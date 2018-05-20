DHA YURT BÜLTENİ - 9

1 - Muş’a şehit ateşi düştü Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- AĞRI'nın Doğuayazıt ilçesinde askeri aracın geçisi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun (30) Muş'taki ailesine acı haber ulaştı. Şehit asteğmen Cengiz Uslu'nun merkez Yeşilyurt Mahalesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Vali Aziz Yıldırım ve askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidin babası Hacı Kazım Uslu gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Gülistan Uslu'nun ise yıllar önce vefat ettiği belirtildi. Ailenin 9 çocuğundan biri olan Cengiz Uslu'nun şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Şehit evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır beklemeye başladı. 8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan oğlu Cengiz ile en son dün telefonla görüştüğünü söyleyen baba Hacı Kazım Uslu, "Bana bir mayın tarlasında temizlik çalışması yaptıklarını ve son safhaya geldiklerini söyledi. Ben de kendisini dikkatli ol diye uyardım" diye konuştu.

Şehit babasını yalnız bırakmayan Vali Aziz Yıldırım ise "Bu müberek ayda böyle bir acıyı bize yaşatanlar, bu bombanın getilmesine ve taşınmasına sebep olanları Allah kahretsin" dedi. Bekar olan şehit astemen Cengiz Uslu'nun yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ailenin bulunduğu binaya bayrak asılması

-Evin önünden genel görüntüsü

-Taziyeye gelenler

-Vali Yıldırım'ın açıklaması

-Baba Uslu'nun konuşması (KJ:Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, (DHA) ================= 2 - Havuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi... O anlar güvenlik kamerasında AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir sitenin havuzuna düşen 65 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Ayşe Zeyrek ile yanındaki 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman yaşamını yitirdi. Minik Emin Furkan ve anneannesinin havuza düşüş anının sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Sunset-3 Sitesi'nde bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman'ın kayınvalidesi işitme ve konuşma engelli

Ayşe Zeyrek, bugün saat 10.00 sıralarında, torunu Emin Furkan Duman'ı da yanına alarak site içinde gezintiye çıktı. Anneanne-torun, sitedeki yüzme havuzunun kenarına geldiklerinde dengesini kaybedip suya düştü. Anneanne ve torun, havuzda site sakinleri tarafından baygın halde bulunup,

iki ayrı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok su yutukları belirlenen Zeyrek ve torunu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası görünütüsü

-Yaşamını yitiren Ayşe Zeyrek ile torunu Emin Furkan Duman'ın fotoğrafları Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) =================== 3 - Belediye Başkanı, süs havuzunda boğulan çocuğu kurtardı KARAMAN'da belediye tarafından yapımı devam parktaki süs havuzuna yüzmek için giren Davut Şimşek (15), boğuldu. Parkı denetlemek için gelen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da suya girip Şimşek'i, çıkarttı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerin müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda meydana geldi. Yapım çalışması devam ettiği için etrafı bariyerler çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte giren Davut Şimşek, yüzmek için havuza girdi. İddiaya göre kıyadan uzaklaştıkça 2,5 metreye kadar derinliğe sahip olan havuzda ilerleyen Şimşek, çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP ÇOCUĞU KURTARDI

Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca havuzun yanına gitti. Bir çocuğun suda boğulduğunu öğrenen Çalışkan, kıyafetlerini çıkarıp suya atlayıp Şimşek'i, havuzdan çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerini müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in, ikinci kez kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

10 DAKİKA SUYUN ALTINDA KALMIŞ

Şimşek'i kurtaran Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışan, daha sonra hastaneye gelip tedavisi hakkında bilgi alıp Şimşek'in ailesiyle görüştü. Şimşek'in yaklaşık 10 dakika suyun altında kaldığını belirten Çalışkan, şunları söyledi:

"Parkımızın yapım çalışması devam ediyor ve halka açık değil. Çocuklar bir şekilde içeri girmişler. Ardından da suya girip yüzmeye çalışmışlar. Ben yapım çalışmalarını incelemek için parka gelmiştim. Siren seslerini duyunca iş kazası olabileceğini düşüp havuzun yanına geldiğimde bir çocuğun suda boğulmak üzere olduğunu öğrendim. Yaklaşık 10 dakika suyun altında kalmış. Ben hemen suya girip çocuğu kurtardım. Sağlık görevlileri yaptığı müdahaleyle duran kalbini çalıştırdı. Şimdi çocuğumuz tedavi altında."

