DHA YURT BÜLTENİ-9

Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (EK

1)TİCARET VE SANAYİ ODASI'NI ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Ata Sadıkoğlu tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, üyelere hitap etti. Türkiye'nin büyüme rakamlarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, faize tepkisini sürdürürken, "Baktığımız zaman bu kaynaklar yatırıma ayrılsaydı, üretim ekonomisi olsaydı o zaman Türkiye farklı bir noktada olurdu. Bu süre içinde son 14 yılda hükümetin harcadığı para 2 trilyon 94 milyar dolar. Geçmiş 79 yılda harcanan para da 713 milyar dolar. 2 trilyon dolar nereye harcandı, ne yapıldı?" dedi. Demokrasinin kısıtlanmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer demokrasi kısıtlanıyorsa, insanlar düşüncelerini açıkladıkları için ertesi gün, vergi müfettişleri gelip, hesaplarını inceliyorsa, orada demokrasi büyük yara almış demektir. Biz kendi ülkemizde güçlü bir demokrasiden ve aynı şekilde üretim politikalarından yanayız. Beton ekonomisi değil üretim ekonomisi. Ürettiğimiz zaman, güçlü, dünyada söz sahibi olur, borçlanmaz ve üretimimizi dünyanın her ülkesine satabiliriz" diye konuştu.

'DÜNYADA EN YÜKSEK FAİZLE BORÇLANAN İKİNCİ ÜLKEYİZ'

İş insanlarının sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Bizim üretim ekonomisi üzerinde durmamız ve tasarruflarımızı yatırımlara yönlendirmemizin temelinde güçlü bir devlet yaratmak, işsizliği azaltmak ve borçla ekonomiyi büyütmemek, tam tersine ticaret yaparak, ürettiğimiz ürünleri satarak karşılığında döviz elde ederek ekonomimizi büyütmek var. Çünkü borç alan emir alır, borç alan bir süre sonra yakayı borçlunun elinden kurtaramaz. Bizim son 16 yılda dışarıya ödediğimiz faiz 151 milyar 34 milyon dolardır. Buradaki temel sorun şudur; elbette her ülke borçlanabilir, kredi alabilir ama bugün bizim borçlanma faizimiz dünyanın en yüksek faizlerinden birisidir. Yani dünyada en yüksek faizle borçlanan ikinci ülkeyiz. Arjantin'den sonra Türkiye geliyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TEFECİ TUZAĞINDAN KURTULMASI LAZIM'

Türkiye'nin ekonomide dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini yineleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: Türkiye, Güney Kore'den önce otomobil üreten bir ülkedir. Bizim otomobilimiz yok, yeni yeni üretilmeye çalışılıyor. Ama Güney Kore'nin 3 otomobil markası var. Türkiye'nin tefeci tuzağından kurtulması lazım. Biz kendi ülkemize demokrasiyi getirmek zorundayız. Şu anda devletin hiçbir şeyi planlanmıyor. Niye? Çünkü Devlet Planlanma Teşkilatı kapandı. Hiç kimse önünü görmüyor. Hiçbirinizin can ve mal güvenliği yoktur. Şu anda bir KHK ile hepinizin mal varlığına el koyabiliriz. Bir de dosyaya gizlilik kararı koyarız; avukat tutarsınız, neden tutuklandığınızı öğrenemezsiniz. Böyle bir hukuk sistemi olur mu? Bu hukuk sistemine yabancı sermaye gelir mi? OHAL, niye OHAL var? FETÖ olayı bitti, bunu ben söylemiyorum Sayın Başbakan, İçişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanı söylüyor. O zaman bu OHAL niye var? Hangi gerekçeyle var? Benim sizden istediğim, yaşanacak olan bir ekonomik krizde en büyük faturayı siz ödeyeceksiniz, ben ödemem, emekli maaşımı alıyorum, milletvekili aylığını onu da zaten siz ödüyorsunuz, sizin kaybedecek çok şeyiniz var, sandığa giderken hepiniz düşünün, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ata Sadıkoğlu, ziyaretinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kayısı hediye etti.

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2)KAMYONUN ALTINDA KALAN ENGELLİ ANNE İLE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren sağır ve dilsiz Yonca Temur (19) ile oğlu Bilal Temur (3), toprağa verildi. Bir şirkete bağlı olarak hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Musa İşleyen, dün saat 11.00 sıralarında alışveriş yapmak için Acarlar Mahallesi 51 Sokak'taki markete girdi. Alışverişin ardından tekrar 34 DA 2531 plakalı kamyonuna dönen İşleyen, yoluna devam etmek istedi. Bu sırada kamyonun önündeki sağır ve dilsiz Yonca Temur ile oğlu Bilal Temur'u fark etmeyen İşleyen, anne- oğula çarptı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek duran İşleyen, anne ile oğlunu kamyonun altında görünce şok oldu. Bu sırada çevredekiler durumu, polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı anne- oğul, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförü Musa İşleyen'in yakalanması için çalışma başlattı. İşleyen'in olay yerinde bıraktığı hafriyat kamyonu ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Süren arama çalışmalarına rağmen İşleyen halen bulunamadı.

