DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AK PARTİ'Lİ ÜNAL: DEMİRÖREN, TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİ RUHUNU TEMSİL EDEN, DEĞERLİ BİR İNSANDI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yatırımlarla ayağa kalmasında ve Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, çok değerli, çok önemli bir insandı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Demirören Grubu'na taziyelerimi iletiyorum" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş'ta temaslarını sürdüren AK Parti Sözcüsü Ünal, Batıpark Camii'nde cuma namazını kıldı. Ünal, cami çıkışında, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten AK Parti'li Ünal, Demirören Ailesi'ne başsağlığı diledi. Ünal, "Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizin güzide bir iş adamıydı, iş dünyasının önemli şahsiyetlerinden birisiydi. Türkiye'nin yatırımlarla ayağa kalmasında ve Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden, çok değerli, çok önemli bir insandı. Ben, ailesine başsağlığı diliyorum. Demirören Grubu'na taziyelerimi iletiyorum. Allah, ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine sabırlar versin; başları sağ olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mahir Ünal'ın konuşması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 53 MB 2)KİLİS'TE 23 BİNİ SURİYELİ, 55 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI KİLİS'te 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle 23 bini Suriyeli, 55 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kilis'te 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Zeki Taşçı İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kentte 55 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "55 bin Türk ve Suriyeli öğrencimiz bugün karne alıyor. 3 aylık bir yaz dönemi var. Çocuklarımızın bu dönemi çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi. Görüntü Dökümü

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- Sınıftan görüntü

- Milli Eğitim Müdürü Alagöz kouşması

- Karne verelirken

- Okuldan görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB ===================== =================================

3)YARALI BULUNAN YAVRU BAYKUŞLAR TEDAVİDE HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yaralı bulunan 2 yavru baykuş, tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yerde kıvranırken bulunan bulunan baykuşlar, Yüksekova Belediyesi'ne götürülerek, veteriner Hekim Kaçan'a teslim edildi. Tedavi altına alınan baykuşlar, sağlığına kavuştuklarında tekrar doğaya bırakılacak.

Veteriner Hekim Kaçan, baykuşların kanatlarının kırık olduğunu belirterek, "Vatandaşlar tarafından bize getirilen bu iki yavru baykuş, muhtemelen yuvalarından düşmüşler. Bir yavrumuzun açık yarası vardı. Yırtıcı bir hayvan tarafından ısırılmış Yaralarına dikiş attık, açık yarasını da kapattık. Uçamıyorlardı. İki baykuşa vitamin de verdik. Şu an sağlık durumları gayet iyi. Birkaç gün sonra doğaya bırakacağız" dedi. Görüntü Dökümü

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-Yaralı başkuşlar

-Başkuşların tedavi edilmesi

-Veteriner Hekim ile röportaj Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- =================================================== 4)MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞMAYI UZATINCA ÖĞRENCİLER SICAKTAN YERLERE YATTI

SAMSUN’da düzenlenen karne töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen kürsüde 22 dakika konuşunca güneşin altında bekleyen çocuklar bunaldı ve gölgelik alana gittiler. Vali Osman Kaymak’ın 5 dakikalık konuşmasından sonra okul yönetimi güneşin altında bekleyen çocukları sınıflara yönlendirdi.

İlkadım ilçesi Baruthane Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in yanı sıra, vali yardımcıları, şube müdürleri, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kürsüye ilk çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Esen’in konuşması 22 dakika sürünce güneşin altında bekleyen öğrenciler de kendilerini gölgelik ve serin yerlere attılar. Bazı öğrenciler yerlerde yatarken, bazı öğrenciler de okulun koridorlarında serinlemeye çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan ve 5 dakika konuşan Vali Osman Kaymak ise, “Değerli Milli Eğitim Müdürümüz uzun ve kapsamlı bir konuşma yaptı. Benimde aynı kapsamda yapacağım konuşma sizleri sıkacaktır. Sevgili yavrularımız sıcakta güneş altıdalar. Onlar bizim için çok kıymetli ve onları üzmek istemeyizö diyerek kısa konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler folklor gösterileri, çeşitli spor dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra Vali Kaymak ve beraberindekiler, öğrencilere karneleri sınıflarında dağıtarak öğrencilere başarılar dilediler. Samsun’da 2017-2018 eğitim öğretim döneminin sonunda bugün bin 151 okulda, 265 bin 396 öğrenci karne aldı.