(Görüntü Dökümü

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- Havuzdan ve parktan detay

- Havuzun kenarında kalan Şimşek'in terliği

- Belediye Başkanı Çalışkan'ın hastaneye gelişi

- Belediye Başkanı röp.

- Belediye Başkanı'nın sağlık görevlilerine Şimşek'in durumun sorması

- Şimşek'in ailesinden detay

- Şimşek'in vesikalık fotoğrafı

- Şimşek kurtarıldıktan sonra belediye başkanının bulunduğu fotoğraflar

(KJ:Haber-/ Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) 4 - Antalya'da orman yangını (1) *- ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Trafodan kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Aksu ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözle müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarında, yangın söndürme helikopteri de kullanılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan ağaç ve çalılardan görüntü

- Belediye su tankerinin basınçlı su ile müdahalesi

- Helikopterin yanan bölgeye su atması

- Mahalleli bir kadınla röportaj

- Çalışmalardan görüntü

208 MB /// 01.53" (HD)

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

(KJ, HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ====================

5 - Bakan Gül: İnce'nin açıklamaları gerçekten talisiz ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen iadesine ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Gül, "Sayın Muharrem İnce'nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf Amerika Birleşik Devletleri" dedi. Adalet Bakanı Gül, öğle saatlerinde uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'ndan kara yoluyla Artvin’e geçti. Artvin Valiliği ile Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Gül, kentte esnafı da dolaşarak, 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. AK Parti Artvin İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Gül, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Gül, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Türkiye'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ABD'den iadesine ilişkin talebi usulüne uygun yapmadığı iddialarına tepki gösteren Bakan Gül, şunları söyledi:

"Sayın Muharrem İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir terörist başını her türlü delile rağmen 7 kez iade talebi gönderilmesine rağmen bunu yerine getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. İade için her türlü prosedür, hem darbe girişimi öncesi hem de darbe girişimi sonrası Amerika’ya iletilmiştir. Burada hazin olan şu dur: Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı’na talip olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine değil de Amerika yetkililerinden bilgi alması ve bunun üzerinden kamuoyuna bilgi vermesi, bu bilgiye inanması gerçekten Türkiye adına bir üzücü tablodur." 'BAŞKA YERLERDEN GELEN BİLGİLERLE Mİ TÜRKİYE’Yİ YÖNETECEKSİNİZ?' İnce’nin kendisine ya da bakanlık yetkililerine ulaşması halinde gerekli bilgi ve belgeleri alabileceğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimine talip olacaksınız; Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı var, Adalet Bakanı'nı arayıp ya da bakanlık yetkililerinden bir bilgi alayım' demek yerine ülkedeki mesele için 10 bin kilometre öteden Amerikalı yetkiliden bilgi alırsanız, bu, son derece Türkiye adına çok üzücü bir tablodur. Acaba Türkiye’yi de yönetirken de ülkenin kendi dinamiklerinden değil de ta okyanus ötesinden Washington’dan, New York’tan, Pensilvanya’dan başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye’yi yöneteceksiniz? Bu, FETÖ’nün ortaya atmış olduğu algı operasyonuydu 1,5 yıl önce, nitekim onun da doğru olmadığı ispat edilince haberler çekilmişti. Şimdi tekrar bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bunları Türkiye’de hiçbir şekilde gerçeklikle bir alakası bulunmamaktadır. Bunlar tamamen daha önce FETÖ’nün kullanıp attığı iddialardır. Cumhurbaşkanlığı’na talip olan birinin ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla iş birliği, diyalog içinde olmalıdır. Telefonlarımız açık, yerimiz, makamımız belli. Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı'na, Sayın İnce, 24 saat ulaşabilir ve sorabilir. Bu iadeyi mahkemeler istiyor. Bu bilgiyi oradan da alabilir. Hal böyleyken başka yerden alınan bir bilgiyi doğru ve gerçekmiş gibi söylemek bir devlet adamına yakışmaz. Bu konularda ihtiyaç duyulursa her türlü bilgi- belge verilecektir."

