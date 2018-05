DHA YURT BÜLTENİ-9

OSMANİYE’de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren Veli Can A.'nın (21) asker kaçağı olarak arandığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan ve terhisine 13 gün kalan jandarma er Nuh Tufan Öztürk, 3 arkadaşıyla birlikte çarşı izni sonrası birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Veli Can A. ile aralarında, iddiayagöre, 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Nuh Tufan Öztürk'ü sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk için asker arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma er Nuh Tufan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Veli Can A.’yı olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veli Can A.'nın, Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan arandığı belirlendi. Veli Can A.'nın, Antalya'da oturduğu ve Osmaniye'deki yakınlarının yanına ziyarete geldiği öğrenildi. Veli Can A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Ankara'ya gönderilecek.

Çorum’da otomobiliyle ara sokağa giriş yapmak isteyen sürücü, dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca karşısındaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Gazi Caddesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün otomobil ile caddeden ara sokağa giriş yapmaya çalıştığı sırada, iddiaya göre fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü. Sürücü önce önde bulunan bir kişiye çarptı. Ardından da arkadaşlarıyla sohbet eden motosiklet üzerinde oturan bir kişiyi ezdi. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürücü gözaltında.

Görüntü Dökümü:

-Aracın yayaların arasına dalması

-Sağa sola savrulan insanlar

- Detaylar

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM-DHA

7)ÖĞRENCİLERİNDEN MADEN KAZALARINA KARŞI GAZ ÖLÇÜM BARETİ

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği ile Mekatronik Programı Bölümü öğrencileri, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası gibi maden kazalarının yaşanmaması için her madenci işçinin kullanılabileceği 'gaz ölçüm bareti' tasarlandı. Yaklaşık 250 liraya mal olan bir adet ölçüm baretinin seri üretime geçebilmesi için öğrenciler, Teknokent ve KOSGEB'ten destek bekliyor.

MCBÜ tarafından bu yıl 26'ıncısı düzenlenen bilim ve bahar şenliği kapsamında Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde açılan proje sergisinde, birbirinden değişik 33 proje sanayiciler ile buluşmak için sergilenmeye başladı. Serginin açılışına; MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Serginin açılışından önce konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, bu yıl Afrin Harekatı sebebiyle şenlik kapsamında konser etkinlikleri düzenlenmediğini ifade ederek, öğrencilerin festivali gönüllerince yaşamasını istedi. Rektör Çelebi ayrıca, sergideki projelerin geleceğe ışık tutacak tasarımlar olduğunu belirterek, öğrenciler tarafından üretilen her projeye üniversite olarak destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Rektör Çelebi, konuşmasının ardından rektör yardımcıları ve öğrencilerle birlikte serginin açılış kurdelesini kestikten sonra projeleri inceleyerek bilgi aldı.

GAZ ÖLÇÜM BARETİ İLGİ GÖRDÜ

Sergide en büyük ilgiyi, MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencileri Gizem Tuman, Kader Gündoğdu ve Mekatronik Programı 2. Sınıf öğrencisi Kamil Karaçoban tarafından üretilen gaz ölçüm bareti tasarımı büyük ilgi gördü. Tasarladıkları gaz ölçüm sensörünün madende çalışan işçilerin baretlerine kolay bir şekilde takılabileceğini ifade eden MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencileri Gizem Tuman, "Tasarladığımız barettimiz madende çalışan işçilerimizin maruz kaldığı metan ve karbonmonoksit gazlarına karşı bir sensörle iş görüyor. Bu sensörler madendeki uzman kişiler tarafından yapılmakta. Fakat bizim tasarladığımız baretteki sensör madenin her noktasında her işçiyle birlikte çalışmasını sağlamak ve yaşanabilecek bir gaz sıkıntısında işçiyi anında uyarıp bulunduğu ortamdan uzaklaşmasını sağlamaktadır. Tasarımımızdaki amacımız maden ocaklarında çalışan işçilerimizin metan gazı veya karbonmonoksit gazlarından zehirlenmelerini veya ölmelerini önlemek" diye konuştu.

NASIL ÇALIŞTIĞINI ANLATTI

Baretin teknik ayrıntısını tasarlayan MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 2. Sınıf öğrencisi Kamil Karaçoban ise baretin kırmızı ve sarı olmak üzere iki led lambadan oluştuğunu belirterek, "Madenlerde metangazı üst tarafta durmaktadır. Eğer oksijen ile temasa geçerse bir patlama meydana gelmektedir. Ayrıca bir elektriklede teması geçtiğinde bir patlama yaşanabilir. Baret için tasarladığımız sensör bir yatılımı iyi bir malzemeden yapıldığı için içindeki pil dışarıya elektrik akımı vermez. Böylece metangazıyla patlama riskini azaltmış oluruz. Sensörün dış kısmını üç boyutlu yazıda tasarlayarak yaptık. Sensörün bir bölümünde karbonmonoksit gazı ölçen sensör, bir kısmında ise metan azını ölçen sensör bulunmaktadır. Ayrıca sensör de iki tane led lambası bulunmaktadır. Karbonmonoksit sızıntısında kırmızı ledimiz veya metan gazı sızıntısında ise sarı ledlerimiz yanmaktadır. Sensörümüzün sesle çalışmasını istemedik. Çünkü maden ocaklarında ses çok fazla duyulmaz ve maden işçilerinin çoğunda işitme kaybının yaşandığını görendik. Led lambalar ile görsel olarak ölçüm cihazımızın karanlıkta daha iyi çalışacağına inandık" dedi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2. sınıf öğrencisi Kader Gündoğdu ise, amaçlarının bir firmanın veya KOSGEB'in desteğiyle tasarladıkları gaz ölçüm baretinde seri üretime geçmek ve bir an önce maden işçileriyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Bu projenin devamını getirmek istiyoruz. Teknokent veya KOSGEB sayesinde gelebilecek maddi destek sayesinde bu sensörü seri üretime geçirip madencilerimizle bir an önce buluşturmak istiyoruz. Firmalarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.

Baretin tasarlanmasında öğrencilere öncülük eden MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Fırat Tekin, maden ocaklarında gaz ölçümlerinin yapıldığını, ancak her alanda ölçümün zor olduğunu ifade ederek, "Kendimin 7 yıl boyunca maden altında vardiya mühendisliği tecrübem olduğu için öğrencilerime elimden geldiği kadar yön göstermek istedim. Maden işletmelerinde yer altına sensörler belirli noktalarda vardır. Ama her noktada sensör yoktur. Çalışanan her yanında bu şekilde bir sensör yoktur. Bu gibi durumlarda artık öğrencilerimizin üretmiş olduğu sensör kullanılabilecek. 50 PPM karbonmonoksit ya da yüzde 1 metan gazını gördüğü anda bu sensör direk olarak sinyal verecek. Bu saye de kafasına sensörlü bareti katan kişi vakit kaybetmeden daha ölçüm yapılmadan o tehlikeli bölgeyi terk edecek. Daha sonra emniyet mühendislerine bu durumu bildirecek" dedi.

Öğretim görevlisi Fırat Tekin, tasarlanan gaz ölçüm baretinin yaklaşık 250 liraya mal edildiğini belirterek, "Bir gaz ölçüm cihazı piyasada yaklaşık 200-250 Euro civarında. Bu cihazı da her noktada işçilerin eline verilmiyor. Sadece bunu madendeki emniyet mühendisleri bunu kullanıyor. Ama bu tasarlanan gaz tespit baretinin tanesini yaklaşık 250 Lira maliyetine düşürdüler. Eğer üretim fazlalaşırsa fiyatı daha da aşağıya inebilir" diye konuştu.