DHA YURT BÜLTENİ - 9

YÜKSEKOVA'DA İNŞAATTA İSKELE ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde, yapımı devam eden konut inşaatında iskele çökmesi sonucu 4'üncü kattan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.Olay,Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden konut inşaatında iskele çöktü. Çökme nedeniyle işçiler Mehmet Avcı (43), Abdulaziz Çiftçi (40) ile Habib Ay (41) 4'üncü kattan yere düştü. İşçilerden Avcı, olay yerinde hayatını kaybederken, Çiftçi ve Ay ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ancak Abdulaziz Çiftçi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri

Ambulans

İşçiler

Detay Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) ================================================== BEYAZ DİŞ HAYALİ KURDU, 32 DİŞİNİ KAYBEDİP PROTEZ DİŞE MAHKUM OLDU ANTALYA'da beyaz diş hayaliyle girdiği operasyonlarda 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk (41), dinmeyen ağrıları nedeniyle çene operasyonuna geçirecek. Öztürk, yanından ayırmadığı protez damak dişleriyle simit yiyeceği günleri bekliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla 'zirkonyum' kaplama yaptırma kararı aldı. Anne ve babasından kalan emekli maaşının yanı sıra 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk'ün 20 dişi kaplama için kesildi. Çenesinde ve sol azı dişinde ağrı hissettiğini Sunat Öztürk'e iddiaya göre özel poliklinikte 'Sen bizden iyi mi bileceksin?' denilerek kaplamaları takıldı. İşlemden 1 hafta sonra sol yanağında ve çenesinde şiddetli ağrı çeken talihsiz kadın, yeniden polikliniğin yolunu tuttu. Diş tedavisini gerçekleştiren hekim, ağrıların geçici olduğunu söyleyip ağrı kesici ve antibiyotik vererek Sunay Öztürk'ü gönderdi.

32 DİŞİNİ KAYBETTİ

Ağrıları geçmeyen ve şiddetlenen Öztürk, bu defa çeşitli doktorlara giderek kanal tedavisi yaptırdı, bir dizi operasyon geçirdi. Buna rağmen ağrıları dinmeyen, son çare tüm dişlerini çektirmek zorunda kalan 32 dişini de kaybetti. Dinmeyen ağrıları nedeniyle uykusuz ve zor günler geçiren Sunay Öztürk için 'delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.

SİNİRLERİ UYUŞTURULACAK

Beyin ameliyatına giren ve sağ kulak üstünden derin kesiyle bir ameliyat geçiren Öztürk'ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Yaşadığı acı dolu günleri geride bırakmak için her türlü çareyi deneyen talihsiz kadın için bu defa Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi devreye girdi. AÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne getirilen Öztürk, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Dr. öğretim üyesi Alper Sindel, tarafından muayene edildi. 12 Haziran Salı günü ameliyata alınması kararlaştırılan Öztürk'ün, ağrısı bulunan bölgelerdeki sinirlerinin uyuşturulması planlanıyor.

SİMİT YEMENİN HAYALİNİ KURUYOR

Operasyon sonrasında ağrılarından kurtulacağını ümit eden Sunay Öztürk ise yanından hiç ayırmadığı protez dişlerini kullanmanın hayalini yaşıyor. İlk iş olarak dişlerini takıp simit yemek istediğini anlatan Sunay Öztürk, "Yaşadığım acı dolu günler son bulunca ilk işim simit yemek olacak. Eskiden yemediğim şeyleri bile şimdi görünce canım çekiyor. Kafamı çeviriyorum. Çok üzgünüm. Benim yaşadıklarım dişlerini yaptırmak isteyenlere örnek olsun. Dikkat etsinler" dedi.

