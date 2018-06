DHA YURT BÜLTENİ - 9

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Sıfır terörle teslim alınan ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu sayın Erdoğan'dır. Şimdi diyor ki ülkenin beka zorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunun var" dedi. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisince düzenlenen seçim mitingi için Sivas'a geldi. Akşener İnönü Bulvarı üzerinde düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap etti. 24 Haziran seçimlerinin niye yapıldığını anlamadıklarını ifade eden Akşener, "Bu seçim niye geldi hiç birimiz anlamadık. Her şey bu kadar iyiyse, niye seçim yaptınız, bu kadar kötüyse seni niye seçsinler" diye sözlerine başladı. Türkiye'nin borçlandırıldığını, Sivas dahil bir çok ildeki fabrikaların satıldığını anlatan Akşener, "453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. Satılanlar arasında Sivas da var. Sizce bu 70 milyar doların içinde, sizin şehrinizden satılan madenler, fabrikalar ne kadar ederdi. 16 yılda 2 trilyon dolar para topladılar. Yani vergilerden para toplandı. 16 yılda 2.5 trilyon dolar para toplandı. Bunlardan Sivas'a satılanların yerine fabrika yapıldı mı. Maden için yatırım yapıldı mı, gençlere istihdam alanı yaratıldı mı. Her yıl 60 bin kişi Sivas'tan göç ediyor. Bölge müdürlükleri, devletin bütün kurumlarını taşıdılar. Siz bunu biliyorsunuz. Beyefendinin çılgın projeleri var. Bunlardan biri Kanal İstanbul. 65 milyar dolar para yatırılacak. Bittikten sonra Sivas'ın gencine ne faydası var. Türkiye'ye ne kadar para girecek bunu da kimse bilmiyor. Biz çılgın projeler değil, ama insana dokunan, şehirlerin yüzün güldüren projelerle geliyoruz. Çok iyi bir ekonomik ekip kurduk. Sosyal politikalar uzmanı güzel bir ekip kurduk. Dış politikada Türkiye'yi daha iyi noktaya taşıyacak güçlü bir ekip kurduk. Adaleti, hukuku yeniden tesis edebilmek için hukukçulardan oluşan güçlü bir ekip kurduk. Türkiye Dayanışma Fonunu kuracağız. Çiftçinin borcu var. Kredi kartı borçlarınız var. Bu kredi kartlarının çocukların iaşesi için kullandınız. Tam 4.5 milyon insan icralık ve takipte. Türkiye Dayanışma fonuyla, bu arkadaşlarımızın borcunu silip atacağız" dedi.

'MANEVİ OLAN HER ŞEY UCUZLADI'

Garibanın çocuğu ya uzman çavuş olabiliyor, ya da taşeron yanında işçi olduğunu anlatan Akşener şöyle devam etti:

"Onun için de Ak Parti'den kağıt götürüyorsunuz. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor. Ama onların çocukları, Kaymakam yanında, Vali yanında, Belediye başkanı yanında, rektör yanında 1 ay çalışıp 657'nin en ballı maaşlarına oturuyorlar. Böyle bir günah, kul hakkı günahı, işte bugün bizi yöneten arkadaşların eliyle yaygınlaşıyor. Maddi olan her şey pahalandı, ev araba pahalandı. Ama Türkiye'de manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. Dayanışmayı, imeceyi, komşuluk ilişkilerini, huzuru ve her şeyi ucuzlattılar. İmamlar, fetva veriyor. Sakız orucu bozar mı. Hangi elle yemek mekruh diye. Hangi elinle çalıyorsun, onunla ilgili fetva veren duydunuz mu. Bütün bunları değiştirmek için geliyoruz. vatandaşımızın, milletimizin yanında olmak için geliyoruz. Uzun zaman soru çaldırdılar. O sorularda hakkı yenen gençlerin hakkının düzeltilmesi için yayınlanan KHK duydunuz mu. Her şey içinde problem var ama KPSS'de çalınan sorularla ilgili hiç bir problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına. Günahtır. Buradan ilan ediyorum. Cenab-ı Hak bunları görüyor. Sizin elinizde çok şey olabilir, sizin elinizde korkutma imkanları olabilir. Ben de 28 Şubat'ta gördüm ki, imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz, korkuttuğunuz, çoluk çocuğuyla tehdit ettiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini inşallah hepimiz birlikte göreceğiz."