Kazada ölen Yonca Temur ve oğlu Bilal Temur ise dün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı. Acarlar Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

TESLİM OLDU

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağır ve dilsiz Yonca Temur (19) ile oğlu Bilal Temur'a (3) çarparak ölümüne neden olan hafriyat kamyonunun şoförü Musa İşleyen'in, İzmir'de polise teslim olduğu öğrenildi. Aydın'a getirilen Musa İşleyen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) =================================================== 3)İYİ PARTİ SEÇİM MİDİBÜSÜ 2 ARAÇLA ÇARPIŞTI: 7 YARALI AYDIN'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın seçim midibüsü ile 2 aracın karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nın Süleyman Dibekçi yönetimindeki 09 JV 784 plakalı seçim midibüsü, Ahmet Akkurt yönetimindeki 09 LJ 108 plakalı otomobille çarpıştı. İftar programından döndüğü belirtilen midibüs, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Nevzat Yapıcı yönetimindeki 09 VB 004 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücülerden Süleyman Dibekçi ve Ahmet Akkurt ile araçlarda bulunan Nilgün Akkurt, Nehir Akkurt, Asya Akkurt, Sevil Kaygusuz ve Hanem Kaygısuz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)-

============================================================ 4)HASTANIN DÖVDÜĞÜ DOKTOR: DEVLETİMİN ADALETİNİ BEKLİYORUM ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, usulsüz rapor isteyen hastasının talebini reddettiği iddiasıyla bayılana kadar dövülen Uzm. Dr. Kenan Özgen (49), "Devlet adına, devletimin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Usulsüz rapor vermedim. Bir imza atıp, devletimin verdiği yetkiyi suistimal etmedim. Şimdi de devletimin adaletini bekliyorum" dedi.

Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi Kenan Özgen, iddiaya göre, kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen H.D. adlı erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen hasta, Uzm. Dr. Kenan Özgen'e saldırdı. H.D., yumruk ve tekme darbeleriyle düşen Özgen'e yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Özgen'in sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Özgen, kaldırıldığı Kemer Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilirken, şiddet uygulayan H.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.D., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'KÜFÜRLÜ, SİNKAFLI KONUŞMAYA BAŞLADI' Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Uzm. Dr. Kenan Özgen, "O gün bir hasta, bana usulsüz rapor için başvurdu. Kayıtlarına baktığımda hasta, gıdayla ilgili bir yerde çalışacaktı yani bazı laboratuvar tetkikleri gerekiyordu. Kendisine, bunları yaptırabilirse onlarla birlikte bunu değerlendireceğimi söyledim. Sonrasında uygunsa kendisine raporu verebileceğimi söyledim ve ilgili birime yönlendirdim. Bunun üzerine kendisi hiddetle ve hışımla küfretmeye başladı. Zaten bu durumu çok sık bir şekilde yaşıyoruz. Bu şekilde konuşamayacağımızı, kendisine çok detaylı şekilde anlattım; ne olacağını, ne yapılacağını. Hakaret etmeye, küfretmeye başladığında odadan çıkarak, dışarıda oturmasını istedim ve 'Biraz sakinleşince konuşalım' dedim. Sonrasında 'Sen beni buradan çıkartamazsın, sen kim oluyorsun?' şeklinde küfürlü, sinkaflı konuşmaya başladı. O zaman ben odadan çıktım" diye konuştu. 'KAFAMDA PATLAMA HİSSETTİM' H.D.'nin de kendisine 'Sana göstereceğim. BİMER'i, SABİM'i arayacağım; sana bunun hesabını soracağım' diyerek, odadan çıktığını aktaran Özgen, "Ben odama döndüğümde çok kısa süre sonra kafamda bir patlama hissettim. Kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde bu şahıs, üzerimde tepiniyor, tekme atıyordu. Ondan sonra kalkmaya çalıştım. Kalkmaya çalıştığımda ayağımdan çatur çutur sesler geldi ve döndü bileğim yani kırıldığını anladım. Sonra jandarmayı aradık, ambulansı aradık. Bu olayı da bir kişi gördü. Bu kişinin orada yaptığının bir kısmını gördü. Zaten o kişi telefonunu verdi. O şekilde arayabildim. Sonrasında Kemer Devlet Hastanesi'ne geldik. Çok sağ olsunlar, ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptılar ve ameliyat oldum. 3 yerde kırık var ayağımda. Sağ ayak bileğimde. Şu anda şifa bulmaya çalışıyorum. İşimden gücümden ayrı şekilde hastalarıma hizmet veremiyorum" dedi.

'DEVLETİMİN VERDİĞİ YETKİYİ SUİSTİMAL ETMEDİM' Başında da dönme hissettiğini, kulağında çınlama olduğunu ve bu olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini kaydeden Kenan Özgen, şunları söyledi:"Devlet adına, devletimin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Usulsüz rapor vermedim. Bir imza atıp, devletimin verdiği yetkiyi suistimal etmedim. Öyle bir şey yapmış olsaydım hiçbir şey başıma gelmeyecekti. Şimdi de devletimin adaletini bekliyorum. Devletime güveniyorum. Hukukun yerini bulacağına inanıyorum. Ben bu konuda uzman değilim; ama savcılarımız, hakimlerimizin kanunda buna en iyi şekilde karar vereceklerine inanıyorum. Tabi tatmin olmazsam bunun açık yolları var. İtiraz makamları var. Orada gerekli vatandaşlık haklarımı koruyacağım; ama ben bunu devlet adına yaptım. Bu olay, görev başında, görevimi icra ederken çok vahşice, hunharca yapılmış bir olay." Görüntü Dökümü

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Antalya Devlet Hastanesi yazısı detay

Kenan Özgen hasta yatağında detay

Kırılan ayak detayı

Kenan Özgen açıklama

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