'YENİ SORUNLARDAN KORKUYORUM'

Yaşadığı süreçte beyaz diş hayali kurarken nerelere geldiğini ve pişman olduğunu anlatan Sunay Öztürk, "Bizim işimizi bana öğretme' dediler ama halime bakın ne durumdayım. Her ameliyat sonrası yeniden bir sorun çıkacak diye çok korkuyorum. Artık hayatıma takma dişle devam edeceğim. Ağrılar nedeniyle şu anda kullanamıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Röp: Sunay Öztürk

AÜ hastanesinden detay

Sunay Öztürk yüz ve ağızdan yakın plan

Sunay Öztürk'ün takma dişlerinden detay

Genel detaylar Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ================================================== MÜGE'Yİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVE GİDİP UYUMUŞ DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen İsmail Çul (36) tarafından öldürülen Müge Ç. (22) toprağa verildi. Cinayeti işledikten sonra gece eve gidip uyuduğunu, sabah da polise teslim olduğunu belirten katil zanlısı İsmail Çul ise tutuklandı. Çınar Polis Merkezi'ne dün sabah giden İsmail Çul, kendisi gibi evli olan, gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü 1 çocuk annesi Müge Ç.'yi öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği bilgiler doğrultusunda, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Ç.'yi, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Müge Ç.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN SONRA EVİNE GİTMİŞ Müge Ç. ile 2 yıldır ilişkisinin bulunduğunu öne süren, cinayetin işlendiği evin ise günlük kiralanan bir daire olduğunu ifade eden İsmail Çul'un ifadesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Ç.'nin ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ileri süren İsmail Çul'un, ayrıca perşembe günü evde buluştuklarını, cinayeti işledikten sonra gece kendi evine gidip uyuduğunu, ertesi gün ise polis merkezine giderek teslim olduğunu anlattığı öğrenildi. Katil zanlısı İsmail Çul da dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı. TOPRAĞA VERİLDİ Müge Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Müge Ç., Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Şemikler Camisi'nde bugün öğlende kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ===================================================== EMNİYETTEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE İFTAR BURDUR Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polislerin aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

Burdur Gölü kenarındaki Emniyet Müdürlüğü Göl Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile şehit aileleri, gaziler ve emniyet personeli katıldı.

Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, polis teşkilatının kahraman olduğunu ve Türk vatandaşlarının güvencesi olduğunu belirtti. Şıldak, "Bu geceyi anlamlı kılan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ve onların değerli ailelerinin bizlerle oluşu. Bu ülke bizlere onların evlatlarının kanlarıyla çok değerli bir emanete dönüştü. Bu hepimizin omuzlarına sorumluluk yüklemekte. Bu sorumluluğun en başta geleni ülkemize sahip çıkmak, kendi içimizdeki birlikteliği, güç duygusunu ve dayanışmayı temin etmek geliyor. Bunu da yapabildiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da bu birliktelik, güç ve dayanışma içinde bütün sorunlarımızın üstesinden geliriz diye umut ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da "Bizlere emanet olan şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle çok bereketli mübarek Ramazan ayında birlikte iftar yapmak istedik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. 30 yıllık meslek hayatımda birçok arkadaşımı, meslektaşımı şehit verdik. Hepsinin ruhu şad olsun. Onların emanetlerine, evlatlarına kalan meslek hayatımızda gereken hakkı yerine getirebiliriz. 16 Temmuz günü Özel Harekat Dairesine gittiğimde oradaki manzara hiç aklımdan çıkmıyor, hiç gözümün önünden gitmiyor. Beraber görev yaptığım birçok arkadaşımızı o gün orada şehit verdik ve maalesef cesetleri olmadığı için boş tabutları defnettik. Gençlerimize, geleceğimize Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı ve 15 Temmuz'u sürekli hatırlatmalıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemeğe katılanlar

- Dua edilmesi

- Emniyet Müdürünün konuşması

- Yemeğe katılanlar

- Valinin konuşması

- Detay HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) =================================================== DENİZDE 11 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU, TOPRAĞA VERİLDİ BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan, 11 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesinde cesedi bulunan Hayri Kar’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysener sağ olarak kurtuldu. Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi. İZMİR'DE CESEDİ BULUNDU Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmaları sürerken, Çarşamba günü İzmir'in Karaburun ilçesinde Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haldeki cesedin üzerinde yapılan incelemede, kıyafetinin cebinde, Hayri Kar'a ait banka kartı bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, yapılan otopside Hayri Kar'a ait olduğu belirlendi.