DHA YURT BÜLTENİ-9

KARAMAN'da İŞKUR İl Müdürlüğü, tarafından 'Toplum Yararına Programı' kapsamında 26 kamu kurumuna 6 ay süreyle geçici işçi statüsüyle alınacak 900 işçi için, 1 saat 850 kişi başvurdu. İŞKUR Karaman İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Programı' kapsamında 26 kamu kurumuna 950 kişinin 6 ay süreyle geçici statüte işe alınacağı duyurusu yapıldı.Bunun üzerine iş sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, başvuru için mesai saatinden önce il müdürlüğü binası önünde beklemeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte başvurular tek tek alındı. Zaman zaman izdiham yaşanırken yetkililer yaklaşık 1 saat 850 başvurunun yapıldığını belirtti. 7 yıldır işsiz olduğunu belirten Hasan Hüseyin Topbaş (52), "İş bulabilmek için bugün buraya geldim. Daha önceden de İŞKUR'a müracaatım vardı. Bugün yeniden güncelleyeceğim. Karaman Belediyesinde çalışmak istiyorum. Burası çok kalabalık, vatandaşta bir iş problemi var. İnşallah bu sorun bir an önce çözülür. Hükümetin bu sorunu çözeceğine inanıyorum" diye konuştu. 23 yıldır iş aradığını ifade eden Şükriye Baydoğan (50), "27 yaşından beri iş arıyorum. Şimdiye kadar bir işe yerleşemedim. Bugün burası yine çok kalabalık ama Allah'tan ümit kesilmez bakarsınız şansıma buradan bir iş çıkar" dedi. 2 çocuk annesi işsiz Esma Dimli ise şunları söyledi: "Ben iki çocuk annesiyim ve işe ihtiyacım var. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan'dan iş istiyorum. Park bahçe gibi yerlerden iş istiyorum çapa yapmak istiyorum rahatsızlığımdan dolayı kapalı alanlarda ve fabrikalarda çalışamıyorum. Buranın kalabalık olması önemli değil Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz"dedi.

Haber-Kamera: Bayram Ali SARI RİZE-DHA

========================================================

4)FUARİZMİR’DE İKİ FUAR BİR ARADA

İZMİR'de düzenlenen 43. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez yapılan Leather & More- 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı, Fuarizmir'de açıldı. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarların açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarlara sahip çıkılmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından fuarizmir’de bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla, yine bu yıl ilke kez yapılan Leather & More- 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı’nın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Birbirine güç katacak olan ve sektör temsilcileri ile İzmir iş dünyasını buluşturan fuarın açılışına, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarcılığın Ulu Önder Atatürk'ün kendilerine verdiği bir görev olduğunu, bu görev için bütün belediye başkanlarının günün koşullarına göre elinden gelen bütün desteği verdiğini söyledi. Belediye başkanlarının İzmir’in fuarlar kenti olabilmesi için çalıştığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, fuarcılığın bir şirket işi olmadığını vurguladı. Yine fuarcılığın bir özel sektör işi olmadığını da kaydeden Kocaoğlu, fuarcılığın omurgasını o kentin dinamikleri, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin oluşturması gerektiğini söyledi.

"KONGRE SEKTÖRÜNÜ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR"

Fuarcılığın desteklemesi gerektiğini belirten Kocaoğlu, İzmir’in bunu 96 yıldır başardığını dile getirerek şunları söyledi:

"Zaman zaman alt yapı eksikliklerinden dolayı fuarcılık biraz daralabiliyor. Bunlara rağmen fuar yüzde 30-40 arasında büyüme gösterdi. Alt yapı olmadan bir yere varmamız mümkün değil. Bugün uluslararası boyutlara ulaşan fuarlarımız var. Ayakkabı Fuarı ve diğer fuarlar da büyüme gösteriyor. Perşembe günü burada bir günde 5 fuar olacak. İzmir fuarını bu şekle getirmek önemli ama herkesten destek bekliyoruz. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde fuarcılığımızı geliştireceğiz. Ve buna belli eksikliklerimizi tamamlayarak kongre sektörünü de İzmir’de acilen başlatmamız gerekiyor. Kongre ve fuar birbirini destekleyen iki önemli hizmet sektörüdür."

"ÖZGENER’DEN DESTEK SÖZÜ"

Törende konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelirken en temel ilkelerinin ‘değişim’ olduğunu söyledi. Özgener, "İzmir için fuarcılığı kentin, dünyanın en bilinen uluslararası fuarcılık merkezlerinden biri haline getirmeliyiz. İzmir’in bunu başaracak potansiyeli var. Şehrin önde gelen meslek örgütleri olarak bizlere düşen de bu potansiyelin hayata geçmesi için gereken desteği vermek" dedi. Fuarların tutunması ve Mermer Fuarı, Gelinlik Fuarı gibi kendi müşterisini yaratan marka fuarlar haline gelmesi için kurumsal desteğin önemine dikkat çeken Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası olarak, fuarları kent ekonomisini kalkındırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri olarak gördüklerinin altını çizdi. Bu nedenle, fuarcılığa gereken desteği vermenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özgener, "Bugün Shoexpo-Ayakkabı Fuarı 123 katılımcı ile açılıyor. Bunlardan 90’ı teşvik almak için odamıza başvuru yaptı. Leather & More Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarımız yeni bir fuar. 33 katılımcısı var. Bu katılımcıların da 20’si odamızdan destek almak üzere başvurusunu yaptı. Bu iki fuarda stant açan firmaların yüzde 70’i odamızın maddi desteği ile fuara katılıyor" dedi.