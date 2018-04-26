DHA YURT BÜLTENİ-9

Samsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifası (Görüntü Ekiyle Yeniden) Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Samsun’da 19 yıldır belediye başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, dün akşam başkanlığından istifa edip, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimde AK Parti’den milletvekilliği aday adayı olduğunu söyledi. AK Parti İl Binasında adaylığını açıklayan Yılmaz, “24 Haziran seçimleriyle ilgili süreç hızla devam ediyor. Dün akşam ve ondan önceki günlerde AK Parti Genel Merkezi'ndeki değerli yöneticiler beni arayarak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmam yönündeki tekliflerine sahip olduğum terbiye, sahip olduğum siyasi ahlak, parti disiplinine layık olmak asolandır. ‘Ne emrediyorsanız, nerede görev almamı istiyorsanız, hazır olduğumu parti yönetimindeki herkesin bilmesini isterim’ diye cevap verdim ve dün akşam da belediye başkanlığından istifa edip, bugün de aday adaylığının son gününde açıkladımö dedi. Bu akşam itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılacağını belirten Yılmaz, “O bakımdan bütün hemşehrilerime haklarını bana helal etmelerini, Allah’a ısmarladık diyorum. Partimin bana vereceği yeni bir görev dolayısıyla inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bu defa parlamentoda şehrime hizmet etmek üzere yeni bir süreç inşallah olacaktır. Şu anda aday adayıyım. Adaylık ile ilgili süreci genel merkezimin bundan sonraki vereceği kararlar doğrultusunda belli olacaktır. Bundan sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimle ilgili bundan sonraki aşamaları, tarihleri belirlendikçe ondan sonraki adımlarımızı atacağızö diye konuştu. Konuşmasının ardından Yılmaz, aday adaylığı başvuru formunu AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’a verdikten sonra, tebrikleri kabul etti.

Görüntü Dökümü-HD

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-Toplantı salondan detay

-Yusuf Ziya Yılmaz'ın salona gelişi

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuşması

-Yılmaz, başvuru formunu, İl Başkanına vermesi

-Tebrikleri kabul etmesi (SÜRE: 03.07 DK.)-(BOYUT: 350 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) ============================================ Çanakkale'de, 39 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında devriye görevi atan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sabah karşı saat 04.00 sıralarında Kadırga Burnu 1 mil açıklarında lastik botla bir grup olduğunu tespit etti. TCSG 80 Bot komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Ardından saat 04.30 sıralarında Babakale açıklarında Midilli Adasına lastik bot ile gitmekte olan 23 Afganistanlı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda yakalanan 39 kaçak göçmen Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklardan görüntü Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA) =========================================== 6 yıl önce eşini ve ağabeyini öldüren zanlı yakalandı Diyarbakır'da 6 yıl önce eşi Hasibe (44) ile ağabeyi Selahattin Aşuroğlu'nu (57) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla aranan Yemlihan Aşuroğlu (58), kendisini farklı isimle tanıtarak yaşadığı Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir markette çalışan 'Yaşar' ismindeki kişiden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda şüphelinin gerçekte Diyarbakır doğumlu Yemlihan Aşuroğlu olduğu ve 7 Kasım 2012'de eşi Hasibe ve ağabeyi Selahattin Aşuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla arandığını belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Yemlihan Aşuroğlu, polislere de kendisini 'Yaşar' olarak tanıttı ancak parmak izi araştırmasında gerçek ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Aşuroğlu ifadesinde, "Alkollüydüm. Bir anlık sinirle cinnet geçirip her ikisini de öldürdüm" dedi. Aşuroğlu, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlının polis otosundan inmesi

- Zanlı polisler arasında

- Hastaneye girişi

- Doktor kontrolüne götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ========================================== Otomobil seyir halindeyken yandı Antalya'da seyir halindeyken alev alan Sabri Bulut'a ait otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda seyreden Sabri Bulut'a ait 07 SP 907 plakalı otomobil, dün saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın motor bölümünden alev yükseldiğini fark eden Bulut, kaldırıma çıkıp park etti. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilden yükselen alevler bulvardaki bir palmiye ağacına da sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale gelirken palmiye ağacı da tamamen yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan araç

- Araç yanarken meydana gelen patlama

- Ağacın yanması

- Araç yanarken meydana gelen patlama

- İtfaiyenin gelişi

- Cep telefonuyla olay çekenler

- İtfaiyenin müdahale etmesi

- Aracın yanmış hali Haber: Süleyman EKİN- Kamera: ANTALYA,(DHA) ========================================== Tonya’da yeni gelir kapısı ceviz üretimi Trabzon’da Tonya İlçe Belediyesi’nce yörede yaşayanlara ek gelir imkânı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Büyükliman Bölgesinde Yeni Gelir Kapısı’ projesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin (DOKAP) de desteğiyle uygulamaya konuldu. Panelle tanıtılan proje kapsamında ilçedeki arazilere fidan dikilerek ceviz bahçeleri de oluşturuldu.

Tonya İlçe Belediye Başkanlığı, ilçeye ve Büyük Liman bölgesindeki vatandaşlara ek gelir sağlamak amacıyla ‘Büyükliman Bölgesi'nde Yeni Gelir Kapısı’ projesini hazırladı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nin (DOKAP) de desteğiyle uygulamaya konulan proje kapsamında ilçedeki mahallelerinden alınan toprak örnekleri uzmanlarca analiz edildi, uygun görülen alanlarda da ceviz bahçeleri oluşturuldu. Projeyle ilgili yöre sakinleri, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz’in de katılımıyla düzenlenen panelle bilgilendirildi.

