DHA YURT BÜLTENİ-9

1 - İnce: Derdim Erdoğan'ı indirmek değil, doları, faizi indirmek (2) SOMA'DA MADEN ŞEHİTLERİNİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırkağaç'tan sonra 301 madencinin ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Soma'ya da gitti. Madenci şehitliğine giden İnce burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı. İnce, daha sonra Eli Linyit İşletmeleri önüne geçti ve burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı

kortejde yer aldı. Beş Yol Meydanı'ndaki madenci anıtına çiçek bırakan, kasket takan Muharrem İnce, miting yapılacak alana kadar madenci aileleriyle birlikte yürüdü. Mitingde vatandaşlara seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bugün Türkiye'nin yas günü, acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs'tan beri Türkiye'yi barıştırmak için bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim ama bir şey hariç o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerttim" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anneler Günü'nde bugün çok hoşuma giden söz oldu. 'Bir evde anne varsa önce bayat ekmek yenir tasarruf için. Bir evde anne yoksa taze ekmek bile bayat gelir insana'. Bütün annelerin göz yaşını dindirmek için acılarına ortak olmak için var gücümüzle çalışacağız. 3 yıldır davalar sürüyor. Hala sonuçlanmamış hala tazminatlar ödenmemiş yazıktır, günahtır. Her şeye para buluyorsunuz da Soma'ya mı bulamıyorsunuz? Size söz. Bu ülkede barışık olacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Meydanlarda görüyorum bu iş tamam aslında" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mezarlıktan gönrüntü.

- Yürüyüşten görüntü

- Miting alanından görüntü.

- Konuşmadan görüntü Haber: Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN - Şevket YILMAZ - Serkan ÖZDEMİR, Kamera: Tekin GÜRBULAK / SOMA (DHA) ===================== 2 - İngiliz genç, tartıştığı arkadaşını bir yumrukla hastanelik etti MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaldıkları otelde tanışan 2 erkek İngiliz turistin kavgasının güvenlik kamera kayıtları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde İngiliz A.F.H.B.'nin (Alfie Frank Henry Boswell) (19), tartıştığı İngiliz vatandaşı B.W.M.'yi (Benjamin Wain Mountford) (26) tek yumrukta yere devirdiği görüldü.

Geçen 9 Mayıs'ta, İngiliz A.F.H.B., kaldığı otelin havuzunda İngiliz B.W.M. ile tanıştı. İki İngiliz aynı gün akşam yemeği sonrası eğlenmek için otelden ayrıldı. İddialara göre eğlenmeye gittikleri barda ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bar çıkışında, otellerine dönmek üzere yürürlerken yeniden alevlendi. Saat 23.00 sıralarında, otelin önüne geldiklerinde iki arkadaştan B.W.M., iddiaya göre, A.F.H.B.'ye yaşının küçük olduğunu bazı şeyleri anlamadığını söyleyip, göğsüne vurarak, itti. Aşağılanmayı kabullenmeyen A.F.H.B., B.W.M.'yi tek yumrukla yere serip, koşarak kaçtı. Bu sırada çevredeki esnaflar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki B.W.M.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Başına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tutulan B.W.M., bugün (Pazar) hayati tehlikeyi atlatması üzerine servisteki odasına alındı. Polis olayın ardından A.F.H.B.'yi kaldığı otelde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün (Cumartesi) adliyeye sevk edilen A.F.H.B., yurtdışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.F.H.B.nin, yemin tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Otelde kısa süre önce tanışmıştık. Her konuşmamda beni aşağılıyor ve hakaret ediyordu. Alkol aldıktan sonra hakaretleri devam etti. İlk önce o bana vurdu bende dayanamayarak yumruk attım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otel önü olay anı güvenlik kamera kaydı görüntüsü (35 saniye)

