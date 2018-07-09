DHA YURT BÜLTENİ-9

1 - Adıyaman'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Şeker yönetimindeki 02 M 0312 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Yusuf İlik ile Kıymet Çavuş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Kıymet Çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, minibüs sürücünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Sağlık görevlileri yaralılara müdahale etmesi

- Yaralılar ambulanslara taşınması

- Trafiğe kapanan yol

- Kazaya karışan minibüs

- Sürücü Mehmet Şeker, kazayı anlatması

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

170 MB

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =========== 2 - Yaşadığı mağara için imar barışına başvurdu BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Helenistik dönemine ait bir mağarada ikamet eden Mehmet Tilki, mağaranın kayıt altına alınması için imar barışına müracaat etti. Tilki, "Mağaramda televizyon ve buzdolabı da var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Akşamları mağaramda keyifle televizyonumu izliyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem"dedi. Tarihi Hasankeyf ilçesindeki 150 yıllık mağarada ikamet eden 8 çocuk babası 69 yaşındaki Mehmet Tilki, mağarasının kayıt altına alınması için e-devlet üzerinden imar barışı için müracaatta bulundu. Helenistik dönemine ait mağaranın dedesinden kendisine kaldığını ve eletrik ile su abonesinin olduğunu anlatan Tilki, imar barışından yararlanmak istediğini söyledi. Tilki, mağarasına yapı kayıt belgesi alabilmek için e-devlet üzerinden başvuruda bulunduğunu dile getirerek, Osmanlı döneminde dedesine ait mağaranın belgelerinin olduğunu söyledi. Tilki, "Ailemin bir bölümü Adana'da yaşıyor. Ben ise buradaki mağaramda kalıyorum. Yazın çok serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Ilısu Barajı Hasankeyf'in eski yerleşim biriminin bir bölümünü sular altına bırakacak. Mağaram, baraj suları dışında kalıyor. Bu nedenle konut alanı olarak kullandığım mağaramın, kayıt altına alınmasını istiyorum. Mağaramın su ve elektrik abonesi de var" diye konuştu.

'MAĞARAMDA TELEVİZYON VE BUZDOLABI DA VAR'

Hasankeyf eski yerleşim bölgesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde 150 yıllık mağarasına gözü gibi baktığını belirten Mehmet Tilki, "Mağaramda televizyon ve buzdolabı da var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Akşamları mağaramda keyifle televizyonumu izliyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Çünkü burada mutluyum. Doğup büyüdüğüm mağaram da diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. İmar barışından faydalanmak için yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden başvurdum. Umarım, bu talebim yerine getirilir. Çünkü gözüm gibi baktığım mağaramdan kopmak istemiyorum. Halen konut olarak kullandığım mağaranın da diğer yapılar statüsünde değerlendirilmesi gerek" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Mağaradan görüntü

-Tilki'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =================== 3 - Hilvan'da saman yüklü TIR, alev alev yandı ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeyken üzerindeki saman yükünün elektrik tellerine çarpması sonucu alev alan TIR, cayır cayır yandı. TIR'ın patlayan lastikleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Hilvan'dan dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitmek için yola çıkan 34 GN 9529 plakalı TIR'ın taşıdığı saman, Kepirhisar Mahallesi yakınlarına geldiğinde yol üzerinden geçen elektrik telleriyle temas etti. Tellerden çıkan kıvılcımlar samanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin sardığı TIR'ın lastikleri peş peşe patlayınca çevrede panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangında, TIR kullanılmaz hale geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alev topuna dönen tır

- Yangın sırasında patlayan lastikler

- Tırı saran yangın

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

73MB GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =================== 4 - Soner Arıca, Ordu'da hemşehrileriyle buluştu MEMLEKETİ Ordu'ya gelen pop müzik şarkıcısı Soner Arıca, Gölköy ilçesinde düzenlenen festivalde konser verdi. Gölköy ilçesinde düzenlenen Uluvahta Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'ne Ordulu şarkıcı Soner Arıca da katıldı. Arıca, festivalde verdiği konserde hemşehrilerinden alkış aldı. Konser sırasında renkli görüntüler oluştu. Arıca, şarkılarını seslendirirken vatandaşlardan da çevreyi koruma konusunda duyarlı olmalarını istedi. Konser sonunda Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Soner Arıca'ya tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konserden detay

-Soner Arıca'nın konuşması

-Detaylar

(SÜRE:3.53 Dk) (BOYUT:437.20 MB)

Haber-Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =================== 5 - Ev sahibi olmayı hayal ederken dolandırıldıklarını iddia ettiler Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, inşaat firmasının bir daireyi sözleşme üzerinden birkaç kişiye sattığını, firma sahibinin inşaatları yarım bırakarak kaçtığını iddia eden vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu. Aydınlıkevler Mahallesi'nde konut yapan inşaat firması sahibi İbrahim E. iddiaya göre, daire yapmak üzere anlaştığı vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Firma yetkililerine bir türlü ulaşamayan vatandaşlar, satın aldıkları dairelerinin birden fazla kişiye sözleşme üzerinden satıldığını fark edince dolandırıldıklarını anladı. 152 dairenin yapıldığı inşaat alanında toplanan vatandaşlar, tepki gösterdi. 250 ile 300 arasında kişinin mağdur olduğu iddia edilirken, vatandaşlar bugün adliyeye gelerek İbrahim E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Ertan mağdur olduklarını belirterek, "Mağduruz, çok güvendik, inandık. Bir daireyi 2-3 kişiye de satmış. Çok insan perişan, 10 ustamız mağdur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Savcılığımızın derhal el atmasını istiyoruz." dedi.

Koray Bozkurt mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulmasını isteyerek, "Bu inşaatların sahibi İbrahim E., ailesiyle birlikte kaçtı. Bu mağduriyetin çözüme kavuşturulmasını istemekteyiz. Herkes elindeki tüm birikimini vermiş gelmiştir, herkes kredi çekmiştir. Adam büyük vurgun yaptı. Tapusunu alanlar ve alamayanlar da var. Bir daireyi 2 kişiye 3 kişiye de satmıştır. Bizim haricimizde çalışan işçiler de mağdur. 260 kişinin mağduriyetinin çözülmesini istemekteyiz. Ortalama bir daire başı 130-140 bin TL düşmektedir. Dün geceden beri firma sahiplerinin telefonları kapalıdır, ulaşılamıyor. Oturduğu evde ve firmanın ofisinde eşyaları duruyor, kapılar kapalı şekildedir." diye konuştu. Dış cehpe işi yapan Murat Demir, "İlk başlarda çok güzel gidiyordu. İnşaattın hali belliydi 4-5 ay içerisinde bu aşmaya geldi. Hep millete referans olarak iyi gösterdi. Yukarıda bir inşaat başlamış, temel yokken millete ucuz daire alayım bahanesiyle 70 daire filan satmış. Geçen Cuma günü buradaydı, 'İşleri düzelteceğim' dedi ama gidiş o gidiş, telefonlara bakmıyor, kendisine ulaşamıyoruz. Benim şuan ki mağduriyetim 150-170 bin TL arası" dedi.