Görüntü Dökümü-HD

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-Vali Kaymak’ın okula gelmesi ve çocuklarla tokalaşması

-Protokolden detay

-İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in konuşması

-Öğrencilerin gölgelik yerlerde oturmasından detaylar

-Öğrencilerin okul koridorunda oturması

-Vali Osman Kaymak’ın konuşması

-Öğrencilerin sınıflarına gitmesi

-Gösterilerden detay

-Vali Osman Kaymak’ın öğrencilere karneleri vermesi

-İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in karne vermesi

-Öğrencilerle toplu fotoğraf (SÜRE: 03.45 DK.)-(BOYUT: 421 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Yaprak KOÇER-SAMSUN-DHA ================================================= 5)DOĞA SINIFINDA KARNELERİNİ ALIP KÜMESTEKİ ÖRDEKLERE KOŞTULAR AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Kızık köyündeki Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde oluşturdukları 'doğa sınıfı'nda karnelerini aldı, törenin ardından ise bahçeye kurdukları kümeslerdeki tavuk ve ördekleri besledi.

Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Gönen, fen bilimleri öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve matematik öğretmeni Salih Yıldız eşliğinde okulun bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi ders araç ve gereçleri koyarak 'doğa sınıfı' oluşturdu. Sıcak günlerde derslerini bu burada işleyen öğrenciler, teneffüs ve boş zamanlarında ise yine okul bahçesinde kurdukları kümesteki tavuk ve ördeklerin bakımını üstlendi.

Öğrenciler eğitim öğretim yılının bitmesi dolayısıyla düzenlenen törenle karnelerini 'doğa sınıfı'nda aldı. Karneleri alan öğrenciler, daha bahçedeki kümeslere koştu. Öğrenciler, yaz tatili boyunca kitap okuyacaklarının kümesteki hayvanlara bakacaklarını söyledi. Okul önünde öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler tatile girdi.

DERSLER BAŞARILI GEÇTİ

Öğretmenlerden Hatice Talay, "Karnelerimizi 'doğa dersliğinde' verdik. Okul kapandı ama, okul öğrencilerimiz için oyun alanı. Onlar boş zamanında burada oyunlarını oynamaya devam edecek. Hayvanlara da bakmaya devam edecekler. Hepsine başarılar diliyorum. Doğa dersliğinde de dersler çok zevkli geçti. Başarılı olduğunu hissettik" dedi.

Öğrencilerden Hasan Hüseyin Türker ise "Doğa sınıfında karnemizi aldık. Kümes hayvanlarımızı bakıyoruz. Yazında tatilde de bakacağız" dedi.

Fen Bilimleri öğretmeni Ahmet Çatalpınar da "Kümesimizde tavuk ve ördek vardı. Bıldırcın da ekledik. Bıldırcınlarda yumurtlamaya başladı. Çoğaltmayı düşünüyoruz. Bazı öğrencilerimiz tatil boyunca hayvanları bakacak. Okulumuzun hizmetlileri de zaten her gün okulda olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okulun tabelası

-Okulun bahçesinde öğrenciler oynarken

-Doğa dersliği tabelası yakın

-Doğa dersliğinde son ders zili çalarken ve öğrenciler sınıfa girerken

-Öğretmen Hatice Talay 1'inci sınıflara karne dağıtımı yapraken

-Öğrenci karnesini incelerken yakın çekim

-RÖP1:Hasan Hüseyin Türker(öğrenci)

-Doğa Dersliğinde Öğrenciler karnelerini gösterirken

-RÖP2:Hatice Talay(sınıf öğretmeni)

-Öğrenciler doğa sınıfından koşarak çıkarken

-Öğrenciler ve Öğretmen Hatice Talay kümesde hayvanları severken

-Öğretmen Ahmet Çatalpınar küsmeden elinde bıldırcın ile çıkarken

-Öğretmen Ahmet Çatalpınar elinde bıldırcın

-RÖP3:Ahmet Çatalpınar(Fen bilgisi öğretmeni)

-Öğrenciler istiklal marşı okurken

-Öğrenciler karneleri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken

359 MB /// 03.16" HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) ===================================================== 6)DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU DENİZLİ'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi polislerinden oluşan 100 kişilik bir ekiple, bugün saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Şüphelilerden bazıları bir anda polisleri karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramalarda, bir miktar esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken gözaltı sayısında ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış olabileceği bildirildi.