-Arkadaşına yumruk atan A.F.H.B.'nin (Alfie Frank Henry Boswell) fotoğrafı (KJ Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ================== 3 - Saklıkent’te mermer ocağı isyanı ANTALYA Saklıkent'teki mermer ocağı, bölge sakinleri tarafından protesto edildi. Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, ocağın toz ve gürültüsünden 200 ailenin zarar gördüğünü, bölgenin doğal yapısının bozulduğunu söyledi. Saklıkent'te 5 yıldır faaliyette olan mermer ocağı, bölge sakinleri tarafından protesto edildi. Öğle saatlerinde Saklıkent meydanında toplanan bölge sakinleri adına Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner açıklama yaptı. Mermer ocağının Saklıkent'e ve burada yaşayanlara ciddi zararı olduğunu belirten Emin Altıner, "Anneler Günü nedeniyle konuya bir kez daha dikkati çekmek istedik. Mermer ocağından aşağıya taş düşüyor, toz yapıyor. Sabaha kadar gürültü devam ediyor. Tabiatın binlerce yıllda yarattığı katran, sedir ağaçlarına zarar veriyor. Köylü tozdan ve gürültüden çok rahatsız" diye konuştu. Saklıkent'in en büyük özelliğinin dağdaki kar olduğunu aktaran Altıner, mermer ocağının tozu nedeniyle kar örtüsünün de kısa sürede ortadan kalktığını söyledi.

Bölgede 500 ev bulunduğunu, 200 ailenin yaz-kış Saklıkent'te yaşadığını belirten Emin Altıner, özellikle mermer tozu nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü, insanların çeşitli hastalıklara yakalandığını kaydetti. Saklıkent'te mermer ocağı istemediklerini aktaran Altıner, durumu Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nda da ilettiklerini, ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne şikayetçi olduklarını söyledi. Bölge sakinlerinden Fatma Karabulut ise mermer tozu nedeniyle kanser olduğunu belirterek, "Hastaneye gittiğimde doktor bana 'Sen ne yuttun böyle' diye sordu. Mermer tozundan dolayı kanser oldum" dedi. 'Saklıkent'te mermer ocağı istemiyoruz' diye slogan atan bölge sakinleri, bir süre sonra protestolarına son verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------

- Eyleme katılanların slogan atması

- Fatma Karabulut'un konuşması (KJ, HABER- KAMERA: ANTALYA, (DHA) ================ 4 - Asansör mühürlenince engelli çocuğu ile 7 kat çıkıyor KARABÜK'te, 35 yaşındaki Suna Demirkol, yönetmeliği uymadığı gerekçesiyle 2 yıl önce asansörler mühürlenince engelli oğlunu 7. kata kucağında indirip çıkarıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve Karabük Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden oluşan heyetin Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ binalarında yaptığı incelemede, asansörlerin Asansör Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi. Toplam 476 konutun bulunduğu 7'şer katlı 17 binanın asansörleri 2 yıl önceki denetimde mühürlendi. Her binada bulunan 2 asansörün de 2 yıldır çalışmaması Demirkol ailesini sıkıntıya soktu. Kısmen konuşma zorluğu çeken Suna Demirkol, bedensel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki oğlu Berat Demirkol'u kucağında taşıyarak son katında oturdukları apartmanın 7'nci katından indirip çıkardığını söyledi. Yetkililerin geçen yıl engellilerin yaşadığı apartmanlardaki asansörlerden en az birinin devreye sokulacağının sözü verildiğini, ancak sıkıntı yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Demirkol eşinin olmadığı zamanlarda çok zorlandığını söyleyerek, "Ağaçları görmek, parka gitmek istiyor. Gitmek istiyor ama gidemiyor. Ağlıyor, durmuyor. Bende onunla birlikte ağlıyorum. O da ağlıyor ben de ağlıyorum. Camdan doğru dışarıyı gösteriyorum. Gücüme gidiyor. Asansörlerimizden en azından birisi yapılsa çok memnun oluruz, çok seviniriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Annenin çocuğunu kucağında merdivenlerden indirmesi ve çıkarması