‘MAHKEMELER HER TÜRLÜ YAZIŞMALARI VE ÜSLUBU YERİNE GETİRMEKTEDİR’ İade konusuna ilişkin mahkemelerin her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Gül, "Adalet Bakanlığı'mız, Dışişleri Bakanlığı'mız bu konularda tecrübesi olan müktesebatı olan hakimidir, savcıdır, mahkemeler bu konulardaki her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirmektedir. Yerine getirmeyen göz göre göre bu darbe kalkışmasını yapanları koruyanlardır. Daha geçtiğimiz günlerde Hakan Atilla davasında, Amerika’dan maaş aldığını söyleyen kişilerin beyanları üzerinden mahkemeler kurulmuştur. Türkiye’de vatandaşları şehit edenler Amerika’dan korunmakta iade yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu konularla ilgili başkalarının avukatlığına soyunmak değil, Türkiye’nin ortak menfaatlerine, meselelerine doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak elbette sorumluluk gereğidir" dedi. 'KUCAKLAYICI BİR ADAY PROFİLİMİZ OLACAK' 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, "AK Parti bütün Türkiye’den, toplumun her kesimden oy alabilecek, istişarelerini yaparak çok güzel bir liste ile seçmenlerimizin vatandaşlarımızın karşısına çıkacaktır. Toplumun her kesiminden oy alacak, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir aday profilimiz olacaktır. 24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğe dair tek projesi olan AK Parti, ülkeyi 2023 hedeflerine taşıyacak tek lider de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gün geçtikçe daha net görülüyor ki muhalefetin ortaya koyduğu tek proje, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' projesidir. Katkı sağlayacak hiçbir proje duymadık, duymamız da mümkün değil. Bunların hepsinin bir araya gelişinin temel gayesi, 'Türkiye siyasi ve ekonomik olarak 3 kat büyüdü. Bu yatırımları nasıl durdururuz, bu gidişatı nasıl engelleriz' projesi. 'Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun' projesidir. Bu projeye vatandaşlarımız sandıkta 'Dur' diyecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bakan Gül ziyaretler

Bakan Gül konuşma

Detaylar HABER : FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA ================= 6 - Edirne'de 8 saatlik elektrik kesintisi tepkilere neden oldu EDİRNE ve merkeze bağlı 17 köyde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlı kesinti kapsamında 8 saat elektrik verilememesi kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İşyerinin bir çoğu açılamazken, bazı işyerleri de jeneratör kullandı. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., planlı kesinti kapsamında Edirne merkezindeki Fatih Mahallesi dışındaki 160 bin nüfuslu tüm mahallelerde ve 17 köyde elektrik kesintisine gitti. Sabah 09.00 ile 17.00 arasındaki 8 saatlik zaman zarfında planlanan elektrik kesintisi kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle elektrik kesintisi nedeniyle bir çok işyeri yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği hafta sonunu kapalı geçirmek zorunda kaldı. Bazı işyerleri ise jeneratör kullanarak dükkanlarını açık tuttu. İŞYERLERİNİ AÇAMADILAR Balıkpazarı Caddesi'nde balık satışı yapan Hamza Köksal, kesintinin çok uzun olduğunu ifade ederek, elektrik olmadığı için işyerini açamadığını söyledi. Tezgahının başında elektriklerin gelmesini beklediğini belirten Köksal, "Edirne'de hayat durmuş vaziyette. İnsanlar elektrik olmayınca bir şey yapamıyor. Bizde bir şey satamıyoruz. Akşama kadar elektrik kesintisinin devam edeceğini söylediler, umarım daha kısa sürer" dedi. Dondurma dükkanı işleten Semih Türk ise elektrik kesintisi nedeniyle işyerinde hizmet veremediklerinden yakınarak, "Sabahtan akşama kadar elektrik kesintisi yaşanıyor. Biz dondurma satacağız ama buzdolapları elektrik olmadığı için çalışmıyor. Bu nedenle şuanda sabahtan beri hizmet veremiyoruz. Bu gibi kesintilere daha farklı yöntemler bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

