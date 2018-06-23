DHA YURT  BÜLTENİ 9 

1)SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANAN KADIN 'POLİS' DİYE BAĞIRDI ADANA'da daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışan 32 yaşındaki Ayşegül O., işyeri sahibinin dikkati üzerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., geçtiğimiz 5 Mayıs'ta yanında getirdiği orjinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp kaçtı. Acar, satıştan sonra tekrar kontrol ettiği küpenin sahte olduğunu anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis Ayşegül O.'yu aramaya başladı.

İKİNCİ KEZ AYNI YÖNTEM

Acar'a ait kuyumcu dükkanına dün akşam saatlerinde ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmaya çalıştı. Bu sırada daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu anlayan Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Ayşegül O.'ya daha önce kendisine altın satıp satmadığını sorması üzerine, panik yaşandı. Kuyumcu dükkanından kaçmaya çalışan Ayşegül A., yakalandı.

'POLİS' DİYE BAĞIRDI

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında 'Polis' diye bağıran Ayşegül O.'ya kuyumcunun sahte altın satmaya çalıştığını söylemesi üzerine hiç kimse destek olmadı. İhbar üzerine kuyumcu dükkanının olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dükkan sahibi Acar'ın şikayetçi olması üzerine Ayşegül O., gözaltına alınıp karakola götürüldü.

Kuyumcu dükkanı sahibi, aynı kadının daha önce de dükkanına gelip sahte altın sattığını, polis tarafından aranırken kendisinin yakaladığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşegül O., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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(ÖZEL - CEP TELEFONU)

- İşyeri sahibi tarafından yakalanan Ayşegül O.'nun ağlaması

- 'Polis' diye bağırması

- Kaçmaya çalışması

- Polisin olay yerine gelmesi

- Ayşegül O.'yu polis aracına götürmesi (GÜVENLİK KAMERASI )

- Yanında getirdiği sahte küpeyi kuyumcuya vermesi

- Kuyumcunun küpeyi kontrol etmesi

- Paraları sayıp Ayşegül O.'ya vermesi ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

- Kuyumcu Dükkanı sahibi Erkan Acar ile röp.

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Polis aracından inişi

- Adliye'ye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler (Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Nuri PİR/ ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE 2)MENEMEN'DE SELDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI İZMİR'in Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'nde bir gün önce şiddetli yağmurun ardından oluşan sel, maddi hasara yol açtı, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Menemen'de dün (cuma) öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel kırsal Çukurköy Mahallesi'nde hasara yol açtı. Mahalleden geçen derelerin yağışın etkisiyle taşması, maddi zarara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan bu durumun ardından harekete geçerek, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için olay yerine geldi. Ekipler 5 evden su tahliyesi yaptı, yollar ve evlerin bahçelerine sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlik çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki halka pide, yemek ve damacana su dağıtımı da yaptı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından 4 binada ağır, 7 binada ise hafif hasar bulunduğu, 21 aracın ise selden zarar gördüğü tespit edildi. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi.

BAŞKAN KOCAOĞLU ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yaşanan selin ardından yardım çalışmalarının sürdüğü Menemen'in Çukurköy Mahallesi'ne gitti. Bölgede çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Başkan Kocaoğlu, iki aşamalı bir operasyon yürütüldüğünü belirterek, "Öncelikle acil olan konu, evleri hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, bölgede yaşamın normale döndürülmesi. İkinci aşamada ise sorunun kaynağından çözülmesi ve bir daha yaşanmaması için gereken proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu iş için de hiç zaman kaybetmeden bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz" dedi. Başkan Kocaoğlu, köyün üzerinde geçen derenin bir daha aynı sorunu yaşatmaması için bir kuşaklama projesi hazırlanması gerektiğini belirterek İZSU bürokratlarının çalışmayı hemen başlatmasını istedi. Zarar gören veya yıkılan evlerin yenilenmesi için de hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi talimatı veren Başkan Aziz Kocaoğlu, bu süreç tamamlanana kadar gereken desteğin verilmesini söyledi.

Çukurköy'ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşması sonucu oluşan heyelan çok sayıda ev ve araca hasar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe koordinasyonunda İZSU ve İZBETON genel müdürlükleriyle, İtfaiye, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Yerel Hizmetler dairelerinin yaklaşık 300 personeli ve çoğunluğu iş makinelerinden oluşan 83 araç Çukurköy'e yönlendirildi. İlk etapta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Evleri basan sular tahliye edildi. Yol ve bahçelere sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlenmesi için iş makineleri devreye girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinden gelen yemeklerin yanı sıra vatandaşlara, içme suyu, gıda kolileri ve temizlik malzemeleri de dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi selde eşyaları zarar gören vatandaşlara da sosyal yardımlar çerçevesinde destek olacak. Görüntü Dökümü

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- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun köyde inceleme yapması

- Köyden görüntü

- Köyde yetkililerin verdiği hizmetlerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE BURSA'DAKİ OLAYLI GECEYE 9 GÖZALTI BURSA'da, aralarında çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 36 yaşındaki Sevda Doğan'ın ölümüne neden olan ve polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan Fırat E. ile beraberindeki 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde, önceki gün aralarında husumet olduğu belirtilen Zübeyde Şen ile Fırat E. ve arkadaşları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Fırat E. ruhsatsız tabancasıyla açtığı ateş sonucu Sevda Doğan ve Zübeyde Şen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin gidebilecekleri yerleri tek tek belirleyip araştırma yaptı. Yapılan çalışmada şüphelilere ait olduğu belirtilen aracı takip eden Yunus timleri, kısa süren kovalamaca sonunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 2 adet bıçak ele geçirildi. HEPSİ SUÇ MAKİNESİ Şüphelilerin yapılan sorgulamasında birer suç makinesi olduklarının ortaya çıktığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin Bursa ve başka illerde çok sayıda yağma, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlara karıştıkları, şüphelilerden Fırat E.'nin 73 ayrı suçtan kaydı olduğu, Y.K.'nın 10 adet, T.G.’nin 2 adet, T.D.’nin 3 adet suç kayıtlarının olduğu, Y.G.’nin 37 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, F.E.’nin 32 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve fuhuşa aracılık ve hırsızlık suçlarından arandığı, A.T.’nin 14 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı, şüphelinin yakalanmamak için başka bir kişi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.