-Anne ve çocuğunun pencereden dışarıya bakması

-Çalışmayan asansörler

-Annenin pencereden el sallaması

-Anne röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =============== 5 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Her gün 30 bin mülteci ölüyor TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Samsun’da annelerle bir araya gelerek ‘anneler günü’nü kutladı. Programda konuşan Genel Başkan Kınık, “Dünyadaki savaşlar, afetler ve yoksulluklar nedeniyle her gün 30 bin insan ölüyor ve bunların yarısı kadın mülteci" dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı'nın düzenlediği, mülteci ve şehit annelerinin katıldığı ‘Anneler Günü’ etkinliğine katıldı. Etkinlikte katılımcılara kanun çalan Kınık daha sonra katılan annelere güller vererek, anneler gününü kutladı. ‘HER GÜN 30 BİN MÜLTECİ ÖLÜYOR VE BUNLARIN YARISI ANNE’ Dünya'da ki savaşlar, afetler ve yoksulluktan dolayı hergün 30 bin mültecinin öldüğünü söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bugün bu dünyada maalesef bu özgürlüğü tadamayan, bu izzeti yaşayamayan, bu şekilde hayatını sürdüremeyen milyonlarca anne var, milyonlarca insan var. Dünyadaki savaşlar, afetler ve yoksulluklar nedeniyle her gün 30 bin insan ölüyor ve bunların yarısı kadın mülteci. Her bir dakika 20 insan mülteci ölüyor. Bugün savaşların en fazla acısını çeken annelerimizdir. Yoksulluğun en fazla acısını çeken annelerimizdir. Bugün dünyada 1.5 milyar insan, günlük 1 doların altında gelirle yaşamak için çırpınıyor. Dünyada 1 milyar insan başını yastığa aç olarak koyuyor. Bugün ihtiyacından fazlasını tüketen, ihtiyacından fazlasına sahip olmak isteyen insanlar yüzünden, bir kuru ekmeğe muhtaç milyonlarca insan var. Bugün Yemen’de, Somali’de, Irak’ta, Suriye’nin içerisinde annelerimiz göğüslerindeki sütleri kuruduğu için yavrularını emziremeyecek duruma geldiler. Onlar elinde ne varsa yavrularına verdikleri için kendileri de muhtaç duruma düştülerö dedi.

Görüntü Dökümü-HD

--------------------------- -Genel Başkanın kanuni çalması

-Genel Başkanın Kızılay gönüllüleri ile marş söylemesi

-Annelerden detay

-Genel başkanın annelerin masalarını gezerek anneler gününü kutlaması

-İkramların verilmesi

-Genel Başkanın annelere gül vermesi

-Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın konuşması Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA ============= 6 - Antalya polisinden fuhuş ve kumar baskını ANTALYA'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde polisin yaptığı operasyonda, masaj salonlarında fuhuş yaptıran 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kumar oynatan 7 kişiye de para cezası kesildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde huzur operasyonu yaptı. Altındağ Mahallesi'nde hamam, sauna ve masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis belirtilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuş yaptırılan 6 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, Lara ve Kepez bölgelerinde de kumar oynatılan işyerlerine baskın düzenledi. Baskında 4 bin TL paraya el konulurken, kumar oynatan 7 kişiye 1900 TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılması HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: ANTALYA, (DHA) =============== 7 - Ramazan öncesi fıstığa yapılan zamma kadayıfçılardan tepki Diyarbakır'da, Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasına (DİLTO) bağlı kadayıfçılar, Ramazan ayı öncesi fıstığa yapılan yüzde yüz oranındaki zamma düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdiler. Oda adına yapılan açıklamada, ya fıstık ithilatının önünün açılması yada fındıkta olduğu gibi bir birliğin kurulması istenildi.

Ramazan ayı öncesi fıstığa yapılan yüzde yüz oranındaki zammın ardından kadayıfçı esnaflar, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir işyerinde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Geçen yıl kilosunu 50-60 liradan aldıkları fıstığın geçen ay 110-120 lira arasında almaya başladıklarını söyleyen esnaflar, yapılan zamlara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan DİLTO sözcüsü Samet Altunhan, Ramazan ayını fırsat bilerek fıstık fiyatlarında bilinçli ve ahlaki olmayan bir artışın meydana geldiğini söyledi. Altunhan, konuşmasını şöyle sürdürdü.“Bunun en büyük nedeni sezonda fıstığın toplu olarak 50-60 liraya alıp bilinçli olarak stokladıktan sonra azar azar piyasaya sürdüren tüccarlardır. Bu haksız kazanç, toplumun ve geri kalanına olumsuz olarak yansımaktadır. Bu sorun daha önce de ortaya çıkmıştır. Ancak, yeterli önlemler alınamadığı için karaborsacılar ve stokçular bu oyunlarına devam ettiler. Özellikle Ramazan ayında olduğumuz için en çok tüketim bu aylarda yaşanmaktadır. Bu vesileyle ithalatın acil olarak önünün açılmasını talep ediyoruz. Daha önce et, badem ve ceviz gibi gıda ürünlerinde olduğu gibi fıstıkta da gerekli düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. İkinci bir öneri olarak ta fındıkta olduğu gibi fıstıkta da bir birliğin kurulmasını ve devlet kontrolünde fiyatlandırılması çözüm olacaktır. Aksi halde bu duruma üretilen çözümler geçici olacak ve sektörde ciddi istihdam kaybı olacaktır. Sadece ilimizde 5 bine yakın çalışanı bulunan dolaylı olarak da 30 bin kişinin etkileneceği açıktır. Aynı zamanda ilimiz bir tarım kentidir. Bu önlemler hayati önlem taşımaktadır. Diyarbakır kadayıfı yöresel ve tescilli üründür. Bu gelişmeler baklava ve kadayıf gibi gıda turizmine darbe vurmaktadır. Devlet yetkililerinden bu konuyla ilgili çözüm beklemekteyiz."