CEVİZ BAHÇESİ AÇILDI

Panelin ardından, ilçeye bağlı Kösecik Mahallesi’nde dikimi yapılarak ceviz bahçesine dönüştürülen alanın açılışı yapıldı. Fidanlığın açılışında konuşan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, ceviz ağacının 15 milyon yıl önce yetiştiğine dair veriler olduğuna işaret etti. Karadeniz, “Ceviz bu toprakların kadim bitkisi, bu topraklarda 15 milyon yıl evvel yetiştiğine dair veriler var. Çeşitli sebeplerle geçmişte kütük tüccarlarının, orman yangınlarının istilaların olmasına bağlı olarak tabi varlık yok olmuş. Ama tek tük olsa da buralarda 500 yıllık ceviz varlığından bahsedebiliriz. Belediye Başkanlığın talebi, DOKAP’ın desteği ile uygun arazileri araştırdık, 3-4 aylık bir süren çalışmasından sonra uygun yerleri belirledik. 33 dönümlük 2 parselden bu uygulamayı yaptık. Başarılı bir çalışma yapıyoruzö dedi.

MODERN CEVİZ YETİŞTİRME

Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen de modern ceviz yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekerek “Modern ceviz yetiştiriciliği demek, doğru aşılı fidanlarla bahçenin kurulması demektir. Eğer ismine doğru aşılı fidanları kurmayacak olursak, istediğin kadar teknolojiyi kullan, yani yağmurlama, sulama, damlama her şey olsun, aletlerin çok mükemmel olsun, modern ceviz olmaz. Temin ettiğimiz fidanların sağlıklı olması lazım. Fidanları sağlıklı ve sağlam yerden almak lazım. Pazardan kesinlikle fidan alınmaz. Fidan belli yerlerden ve sertifikalı yerden alınır. Fidanların dikimine, arazinin seçimine ve toprak derinliğine dikkat etmemiz lazım. İki buçuk metre civarında asgari bir toprak derinliği olması lazım. İklime dikkat etmemiz gerekli, ilkbahar geç donlarında en fazla zarar gören meyve türüdür cevizö diye konuştu.

İLK ETAPTA 450 FİDAN DİKİLDİ

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise 450 fidan dikimiyle projenin ilk etabını tamamladıklarını belirterek şöyle dedi:“Projemizin ilk etabı Kösecik Mahallesi sınırlarında ve 21 dönümlük bir alandan oluşuyor. İkinci alanımızı Büyükmahalle sınırları içerisinde Livalobo mevkiinde 11 dönüm olarak belirledik. Dönümüne 15 fidandan toplam 450 fidan dikmiş olduk. 450 fidan dikimiyle projemizin ilk etabını gerçekleştirmiş olduk. Finansı tamamen DOKAP idaremiz tarafından temin edildi. Çalışmalar kısmen belediyemiz işçileri tarafından, kısmen de ücret mukabili çalıştırılan işçiler tarafından gerçekleştirildi. Dikilen fidanların tamamı yaprak açmış durumda. 3-5 seneden sonra verim vermeye başlayacaklar. İstatistik verilere göre bir fidan 10 yıldan sonra 20-25 kilo ürün verebiliyorö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ceviz bahçesinden görüntüler

-Çevreden görüntüler

-Konuşmalar

-Ceviz fidanları detay HABER-KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON,(DHA) =========================================== Coğrafi işaret alan Vezirköprü semaveri teknolojiye direniyor Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alan yassı semaver, teknolojiye direniyor.

Bakır, bronz ve pirinç levhalardan yapılan semaver, ilçedeki hemen her evde bulunuyor. Semaverin Vezirköprü ilçesinden çıktığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, semaver üretimini seri hale getirip, ilçe ekonomisine kazandırmayı planladıklarını belirtti. Başkan Ediz, “Semaverin coğrafi işaretini aldık. Daha önce semaverin tarihi Vezirköprü’den çıktı ama komşu ilçemiz Havza semaveri fabrikasyon hale getirip seri üretime geçmesi ve yol üzerinde bunun pazarlama ağını kurması biraz Havza’nın sesini ön plana çıkarttı. Semaverin kullanımı kolay. Bunlar el imalatıdır. İşçiliği zor olduğu için günde 5-6 tane yapılabiliyor. Bunun bir şekilde fabrikasyon hale gelmesi gerekiyordu. Ben Ticaret Odası Başkanlığı yaptığım dönemlerde ortak kullanım atölyesi kurduk ama devamını getiremedik. Vezirköprü Belediyesi olarak semaverin üretimini seri bir hale getirip, ilçemizin ekonomisine kazandırmayı düşünüyoruz" dedi. Elle yassı semaver yapan tek usta olan 2 çocuk babası Sebahattin Aktaş ise “Semaveri kalayla paslanmaz sactan yapıyoruz. 15-16 yıldır yapıyorum. Semaver yapmayı ustamdan öğrendim. Önceden babam beni meslek sahibi olmam için buraya verdi. Daha sonra da askerden sonra gelip bu işe devam ettim. Bu çarşıda 110 dükkan var bunların içinde 35 semaver dükkanı var. Burada önceden 30-35 tane semaver ustası vardı. Semaver tamamen el işçiliği olduğu için şimdi semaverler teknoloji makinelerde yapılıyor. Bir usta elde 5 tane semaver yapıyor. Şu anda el imalatı olarak 2 usta var. Bunlardan biri benim diğeri ise yaşlı bir amcamız var. Çırakları maddi olarak tatmin edemiyoruz. Liseden sonra da bir çocuğu eğitemiyoruz. Semaverlerin fiyatları 45-50 arasında değişiyor. Semaverden çay daha lezzetli oluyor" diye konuştu.