TREDAŞ BÖYLE DUYURMUŞTU Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin elektrik dağıtım şirketi olan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., (TREDAŞ) planlı kesintinin kent merkezinin yanı sıra 17 köyle sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında yapılacağını açıklamıştı. TREDAŞ açıklamasında, "TREDAŞ olarak enerjiyi daha kaliteli, yeterli ve sürdürülebilir sunmak amacıyla planlı bakım onarım ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz" denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çarşıdaki işyerleri

-Balıkçı Hamza Köksal

-Tezgahı başında röp.

-Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi

-Jeneratör kullanan esnaflar

-Dondurmacı Semih Türk

-İşyerleri ve yanmayan lamba detay

-İşyerleri ile genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ============ 7 - SAMSUN Çerkes Dernekleri 1864 Çerkes sürgünü ve soykırımınında ölenleri düzenledikleri yürüyüşle andı. Sahil Yolu Sevgi Kafe önünde bir araya gelen Çerkesler, Tütün İskelesi'ne kadar ellerinde bayraklarla yürüdüler. Çerkesler, Tütün İskelesi'nde 1864 Çerkes sürgünü ve soykırımda hayatını kaybedilenleri anarak, dua ettiler. Ardından Nart Çocuk Kulübü sunum yaparken, Çerkes Dernekleri Korusu ağıtlar seslendirdi. Daha sonra Çerkesler ve Kafkaslar denize çelenk ve karanfil bıraktılar.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Şıj Rahşan Erdoğan Yılmaz, 21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya’sı ile girmiş oldukları 200 yıla aşkındır savaşın mağlubiyet ile sonuçlanması nedeniyle tarihte 'Çerkes Sürgünü' olarak kabul edildiğini belirterek "Bizler bu tarih itibariyle vatanımızdan sürgün edilmiş bir halkın torunlarıyız. Vatanından kimse uzakta kalmak, kopmak istemez. Hiç kimsenin tercihi bu değildir. Halklara zorla dayatılan, onların yaşamasına maruz bırakılan sonuçlar maalesef gelecek kuşaklarda da toplumların dillerini, kimliklerini kaybetme tehlikeleri ile karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Bizler böyle bir sürgün neticesine dönemin Osmanlı topraklarına bugün de Türkiye Cumhuriyetinde Anadolu topraklarında yerleşik olarak yaşıyoruz. Biz artık savaş isteyen bir halkın çocukları değiliz. Biz artık dilini, kimliğini korumak isteyen bir halkız. Yaşadığımız ülkelerde çocuklarımızın ana dilde seçmeli ders seçebilme, Abiyece, Abazaca seçmeli dilleri seçmeye kavuştuğu bir dönemdeyiz. O yüzden devlet tarafından bize sağlanan bu talepleri sonuna kadar kullanmalıyız. Çocuklarımızın dil, kimlik bilincinin gelişmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu bizim sürgün yollarında yitirdiğimiz atalarımıza büyük bir borcumuzdur. Bu bir var olma mücadelesidirö dedi.