DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN KURTULMUŞ'UN MARDİN ZİYARETİNDE ÇATIDAN DÜŞEN POLİS ŞEHİT OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan özel harekât polisi Kubilay Karaman (28), bugün sabaha karşı şehit oldu.

Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekât polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Erzurumlu olduğu belirtilen Şehit Polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLAR

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)

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2)KATO'DA OPERASYONDA DONMA TEHLİKESİ YAŞAYAN KORUCU BÖYLE KURTARILDI

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindek Kato Dağı'nda yerde daha erimeyen kar ve dondurucu havada sürdürülen operasyona katılan bir güvenlik korucusu donma tehlikesi geçirince arkadaşları tarafından bir kampete konularak dağdan indirilip hastaneye kaldırıldı. Korucunun dağdan indirilmesi ile ilgili görüntüler sosyal medya hesabından paşlaşılırken, güvenlik güçlerinin Kato zirvesindeki operasyonda kampetler için karda mevzi kazmaları ile ilgili görüntülerde paylaşıldı.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik uzun süredir devam eden operasyonlar esnasında, operasyonda yer alan güvenlik korucusu Hamit Gök, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Aynı operasyonda bulunan güvenlik korucuları silah arkadaşını hastaneye götürmek için çalışma başlattı. Gök'ün Kato Dağı'ndan hastane götürme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 22 Nisan günü çekildiği belirtilen görüntülerde, güvenlik korucuları, donma tehlikesi geçiren Gök'ü kapsetin içerisine koyup battaniyelerle sararak kızak şeklinde metrelerde karın içerisinde taşıdıkları görüldü. Kato Dağı'ndan metrelerce karın içerisinde arkadaşlarını taşıyan güvenlik korucuları, çığ tehlikesinden ötürü yüksek sesle konuşmamaları konusunda birbirlerini uyarıyor. Yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından Gök, ilçeye bağlı Koyunoba köyüne getirilerek, araçla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök'ü tedavisinin ardından önceki gün taburcu olduğu öğrenildi.

Bu arada, Kato dağındaki operasyonda paylaşılan başka bir görüntüde ise, güvenlik korucuları ve askerlerin karın içinde kampetlerini koymak için kazdıkları siperler görülüyor.