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan esnaf

-Esnaflardan görüntü

-Grup adına açıklama yapılması

-Genel ve detay Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) ============================================ 8 - Çorum'daki 'Gizemli kız' efsaneleştirilip, kente turist çekilecek Çorum'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı ile ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü harekete geçti. İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı. Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.

HİKAYELERDEN EFSANE GELİŞTİRECEĞİZ

Gizemli kız olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Ağlayan kızla ilgili efsanelerinden bir özet yapmaya hazırlanan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, bu efsaneyi şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hikayeleştirilceği ve Kültür Bakanlığı'na sunacağı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Çorum İl Kültür Turizm Müdür vekili Ömer Arslan "Güzel şehrimizi anlatacak hikayelerin efsanelerin oluşturulması yönündeki çabamız devam etmektedir. Kültür turizmindeki değişim önceki yıllara göre, üst ölçeklerdedir. Bu efsanelerinde bu güzel değişimle buluştuğu takdirde bu kadim medeniyetlere istenilen şekilde katkı sağlayacaktır. Şu bilinmektedir ki, bu tür efsanelerin yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

================= 9 - Urfa Sokakları Dağ Bisikleti' yarışı ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Urfa Sokakları Dağ Bisikleti' yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlara 30 ilden 200 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafında bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Urfa Sokakları Dağ Bisikleti' yarışına 30 ilden 200 kişi katıldı. 'Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı', Balıklıgöl platosundan start aldı. Tarihi çarşılar bölgesi, 58 Meydanı, Yıldız Meydanı, Sanat Sokağı, Sarayönü, 12 Eylül Caddesi çevresi ile Vali Fuat Caddesi çevresindeki tarihi mahallelerle süren yarışa katılan sporculara vatandaşlar da alkışları ve tezahüratları ile destek verdi. 5 bin 830 metreden oluşacak etaplarda kıya sıya yarışan sporcular Şanlıurfa'nın tarihi sokaklarında pedal çevirirken, olası bir kazaya mahal vermemek için tüm önlemler de alındı. Tüm kategoriler bazında toplam 25 bin lira para ödüllü yarışmanın tamamlanması ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi. U-15 Erkek, U-17 Bayan, U-17 Erkek, Master 30, Master 40, Büyük Bayan, Büyük Erkek, Genç Bayan ve Genç Erkek kategorilerinde derecelere giren sporculara madalya, kupa ve para ödüllerinin verilmesi ile etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------- - Yarışa katılar sporcular

- Balıklgölde start verilmesiyle başlıyan yarış

- Tarihi Urfa sokaklarında Bisiklet yarışması

- Sporculara ödül verilmesi

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) =============== 10 - Anneler gününde şehit evlatlarına koştular Kayseri'deki şehit anneleri, Anneler Günü nedeniyle çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Şehit anneleri, çocuklarının mezarları başında dua okuyup gözyaşı döktü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Anneler Günü nedeniyle Garnizon şehitliğinde anma etkinliği düzenledi. Programa Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Genç Gönüllüler Derneği ve şehit aileleri katıldı. Törende konuşan Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Işık, "Vatanının bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele edip, şehit olan kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Ülkemiz birlik ve beraberliği için can veren kan veren şehitleri dünyaya getiren siz annelerinde anneler günün kutluyorum. Bizler de sizin evlatlarınınız ve her zaman yanınızda olacağız" dedi.