'ne son dönemde katılımların hızla arttığını ileri süren Karamollağlu, "Elbette biz bu arkadaşlarla konuşuyoruz. Bizi garipsiyorlar, niye onlarla konuşuyorsunuz diye. Niye konuşmayalım, onlar bu memleketin evladı değil mi? Bizimle aynı görüşü paylaşmayabilirler, ama onların da bizim düşüncelerimize geldiklerin görüyoruz. Bizimle konuşmayı tabu gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizim konuştuğumuz insanlar da yavaş yavaş bize değer vermeye başladılar. Çok hızlı bir ilerleme trendine girdik. Bomba gibi patlıyor. İnsanlar fevç fevç bizim saflarımıza gelip katılıyor. Biz bu insanların ümidi olduk. Biz seçime kadar Türkiye'nin en güçlü, hatta bir numaralı partisi olacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dkümü

--------------------

-Karamollaoğlu'nun açıklamaları (CANLI VERİLDİ) AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- ========================================================= Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ak Parti Yerel Yönetimler Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılan belediye başkanları başta olmak üzere yerel yöneticilere sinevizyonla mesaj gönderen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyelerimizin işleri artık toparlama, çukurları kapatma, üst yapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Seçime kadar tamamen bu anlayışla sıkı bir çalışma yürütmeliyiz" dedi.

Ak Parti Akdeniz Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı, Manavgat'ta bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Ak Parti MYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol, Adana, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla il genel meclisi temsilcileri katıldı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya katılan yerel yöneticilere Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı sinevizyon aracılığıyla iletildi. Yerel seçimlere bir yıl kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"2019'da sadece seçimi kazanmakla yetinmeyip aynı zamanda mümkün olan en yüksek oy oranına da ulaşmak mecburiyetindeyiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajı vardır. Martta mahalli idareler, kasımda milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemiyle ilgili seçim yapılacağı için ilk sonucun diğerini etkilemesi kaçınılmazdır. Onun için şimdiden sahayı adım adım gezmeye başlamamız gerekiyor. Belediyelerimizin işleri artık toparlama, çukurları kapatma, üst yapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Seçime kadar tamamen bu anlayışla sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Belediye başkanlarımızla birlikte belediye meclis üyelerimiz il ve ilçe teşkilat ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarıyla birlikte faaliyetlere etkin şekilde katılmalıdır. Topumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler planlanmalı ve icra etmeliyiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz. Belediye personelinin vatandaşla olan ilişkisinin memnuniyet düzeyini daha da yükseltmeliyiz. Halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız."

'ÇITAYI BİR TIK DAHA YUKARI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ'

Toplantıda konuşan Erol Kaya, Türkiye'de 1398 belediyenin bulunduğunu, bunların 884'ünün Ak Partili olduğunu hatırlatarak, belediyeler için imtihanların bittiğini, karne alma döneminin geldiğini söyledi. 2019'da hem yerel yönetimler hem de milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Kaya, "Türkiye 2019'da yüzde 50+1'i istiyorsa, bunu önce yerelde gerçekleştirmek ve Mart 2019'da 50+1'i biz belediyelerde almak zorundayız. Bunun için bize ait olan çıtayı bir tık daha yukarı çekmek zorundayız. Son rötuşları, son yol hazırlıklarını ve sahayı toparlamamız gerek bir süreçteyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihte milattan önce, milattan sonra olduğu gibi Türkiye'de belediyecilik tarihinde de Ak Parti'den önce ve Ak Parti'den sonra gibi ayrım yapıldığına dikkati çekerek, "Ak Partili belediyecilik dönemi Türkiye'de yerel yöneticilik tarihinin miladıdır diyebiliriz. Örnek vermem gerekirse Antalya 2004'te, kanalizasyonunun yüzde 30'unu tamamlamış bir şehirdi. Antalya'ya gelen yabancılar ev almak için Alanya, Kaş gibi ilçelere gidiyordu. Bugün bakıyoruz artık yabancı konuklarımız şehir merkezinde oturmaya başladı" diye konuştu.

Ak Parti MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse de belediye başkanlarının vatandaşla iç içe olduğunu aktarırken, belediye başkanlarının iş için, kanalizasyon için hatta vefat eden yakınları için vatandaş tarafından arandığını ancak milletvekillerini arayan soran olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Toplantıda genel görüntü

- Erol Kaya ve Menderes Türel gelişi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Cumhurbaşkanının sinevizyon konuşması

- Erol Kaya'nın konuşması

- Menderes Türel'in konuşması

- Mustafa Köse'nin konuşması

- Salondan detay görüntüler HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =================================================== Hurdacılık yapan 2 kişiyi vurdu SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahını ateşleyen kişi hurdacılık yapan 2 kişiyi vurdu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Arifiye Merkez Sanayi Sitesi 58. Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde hurdacılık yapan Ramazan Niğdelioğlu (30), Cumali Niğdelioğlu (28) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda tabancasını çıkaran kişi, iş yeri sahiplerine ateş açtıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ramazan Niğdelioğlu ve Cumali Niğdelioğlu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıların hastaneye getirilişi

Olay yerinde incelemeDetaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) - =============================================== Jehan Barbur'dan karnaval konseri ADANA'da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Jehan Barbur konser verdi.

Karnaval kapsamında dün akşam Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen Jehan Barbur konseri öncesinde konser alanını dolduran binlerce insana hitap eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, herkesi pazar günü saat 10.00'da Mıdık Mahallesi muhtarlığı önünde gerçekleştirilecek olan ciğer kebap partisine davet etti.

“ADANA, DÜNYADA ÇOK ÖZEL BİR KENTTİRö

Adana'yı çok sevdiğini, Adana'nın geçmişini de bugününü de çok iyi bildiğini dile getiren Karalar, Adana'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada çok özel bir kent olduğunu kaydetti. Adana'nın Mustafa Kemal Atatürk'e ulusal kurtuluş mücadelesinin başlamasında ilham veren kent olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, “Adana bu kadar önemli bir kenttirö diye konuştu.

“ADANA'NIN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİREN YÖNETİCİ OLMALIYIZö

Yakın zamana dek Adana'nın mutlu, huzurlu, iş ve aş sahibi insanların kenti olduğunu aktaran Başkan Karalar, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine Adana'da yaşayan herkes mutlu olduğunu ancak son yıllarda bu özelliklerini yitirmeye başladığını vurguladı. Başkan Karalar, “Ne yazık ki Adana son yıllarda işsizlikte, yoksullukta birinci oldu. Dolayısıyla Adana'nın huzuru kaçtı ama biz Adana'nın makus talihini değiştiren yönetici olmalıyız. Eskiden kentliler belediye başkanlarını iyi asfalt döken, iyi temizlik yapan, biraz fazla park açan insanlar olarak görürdü. Belediye başkanları da kendilerini öyle görürdü ama ben diyorum ki, bir belediye başkanı, önemli bir belediye başkanı o kentin atıl kalan, durağan bütün zenginliklerini ortaya çıkartmalı, kentin huzuruyla da ilgilenmeli, kentin aşıyla da ilgilenmeliö ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY ADANALIYA FEDA OLSUNö

Seyhan'ı yeniden mutlu, huzurlu insanların yaşadığı bir kent yapmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Karalar, “Her şey Seyhanlıya, Adanalıya feda olsunö dedi.

Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Jehan Barbur, alanı dolduran binlerce yurttaşta unutulmaz bir gece yaşattı.